Повышение пенсионного возраста вызвало бурю негодования, которое не замедлило проявить себя в виртуальном пространстве — петицию объединения профсоюзов Конфедерация труда России против повышения пенсионного возраста в рекордно короткие сроки поддержали уже более 2,5 млн человек. На минувшей же неделе возмущение народа начало выплёскиваться и на улицы. По стране прокатилась первая волна протестов, митинги проводятся во всех регионах страны и вскоре могут увенчаться крупными общероссийскими акциями.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Былое и думы

Если федеральные власти и широкая общественность демонстрируют единую консолидированную позицию по вопросу «пенсионного манёвра», хоть и с противоположными знаками, то на уровне власти региональной всё оказалось менее однозначно.

Так, депутаты республики Карелия на пленарном заседании отказались поддержать инициативу российского правительства, а законодательные собрания Ямала и Ярославской области решили провести общественные обсуждения, по итогам которых будут направлены рекомендации в Госдуму РФ. В Московской областной думе также раскритиковали «антинародный закон» о повышении пенсионного возраста.

С другой стороны, например, заксобрание Пермского края большинством голосов поддержало инициативу, а Новгородская областная дума 27 июня вовсе не стала рассматривать обращение лидера фракции «Справедливая Россия», который призывал поддержать обращение к Госдуме о недопустимости повышения пенсионного возраста: в ходе заседания против принятия законопроекта выступили три фракции — «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР, — а председатель Мособлдумы Игорь Чистюхин («Справедливая Россия») подчеркнул, что решение повысить пенсионный возраста прямо противоречит задаче повышения продолжительности жизни, которую ранее поставил президент России Владимир Путин.

Однако по-настоящему громко идея повышения пенсионного возраста «выстрелила» в Новосибирской области, которая отличилась первенством в нарастающей волне протестов (16 июня здесь состоялся первый заметный митинг против пенсионной реформы, собравший 300 человек).

При этом врио губернатора Андрей Травников, похоже, вовсе оказался заложником непримиримо настроенных профсоюзов и региональных депутатов. На фоне развернувшихся протестов глава Новосибирской области долго уходил от однозначной оценки действий правительства и лишь в ходе совещания в заксобрании с депутатами и представителями профсоюзов 26 июня позволил себе высказаться, хоть и в предельно осторожной манере.

По мнению Травникова, идея о том, что «пенсионная реформа затеяна для того, чтобы покрыть часть средств пенсионного фонда» является искажением реального положения дел и в действительности инициатива полностью укладывается в новые майские указы президента России Владимира Путина. Тем не менее, губернатор подчеркнул, что вынести однозначное суждение о «пенсионном манёвре» не готов.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Андреем Травниковым

Свою точку зрения врио губернатора высказал в самом конце дискуссии и, казалось бы, должен был таким образом выразить сложившийся по итогам совещания консенсус. Однако получилось всё с точностью до наоборот — слова Травникова вызвали бурю негодования: представители профсоюзов выступили однозначно против «манёвра», указав на раннюю смертность мужчин, сложность поиска работы после 50 лет и бессмысленность льготного стажа в случае повышения пенсионного возраста.

Аналогичную позицию заняли и многие депутаты Новосибирской области, которые ранее уже направили обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой отозвать законопроект. Зампред заксобрания, коммунист Владимир Карпов твёрдо заявил, что фракция КПРФ в областном парламенте поддерживает профсоюзы.

Так или иначе, неоднозначная позиция властей региона заставила людей вновь выйти на улицы — 28 июня по случаю очередной сессии областного парламента состоялся пикет Федерации профсоюзов Новосибирской области, собравший около 400 человек. В ходе него председатель Федерации профсоюзов региона Александр Козлов заявил, что законопроект никак не соответствует «майским указам» президента России с их идеей повышения уровня жизни через прорывной рост экономики.

А ближе к вечеру того же дня более 1 тыс. жителей Новосибирска приняли участие в митинге в центре города напротив здания городской администрации, который был организован коалицией движений «Пенсионеры за достойную жизнь», «Комитет солидарных действий» и несколькими левыми организациями. Акция протеста началась со скандирования лозунгов «Нет пенсионной реформе» и «Правительство Медведева в отставку». Непонимание граждан вызывает то, что действия правительства прямо противоречат указам Владимира Путина, но, похоже, так и не вызывают пока никакого существенного сопротивления: «Путин! Сойди с галеры и посмотри, что творит Медведев с пенсионерами!» Также участники митинга выступили и против планов повысить НДС.

