



Католикос Великого Дома Киликии Арам I — духовный пастырь армянских епархий Ливана, Сирии, Ирана, стран Персидского залива, Греции, США, Канады и Кипра, являлся председателем Всемирного Совета Церквей, президентом Всемирного Совета Церквей Ближнего Востока.

Католикосом Великого Дома Киликии Бедрос Кешишян был избран в 1995 году, получив духовное имя Арам. Его Святейшество изучал богословие в Экуменическом институте Боссе (Швейцария), получил высшие степени в Богословском университете Ближнего Востока и в Американском университете Бейрута защитил докторскую степень в университете Фордхема в Нью-Йорке.

Католикос Великого Дома Киликии Арам I — пламенный борец за признание геноцида армян в Османской и Кемалистской Турции, за репарации армянского достояния и возврат национальных святынь. Именно Арам I сделал акцент на трех взаимосвязанных принципах: осуждение геноцида, его признание и компенсации, перешел от требования признания геноцида к требованию возврата имущества. Киликийский католикосат потребовал от Турции вернуть право владения исторической резиденцией в Сисе и право использовать ее в религиозных целях.

Католикос Арам I ведет масштабную работу по объединению армянской диаспоры во всем мире, сохранению и популяризации киликийской культуры. Он основал музей Cilicia, создал Архивно-рукописный центр, выступает с лекциями, пишет книги.

Его Святейшество уделяет особое внимание укреплению отношений с другими конфессиями. Устанавливает контакты с представителями разных религий и культур мира. Ведет активную общественную работу, ездит в «горячие точки», помогает страдающим словом и делом. В сирийском Алеппо Арам I побывал во всех армянских общинах, разрушенных армянских храмах, семинарии, у взорванного кафедрального собора Берийской епархии Армянской Апостольской Церкви. Вместе с имамами посетил Великую мечеть Омейядов.

Своим видением миссии церкви и священнослужителя, роли армянской диаспоры в мире, взаимоотношений с Русской православной церковью, значения дружбы между Россией и Арменией Католикос Великого Дома Киликии Арам I поделился с «Ноевым Ковчегом».

Ваше Святейшество Веапар, мы с Вами встретились в дни, когда исполнилось ровно 50 лет с начала Вашего служения церкви. Поздравляю Вас с этой датой.

Спасибо. Действительно, прошло уже 50 лет с того дня, когда я получил духовное звание, чтобы служить нашему народу и нашей церкви. Церковь и народ — не отдельные понятия. Церковь становится церковью тогда, когда служит народу. Церковь — это народ со своей сущностью.

Основоположник церкви — Христос. И Он предстал слугой народа и сказал: Я появился на свет не для того, чтобы получить служение, а чтобы служить. Христос — великий служитель. Он служил народу, слепым, больным, беднякам, обездоленным, измученным. Поэтому церковь Христова не может быть иной, если она верна Христу. Миссия церкви — служение народу.

И священнослужитель, какое бы высокое звание он ни имел, остается слугой Господа, слугой церкви и слугой народа. И если священнослужитель не придерживается этого, он не духовное лицо, а кто-то другой. Духовное лицо должно положить свою жизнь, мысли, достоинство на алтарь служения Господу и народу. Народ в христианском понимании — божественен, и церковь в его жизни — глас Божий. Апостол говорит, что священнослужитель — посол Христа и священнослужитель должен представлять Его. Священнослужитель — «мост» между Христом и народом. В священнослужителе должна отражаться миссия Христа. Если это не так, он утрачивает свое предназначение. Одновременно священнослужитель — представитель народа перед Христом, в молитвах мы просим заступиться за нас, потому что с помощью молитвы передаем Христу проблемы и ожидания тех, кто раскрывает перед священнослужителем грехи наши. И поэтому священнослужитель несет большую ответственность. Он должен понимать, что является представителем Христа, а не какой-то организации.

