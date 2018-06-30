Детальный план КНР, представленный в декабре 2017 года, по достижению господства на глобальном рынке искусственного интеллекта, прогнозируемая стоимость которого составит $150 млрд, демонстрирует далеко идущие амбиции Пекина в желании заполучить новые возможности, которые перед ним открывают новые технологии, пишет Карлос Гутьеррес-младший в статье для издания Asia Times.

Seanbatty Искусственный интеллект

Читайте также: The Hill: Как заманить солдат в армию США и повысить их боеготовность?

Целенаправленная мобилизация крупномасштабных ресурсов второй по величине в мире экономики свидетельствует о том, что экономический рост в XXI веке не будет зависеть от инноваций или отраслей промышленности прошлого или даже настоящего. Новые технологии, опережающие и разрушающие существующие нормы, будут создавать новые общественные и промышленные парадигмы.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР, Китай

Неудивительно, что другие азиатские страны решили последовать примеру КНР. В некоторых случаях правительства, в координации с ключевыми заинтересованными сторонами, начали разрабатывать планы, чтобы не только не оставить без внимания новый и развивающийся рынок искусственного интеллекта, но застолбить на нем свой участок. Можно с уверенностью сказать, что Азия намерена стать крупным игроком в надвигающейся революции искусственного интеллекта.

После того, как в декабре 2017 года министерство промышленности и информационных технологий КНР представило трехлетний план по развитию технологии искусственного интеллекта, некоторые из наиболее развитых стран региона решили последовать примеру Пекина. Южная Корея — страна, 100% населения которой находится в зоне покрытия операторов LTE — к 2022 году намерена инвестировать $2 млрд в исследования и разработки в области искусственного интеллекта. Сингапур, который уже считается региональным лидером в области искусственного интеллекта, недавно объявил о создании консультационного совета, который будет помогать правительству при рассмотрении юридических и этических вопросов, связанных с разработкой ИИ. Появление такого совета свидетельствует о признании сингапурским правительством того, что одной из ключевых задач, стоящих на пути широкомасштабного внедрения ИИ, заключается в уравновешивании многочисленных преимуществ ИИ с потенциальными последствиями для социальных норм. Следует ожидать, что подобные советы в скором времени появятся по всему региону.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

В других экономически развитых странах ключевую роль в развитии технологий ИИ играют частные инвестиции. В Японии объем государственных инвестиций в ИИ составляет 20% от объема китайских инвестиций в аналогичную область. Частный сектор Японии ежегодно инвестирует в развитие ИИ около $5,4 млрд, затмевая собой бюджетные ассигнования правительства, которые в 2018 году составят $720 млн.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Во Вьетнаме, который в Юго-Восточной Азии по уровню внедрения технологий ИИ уступает только Сингапуру и Малайзии, компании в сфере высоких технологий, телекоммуникаций, финансовых услуг, средств массовой информации, розничной торговли, профессиональных услуг и здравоохранения начали внедрять ИИ в свои операции. Крупные инвестиции частного сектора говорят о том, что несмотря на систему государственного планирования, в конечном итоге именно частный сектор будет отвечать за внедрение, коммерциализацию и монетизацию технологий ИИ.

В настоящий момент рынок ИИ находится в зачаточном состоянии, еще только предстоит преодолеть сложный и долгий путь в сфере разработки технологий ИИ. Однако уже сейчас азиатские экономики сосредоточили свое внимание на развитии возможностей, которые в будущем помогут региону выйти в лидеры в данной области.

Читайте также: Washington Post: Трамп не сможет заключить ни одной сделки века

Государственные инвестиции в разработку и исследования в области ИИ, дополнительные инвестиции, выделяемые частным сектором и другими заинтересованными сторонами, почти наверняка, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе, приведут к определенным результатам. По мере того, как остальные страны борются за обеспечение сохранности отраслей прошлого, азиатские государства направляют ресурсы на развитие отраслей будущего. Политикам других стран стоило бы принять это к сведению, поскольку в противном случае они рискуют отстать от азиатских государств в области технологий ИИ. На самом деле отставание уже имеет место быть.