Несмотря на доминирование в медийном пространстве футбольной темы, предстоящая встреча президентов России и США вызвала немалый ажиотаж в прессе. Даже заговорили об историческом характере саммита двух мировых лидеров, подобно встрече генерального секретаря ЦК КПСС Советского Союза Михаила Горбачева и американского президента Рональда Рейгана в Рейкьявике 11−12 октября 1986 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин

Как известно, она стала прологом последующего «разрушения СССР — крупнейшей геополитической катастрофы XX века», по словам Владимира Путина, нынешнего президента России. Важно предугадать добрые и недобрые замыслы супостатов на предстоящую встречу, выработать алгоритм работы на упреждение и всегда держать порох сухим, считает Федор Пашин, эксперт Фонда содействия общественной дипломатии.

ИА REGNUM : Что можно ожидать от российско-американского саммита на высшем уровне?

— Прежде всего надо, чтобы саммит состоялся. Американская политика всегда была с двойным дном, а то и с большим. Вашингтон говорит одно, думает другое, решения принимаются в другом месте, а выполняются только те, которые полностью устраивают истинных хозяев Америки. К тому же Америка уже не та, да и Россия — далеко не СССР. Поэтому не стоит встрече придавать особое значение.

Нынешний президент США Дональд Трамп еще меньше, чем его предшественники, и в частности Рональд Рейган, облечен всеми полномочиями вести переговоры, договариваться и принимать решения. Его делает свита, а вернее, в Америке всем заправляют ее истинные хозяева из «глубинного государства». Трамп — хороший ньюсмейкер и возмутитель спокойствия, и в этом он не уступает небезызвестному голливудскому актеру Рейгану. Трамп не свободен в своих словах и поступках, он действует под диктовку, претворяя в жизнь линию определенных международных сил.

Интерес американской стороны состоит в том, чтобы удерживать в своих руках стратегическую инициативу в глобальном противоборстве, во что бы то ни стало обеспечивать достижение поставленных целей по доминированию в мире, в своих интересах подрывать стабильность в самых различных регионах Земли — и прежде всего в Евразии.

Kremlin.ru В кулуарах 25-го саммита форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество»

ИА REGNUM : Зачем эта встреча нужна России и Владимиру Путину?

— В отличие от Трампа, российский президент — намного более самостоятельная фигура в своих делах и решениях. Его стиль работы предполагает отдавание предпочтения худому миру, нежели доброй войне. Он даже с украинским Порошенко, который его поливает грязью, ведет телефонные переговоры и даже, чего нельзя исключать, может его спрятать в России, как в свое время Януковича, спасавшегося от разъяренного украинского народа.

Нынешняя Россия «не сжигает мосты» и идет на любые переговоры. Это ответственная позиция. Плюсы России состоят в следующем. Во-первых, всему миру еще раз будут продемонстрированы возросший авторитет страны и Путина в международных делах и высокая договороспособность Кремля, желание РФ укреплять мир во всем мире, несмотря на информационно-политическую войну против России.

Во-вторых, Москва демонстрирует Пекину, Брюсселю, Берлину, Лондону, Тель-Авиву, Тегерану, Анкаре и другим столицам мира, что способна в одиночку противостоять США и действовать впредь исключительно в своих национальных интересах.

В-третьих, Россия, безусловно, найдет аргументы, чтобы убедить американскую сторону в том, что она самостоятельна в своих решениях, не откажется от привилегии дальнейшего суверенного развития.

В-четвертых, встреча укрепит пророссийские симпатии в народе и во властных кругах таких стран, как Казахстан, Армения, Белоруссия, Венгрия, Италия, Сирия, Венесуэла и других.

Наконец, Россия самим фактом саммита с США как бы венчает успешное проведение мундиаля-2018, демонстрирует миру симпатии, солидарность и поддержку футбольных болельщиков к политике России во всем мире. Впрочем, нельзя исключать того, что какие-то договоренности могут быть и достигнуты.

ИА REGNUM : Сложно сейчас обходить футбольную тему. Как по-вашему, сам факт проведения чемпионата мира и его уже высоко оцененная организация скажутся на позициях России?