Когда при вступлении в сан меняют мирское имя на духовное, это означает, что жизнь начинается сначала. Получение духовного имени — не простая формальность, оно имеет глубокий смысл, ты становишься новым человеком. И в молитвах говорится: пускай Христос удалит в тебе прежнего человека и создаст нового. И ты становишься новым человеком и служишь только учению Христа.

50 лет тому назад, воспитанные в этих ценностях, мы усвоили их. И в 1968 году, в год празднования 50-летия образования Первой Армянской Республики, я был рукоположен. Получил имя Арам. И в течение всех прошедших лет старался и стараюсь оставаться верным учению Библии, переданной от Христа миссии. За все годы служения на разных должностях я стремился высоко нести эту данную мне миссию. Старался сохранить в нашем народе память свободы, независимости, национальных ценностей, преданности и веры Арама Манукяна (первый руководитель Республики Армения, май-июль 1918 года — ред.). Он — символ нашей истории, свободы, патриотизма. Мы были на этом воспитаны в диаспоре.

Многих армян, в том числе живущих в России, интересуют причины образования нескольких духовных армянских центров в мире: Эчмиадзин, Антилиас, Армянская Католическая Церковь, Армянская Евангелистская Церковь… Как это сложилось исторически? Какую роль играет Антилиас в духовной жизни армян мира?

Это разделение — результат исторически сложившейся ситуации, географического местонахождения нашего народа. На самом деле такая ситуация возникла не по решению самого народа, а в результате внешних обстоятельств. Иногда исторические факты более весомы, чем наши желания.

Первоначально до 485 года у нас был один католикосат с центром в Эчмиадзине. Я подробно рассказываю об этом в моей книге «Армянская церковь», изданной недавно в Бейруте на английском языке. Эта книга будет переведена в ближайшее время на шесть языков, в том числе на русский и даже на китайский.

В 1441 году был создан католикосат в Киликии. Католикосом стал Григор Мусабекян. В этом же году в Эчмиадзине был избран другой Католикос — Киракос Вирапеци. С этого времени образовалось два престола. Истинные исторические причины неизвестны. Было ли это сделано по взаимным договоренностям, утверждать мы не можем. Ответы на данные вопросы окажутся не совсем точными. Конечно, когда в одном доме две головы, вопросы возникают всегда. Эти два католикосата находились в разных исторических условиях, но оба духовных центра сыграли очень важную роль в судьбе армянского народа.

Армянская Католическая Церковь выполняла миссионерскую функцию. Миссионеры из разных европейских стран приехали в Армению, проникли в народ, воспользовались тем, что он проживал в тяжелых условиях. И в результате некоторые армяне приняли католичество. Многие приняли католичество и тогда, когда малые народы, в том числе армяне, подверглись преследованиям в Османской империи. Католики гонениям не подвергались, за ними стояли западные державы — Англия, Франция, Германия, а также Ватикан. Вот так и произошло духовное разделение. Но, слава Богу, сегодня между двумя католикосатами, а также католиками никаких разногласий нет. Все мы принадлежим к одному народу, имеем одни армянские корни и общие национальные ценности.

А какова позиция Армянской Церкви по отношению к армянам-мусульманам?

Этот важный вопрос требует глубокого понимания и исследования. Его нужно решать, а не игнорировать. К нему необходимо подходить с объективной точки зрения, не личной, и не спешить с выводами. Это вопрос не одной только веры, он носит не только духовный, но также политический характер. Речь идет об отуреченных армянах, которых насильно обратили в мусульманство. Ислам не был их выбором. И мы должны принимать эту действительность во внимание.

Точная численность армян-мусульман неизвестна: один, два миллиона человек или больше. С одним из них я встречался. Он, профессор, преподаватель университета, сказал мне, что его дед армянин, но сам он мусульманин, турок. Ситуация непростая… Представьте себе такую картину: миллион исламинизированных армян в одночасье примут христианскую веру и объявят себя армянами! Этот процесс должен проходить медленно и с учетом всех нюансов. Ведь в Турции живет большое количество амшенских армян, которые надеются на решение этого тонкого вопроса. Мы занимаемся им, он должен быть включен в повестку дня как один из безотлагательных.