«Пенсионеры заслужили достойную пенсию. Её нужно значительно повысить, но не так, как предлагает правительство: у одних забрать, другим дать. Причём подачку. Её можно повысить путем национализации стратегических отраслей экономики, в первую очередь — нефти. Триллионы рублей польются в бюджет. Поэтому мы говорим: хватит прихватизаторам грабить страну!»

Не обошлось и без сравнения с европейским опытом, на который так любят ссылаться правительственные чиновники:

«Доход богатых и бедных: для скандинавских стран их соотношение равно один к четырем. То есть богатые зарабатывают в четыре раза больше, чем бедные. Для Европы и Японии — один к шести. Для Соединенных Штатов — один к пятнадцати. Для России, согласно Госстату, один к сорока пяти.»

Неизвестный фламандский художник. Богатый и бедный. XVII век

Наблюдатели отметили, что заявления со сцены и выкрики из толпы заметно радикализировались в сравнении с первой акцией в городе. Много говорилось о намерении правительства уничтожить традиционные институты социального государства и о необходимости консолидироваться в единую силу для сопротивления реформе.

Активную позицию заняла и Федерация профсоюзов Якутии, которая также направила обращение депутатам Госдумы РФ, в Совет Федерации РФ, республиканский парламент, а также врио главы Якутии Айсену Николаеву. В заявлении профсоюзов указывается, что инициатива «ухудшит социальное и финансовое положение десятков миллионов сограждан, приведет к росту социального неравенства и напряжения в стране», при этом перед повышением пенсионного возраста необходимо принять меры, «направленные на улучшение состояния здоровья россиян».

Магаданские профсоюзы выступили ещё более радикально, потребовали от президента снизить пенсии чиновникам и депутатам, и провели 29 июня пикет против повышения пенсионного возраста.

А вот на Камчатке профсоюзы натолкнулись на серьёзное противодействие властей и так и не смогли провести массовый пикет 28 июня у приемной премьер-министра Дмитрия Медведева в Петропавловске-Камчатском. По словам активистов, это произошло «под надуманным предлогом организации там некой автостоянки, нигде не оформленной и незарегистрированной». Тем не менее, днём ранее в городе протестная акция всё же состоялась — по инициативе КПРФ и с участием других партий. В ней приняли участие около 200 человек.

В Пскове 27 июня состоялся флешмоб молодых профактивистов «До пенсии как до неба», а 28 ноября против повышения пенсионного возраста на акцию протеста вышли 700 горожан с представителями псковских предприятий и активистами КПРФ и партии «Яблоко».

По мнению местных профактивистов, «пенсионный манёвр» правительства создаёт огромные стимулы среди молодёжи для перехода на «чёрные зарплаты», что приведёт к дальнейшему разрушению и без того несбалансированной пенсионной системы.

«Молодым людям начинает казаться, что лучше получать зарплату сейчас, чем делать налоговые отчисления и не дожить до своей пенсии. Тем более, что пенсионные накопления нельзя унаследовать», — заявила одна из активисток.

При этом Псковская область на этом фоне вообще рискует превратиться в регион-призрак, поскольку «пенсионная реформа приведет к ухудшению демографической ситуации в регионе», и «разговоры о присоединении её к другому субъекту Федерации с целью оптимизации затрат на управление могут стать реальностью».

Дарья Антонова ИА REGNUM У прилавка

В соседнем Новгороде депутаты фракции ЛДПР в Новгородской областной думе пришли на заседание с табличками «Против повышения пенсионного возраста». Двое депутатов поставили их рядом и сидели всё заседание с ними. Один из них является вице-спикером областной думы Алексей Чурсинов.

Союз профсоюзов Карелии планировал провести митинг против повышения пенсионного возраста 5 июля в Петрозаводске на Студенческом бульваре, о чём в городскую администрацию было подано соответствующее уведомление. Однако в результате акцию согласовали не там, где они просили, а в месте, о котором почти никто не знает — на площадке в устье реки Лососинки на Онежской набережной.

Впрочем, саботаж муниципальных властей, если таковой имеет место быть, явно не сможет всерьёз удержать людей от протестной активности — в некоторых городах на волне возмущения граждане организуют митинги без согласования с местными властями, а то и вовсе совершенно стихийно по призыву в соцсетях.

В Самаре несанкционированную акцию протеста 28 июня в сквере «Родина» организовал бывший руководитель горкома КПРФ Самары Дамир Сталин, однако в происходящее вмешались полицейские, потребовав от некоторых участников акции подать объяснительные. В Якутии в связи с приездом главы региона Айсена Николаева в город Мирный 26 июня местные жители попытались организовать несанкционнированную акцию из нескольких десятков человек. Пообщаться с врио, впрочем, не получилось — полиция настояла на прекращении акции.

