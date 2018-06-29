Приватизация

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

У любого государства есть своё понимание стратегических сфер промышленности. На Украине это понимание постоянно видоизменяется, уменьшаясь в размерах. Последняя новация — стратегическими больше не считаются оборонные предприятия.

«Хочу проинформировать, что мы проводим активную работу и с Кабинетом министров, и с Верховной радой, в частности, с профильными комитетами по снятию любых ограничений по приватизации государственных оборонных предприятий, а также инвестирования, внесения иностранных инвестиций в эти предприятия», — заявил на брифинге Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

Поскольку детального уточнения не последовало, вероятно в оборонной сфере у Украины больше нет предприятий, которые государство планирует сохранить в своей собственности.

25 июня Фонд госимущества объявил первые 6 конкурсов, на которых будут выбраны советники для подготовки к приватизации крупных предприятий. Советников уже ищут для Объединенной горно-химической компании (ОГХК, производство титанового сырья), завода «Индар» (производство инсулина), «Президент-отеля» в Киеве, предприятия «Угольная компания «Краснолиманская», завода «Электротяжмаш» (электрооборудование для городского и ж/д транспорта, Харьков) и многострадального Одесского припортового завода (крупнейшее химическое предприятие, конечный пункт аммиакопровода «Тольятти — Одесса», собственный терминал перевалки аммиака).

Spetm.com.ua Цех завода «Электротяжмаш». Харьков. Украина

И снова-таки к вопросу сложностей с определением стратегических сфер промышленности. ОГХК была создана всего 3 года назад, в т. ч. путём реприватизации активов, находившихся в тот момент в собственности бизнесмена Дмитрия Фирташа. Сегодня компанию продают. А спустя 3 года — обратно станут отбирать?

Но в этот раз это будет сделать сложнее. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, выступая на конференции по вопросам реформ, напомнил, что на процесс приватизации будет распространяться английское право.

Стоимость услуг посредников составит 0,5% от стоимости государственной доли активов предприятия и 2% — если предприятие удастся продать.

Министерство экономического развития ожидает, что т. н. «малая» приватизация принесёт Украине 2 млрд грн.

«Мы ожидаем, что на этой или в самом начале следующей недели площадки пройдут аккредитацию, после чего уже можно объявлять торги», — сказал замминистра экономического развития Максим Нефёдов в эфире телеканала «Интер» 27 июня.

И. о. министра финансов Оксана Маркарова уверяет журналистов, что уж в этом году приватизация пройдёт на должном уровне — благодаря новому закону.

«Интерес со стороны инвесторов очень большой. Это я вам говорю как правительственный уполномоченный по вопросам инвестиций [её прошлое место работы — ред]. Весь 2017 год через UkraineInvest к нам приходили инвесторы, которые уже работают в Украине и хотят расширяться. Если раньше они интересовались исключительно частными рыночными возможностями и нуждались в основном в помощи с местными органами власти в решении административных вопросов, то в этом году после принятия закона о приватизации много инвесторов обратилось с конкретным интересом к объектам из списка на приватизацию», — цитирует чиновника издание «Новое время».

В то же время и. о. министра признаёт, что выполнить план по приватизации в этом году снова не удастся, а дыру в бюджете придётся закрывать заимствованиями.

Валюта

Неделю назад украинский Нацбанк установил официальный курс на доллар США на уровне 26,3 грн. По состоянию на 28 июня он стоит 26,32 грн (+0,02 грн с 22 июня), что может создать неверное впечатление о затишье на рынке. На самом деле ещё 21 июня официальный курс был 26,47 грн, а после 22 июня он успел упасть до 26,18 грн, но снова поднялся. И будет оставаться на этом уровне как минимум до 2 июля: на Украине длинные выходные в связи с Днём конституции и официальный курс установлен вплоть до этой даты и меняться не будет.

Евро продолжает дешеветь — до 30,58 грн (-0,07 грн), а вот рубль немного вырос — 0,417 грн (+0,001 грн).