В прошлом году мы провели конференцию под названием «Что значит быть армянином сегодня?». Что значит быть армянином в Армении — понятно: родился армянином, армянином живу, армянином уйду. А в диаспоре? В России, США, Франции, Ливане? Мы все разные. Но какова наша идентичность? Раньше мы понимали ее так: если не говоришь по-армянски, значит, не армянин. Это в корне неправильно, такую установку надо менять. Признавать знание армянского языка единственным критерием неверно. Я много выступал и писал на эту тему.

Как Вы оцениваете действия местоблюстителя Армянской Церкви в Турции Арама Атешяна, которого его паства практически не признает, а он сам находится в «хороших отношениях» с премьер-министром Турции Эрдоганом?

Мой ответ на этот вопрос неоднозначный. Есть внешний аспект и внутренний, частный. В Турции, принимая во внимание внутренние условия, занимать такую высокую духовную должность непросто. Особенно учитывая повышенное внимание к нашей церкви и армянской общине со стороны турецких властей.

Что касается Арама Атешяна, я не защищаю его, но он смог установить с турецкими властями определенные контакты. Некоторые относятся к этому положительно, другие — крайне отрицательно. Этот вопрос должен стать предметом изучения внутри страны, в Турции. Извне все воспринимается иначе, и мы можем прийти к ошибочным выводам.

Да, я бы мог с Вами согласиться. Но как отнестись к демаршу местоблюстителя — его письму Эрдогану после принятия бундестагом резолюции о признании геноцида армян, в котором Атешян от имени армянского народа извиняется за принятое немецкими парламентариями решение?

Да, это было. Но мы не знаем: было ли это сделано по принуждению? Или это было его личной инициативой?

Недавно в Армении произошла смена власти. Народ вышел на улицы и вынудил премьер-министра покинуть свой пост. Как Вы восприняли это событие?

Произошедшее в Армении — волеизъявление народа. В стране много лет существовал политический режим, на дальнейшее существование которого народ не согласился. Прежде всего, речь идет о коррупции, которая проникла во все сферы жизни. Даже бывший премьер-министр Серж Саргсян признавал, что в стране есть коррупция. Об этом я часто говорил в Ереване, в Эчмиадзине, Антилиасе, Париже, на форуме «Армения. Диаспора» в прошлом году. Эта гниль в Армении должна исчезнуть. Но, к сожалению, ничего не менялось, и народ вышел на улицы, руководимый Николом Пашиняном.

В Армении сложилась новая ситуация. Произошедшее — положительное явление. Все, что на пользу народа, — на пользу стране. Родина — это не только земля, это народ. Земля без народа ничего не стоит. И если народ поднялся, его никто не может остановить. И, к счастью, бывшее руководство Армении не пошло на то, чтобы применить силу против народа.

Но после бури наступает затишье. Сегодня у народа большие ожидания. Настало время спокойно реформировать властные структуры Армении.

В России проживает более 2,5 миллиона армян. Как Вы считаете, какими должны быть отношения России и Армении? Какой путь должна избрать Армения в своем развитии?

Наша многовековая история, традиционные русско-армянские связи, современные международные отношения обязывают нас развивать родственные отношения с Россией. Этого требуют высшие интересы Армении. Но наша дружба с Россией не должна быть направлена против кого-либо и держать нас в кольце. У каждого государства свои национальные интересы.

Наша дружба с Россией должна быть фундаментальной. Нам необходимо показать и России, и Западу, что эта дружба имеет глубокие корни и глубокий смысл. Это должны понимать и в России, и на Западе, и в Армении. Сегодня Россия стремится восстановить свою силу, мощь. Это ее право. Владимир Путин хочет восстановить сильную Россию. А разве мы не хотели бы восстановить Армению «от моря до моря»! Дружба с Россией дает нам гарантии безопасности, и это самое главное.

