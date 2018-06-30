Можно констатировать, что в преддверии поездки президента США Дональда Трампа в Европу на саммит НАТО, запланированный на июль 2018 года, и исторической встречи с президентом России Владимиром Путиным личные нападки Трампа на ЕС и другие столпы западного порядка затмевают попытки его собственной администрации заверить союзников в том, что Соединенные Штаты все еще верят в трансатлантический проект, который Вашингтон возглавлял с 1940-х годов, пишет Джош Рогин (Josh Rogin) в статье для американского издания The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп. Пистолет. Прическа Трампа

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Во время частной встречи в Белом доме, состоявшейся в апреле 2018 года, Трамп обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном торговые отношения. В какой-то момент Трамп обратился к Макрону с вопросом: «Почему бы вам не покинуть ЕС?» Более того, по словам двух европейских чиновников, Трамп добавил, что в случае если Франция выйдет из ЕС, Вашингтон предложил бы ей двустороннюю сделку на условиях, гораздо более выгодных, чем те, которые США могут предложить ЕС в целом. В Белом доме не опровергли заявление европейских чиновников, однако отказались его прокомментировать.

Предложение Трампа свидетельствует о том, что он вообще не понимает, каких взглядов придерживаются Макрон и граждане Франции, которые его избрали. Трамп идет вразрез заявленной государственной политике США, призывая демонтировать экономический и политический блок союзников Вашингтона.

Трамп делает нелицеприятные заявления в адрес ЕС и НАТО с момента начала его предвыборной кампании, однако, похоже на то, что нападения Трампа становятся более частыми и решительными. На этой неделе, выступая на митинге в Северной Дакоте, Трамп заявил: «Европейский союз, конечно же, был создан для того, чтобы воспользоваться преимуществами Соединенных Штатов и отобрать нашу копилку». После этого Трамп пожаловался на дефицит внешнеторгового баланса с ЕС в размере $150 млрд, преувеличив цифры.

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Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Ла-Мальбе

Также есть сообщения о том, что в ходе недавнего саммита «Большой семерки» Трамп заявил, что «НАТО так же плох, как НАФТА», добавив, что США следовало бы покинуть НАТО, после чего начал публичные нападки на канцлера Германии Ангелу Меркель. Эта негативная тенденция указывает на один-единственный вывод: Трамп не верит в святость ЕС и НАТО, а также в необходимость сохранения приверженности США как европейскому блоку, так и Североатлантическому альянсу.

Защитники Трампа часто говорят, что он просто высказывает идеи, чтобы увидеть ответную реакцию. Некоторые эксперты уверены, что Трамп руководствуется в первую очередь внутриполитическими мотивами, он больше говорит, чем делает.

Многие цепляются за надежду на то, что высшие дипломатические и военные должностные лица США по-прежнему будут придерживаться разумной политики, убеждая союзников уклоняться от любой возможной катастрофы в отношениях с США. Такое предположение казалось правдоподобным в первый год президентства Трампа, но с началом второго года правления Трамп отказался от предыдущих ограничений. Его новая команда по национальной безопасности может только попытаться объединить мантру «Америка прежде всего» с ответственной стратегией.

На этой неделе во время интервью государственный секретарь Майк Помпео заявил, что президент пытается «перезагрузить» либеральный мировой порядок, а не демонтировать его. Трамп хочет заставить союзников согласиться на реформы, отвечающие интересам США. Помощник государственного секретаря США Уэсс Митчелл, выступая на прошлой неделе в Брюсселе, назвал подход Трампа «стратегическим обновлением». Митчелл заявил, что устранение разногласий может усилить альянс и подготовить его к предстоящему стратегическому соперничеству с Россией и Китаем.

Www.state.gov Уэсс Митчелл, помощник госсекретаря США

Однако усилия американских чиновников, направленные на то, чтобы успокоить европейских союзников, потерпели неудачу. Европейские официальные лица больше не верят, что слова Трампа можно не воспринимать всерьез. Они не считают, что раскол альянса носит временный характер. Европейским странам больше не осталось другого выбора, как искать альтернативу руководящей и направляющей роли США.

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Если ЕС не чувствует того, что США действительно стоят на его стороне, тогда отдельные европейские страны могут начать ориентироваться на другие геополитические силы, а это плохо для Америки, считает бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Kremlin.ru Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр

Между США и ЕС возник спор. Возможно, в конце концов его удастся разрешить. Однако Трамп не теряет время зря, причиняя еще больший урон отношениям с ЕС. Его преднамеренные и вопиющие действия по подрыву отношений с ЕС и НАТО больше нельзя сбрасывать со счетов. Нужно назвать вещи своими именами. Действия Трампа — это наглая попытка подорвать стратегическую инфраструктуру, в которой Америка и Европа нуждаются больше, чем когда бы то ни было.