Курс межбанка подтянулся вслед за НБУ, а также из-за выходных: 26,32−26,36 грн/долл. (+0,07 грн). На «чёрном рынке» доллар стоит даже меньше, чем неделю назад: 26,15−26,20 грн (-0,02 грн). Это и понятно: в отличие от банков обменники как раз будут работать очень активно, в течение этих выходных именно они будут принимать всю валюту от населения.

Nick Grapsy Национальный Банк Украины

Причина роста курса перед длинными выходными — возврат НДС: Казначейство Украины с начала недели начало возвращать экспортёрам деньги, которые немедленно ушли на валютный рынок.

«Наблюдалась высокая активность участников рынка в преддверии длительных выходных: исполнялись экспортные и импортные контракты, проводились бюджетные расчёты и трансферты. И все это в период выплат НДС и растущей гривневой ликвидности, которая способствовала росту волатильности котировок», — поясняет изданию «Страна.ua» директор казначейства «Банка Кредит Днепр» Олег Куринной.

В результате суточный объём торгов на межбанке 27 июня достиг 512 млн долл, тогда как в среднем он обычно не превышает 300 млн долл.

На будущей неделе курс может и сохраниться, банкиры ждут спроса со стороны нерезидентов (ежеквартальный вывод дивидендов).

Однако к концу лета доллар всё равно упадёт, уверен аналитик «Альпари» Максим Пархоменко. Как он заявил в комментарии для телеканала ICTV, к концу августа возможно проседание американской валюты до 25,5 грн, т. е. до прошлогодних значений. Что же касается более близких перспектив, то участники рынка говорят о возврате к 26−26,1 грн/долл., как только нерезиденты и экспортёры перестанут скупать валюту на межбанке.

Директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко проанализировал недавно принятый закон «О валюте» и указывает на его главный смысл:

«…все денежные процессы, которые существовали ранее, просто зафиксировали на бумаге. Также здесь были прописаны и увеличены полномочия Нацбанка. По сути, закон определяет главенство Нацбанка перед Минфином и Кабмином в данном вопросе. Теперь между этими структурами не будет никаких конфликтов, так как законом урегулировано, что валютный рынок полностью закреплен за Нацбанком», — заявил эксперт в комментарии для «Голос.ua».

Экономист Алексей Кущ, оценивая начавшуюся торговую войну в треугольнике КНР — США — ЕС, прогнозирует, что она может очень больно ударить по украинскому экспорту:

«…на волне кризиса и введения протекционистских мер металл и зерно всегда дешевеют, наша страна может потерять, как минимум, 20−30% валютной выручки со всеми вытекающими последствиями — резким ростом курса доллара, галопирующей инфляцией, а то и дефолтом».

Однако валютной выручке металлургов грозит не только торговая война и протекционистские меры, но и снижение цен на металл, вызываемое этой войной. Т. е. даже на тех рынках, которые противостояние не затронет, экспортёры потеряют примерно 7−10% от прошлогодней выручки.

Фёдор Разин. Сталь идет (Бригада сталеваров). 1961

По второй крупной экспортной статье Украины (зерно) прогнозы пока также осторожные. Во-первых, аграрный рынок ожидает роста внутреннего потребления. Во-вторых, лето в этом году на Украине уж слишком засушливое. В-третьих, прошлогодние остатки достигают 409 млн тонн — это очень много и наверняка негативно повлияет на цену уже нового урожая.

Глава государственной регуляторной службы Ксения Ляпина на этой неделе заметила проблему, описанную нами ещё в прошлом обзоре. Украинским производителям серной кислоты грозит остановка, они обратились к правительству с просьбой о введении протекционистских мер в отношении импорта серной кислоты из России и Белоруссии. Чиновница же указывает, что тем самым правительству фактически предлагается зарезать курицу, которая несёт золотые яйца.

«…мы понимаем, что это также может повлиять на валютный баланс и на общие поступления в бюджет… полная остановка импорта приведет к катастрофическим последствиям для металлургии. Поэтому, думаю, что речь не будет идти о полной остановке».

МВФ

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко в эфире телеканала «Интер» перечислил причины, по которым в ближайшее время ждать транша от МВФ Украине не стоит.

