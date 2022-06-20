13:50 15.06.2022

Мурманская делегация планирует заключить на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) десяток соглашений. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

[[[quote-0]]]

Читайте подробнее: Мурманский губернатор планирует заключить на ПМЭФ десяток соглашений

14 июня в пресс-службе Смольного сообщили о том, что Северная столица готова к приёму гостей и участников XXV Петербургского экономического форума (ПМЭФ) на 100%.

Читайте также: Лавров отправится в Азербайджан с рабочим визитом

Рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Азербайджан, включающий встречи с главой государства и главой МИД, запланирован на 23−24 июня. Об этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила 15 июня в ходе брифинга на полях ПМЭФ.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщили в пресс-службе его администрации.

Народный артист России Филипп Киркоров и его партнеры инвестируют 1,5 млрд рублей в строительство в Ленинградской области торгово-развлекательного комплекса «Звезда».

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что рост цен по жизненно важным препаратам за последние годы составил 2,5%, и это стабильность.

Об этом: Ростовская область представила на ПМЭФ гармонию инвестиционных инструментов

Слоган оригинальной экспозиции донского края звучит так: «Ростовская область. Гармония инвестиционных инструментов». Авторы оформления выставки объединили термины из сферы экономики и искусства. На выставке выступит интерактивный хор.

На Петербургском международном экономическом форуме, работа которого началась в городе на Неве 15 июня, Ростовская область представит инструменты государственной поддержки инвесторов, бизнеса, инвестиционных проектов на Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Агентства инвестиционного развития Ростовской области.

Читайте также: Ростовская область представит на ПМЭФ проекты на сумму 650 млрд рублей

По словам руководителя Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игоря Буракова , за последние десять лет Ростовская область заключила на форуме в Санкт-Петербурге соглашения более чем на 260 млрд рублей.

Ростовская область представляет на Петербургском международном экономическом форуме более 70 проектов на общую сумму, превышающую 650 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Агентства инвестиционного развития Ростовской области 15 июня.

Об этом: Киркоров планирует построить сеть торговых центров по всей России

Народный артист РФ, а по совместительству один из учредителей ООО «Строительные решения», Филипп Киркоров заявил, что планирует построить сеть торговых центров в России. Своими планами артист поделился 15 июня на XXV Петербургском международном экономическом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Более 10 соглашений с отечественными компаниями и компанией с сингапурским капиталом на семь миллиардов рублей планирует заключить в рамках юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума Калужская область. Об этом 15 июня заявил губернатор Владислав Шапша .

Запасы лекарств для льготных категорий граждан и в стационарах рассчитаны на шесть-девять месяцев. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко в рамках форума «Лекарственная безопасность» на Петербургском международном экономическом форуме.

В Ульяновске планируют реконструировать муниципальную 23-этажную гостиницу «Венец». Это позволит создать новые рабочие места и будет способствовать развитию туризма, в том числе в рамках национального проекта. Соответствующее инвестиционное соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

Об этом: В Петербурге обсудили перспективы судоремонта в условиях санкций

«По прогнозным данным судовладельцев, потребность в доковом ремонте в ближайшие годы вырастет в 2,5 раза, что потребует развития доковой инфраструктуры. Мы готовы обеспечить всестороннюю поддержку проектам по строительству новых судоремонтных мощностей», — отметил Цыбульский.

На Петербургском международном экономическом форуме обсудили перспективы ремонта судов в Архангельской области. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Цыбульский .

Об этом: Новгородская область подпишет на ПМЭФ порядка 30 соглашений

В рамках XXV Петербургского международного экономического форума Новгородская область подпишет около 30 соглашений, при этом увеличит общий объём инвестиций по сравнению с прошлогодним участием.

Подробности в материале: Мурманская область и МегаФон подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ

Правительство Мурманской области и компания «Мегафон» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает развитие цифровизации экономики региона и услуг связи.

