Реджеп Тайип Эрдоган в качестве президента Турецкой республики совершит визит в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) и в Азербайджан. Сообщается, что визит президента Турции в ТРСК и в Азербайджан состоится после инаугурации, которая запланирована на июль, хотя о точной дате инаугурации президента Эрдогана не сообщается. Телеканал CNN Turk обозначил такие даты: 1 сентября Эрдоган посетит с официальным визитом Северный Кипр, а 3 сентября прибудет в Азербайджан. Кстати, президент Азербайджана Ильхам Алиев после победы на президентских выборах 11 апреля совершил свой первый зарубежный визит именно в Турцию. Что же касается Эрдогана, то в буквальном смысле слова его визиты в ТРСК и Азербайджан не будут первыми зарубежными после избрания на пост президента страны.

Турецкая республика Северного Кипра

Президенты Турции и США Эрдоган и Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров договорились о совместной встрече на саммите НАТО в Брюсселе 11−12 июля. Согласно официальным сообщениям, «стороны выразили готовность к усилению сотрудничества по ряду направлений, в том числе в оборонной и военной сферах. заявили о необходимости продолжения совместной работы в вопросах борьбы с терроризмом и применения дорожной карты по сирийскому Манбиджу». Хотя помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что Вашингтон настроен на работу с переизбранным президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, он подчеркнул, что «необходимо решить проблемы в двусторонних отношениях». В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс считает, что «Турции необходимо предпринимать шаги для укрепления демократии в стране, а также способствовать дальнейшему прогрессу в разрешении существующих между Вашингтоном и Анкарой разногласий». Помимо этого, Сандерс указала, что «Турция сталкивается с серьёзными внешними и внутренними вызовами».

Турецкие солдаты во время вторжения на Кипр, 20 июля 1974 года

Насчет внутренних вызовов существует определенная ясность. Дело в том, что выборы в Турции проходили на фоне контртеррористической операции армии и сил безопасности внутри страны и за её пределами. Опорой Эрдогана на выборах была консервативная часть страны, которая победила только благодаря союзу с националистами, что помогло ему одержать победу над блоком «левые-либералы-курды». Эрдоган вряд ли выиграл бы президентскую гонку, если бы выступал только под флагами собственной партии «Справедливость и развитие». А так в союзе с националистами он набрал только 52,5%. Страна остается социально, этнически и политически расколотой. По оценкам многих турецких экспертов, «начало очередного пятилетнего срока Эрдогана на посту президента Турции сопряжено с усилившейся неопределённостью во внутренней политике».

Что касается внешних вызовов, то США выстраивает их в один ряд: приобретение Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400, ситуация в северной Сирии и возможность допущения возвращения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Смогут ли Турция и США, как заявил представитель НАТО, «разрешить разногласия в духе союзнической солидарности», сказать сложно, так как Вашингтон угрожает Анкаре односторонними санкциями, а также «качественным изменением двусторонних отношений». Аналогично ведет себя в отношении Турции и ЕС, хотя Брюссель не перестает повторять, что продолжает считает Анкару своим стратегическим партнером.

Одним словом, у Эрдогана сужены возможности и горизонты прорыва, в чём он стал остро нуждаться. Вот почему в его проектах в Закавказье выскакивает Азербайджан, в отношении которого сделано немало многозначительных заявлений. Так, выступая 14 мая в лондонском аналитическом центре Chatham House, Эрдоган сделал следующее заявление: «Турция способствует поддержанию мира и безопасности в Центральной Азии и на Кавказе. Армения — единственное государство, которое выпадает из общей картины». Более того, в «Избирательную декларацию» правящей турецкой партии «Справедливость и развитие» (ПСР) было включено положение о намерении реставрировать идею Тюркского совета, благодаря чему Анкара могла бы активно расширять и укреплять связи со странами Кавказа и Туркестана. Наконец, в турецком аналитическом сообществе стали громко обсуждать проект «союзного государства между Азербайджаном и Турцией». Теперь возможна попытка выстроить более широкий мост между Турцией, Азербайджаном и ТРСК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Братья

Напомним, что, как сообщал в Баку на мероприятии по случаю 34-летнего юбилея создания ТРСК представитель этой никем не признанной, кроме Анкары (и Нахичеванской автономии), республики Уфук Турганер, еще в 1997 году в Азербайджане открылось представительство ТРСК и с тех пор оно успешно работает. Далеко не секрет, что вопрос признания или непризнания Северного Кипра со стороны официального Баку активно обсуждается в политических кругах Турции и Азербайджана. Баку опасается предпринимать такой шаг, поскольку признание с его стороны ТРСК может привести к признанию независимого статуса Нагорного Карабаха. Такие параллели напрашиваются сами собой, ведь как спаренный визит Эрдогана в ТРСК и в Азербайджан, так и проводимые в Баку различные международные мероприятия, в которых принимают участие и представители ТРСК, невольно наводят на такие размышления. МИД Азербайджана уже заявлял, что Северный Кипр имеет право на самоопределение в рамках международного права. ТРСК налаживает отношения со многими странами, там функционирует посольство Турции, открыты представительства ТРСК в Австрии, Германии, Великобритании, США, также работают Культурное общество во Франции и Офис поддержки в Европейском союзе. Кстати, аналогично могли бы поступить Армения и и Россия, открыв свои представительства в Степанакерте. Так что к закавказским маневрам Эрдогана стоит присмотреться внимательнее. Северный Кипр — достаточно чувствительная для Турции проблема, как и Нагорный Карабах для Азербайджана, Армении и, конечно, России.