Данные Росстата о прекращении роста цен на внутреннем топливном рынке и заверения регуляторов (Минтопэнерго и ФАС) о стабилизации ситуации имеют мало общего с действительностью. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с таблицей по мелкооптовым и розничным ценам на бензин в различных регионах России за 27 июня 2018 года, подготовленной Российским топливным союзом (РТС).

Горбаруков Александр ИА REGNUM
Цены на бензин

Напомним, экстренные меры по взлетевшим ценам на моторное топливо в правительстве начали обсуждать с конца мая. В качестве одной из них по итогам совещаний у курирующего ТЭК вице-премьера Дмитрия Козака была рекомендация нефтяным компаниям увеличить биржевые продажи нефтепродуктов на 3% (по сравнению с маем 2017 года). Но нефтяники её проигнорировали. Объемы биржевой торговли остаются ниже уровня прошлого года.

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Если в первой половине июня биржевые цены показали существенное снижение, то после 20 числа стал виден боковой тренд с повышением цен: бензин марки АИ-92 вырос на 670 рублей за тонну, АИ-95 — на 1000 рублей, ДТ — на 76 рублей. Оптовые цены при зафиксированных розничных остаются на уровне, не обеспечивающем покрытие эксплуатационных расходов АЗС. Мелкооптовые цены снизились вслед за биржевыми, но все равно остаются выше биржевых.