Российский экспортный центр (РЭЦ) рассматривает возможность проведения платежей в криптовалте. Об этом сообщила на ПМЭФ его глава Вероника Никишина.

Подробности в материале: На заводе «Авангард» в Карелии будут производить экранопланы

В Республике Карелия на заводе «Авангард» запустят производство экранопланов. Об этом 15 июня сообщил глава региона Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Соглашение с группой компаний «Фиуме» подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

«Хотелось бы напомнить, что принудительное лицензирование в соответствии с российским Гражданским кодексом у нас возможно в двух случаях: во-первых, это изобретение, промышленный образец, опытная модель, а во-вторых, селекционная деятельность. Контент в этот перечень не входит, — отметил Сафонов. — Принудительное лицензирование предполагает передачу права на использование результата интеллектуальной деятельности от правообладателей третьим лицам. Если такой подход будет использован для производителей контента из недружественных стран, то это позволит российским поставщикам восполнить номенклатуру услуг для киноиндустрии, интернет-игр, информационных сервисов и прочего».

Принудительное лицензирование может быть воспринято как пиратство в отношении интеллектуальной собственности и привести к череде судебных разбирательств в иностранной юрисдикции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов . Так он прокомментировал рассуждения о выгодах, которые может получить РФ от принудительного лицензирования.

Подробности в материале: Два курганских предприятия на полях ПМЭФ нашли партнёров

Два предприятия из Курганской области в первый день работы XXV Петербургского международного экономического форума подписали соглашения, направленные на продвижение своей продукции в других регионах.

19:27 15.06.2022

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на полях Петербургского международного экономического форума выступил с инициативой организовать единый проект по поиску и подготовке управленческих кадров для Арктики, сообщает пресс-служба главы региона.

[[[quote-1]]]

Читайте подробнее: Архангельский губернатор предложил создать проект по поиску кадров для АЗРФ

19:33 15.06.2022 Архангельская область на Петербургском международном экономическом форуме заключила соглашение с президентской платформой «Россия — страна возможностей». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский. «Это давний партнёр Архангельской области. За четыре года работы платформы в её проектах приняли участие больше 34 тысяч жителей нашего региона и 122 из них стали победителями», — написал глава региона. Об этом: Архангельская область заключила первое соглашение на ПМЭФ

19:44 15.06.2022 Тема возвращения Россией своих исконных территорий вызвала волнение у американского журналиста Фредкрика Пляйтгена на Петербургском международном экономическом форуме. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом: Захарова спросила журналиста CNN, почему он так разволновался насчёт Аляски

20:10 15.06.2022 Западные компании больше не поставляют химические компоненты в РФ, но большая часть сырья производится внутри страны, и проблем с выпуском инсулина не будет. Об этом заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор ООО «Герофарм» Пётр Родионов.

22:16 15.06.2022 ПМЭФ — 2022 [Дарья Драй © ИА REGNUM]

07:28 16.06.2022 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев: «Сегодня начинаю работу на Петербургском международном экономическом форуме. Впереди — насыщенная программа. Встречи, переговоры, пленарное заседание с участием президента и, конечно, подписание важных для области соглашений. Уверен, работа будет конструктивной. ПМЭФ — это действительно одна из важнейших деловых площадок в мире. Особенно в сегодняшних реалиях».

08:30 16.06.2022 Санкт-Петербургская ярмарка искусства «1703» открылась в ЦВЗ «Манеж» в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума. В ярмарке участвуют порядка 20 российских галерей. Об этом: Ярмарка искусства открылась в Петербурге в рамках программы ПМЭФ

08:36 16.06.2022 Делегация Новосибирской области начала работу на XXV Петербургском экономическом форуме. Её возглавил губернатор Андрей Травников, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона. «Среди главных задач делегации — привлечение новых инвесторов, презентация экономического потенциала нашего региона, возможностей для медицинского, образовательного туризма», — уточнили в областной администрации. Об этом: Губернатор возглавил делегацию Новосибирской области на ПМЭФ-2022