— Чемпионат мира по футболу — это нужное и важное событие в жизни России. По разным оценкам, на футбол потрачено около 700 миллиардов рублей. Это много. Однако надо понимать, что, во-первых, немалая часть общих расходов окупится за счет приезда и трат более 2,5 миллионов туристов, развития услуг.

Во-вторых, создана уникальная инфраструктура — стадионы, дороги, гостиницы, обустроенные улицы и кварталы, торговые центры и так далее, которые еще долго будут служить людям. Если бы не было чемпионата, России вряд ли бы удалась такая грандиозная стройка.

Существенный толчок для развития получил отечественный бизнес, выросла трудовая занятость населения. Бизнес уже сейчас подсчитывает сверхдоходы, а значит, увеличится налоговые отчисления.

ИА REGNUM Российские болельщики на ЧМ — 2018

В стране появилась развитая база детского и юношеского спорта, а значит, и новые спортивные победы не за горами, а главное — это физическое здоровье граждан, создание предпосылок роста народонаселения. Новые стадионы и обустроенные улицы как резервуары собирания людской энергетики подъема, консолидации и мобилизации общества неизбежно ведут к укреплению морально-психологического состояния всего народа.

Кроме того, Москве удалось прорвать информационно-политическую блокаду, миллионы иностранных болельщиков привезли сюда валюту, а увезут с собой самые добрые воспоминания — о гостеприимной, спортивной, деловой и поднимающейся России.

Каждая очередная победа сборной страны — это вклад в политическую и экономическую капитализацию страны, укрепление репутации и авторитета на международной арене. И если после успешной зимней Олимпиады в 2014 году случилась «русская весна» в Крыму и на Донбассе, то завтра русским духом может запахнуть не только во всей Украине.

ИА REGNUM : Удачный и, надо признать, неожиданно хороший старт российской сборной в мировом первенстве тоже прибавит сил «русскому духу»? А что с противниками?

— Россия уже одержала две победы, впервые за 32 года обеспечила себе выход в плей-офф. Наконец-то появилась приличная духовитая команда, способная бороться до конца, жить чаяниями и надеждами своих болельщиков. Миллионы мальчишек мечтают стать Дзюбой, Черышевым, Головиным, играть во славу России.

Конечно, можно и нужно рассчитывать на больший успех. Но не надо забывать, что футбол сегодня — не только спорт, но и коммерция, и большая политика. Известно немало грязных историй вокруг мирового футбольного тотализатора, где крутятся баснословные деньги и доходы дельцов от футбола. Результаты, как футболисты покупаются и продаются. Нужные тренеры приводятся в команды, назначаются нужные судьи, подкупаются отдельные игроки, чтобы обеспечить какое-нибудь заметное место на турнире ранее не футбольной команде.

Как это — дать российской национальной сборной победить на чемпионате мира по футболу в России или хотя бы занять третье место? Это значит подписать себе, «мировому правительству», смертный приговор. В то время, когда брошены все силы на сдерживание поднимающейся России, ее очевидный успех по организации чемпионата, миллионные армии болельщиков из разных стран, которые другими вернутся назад, да еще и спортивные достижения способны потрясти сами основы западной цивилизации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Матч Россия — Саудовская Аравия

А раз так, видимо, не обойдется без новых крупных провокаций против России. Как показывает история с зимней Олимпиадой 2014 года, подрывные действия могут начаться в самом конце чемпионата мира по футболу. Немало провокаций будет и по ходу чемпионата мира. Мировые медиа лишь на время умерили свой злобный антироссийский рык, завтра последует новая команда «фас», и они зальются бешенным лаем.

ИА REGNUM : Считаете, этой самой провокацией может стать предстоящий саммит?

— Как известно, лучше мира и дружбы с англосаксами, а главное — их хозяевами, может быть только война. В своей истории Россия, не раз попав в жаркие объятия Запада, выпадала из них, оставшись без сил и возможностей вновь подняться с колен. С учетом того, что традиционная американская политика имеет «двойное дно», можно предположить: саммит — это «домашняя заготовка», многоходовка, некая специальная операция по воздействию на Россию и другие страны.

Значит, задача состоит в том, чтобы нанести Москве максимальный ущерб как в ходе встречи, так и по ее итогам. Отсюда — важно предугадать добрые и недобрые замыслы англосаксов на предстоящую встречу, выработать алгоритм реагирования и работы на упреждение и, конечно, всегда держать порох сухим.