№ п/пРегион (город)Компания (мелкооптовые поставки)Мелкооптовые ценыКомпания (реализация на АЗС)Розничные цены
ДТАИ-92АИ-95ДТАИ-92АИ-95
руб./лруб./лруб./лруб./лруб./лруб./л
1г. МоскваРН-Москва41,7540,2841,33РН-Москва43,9841,8545,56
Газпромнефть-РП40,7839,4841,40Газпромнефть-Центр43,5841,9045,11
Лукойл-ЦНП42,3841,5741,66Лукойл-ЦНП44,7242,4546,35
Среднее значение41,6440,4441,46ВЕМЕС44,3442,1345,73
Астра45,4744,2446,57
НефтьМагистраль44,9442,0845,49
2г. Санкт-ПетербургРН-СЗ42,3340,0541,78РН-Северо-Запад43,6540,5543,81
BP (РН-Северо-Запад)44,1240,8544,51
Газпромнефть-СЗ42,1739,8741,78Газпромнефть-северо-запад43,8641,0644,17
Лукойл-СЗНПЛукойл-СЗНП44,941,444,96
Киришиавтосервис41,9240,3542,00Киришиавтосервис43,4140,3543,52
Татнефть41,1743,5043,80Татнефть-АЗС-запад44,5542,8944,93
Среднее значение41,9040,9442,34ПТК46,0642,2745,28
Фаэтон46,942,745,9
NesteOil44,9141,6844,89
Shell45,0842,3945,1
CircleK44,7541,1244,34
Линос43,7340,5944,11
3Владимирская область* РН-Рязань42,0039,2440,83РН-Рязань42,8040,2043,10
* Газпромнефть-РП41,7939,0741,33Газпромнефть44,3040,9043,80
Среднее значение41,9039,1641,08РОСТТЕХ46,5042,0045,00
Сити-Ойл47,3046,0049,20
4Воронежская областьВоронежнефтепродукт (РН-Воронеж)41,1040,8042,85Воронежнефтепродукт (РН-Воронеж)43,8042,0045,10
Среднее значение41,1040,8042,85ВТК44,142,2545,5
Калина44,143,846,85
5Нижегородская областьГазпромнефть-РП42,3440,6241,85Газпромнефть43,2041,0043,65
Лукойл-ВНП41,3740,3940,50Лукойл-ВНП44,1441,1444,49
Среднее значение41,8640,5141,18Сити-Петролеум44,9041,1444,90
Петрол 5244,9041,1444,90
Волга-Нефтепродукт44,0043,0044,50
6Костромская областьГазпромнефть-РП41,5040,1141,44
РН-Ярославль42,1241,4042,52ТНК43,6541,2543,25
Среднее значение41,8140,7641,98КТК45,5044,545,50
Shell45,9943,9945,29
7Чувашская республика** ООО Башнефть-розница39,4741,36Башнефть — Розница43,0040,2043,40
Чув.филиал ООО «Татнефть АЗС Центр»43,0040,8043,58Чув.филиал ООО «Татнефть АЗС Центр»44,8040,6043,50
** ООО Лукойл-Волганефтепродукт42,7041,7043,00Лукойл45,6941,2445,24
Среднее значение42,8540,6642,18ИРБИС44,9941,9943,99
ЧебНЕФТЬ44,9942,9943,97
8Республика ТатарстанБашнефть40,7239,5940,75Башнефть42,9040,5043,10
Лукойл42,0240,9841,85Лукойл42,9040,5043,10
Таиф НК40,8139,2641,84Таиф НК42,9040,5043,10
Татнефть40,72Татнефть42,8040,4043,00
Среднее значение41,0739,9441,48Ирбис42,9940,3942,99
Волга Ойл42,9040,5043,70
Форт Римэкс44,0041,0043,00
Эконом42,0040,2043,00
9БашкортостанБашнефть-розница40,1639,3840,13АЗС Башнефть43,5040,3043,30
ЛУКОЙЛ-УНПне реализуютне реализуютне реализуютЛУКОЙЛ-УНП44,9041,2544,99
Среднее значение40,1639,3840,13ОПТАН43,5040,3043,30
АЗС-КПД43,4040,3043,10
10ЗабайкальеГазпромнефть-РП43,0939,2441,40Газпромнефть-РП43,8239,6142,74
Башнефть42,0039,1041,25Башнефть42,8138,9042,18
Среднее значение42,5539,1741,33
11Тюменская областьГПН43,0939,3840,20ГПН44,6040,3043,40
Лукойл45,0241,5541,78Лукойл46,1541,2545,15
Среднее значение44,0640,4740,99АЗС Н-144,8041,3043,60
Нью Петрол44,0040,4043,40
Кондор44,5041,0043,50
12Новосибирская областьГазпромнефть-РП43,5239,1540,28Газпромнефть-Новосибирск45,2840,2143,07
Роснефть-Новосибирск-нефтепродукт45,7440,3840,99Роснефть-Новосибирск-нефтепродукт45,2540,243,2
Среднее значение ****43,5239,1540,28Лукойл (Франшиза)48,942,3545,2
SHELL (Франшиза)45,2941,2944,19
Янтарь45,340,9543,2
Хорос45,340,343,1
ПРАЙМ45,340,35
13Красноярский крайРН-КНП41,9238,5440,37РН-КНП45,4040,0042,10
ГПН-РП44,0039,2841,12ГПН-РП45,5540,1542,20
Среднее значение42,9638,9140,7525 часов46,9041,6044,50
КНП46,9041,6044,40
14Алтайский крайРоснефть-Алтайнефтепродукт43,6839,5940,96Роснефть-Алтайнефтепродукт44,1540,3542,15
Газпромнефть43,6239,1140,18Газпромнефть44,1540,1542,20
Среднее значение43,6539,3540,57Октан45,1040,9042,80
Лукойл45,3041,0542,95
15Рязанская областьРоснефть-Рязаньнефтепродукт40,4938,2639,96
Газпромнефть-РП40,8038,2040,60
Среднее значение40,6538,2340,28Шелл-Нефть46,7943,7944,69
16Иркутская областьИркутскнефтепродукт44,1839,3440,51АО «Иркутскнефтепродукт»44,5040,7041,20
Среднее значение44,1839,3440,51БРК44,9041,1042,80
17Республика БурятияБурятнефтепродукт45,8640,5441,57Бурятнефтепродукт44,4040,2042,50
Среднее значение45,8640,5441,57Крайснефть44,3040,1042,40
18Читинская областьРН-Востокнефтепродукт46,5841,3742,26РН-Востокнефтепродукт44,7539,8042,00
Среднее значение46,5841,3742,26Омни47,9042,3044,30
19Камчатский крайННК-Камчатнефтепродукт52,2245,8148,15ННК-Камчатнефтепродукт50,3545,649,25
Среднее значение52,2245,8148,15
20Приморский крайРН-Востокнефтепродукт48,3042,5044,00РН-Востокнефтепродукт44,4541,4542,4
ННК-Приморнефтепродукт44,7041,5042,20ННК-Приморнефтепродукт44,641,542,5
Среднее значение46,5042,0043,10