08:51 16.06.2022 Губернатор Красноярского края Александр Усс примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщили 16 июня в краевом правительстве. Читайте также: На ПМЭФ подпишут соглашения о развитии спорта в Красноярском крае

09:02 16.06.2022 Делегация из Тувы подготовила презентацию создания нового международного транспортного железнодорожного коридора через республику из России в Монголию и Китай. Читайте также: На ПМЭФ представят проект нового транспортного коридора из России в Китай

09:02 16.06.2022 Основной задачей Министерства спорта РФ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) является интегрирование других направлений и отраслей в спорт. Об этом 16 июня заявил журналистам глава ведомства Олег Матыцин перед забегом SPIEF RUN. Читайте также: Матыцин назвал основную задачу Минспорта на ПМЭФ

09:07 16.06.2022 Российские компании сейчас относительно безболезненно переходят на уже доступные отечественные решения для хранения данных, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор компании «Цифровая индустриальная платформа», совместное предприятие ГК «Цифра» и ПАО «Газпром нефть» Александр Смоленский. Об этом: Российские компании безболезненно переходят на отечественный софт — эксперт

09:18 16.06.2022 В последний месяц зарубежные контрагенты сами ищут и предлагают пути перестройки доставки российских товаров на зарубежные рынки. Об этом в ходе 25-го Петербургского международного экономического форума рассказала генеральный директора Российского экспортного центра Вероника Никишина. Читайте также: Покупатели российской продукции предлагают пути перестройки логистики

09:21 16.06.2022 Предоставлять бесплатно земельные участки инвесторам для реализации инвестиционных проектов намерены власти Республики Крым. Об этом заявила вице-премьер — министр финансов Республики Крым Ирина Кивико. Читайте подробнее: Инвесторам в Крыму готовы давать землю бесплатно

09:24 16.06.2022 Терминал для экспорта и импорта зерна и других насыпных грузов в Усть-Луге Кингисеппского района Ленобласти построит группа компаний «Содружество». Соответствующее соглашение подписано 16 июня на ПМЭФ-2022. Подробности в материале: В порту Усть-Луга в Ленобласти построят крупный зерновой терминал

09:34 16.06.2022 Стремление к однополярности может привести лишь к усилению противостояния в мире. Таким мнением 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме поделился помощник президента РФ Максим Орешкин. Об этом: Стремление к однополярности приведёт к мировому противостоянию — Орешкин

09:44 16.06.2022 Соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по созданию нового завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Копорье (Ломоносовский район Ленинградской области) подписано на ПМЭФ. Предприятие обеспечит экологичным топливом пассажирский транспорт Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Читайте также: Газпром построит в Ленобласти завод по производству СПГ для транспорта

09:53 16.06.2022 Ситуация в экономике России сейчас сложная, заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, выступаяна ПМЭФ-2022. Об этом: Набиуллина считает ситуацию в экономике России непростой

09:55 16.06.2022 Российские авиакомпании к 2030 году получат более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации, заявил 16 июня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Об этом: Российские авиакомпании к 2030 году получат более 1 тыс. самолетов

09:56 16.06.2022 Пятнадцать инвестиционных проектов представил Санкт-Петербург на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Они реализуются городскими структурами и крупными корпорациями России. Об этом: Петербург представил на ПМЭФ 15 инвестиционных проектов

10:00 16.06.2022 Принудительно лицензирование — это плохая форма решения проблемы «интеллектуальных» войн, но все остальные варианты еще хуже. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал вопрос о необходимости введения в РФ принудительного лицензирования, который подняли на площадке Петербургского международного экономического форума. «Принудительное лицензирование, так же как и крылатое выражение о демократии, это плохая форма решения текущей проблемы «интеллектуальных» войн, но все остальные решения еще хуже, — сказал Ордов. — Система регулирования мирового рынка объектов интеллектуальной собственности создана в целях повышения доступности инновационных достижений и мотивации к их созданию. Но в тот момент, когда нематериальные активы становятся не предметом гордости и монетизации, а «запретным плодом» для экономических субъектов, то пропадает сакральный смысл международной защиты прав по подобным объектам». Подробности в материале: Экономист Ордов объяснил, зачем РФ принудительное лицензирование