«Первая причина: на пиках политических циклов вряд ли политики хотели бы делать какие-то непопулярные действия. Увеличить тарифы на газ, то, как было обещано украинской стороной Международному валютному фонду в марте 2015 года. Еще раз напоминаю, что это не было пожеланием МВФ, это было пожелание украинской стороны. И если было обещано — это надо выполнять. Второе, что нужно сделать — это проводить приватизацию. Опять-таки, как было обещано в марте 2015 года, несмотря на то, что в 2016 и 2017, да и в 2015 она была сорвана. Ещё нужно делать подвижки, связанные с Антикоррупционным судом», — анализирует эксперт.

Председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин с такой оценкой не согласен.

«Фактически среди взятых Украиной обязательств не выполненным остался только ценовой вопрос относительно цен на газ для населения. Но сейчас интенсивно работают наши группы экспертов, экспертов из Украины и экспертов из МВФ», — сказал он в эфире «5 канала».

D Coetzee Газ

Это не совсем так. Напомним, на Украине почти год отказывались ставить в «зачёт» пенсионную реформу — до тех пор, пока эксперты фонда на завершили её проверку. То же самое и с антикоррупционным судом, тем более, что Украина сама подставилась с внесением в текст закона правок о возможности подавать апелляции в обычные суды. Поэтому этот закон Украине не засчитают до тех пор, пока не завершится проверка.

Подтверждает это и. о. заместителя помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордан Эндрюс:

«…создание на Украине Антикоррупционного суда является одним из главных вопросов двусторонних переговоров между Украиной и МВФ», — заявил он журналистам перед началом конференции по вопросам реформ на Украине «Двигатель изменений» в Копенгагене.

Т. е. в категорию решённых этот вопрос ещё не перекочевал.

Александр Охрименко, анализируя в публикации для газеты «Жизнь» рекомендации МВФ за прошлые годы приходит к выводу, что именно фонд — основная проблема Украины. Правительство по указке МВФ девальвировало валюту на 10% для стимулирования экспорта, пишет он. Но в фонде не учли, что Украина зависит также от импорта, прежде всего, энергоносителей. В результате экспорт не вырос, а даже упал, а гривна вместо 10% рухнула втрое. «Очистка банковской системы» привела к тому, что бизнес потерял 700 млрд грн, а доля проблемных кредитов с 15% выросла до 55%. А поднятие тарифов на газ привело к тому, что теперь Украина расходует на 30 млрд грн в год на дотирование цены, а 70 млрд грн на субсидии.

Топливо

По состоянию на 27 июня за литр АИ-95 автомобилисты Украины платили в среднем 29,18 грн (-0,05 грн с 21 июня, +0,77 грн с начала года), за литр АИ-92 — 28,25 грн (-0,05 грн с 21 июня, +0,58 грн с начала года), за дизтопливо — 27,04 грн/л (-0,03 грн с 21 июня, +1,04 грн с начала года). Зато автогаз снова дорожает — 13,28 грн/л (+0,02 грн).

Антимонопольный комитет Украины как всегда с опозданием завершил разбор резкого повышения цен на сжиженный газ в августе прошлого года (тогда цены на него в течение 7−10 дней выросли с 11−11,5 грн/л до 16−17 грн). Несмотря на вполне объективные причины для подорожания (их тогда совпало сразу несколько), АМКУ обнаружил ценовой сговор и оштрафовал 16 сетей АЗС на 41 млн грн.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Заправка Заправочная станция Бензин Дизель Топливо АИ-92 АИ-95

Между тем Украине стоит готовиться к повторению такой ситуации, считает сооснователь Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

«Я думаю, стоит ожидать повышения цен. Колебания курса нефти это подтверждают. Сейчас есть все основания говорить о том, что цена на нефть будет расти. Мы увидим цену в 80−85 долл. за баррель. Это будет подтягивать цену на нефтепродукты и, разумеется, на пропан-бутан. Опять-таки нет ровным счетом никаких гарантий, что у нас в любой момент не начнется кризис, и мы не столкнемся с перебоями поставок автогаза из России или Беларуси», — рассказал эксперт в эфире «ОбозTV» .

