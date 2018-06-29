Армия США изо-всех сил пытается достигнуть цели кампании 2018 года по набору на военную службы — 76 тыс. новобранцев. Фактически оборонному ведомству пришлось отказаться от первоначальной цели рекрутинговой кампании 2018 года — 80 тыс. новобранцев. В 2017 году Пентагон смог достигнуть поставленной цели рекрутинговой кампании, приняв на военную службу 63 тыс. новобранцев, однако для этого оборонному ведомству пришлось принять более 1 тыс. призывников категории IV («CAT IV»), которые набрали от 10% до 30% при прохождении теста на профпригодность, пишет генерал-лейтенант в отставке Деннис Лэйч в статье для американского издания The Hill.

U.S. Department of Defence Новобранцы

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Сегодня существует три фактора, которые осложняют проведение рекрутинговых кампаний: низкий уровень безработицы (3,9%), нежелание молодежи в возрасте от 18 до 24 лет вступать в ряды американской армии, 17-летняя война в Афганистане. Опрос, проведенный некоммерческой организацией Blue Star Families, показал, что те, кто в настоящий момент служит в рядах армии США или кто ранее служил в армии, менее склонны рекомендовать военную службу своим детям. С дополнительными проблемами сталкивается также спецназ США и ВВС.

Пентагон сталкивается с проблемами при проведении рекрутинговых кампаний даже несмотря на то, что после зачисления в ряды американской армии новобранец получает бонус в размере $40 тыс. В 2017 году в рамках бонусной программы Пентагон выплатил более $424 млн.

U.S. Army Американские солдаты

В Пентагоне официально заявили, что готовы понизить уровень требований, предъявляемых к новобранцам, и принять до 4% новобранцев «CAT IV». Это означает, что в течение трех лет (средний срок первоначального призыва) численность солдат «CAT IV» составит примерно 10 тыс. человек. Однако, учитывая статистические данные, нельзя согласиться с правильностью такого решения Пентагона.

Жертвуя качеством подготовки новобранцев для увеличения их количества, Пентагон встал на скользкую дорожку. Это может поставить под угрозу национальную оборону и жизнь военнослужащих. У солдат «CAT IV» есть несколько проблем. Во-первых, они чаще остальных не могут пройти начальную подготовку или выбывают из армии до окончания первоначального срока призыва. Во-вторых, их сложнее тренировать из-за более низкого образовательного уровня. В-третьих, они наименее эффективны. В исследовании RAND за 2005 год указано, что вероятность того, что танкист-стрелок «CAT IIIA» (уровень прохождения теста на профпригодность составляет от 50% до 64%) попадет в цель, на 34% выше, чем у солдат «CAT IV».

В том же исследовании говорится, что вероятность того, что группа связистов, состоящая из трех солдат «CAT IIIB» (уровень прохождения теста на профпригодность составляет от 31% до 49%) сможет обеспечить работу системы связи, составляет 49%, а у аналогичной группы, состоящей из солдат «CAT IV», шансы на успех составляют всего 29%. Наконец, у офицеров и сержантов американской армии, и без того перегруженных своими обязанностями, уходит слишком много времени на обучение солдат «CAT IV». Этими солдатами сложнее руководить.

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За последние 17 лет Пентагон снизил стандарты и в других сферах военной службы. Например, он изменил свою политику в отношении не использования рецептурных психотропных препаратов для лечения посттравматических стрессовых расстройств, тревоги, расстройств сна и других эмоциональных и поведенческих проблем, с которыми могут столкнуться солдаты. Пентагон стал прописывать военнослужащим психотропные препараты, что привело к разрушительным последствиям как для самих солдат, так и для членов их семей. Также Пентагон прибегает к принудительному продлению срока действительной военной службы военнослужащего, чтобы сократить отток солдат из армии. Наконец, Пентагон использует Национальную гвардию и резервистов для решения изначально не свойственных для них задач.

Многочисленные «ястребы» в Конгрессе, администрации и оборонном сообществе Вашингтона продолжают твердить о необходимости срочного «восстановления» военной мощи и лидерства США. Например, в 2016 году в Американском институте предпринимательства заявили, что численность действующей армии США должна быть увеличена с 470 тыс. человек до 600 тыс. солдат. Численность кораблей ВМФ должна быть увеличена с 282 до 346, включая строительство двух новых авианосцев, а численность Корпуса морской пехоты необходимо увеличить со 180 тыс. человек до 200 тыс. солдат. ВВС должны получить более 1 тыс. 200 истребителей.

Солдаты

Эти предложения означают, что оборонный бюджет в $5,7 трлн, рассчитанный на период с 2018 по 2027 год, необходимо увеличить еще на один триллион долларов. Это слишком для нации, государственный долг которой уже превысил $20 трлн. К тому же «ястребы» игнорируют проблемы, с которыми сталкиваются рекрутинговые кампании. Эти проблемы, вероятно, лишь обострятся в ближайшие годы.

Ежегодно примерно из четырех миллионов граждан США старше 18 лет менее 30% отвечают минимальным требованиям Пентагона, в результате чего остается лишь 1 млн 200 тыс. человек, пригодных к военной службе. Из этого количества только 15% — 180 тыс. человек — готовы добровольно вступить в ряды американской армии. Получается, что остается еще 1 млн 20 тыс. человек, которые пригодны к военной службе, но абсолютно не имеют желания вступать в армию.

Ежегодно Пентагон должен набирать около 150 тыс. новобранцев. Их можно было бы набрать из 1 млн 20 тыс. пригодных к военной службе граждан США. Однако для этого потребовалось бы введение обязательной воинской повинности, возвращение которой позволило бы отказаться от необходимости снижения уровня требований к новобранцам, а наоборот, позволило бы повысить уровень подготовки солдат из-за увеличения количества новобранцев.

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Конечно, возвращение обязательной воинской повинности не получило бы широкой поддержки среди избирателей, однако признание проблем, с которыми сталкиваются кампании по набору добровольцев, а также того, что снижение уровня подготовки солдат может иметь свои негативные последствия, должно послужить импульсом к поиску альтернатив военной службе, в основе которой лежит добровольческий принцип.

История гласит о том, что лучше решать проблемы до того, как они превратятся в кризис. Что если наступит война, а за США некому будет воевать?