А вот ещё одна несанкционированная акция 28 июня в Южно-Сахалинске увенчалась даже относительным успехом. На неё стихийно собрались после соответствующих призывов в соцсетях около 200 человек — и никто из активистов не успел даже подготовить транспарантов.

«Вы живёте на наши налоги! Не за Путина и не за Медведва, за наши налоги живёте! У вас же есть семьи, жёны, дети — неужели вам самим нет никакого дела до последствий того, что вводится? Почему я митинг должен согласовывать? Я должен против власти митинг составлять и его же согласовывать? У нас же ничего не спрашивают!» — отвечали граждане на попытки полиции свернуть акцию протеста.

В разных городах России идёт активная подготовка к новым митингам. Представители Конфедерации труда России (КТР) уже запланировали большую акцию протеста 18 июля в Москве, а также подали уведомления на проведение митингов против пенсионной реформы в 50 регионах. Среди городов, где поданы заявки на митинги, фигурируют Красноярск, Челябинск, Екатеринбург, Иркутск, Чита, Новосибирск, Новокузнецк и другие. На улицы городов и посёлков Приморья готовятся выйти около двух тыс. человек. Несколько митингов в начале июля намерена провести Федерация профсоюзов Курганской области. В Хабаровском крае Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» подал в администрацию краевого центра заявку на проведение протестной акции 3 июля, согласованная акция на 1 июля готовится в Биробиджане и многих других городах.

Юлия Карнаева ИА REGNUM В Летнем саду

Не утихает обсуждение пенсионного манёвра и в виртуальном пространстве. Многие пользователи иронизируют над тем, что в сети практически безраздельно господствует скепсис в отношении правительства, в то время как по телевидению как ни в чём не бывало обсуждаются новые перспективы, открывающиеся перед людьми теперь уже предпенсионного возраста, но при этом подозрительно часто и как будто в оправдательном тоне оглядываются на опыт западных стран.

Некоторые обратили внимание на то, с каким пристрастием политические комментаторы на телевидении подчёркивают, что референдум по пенсиям, идею которого выдвигают коммунисты, «невозможен и недопустим нигде в мире» в силу якобы «популистского» характера подобного голосования. Тем не менее, такие референдумы проходили в Швейцарии, Швеции, Новой Зеландии и ряде других экономически развитых стран и к плачевным последствиям, как можно видеть, пока не привели. При этом в Швейцарии совсем недавно, в 2017 году, большинство граждан отклонили повышение возраста выхода на пенсию для женщин на один год. Зато годом ранее (наверное, для кого-то весьма неожиданно) также отвергли и предложение о повышении пенсий по старости на 10%!

Часто иронизируют в соцсетях и над словами премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что, дескать, «с момента утверждения нынешних границ пенсионного возраста (1950—1960-х годы) продолжительность жизни выросла более чем на 30 лет». И ведь действительно странное заявление, если учесть, что с 1960-ых годов этот показатель составлял около 68 лет и с тех пор менялся незначительно, хоть и претерпел серьёзное падение в 1990-ых (снизившись до 64 лет в середине десятилетия).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реформы

На этом фоне некоторые обратили внимание на недавнее переназначение Татьяны Яковлевой первым заместителем министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой. Правда, заинтересовал людей не сам факт назначения, сколько то, к каким неблаговидным выводам приходила Яковлева в недавнем прошлом по поводу отечественной статистики. В частности, в апреле 2018 года Яковлева после поездки в Белгородскую область пришла к выводу о необъективности регионального отчёта о снижении смертности трудоспособного населения.

Выяснилось, что снизилась смертность от ДТП, а не от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, как докладывали белгородские чиновники. Более того, эти случаи внесли в раздел «прочие причины» смертности. Странную статистику Яковлева обнаружила и в отчёте по младенческой смертности — этот показатель снизился, но выросло количество мертворожденных. При этом эксперты РАНХиГС пришли к выводу, что, вероятно, на аналогичные манипуляции с цифрами идут и другие регионы, тем самым обеспечивая искажённую статистику по росту продолжительности жизни.

Так или иначе, чем дальше, тем менее для населения убедительно выглядят доводы сторонников повышения пенсионного возраста. Глубокого впечатления их аргументы на людей не оказывают — наоборот, все с большим азартом, а то и с откровенным злорадством распространяют вирусную инфографику по поводу несостыковок в позиции министров. Граждане уже убедительно продемонстрировали, что ни по какому «западному пути развития» в трактовке правительства Медведева общество идти не желает. Да и самому этому правительству стоило бы брать пример с Запада поменьше — для собственного же комфорта. В конце концов, где как не на Западе повышение пенсионного возраста постоянно сопровождается общенациональными стачками и забастовками?