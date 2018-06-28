Дороги

Иван Шилов ИА REGNUM Асфальтоукладчики

Обещал — сделал. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире «112.Украина» рассказал, что ремонт дороги в Старый Угринов — село во Львовской области, где когда-то родился лидер Организации украинских националистов (ОУН — организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степан Бандера — выходит на финальную стадию. В том числе — с его личным участием:

«Я там последнюю латку поставил позавчера. В этом году обязательно сделаем».

Отремонтировать эту дорогу Омелян собирался ещё к 14 октября 2017 года (день основания Украинской повстанческой армии, боевого крыла ОУН — организация, деятельность которой запрещена в РФ), но тогда не срослось: «Укрзализница» не смогла вовремя подвезти стройматериалы.

Mtu.gov.ua Владимир Омелян лично закатывает асфальт

При проектировании новых дорог украинские инженеры уже с 1 сентября будут делать их менее широкими — 3−3,25 м (вместо сегодняшних 3,5−3,75 м). Это тоже не новая инициатива, о ней было известно ещё в прошлом году. Однако теперь это не просто идеи — изменения уже внесены в ГСН (Государственные строительные нормы). С такой шириной будут строить дороги на магистральных улицах городов (3 м), дороги непрерывного движения (3,25 м). Дороги на жилых улицах станут ещё более узкими (2,75 м).

Ньюсмейкерами на Украине снова становятся старые мосты, а именно Берестейский мост в Киеве (находится недалеко от Шулявского путепровода, ставшего известным в марте прошлого года). 7 июня в паблике DTP.kiev.ua появилось сообщение, что кусок бетона, отколовшийся от моста, упал на проезжавший в это время под мостом автомобиль. Удар пришелся на лобовое стекло, водителю оторвало левую руку. До этого происшествия с мостами обходились без жертв и серьёзных травм. Кстати, знаменитый Шулявский путепровод собираются закрывать на ремонт только теперь, спустя более чем год после происшествия.

Страдают мосты не только в Киеве, но и в регионах. Однако там своя специфика: под Николаевом под воду частично ушёл мост через реку Ингул — его утопили перегруженные фуры. Как уточняют местные СМИ, тонет мост уже второй раз за год. Первый раз — в мае, после чего его поспешно восстановили, откачав воду из понтонов. Однако после этого проработал он чуть меньше месяца.

Ремонтировать старые мосты власти скучно, куда интереснее планировать концессионные автодороги. В презентации транспортной стратегии Украины — 2030 им отвели достаточно внимания. Значительно увеличили их количество (10 штук), тогда как раньше министерство говорило только о трёх. Во-вторых, строить собираются из Сум, Харькова, Днепра, Луганска и Донецка (в направлении ЕС), а также трассу Киев — Керчь. Цель — сократить максимальное время пересечения Украины с севера на юг и с востока на запад до 10 часов. Тот факт, что Донецк и Луганск Украина сегодня не контролирует, а Крым и вовсе является частью иного государства, министерство не смущает.

Строить платные дороги на Украине хотят китайцы.

«Мы договорились с несколькими компаниями, что они сейчас проведут оценку и, думаю, что уже в следующем году мы сможем уже более-менее предметно говорить о том, что эти автобаны могут начать строиться», — пообещал министр.

Также в министерстве раскритиковали рейтинг качества дорог от The World Economic Forum (Украина там оказалась в десятке худших стран мира). Чиновники утверждают, то WEF использовал данные 2016 года и не учёл ремонтные работы 2017 года (отремонтировано 2177 км дорог). Впрочем, непонятно, откуда претензии, если чиновники сами же в своей транспортной стратегии пишут о том, что 90% автодорог не ремонтировались на протяжении 30 лет, а 93% — находятся в неудовлетворительном состоянии. На какое место рейтинга они с такими вводными надеялись попасть?