Во время четырехдневной войны в апреле 2016 года я был в Армении и почувствовал у некоторых антироссийские настроения, связанные с тем, что Россия продает оружие Азербайджану. Я выступил по национальному телевидению и сказал, что с таких позиций подходить к вопросу неправильно, потому что каждое государство имеет свои интересы.

Какими Вам видятся пути решения карабахского конфликта?

Решение этого вопроса достаточно сложно. Азербайджан никогда не откажется от претензий на эту территорию, никогда не признает независимость Карабаха. Арцах, в свою очередь, никогда не согласится стать частью Азербайджана. Нужно найти «середину» двух противоположных позиций, которая удовлетворила бы обе стороны.

Согласно международному праву, народ имеет право на самоопределение. И народ Арцаха хочет это право реализовать. Другой аспект — территориальная целостность.

Международное право предусматривает два подхода — самоопределение и территориальная целостность. Как совместить эти два подхода? Вопрос непростой.

Но мы должны усилить и укрепить наши позиции, если мы их ослабим, можем многое потерять. Мы должны способствовать тому, чтобы народ Арцаха реализовал свое право на самоопределение. И поэтому наши дипломатические шаги должны стать более решительными. Наряду с международным правом, которое имеет свои законы, есть еще и народ. И мы не можем пренебрегать его волей. Таким образом, надо продолжать переговоры. И в этом вопросе роль России очень важна.

Также мы не можем пренебрегать мнением соседей — Ирана и Турции. Иран подходит к этому вопросу взвешенно. Он относится к позиции Армении и к позиции Азербайджана равнозначно, несмотря на то, что вера с Азербайджаном одна. Позиция Турции однозначна. Россия подходит к этой проблеме в том числе с учетом своих государственных интересов.

Как Вы считаете, Степанакерт должен вернуться за стол переговоров?

Однозначно. Конечно, Армения играет важную роль в переговорном процессе, но карабахское руководство, законно избранное своим народом, должно участвовать в переговорах, выражая его чаяния.

Вы взаимодействуете с Русской православной церковью?

У нас всегда были близкие отношения с Россией, особенно с Русской православной церковью. Я посетил Россию в 1997 году по приглашению Патриарха Алексия II. Был в Москве три дня, провел с ним официальные встречи.

Патриарха Кирилла я знаю очень хорошо. Мы знакомы с 1970 года. Еще молодыми участвовали во Всемирном Церковном Соборе в Женеве, заседали в одних и тех же комиссиях, на общих собраниях. С того времени подружились. В 1983 году нас обоих избрали членами президиума Всемирного Совета Церквей. В 1991 году, Кирилл был тогда митрополитом, а я архиепископом, меня избрали председателем Совета. В моем избрании Кирилл сыграл важную роль. Это произошло в Австралии, в Канберре. Как сегодня помню, в 6 часов утра Кирилл постучался в мою дверь и сказал: «Наш кандидат — ты, и не смей отказываться!».

Наша дружба с Русской православной церковью сохраняется как с нашей стороны, так и со стороны Эчмиадзина. Русская православная церковь — мощная, самая большая ортодоксальная церковь в мире. Она хорошо организованна, ее священнослужители — высокообразованные люди. Патриарх Кирилл — всегда рядом с президентом России Владимиром Путиным.

Наши отношения с русским народом, с Российским государством и Русской православной церковью должны оставаться близкими. Считаю очень важным иметь в России такую большую армянскую диаспору. Сегодня Россия — один из главных мировых центров по всем направлениям. Особенно при нынешнем президенте. Еще раз хочу подчеркнуть, Россия — большой друг Армении.

Что бы Вы пожелали читателям газеты «Ноев Ковчег»?

Армянам в России желаю, чтобы они процветали, стали более организованными и способствовали усилению Российского государства. Мы должны быть преданными гражданами того государства, в котором живем. Нас во время геноцида приютил Ливан. И Россия помогла нашему народу в тяжелые времена. Мы не должны об этом забывать.

И, конечно, диаспора за пределами Армении должна быть полезна и самой Армении.

Ноев Ковчег