10:01 16.06.2022 Кажется, что всем очевидно, что по-прежнему в экономике России уже не будет, заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ-2022. Подробности в материале: Набиуллина: в российской экономике «по-прежнему» уже не будет

10:03 16.06.2022 Делегация Башкирии начала работу на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Об этом 16 июня сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале. «Планы большие. Сегодня с председателем правления государственной компании «Автодор» Вячеславом Петушенко обсудили мегапроекты по строительству дорог в нашей республике», — отметил он. Читайте подробнее: Глава Башкирии о ПМЭФ: «Планы большие»

10:04 16.06.2022 Компания «Трансмашхолдинг» построит в Петербурге производственную площадку по выпуску современного электрического транспорта. Соглашение об этом подписали на ПМЭФ-2022. Об этом: В Петербурге запустят производство электрического транспорта

10:06 16.06.2022 В экономике России внешние условия изменились значительно и надолго, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Читайте также: Набиуллина допустила, что условия в экономике изменились навсегда

10:07 16.06.2022 Алтайский край от участия в юбилейном Петербургском международном экономическом форуме рассчитывает получить новые инструменты для укрепления сотрудничества в различных сферах. Как сообщает 16 июня телеграм-канал правительства региона, 16 и 17 июня пройдет основная программа форума, в том числе самое ожидаемое событие — пленарное заседание, где выступит президент России Владимир Путин. На повестке форума — укрепление сотрудничества российских регионов. Алтайский губернатор Виктор Томенко проведет встречи с главами регионов страны, которые являются ключевыми партнёрами для Алтайского края. Будут подписаны документы о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между Алтайским краем и Санкт-Петербургом (губернатор Александр Беглов), Челябинской областью (губернатор Алексей Текслер), Кузбассом (губернатор Сергей Цивилёв), Калмыкией (глава Бату Хасиков), Москвой (мэр Сергей Собянин). Читайте также: Алтайский край обозначил свои задачи на ПМЭФ

10:15 16.06.2022 В Волховском районе Ленинградской области построят первую в регионе ветровую электростанцию — «ВЭС Свирица» — мощностью 71,4 МВт. Соглашение о сотрудничестве при реализации этого проекта подписали на ПМЭФ-2022. Об этом: В Ленобласти построят первую ветровую электростанцию

10:27 16.06.2022 Экономика России нуждается в структурной перестройке, а для этого нужно «купить время». Об этом 16 июня в ходе выступления на сессии Петербургского международного экономического форума «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры» заявил министр экономического развития России Максим Решетников. Читайте также: Решетников рассказал, что нужно России для перестройки экономики

10:29 16.06.2022 Калужская и Белгородская области вместе ускорят IT-ликбез в регионах. Об этом 16 июня сообщил в социальных сетях калужский губернатор Владислав Шапша. Подробности в материале: ПМЭФ 2022: Калужская и Белгородская области ускорят IT-ликбез в регионах

10:30 16.06.2022 Глава Самарской области Дмитрий Азаров настроил делегацию региона на достижение конкретных результатов по привлечению инвестиций во время работы на XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом 16 июня сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что делегацию Самарской области на ПМЭФ возглавил глава региона Дмитрий Азаров. Об этом: В Самарской области рассказали о планах делегации региона на ПМЭФ

10:34 16.06.2022 Архангельская область и ПАО «Ростелеком» на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о расширении сотрудничества, сообщил в соцсетях губернатор региона Александр Цыбульский. «Вместе будем заниматься модернизацией систем уличного освещения в Архангельской агломерации», — написал глава региона. Подробности в материале: Ростелекомом модернизирует уличное освещение в Архангельской области