Железная дорога

«Укрзализнице» мало двух повышений стоимости билетов на пассажирские поезда (30 марта вырос базовый тариф, 1 июня начал действовать сезонный коэффициент, прибавляющий к стоимости 6%). И. о. председателя правления УЗ Евгений Кравцов в интервью изданию «Деловая столица» выступил за дальнейший рост цен. И даже обозначил примерные горизонты:

«Если стоимость купе фирменного поезда — 500−600 грн, а экономически обоснованный уровень — 800 грн, то это уже не социальные перевозки. Если билет СВ стоит 1 тыс. грн, а экономически обоснованный уровень — 1,4 тыс. грн, то это также не социальные перевозки, это не поддержка бедных… У нас нет проблем с продажей билетов категории СВ, а о купе я вообще молчу. Скорее возникает ситуация, что плацкарты не раскупаются. Мы видим высокий спрос на билеты классов «комфорт» и «люкс». Поэтому, по моему мнению, стоит привести стоимость билетов в соответствие с рыночными требованиями».

Стратегии развития транспортной инфраструктуры на Украине пишет не только власть, но и оппозиция. В частности, Борис Колесников («Оппозиционный блок») занялся железными дорогами. К работе он привлёк ряд экспертов, которые сразу же указали на недостатки некоторых инициатив министерства Владимира Омеляна. В частности, по грузовой евроколее на маршруте Львов — Киев — Одесса.

Эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава указывает, что более высокая скорость передвижения поездов — далеко не вся выгода, есть и недостатки:

«…есть нюанс — широкое полотно для грузоперевозок намного эффективнее. Наше полотно позволяет проезжать по нему поездам весом в 619 тысяч тонн, а в Европе поезд весом в 3 тысячи тонн уже считается сверхтяжелым», — приводит его слова издание «Сегодня».

Борис Колесников согласился с мнением эксперта и развил его мысль, предложив пустить средства на строительство евроколеи на более важные для УЗ проекты.

«На сегодняшний день электрифицировано порядка 11 тыс. км железных дорог. Достаточно электрифицировать еще 4−5 тыс. км, чтобы практически полностью отказаться от импортного топлива и перейти на украинскую электроэнергию. Это был бы двойной успех», — отмечает он.

Mtu.gov.ua Рабочи осматривает поезд

Примерно о том же в интервью «Сегодня» говорит президент Ассоциации «Высокоскоростные магистрали» Виктор Мироненко. По его словам, ВСМ с шириной колеи 1435 мм Украине, конечно, нужны. Только вот это должны быть исключительно пассажирские перевозки.

Впрочем, в любом случае построена эта магистраль будет лишь в том случае, если Украине удастся заманить китайских строителей.

Однако с текущим настроем министерства на это надеяться не приходится. Скажем, министр Омелян уже сегодня прикидывает, как можно будет использовать украинский Hyperloop.

«В первую очередь говорим о грузах контейнерного типа, которые будут идти из морских портов и дальше по Европе. Далее, когда эта технология будет полноценно протестирована на практике — только после этого можно будет запускать пассажирские капсулы», — мечтает он в эфире «Радио НВ».

Правда, возить зерно и уголь с помощью Hyperloop Омелян не станет, только высокотехнологичные грузы. Сразу тянет уточнить — «это какие же именно?» — ведь украинский экспорт становится всё более сырьевым.

Что Hyperloop, что евроколея — для Украины оба эти проекта несвоевременны: сладить бы с привычной инфраструктурой. А там — чисто чеховские сюжеты. В Днепре (Днепропетровске) на жилмассиве «Северный» сошёл с рельс грузовой поезд: охотники за металлом открутили слишком много гаек в местах крепления ж/д полотна. Из-за крушения пришлось даже вносить изменения в графики движения других поездов.

Да и вообще, мечтания о ВСМ и Hyperloop просто преступны в текущей ситуации — эксперты предрекают Украине масштабный транспортный коллапс и причиной его будет как раз железная дорога.

«На сегодняшний день «Укрзализныця» находится в ужасающем состоянии и, по сути, расходует тот ресурс, который годами, ещё с СССР, был наработан. К сожалению, ресурс не резиновый, он съестся — и УЗ просто встанет. К этому все и идёт… Через 2−3 года УЗ «закончится». Катастрофа Украины в том, что 80% грузоперевозок приходится на железную дорогу», — предупредил в эфире ObozTV бывший замминистра инфраструктуры Владимир Шульмейстер.