Снижение акцизов в обмен на обещание нефтяных компаний сдерживать рост розничных цен на бензин тоже вызывает вопросы. Особенно сложная ситуация в Сибири (Алтай, Бурятия) и на Дальнем Востоке: там видна даже отрицательная доходность. Не исключено, что у независимых участников рынка это породит большой соблазн торговать суррогатом, чтобы не разориться.

Если сравнивать с предыдущими данными по ценам на топливо в регионах, то за период с 18 июня 2018 года в некоторых регионах РФ наблюдалась тенденция к снижению мелкооптовых цен, однако эффект от уменьшения цен в мелком опте все еще незначителен и не покрывает убытков независимых АЗС при реализации топлива.

А сопоставление мелкооптовых и розничных цен вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВНИК) показывает, что в большинстве случаев мелкооптовые цены находятся практически на одном уровне с их же розничными ценами либо превышают их.

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«Все это говорит о том, что объемов биржевых торгов для снижения бензиновых цен явно недостаточно. Топливные ценники на АЗС ВИНК ниже цен независимых АЗС на 1−2 рубля, что приводит к перетоку клиентов от независимых на АЗС (до 30%).

Независимые сети автозаправок генерируют убытки. За этим неизбежно следует срыв обязательств по госконтрактам, дестабилизация системы нефтепродуктообеспечения крупных государственных и корпоративных клиентов. Мы уже неоднократно говорили, что для снижения цен необходимо не только снижение экспорта нефтепродуктов и более объективное биржевое ценообразование для появления конкурентной среды на бирже.

Необходимо включение таких механизмов государственного регулирования, которые бы обеспечили продажи нефтепродуктов исключительно в рынок без возможности ценовых манипуляций производителей и трейдеров», — считает вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна
Бензоколонка

Вызывает недоумение и налоговый маневр по снижению экспортных пошлин и увеличению внутреннего налогообложения, озвученный на днях главой Минфина Антоном Силуановым.

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По мнению менеджмента «Роснефти», предусмотренная налоговым маневром отмена к 2024 году экспортных пошлин, которые являются инструментом защиты внутреннего рынка, будет означать неизбежное выравнивание внутренних и мировых цен на топливо и их реальное повышение как минимум в 1,5 раза.

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В компании также считают, что текущая налоговая нагрузка является причиной убыточности нефтепереработки для внутреннего рынка (ранее заявлялось, что потери нефтепереработчиков достигают 3 тыс. рублей на тонну дизельного топлива и 7 тыс. рублей на тонну бензина АИ-92).

Напомним, в Российском топливном союзе ещё с прошлого года призывают к принятию комплексных мер, включающих увеличение экспортных пошлин и снижение акцизов, но, несмотря на неоднократные обращения, эти предложения до сих пор игнорируются.

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Между тем президент российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша считает, что, если бы налоговый маневр развивался так, как было задумано изначально, не надо было бы принимать срочных мер по снижению акцизов.

«К сожалению, у различных федеральных органов исполнительной власти свои задачи. У Минфина — одно, у Минэнерго — другое, у ФАС — третье», — заключил глава РТС.

В отсутствие готового решения проблемы топливного рынка России в регионах зреют бензиновые бунты, а опрос, проводимый редакцией ИА REGNUM, свидетельствует о том, что подавляющее большинство (77%) из более 8 тысяч опрошенных не верят, что правительству удастся приостановить рост цен. Поэтому пока налоговый маневр больше напоминает уловку.