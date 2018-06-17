Почти никогда не общался с альпинистами, разок оставался в гостях у знакомого, промышленного альпиниста, который зарабатывал тем, что развешивал банеры на высотках. Впрочем, мой дядя (вполне честных правил, бывший военный) увлекался горами и хранил верёвки и ледорубы в гараже, но при мне пользовался ими только для спиливания тополя, наконец, моя одногрупница, которая изучала философию, с гордостью показывала фотографии с заснеженных склонов (вот она в зеркальных очках сидит на «пенке» в полном снаряжении — и кажется счастливой), но позже она родила пятерых детей, стала менеджером по продаже фанеры, и времени на восхождения у неё почти не осталось…

Цитата из к/ф «Горы». Реж. Дженнифер Пидом. 2017. Австралия Альпинисты

Цитата из к/ф «Горы». Реж. Дженнифер Пидом. 2017. Австралия Альпинисты

Я ничего не знаю про горы. А как обстоят дела у вас? В любом случае, если вы альпинист или мечтали им стать, либо, напротив, не понимаете этих людей и хотите тайно позлорадствовать, то этот фильм даст вам обе возможности. Это видовое документальнео кино, которое посвящено тематике гор. Подобных фильмов много. Такое кино стало индустрией. Это продожение таких тем, как путешествия, отдых, экстремальный туризм… Разумеется, в фильме есть попытки не только рассказать вам про горы, но и найти тайный психологический пласт. Фильм явно претендует на большее, чем набор красивых фотоальбомов. Музыка гор. Кстати, музыка начинает фильм вместе с многозначительным эпиграфом, а потом целый фильм мы её слушаем. Такой концерт классической музыки. С элементами современной. Это производит медитативный эффект, на который, вероятно, создатели расчитывают. Ещё одна интересная деталь. Почти весь фильм сделан только подвижной камерой. В самых разных вариантах: от вертолётов до рельсов и «гоу-про». Статичной камеры почти нет, в тех буквально считанных моментах, когда камера неподвижна, что-то должно двигаться в кадре… Довольно динамичный монтаж и музыка превращают эту картину в такой аттракцион туристических открыток, хотя есть и там и экскурсы в историю (вплоть до старой ч\б хроники), и многозначительные философские закадровые разговоры… В чём прелесть подобных фильмов — в том, что удаётся в каком-то смысле посмотреть на мир (и горний мир тоже) не только с высоты птичьего полёта, но более того, «заоблачным» взглядом бога. Не случайно Олимп и Парнас — притягательные цели для альпинистов.

Цитата из к/ф «Горы». Реж. Дженнифер Пидом. 2017. Австралия Подъем

Это ведь интересно: в течение относительно короткого фильма (около часа) увидеть все горы мира, от вулканов и пустынь до заснеженных склонов… Конечно, многое в фильм не вошло (как ни странно при дороговизне съёмок), здесь нет, скажем, ни подводных гор, ни Арктики и Антарктики, ни гор на других планетах… Разумеется, это шуточное обвинение, хотя бы потому, что в фильме горы показываются в той мере, в какой они «обжиты» человеком. Возникает даже метафора «театра гор», где люди рвутся к экстриму. И это понятно, этакий кокетливый суицид, близость к смерти (зачастую трупы могут оставаться непохороненными на склонах десятелетями, а некоторые реальные истории про то, как муж поднимается, чтобы похоронить жену, вы всегда сможете прочитать у настоящих альпинистов). Не случайно в фильме довольно много показано парапланеристов и скейтбордистов, и парашютистов, в том числе тех, которые летают, как белки-летяги, в своих летательных костюмах над горами… Конечно, это впечатляет. Поскольку это не графика. И не специальные эффекты, а сьёмки, которые делаются «по-настоящему». Но горы — не только экстрим в его прямом физическом выражении, в риске, невыносимом «труде», ажиотаже и радости первооткрывателей и преодолении себя… Горы ещё и связаны с культурой, мифологией, это и «медитативные фильмы» (в духе Реджио) или психологические фильмы Херцога, это и простые дворовые романтические песни, вспомним, например, Высоцкого… И работы Хокусая. И даже просто представления о «горах духов» и о хижине учителя на горе. Священные горы. Про это в фильме не очень много, но тоже есть. Например, показывают много буддистских поселений в горах… Флажки цветные, колёса реинкарнации. Тут уж не до альпинизма… В нирвану бы, в просветление… Можно даже без скейтборда и модного горного велосипеда (по цене альпийского замка).

Цитата из к/ф «Горы». Реж. Дженнифер Пидом. 2017. Австралия Альпинисты

Речь и музыка играю в картине важную роль. Заколдовывают. Погружают в транс. Написанный текст, пусть наивно, но даёт возможность задуматься о неочевидных вещах. О том, почему кто-то рвётся к смерти, а кто-то нет, о том, что такое риск, что такое красота, что такое индустрия… Человек всё-таки удивительное существо. Мы с вами удивительные существа. Прежде всего, возможно, тем, что не так уж много понимаем в самих себе и собственных устремлениях. Фильм, безусловно, интересен для альпинистов и путешественников, для художников (интересно узнать, что рисовал Рерих столь вдохновенно)… Да всем, короче говоря, фильм может быть интересным. Научно-популярное или «туристическое» документальное кино с элементами «философии» — одна из немногих сфер, где ничто не взрывается, нет секса и насилия… Какой уж тут секс, когда горам миллионы лет, если не миллиарды… Геологический разве что. Хотите почувствовать себя молодыми… Идите в горы. Они всяко старше.