Решение эксперт видит в переходе на частную тягу и фиксации государства только на стратегической инфраструктуре.

Аэропорты

Омелян продолжает «строить» аэропорты на Украине промышленными масштабами. Предыдущий план (25 новых аэропортов за следующие 5 лет) уже не актуален. Вернее, он дополнен и расширен: построить более 30 аэропортов к 2030 году. В соцсетях уже шутят, что с нынешними темпами исчезновения деревень, к 2030 году это будет означать по аэропорту на деревню. Впрочем, Омелян уточняет, что не все из них будут крупными.

«Мы не говорим про 50 «Борисполей» — мы говорим минимум о пяти международных хабах, минимум о 20 аэропортах, которые будут обеспечивать международное сообщение, а также еще о 20, которые будут обеспечивать регионы», — рассказал чиновник на презентации транспортной стратегии до 2030 года.

Омелян уточнил, что промежуточная цель этого строительства — сократить максимальное время поездки до аэропорта по всей стране до 1 часа. В министерстве уверены, что через 12 лет половина украинцев станет активно пользоваться авиатранспортом.

Строить эти аэропорты Омелян собирается не просто так, а для украинских же авиакомпаний. Их появление он анонсировал буквально днём ранее.

«Мы близки к завершению создания еще двух новых авиакомпаний, которые будут летать в Украине. Одна международная, а вторая — с украинским капиталом», — заявил он на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

Напомним, этой весной начала полёты анонсированная Омеляном ещё в прошлом году украинская авиакомпания SkyUp. Правда, пока что она обслуживает лишь чартерные перевозки минимальным количеством бортов (2−3 шт). Хотя в планах есть наращивание парка самолётов и открытие международных и внутренних рейсов, ведь как раз для работы на внутренних перевозках она и создавалась.

Впрочем, исправить этот казус в компании обещают уже в июле:

«…в первой декаде июля мы откроем продажу на внутриукраинские рейсы в Одессу из Киева и Харькова. Параллельно мы начнем продажу и на международные рейсы из Киева в Барселону, Ларнаку и Батуми», — рассказал корреспонденту «Укринформ» соучредитель SkyUp Airlines Юрий Альба.

Как показывает практика, на Украине существует проблема не столько с количеством аэропортов, сколько с их качеством. 15 июня в аэропорту «Жуляны» совершал аварийную посадку чартерный рейс из Анталии. Всё обошлось, никто не погиб, однако сам аэропорт показал крайне низкую готовность к такого рода происшествиям.

«Эвакуации никакой не было… Свои ноги, свои руки. Нас ни о чем не предупредили. Мы выломали дверь, и нам сказали: «Прыгайте, бегите, куда сможете». Мы побежали, у всех паника. Все стоим под дождем, ветер. Кто-то упал, кто-то ударился. Скорой нет. Пожарные только приехали. Скорая приехала спустя два часа… В аэропорту ни валерьянки, ни воды», — рассказала телеканалу «112.Украина» одна из пассажирок рейса.

Mtu.gov.ua На взлетной полосе

Чего-то подобного от аэропортов Украины и ожидают. Компания AirHelp опубликовала свой рейтинг аэропортов мира (туда вошёл 141 аэропорт), проранжировав их по трём показателям: пунктуальность отправки рейсов, качество обслуживания, реакция на жалобы клиентов. Киевский аэропорт «Борисполь» вошёл в этом рейтинге в десятку худших (135-е место). Впрочем, в этот раз и «Борисполь», и украинские власти вполне справедливо могут делать хорошую мину: соседи Украины по рейтингу — аэропорты Эдинбурга и Манчестера, а парижский «Орли» и вовсе не 138-ом месте. Так что можно смело утверждать, что украинский сервис — на европейском уровне.

Компенсируют средненький сервис идеологическими акциями: пассажирам «Борисполя» настойчиво предлагают лепить на свои чемоданы стикеры FreeSentsov (в поддержку Олега Сенцова, осуждённого по обвинению в создании террористической группы и подготовке терактов в Крыму).