Ещё одна причина для роста цен по всей номенклатуре импортных нефтепродуктов — повышение экспортных пошлин правительством Белоруссии. Уже с 1 июля пошлины на товарный и прямогонный бензин вырастут на 3−4 долл. за тонну, сообщают белорусские СМИ.

Избежать повторения прошлогодней ситуации на рынке автогаза Украина пытается диверсификацией поставок. В частности, наращивает импорт из Казахстана. В январе-мае поставки пропан-бутана из этой страны достигли 88 тыс. тонн (в 11 раз больше, чем за аппг). Аналитик консалтинговой компании UPECO Иван Кудинов ожидает, что по итогам года удастся выйти на 200 тыс. тонн импорта из Казахстана, после чего он займёт 20% рынка (сегодня — 17%). Такую оценку приводит 24.kz.

Разное

Новый глава минфина — и. о. министра Оксана Маркарова — дезавуировала заявление своего предшественника Александра Данилюка о необходимости секвестра бюджета в случае, если МВФ откажет Украине в перечислении траншей (минфин и НБУ заложили в бюджет получение 3,5 млрд долл. от МВФ). Об этом и. о. министра рассказала в интервью изданию «Экономическая правда».

«По результатам пяти месяцев выполнения общего фонда бюджета по доходам у нас — 99%, а если с учетом спецфонда — 100%. Мы уточнили некоторые цифры, проанализировали статьи, по которым в первом квартале было невыполнение, и сейчас видим, что в мае-июне ситуация с наполнением бюджета выравнивается. Я не вижу оснований для пересмотра. Конечно, риски есть всегда, и задача минфина — эти риски уменьшать. Именно поэтому мы не только проводим мониторинг, но и есть план действий в отношении некоторых поступлений в бюджет через ГФС и поступлений в Пенсионный фонд», — рассказывает Маркарова.

Данилюк сделал свой прогноз в начале июня, перед самой отставкой с поста министра.

Между тем на сайте самого же минфина сообщается, что дефицит бюджета по итогам января-мая составил 9,2 млрд грн, тогда как год назад в тот же период наблюдался профицит в 26,5 млрд. Если же говорить об общем фонде бюджета, о котором говорит и. о. министра, то дефицит составляет 14,2 млрд грн.

Бюджет

Вроде и не 3,5 млрд долл., как пугает Данилюк, но структура доходов заставляет задуматься. Так, в этом году до 50,6 млрд (+78%) выросли поступления от налога на прибыль, зато рентные платежи сократились до 13,1 млрд грн (-41,7%). Рентные платежи — это своего рода налог на богатство, его платят добывающие компании, принадлежащие в основном крупному бизнесу. Тогда как налог на прибыль собирается и с них, и с более мелкого бизнеса, и со всех официально трудоустроенных граждан Украины. Кроме того, зафиксирован рост неналоговых поступлений — 68 млрд грн (+68%), обеспеченный в основном перечислением средств НБУ — т. е. в основном средств, вырученных от размещения ОВГЗ. В общем называть это здоровой динамикой точно не следует.

Александр Охрименко приводит любопытную статистику о количестве трудоспособного населения в экономике Украины. На 1 апреля 2013 года их насчитывалось 18,7 млн человек, а спустя 5 лет — уже только 15,4 млн (-3,3 млн).

Ассоциация «Свиноводы Украины» сигнализирует о падении экспорта свинины. В январе-мае нынешнего года за границу удалось продать всего 0,92 тыс. тонн, тогда как год назад за тот же период — 3,13 тыс. тонн. Соответственно, выручка экспортёров от экспорта упала с 6,3 млн долл. до 2,1 млн.

Однако и на внутреннем рынке эта продукция, похоже, не осталась, поскольку импорт за тот же период вырос с 1,9 тыс. тонн до 5,2 тыс. тонн. Это даже больше тех объёмов, чем потеряли экспортёры. Т. е. импортная продукция попросту заместила украинское производство, а украинские фермеры, видя бесполезность конкуренции с импортом, даже не стали поддерживать поголовье.