Зато в другом рейтинге (ACI EUROPE) «Борисполь» занял второе место по показателю прироста пассажиропотока в категории от 10 до 25 млн пассажиров в год. Улучшить результат (в I квартале «Борисполь» уже попадал в этот рейтинг, но тогда он занимал лишь 4-е место) ему помогла статистика апреля: +21,8% пассажиропотока к апрелю 2017 года. Напомним, согласно планам руководства, по итогам года «Борисполь» выйдет на 12,55 млн человек, нарастив тем самым результат прошлого года на 2 млн пассажиров.

Случится это в т. ч. за счёт освоения новых направлений. 6 июня аэропорт «Борисполь» запустил прямой рейс Киев — Торонто — до этого попасть в Канаду без пересадок из Украины было нельзя.

Порты

Порт «Южный» 21 июня лишился и. о. директора. Виталий Жуковский (как и его предшественник) был обвинён в коррупции. Только в этот раз не во время определения победителя тендера на услуги дноуглубления: Жуковского обвинили в демпинге в пользу компании «Портинвест» (стивидорная компания, входит в орбиту бизнесмена Рината Ахметова). Кроме того, руководство Национального антикоррупционного бюро обвинило руководство порта в организации схемы, позволившей им присвоить 152 млн грн.

В «Южный» из Харькова и Днепра вскоре начнёт ходить контейнерный поезд.

«Мы наблюдаем рост объемов грузов, перевозимых контейнерными поездами. В начале этого года запустили регулярный контейнерный поезд со станции «Киев-Лиски» до станции «Черноморская (ТИС) порт «Южный», — говорит директор по стратегическому развитию и инвестиционной политике компании Антон Саболевский.

Теперь, по его словам, восточные регионы также просят о запуске такого поезда.

На уже упомянутой встрече Омеляна с представителями ЕБА министр пообещал также не затягивать вопрос с концессией «Южного».

"Мы уже полностью готовы к концессии. Ключевое, чего ждем, — принятие закона о концессии. И я боюсь, что если это не будет сделано в этом году, то мы потеряем еще год-полтора. На следующий день после принятия закона мы стартуем с перечнем проектов, как малых и средних портов, так и крупных. Мы разрабатываем условия конкурса для концессии «Южного», — докладывает министр.

Port-yuzhny.com.ua В морском порту «Южный»

Между тем в порту «Черноморск» (вскоре будет передан в аренду портовому оператору Hutchison Ports) недовольны таким решением.

«…если Hutchison Ports получит в аренду ключевые мощности «Черноморска» — более чем две трети портовиков будут уволены. При этом у арендатора не будет никаких социальных обязательств», — формулирует основную претензию портовиков Владимир Шульмейстер для РБК-Украина.

В январе-мае украинские порты демонстрируют снижение перевалки до 54,3 млн тонн (-2,1% к аналогичному периоду прошлого года).

«Снижение грузооборота произошло вследствие уменьшения перевалки зерновых (-4,9%), вызванного неблагоприятными ценами на эти грузы на мировом рынке в указанный период, а также снижения грузооборота руды (-15,5%), что связано со снижением добычи руды горно-обогатительными комбинатами», — поясняет Администрация морских портов Украины.

Тенденции те же, что и в начале года. Падает экспорт (39,7 млн тонн, 7,3% к аппг). Несколько сглаживает это рост импорта (9 млн тонн, +16% к аппг). При этом в указанные месяцы порты Украины обработали 4885 судов (+5,4% к аппг). Т. е. тоннаж судов продолжает снижаться.

Растёт грузооборот контейнеров — 325 тыс. шт (+15% к январю-маю прошлого года), однако это всё равно недостаточно: мощности контейнерных терминалов загружены на 22−23%.

В порту «Ольвия» (Николаевская обл.) 11 июня открыли первую очередь терминала по перевалке сельскохозяйственной продукции. После того как проект полностью запустят в эксплуатацию, терминал будет способен обрабатывать до 4 млн тонн грузов в год (примерно 1/10 сегодняшнего годового экспорта зерна). Терминал также обеспечат подходным каналом глубиной 12,5 м, что позволит ему принимать суда класса Panamax.