10:35 16.06.2022 Оснований для помилования иностранных наёмников, приговорённых к смертной казни, пока нет, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Подробности в материале: Пушилин заявил, что не видит оснований для помилования наёмников

10:37 16.06.2022 В ходе Петербуржского экономического форума Иркутская область подписала соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах с Ленинградской областью, сообщил 16 июня в своем телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев. «Сегодня важно создавать благоприятные условия для работы предприятий, для инвестирования в сферы экономики, представляющие взаимный интерес», — пояснил Игорь Кобзев. Читайте также: Иркутская и Ленинградская области будут сотрудничать

10:52 16.06.2022 В 2023 году должен быть запущен первый энергоблок АЭС «Аккую», которую строит в Турции российская государственная корпорация «Росатом». Об этом 16 июня рассказал заместитель турецкого министра энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар на панели «Зеленая энергетика»: вызовы нового времени», которая проходит на полях ПМЭФ-2022. Подробности в материале: В Турции сообщили, что первый энергоблок АЭС «Аккую» запустят в 2023 году

10:54 16.06.2022 Отечественный бизнес в последние годы без энтузиазма относился к предложениям инвестировать собственные средства, предпочитая получать государственные субсидии или кредитные деньги. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Читайте также: Глава комитета Госдумы: бизнес готов рисковать, но за счёт государства

10:58 16.06.2022 Экономическая ситуация остается сложной, и в этих условиях нужно не искать виноватых, а проявлять гибкость и быстро реагировать на изменения. Об этом сказала 16 июня председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ-2022. Об этом: Набиуллина просит не искать виноватых в сложной экономической ситуации

11:01 16.06.2022 Соглашение о взаимодействии между правительством Самарской области и ПАО «НОВАТЭК» подписано на XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом 16 июня сообщает информационное агентство СОВА. Сообщается, что подписи под документом поставили глава Самарской области Дмитрий Азаров и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон. Читайте также: Глава Самарской области сообщил о первых результатах ПМЭФ

11:05 16.06.2022 Российским производителям необходимо переосмыслить выгоду от экспорта и переориентироваться на внутренний рынок. Об этом заявила 16 июня председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ-2022. Читайте подробнее: Набиуллина заявила о приоритете внутреннего рынка перед экспортом

11:11 16.06.2022 При проведении политики импортозамещения в России необходимо делать ставку на частный бизнес. Об этом 16 июня заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках ПМЭФ-2022. Читайте также: В импортозамещении нужно делать ставку на частный бизнес — Решетников

11:14 16.06.2022 Российских чиновников можно пересадить на отечественные автомобили. Таким образом, государство окажет поддержку российскому бизнесу. Об этом во время Петербургского международного экономического форума заявил министр финансов России Антон Силуанов. Об этом: Силуанов предложил способ поддержки российского автопрома

11:20 16.06.2022 Оценку благосостояния граждан необходимо давать не по объему валового внутреннего продукта (ВВП) страны, а по размеру ВВП на душу населения и уровню распределения богатства среди людей. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 16 июня заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Подробности в материале: Набиуллина предлагает по-новому оценивать благосостояние граждан

11:25 16.06.2022 На Петербургском международном экономическом форуме аэропорты Анапы, Сочи и Краснодара подписали соглашение о вступлении в нацпроект «Производительность труда». Ранее это сделал аэропорт Геленджика. Читайте подробнее: Аэропорты Кубани стали участниками нацпроекта «Производительность труда»

11:31 16.06.2022 Причин для помилования попавших в плен иностранных наемников нет, заявил 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Глава ДНР не видит причин для помилования иностранных наемников

11:32 16.06.2022 Дополнительно к факторам пандемии в 2022 году добавились факторы, связанные с введением санкций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе ПМЭФ-2022. Читайте также: Абрамчекно рассказала о продовольственных рисках почти полной блокады РФ

11:33 16.06.2022 Делегация Вологодской области начала работу на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Олег Кувшинников. «График насыщенный. Вологодчина в этом году планирует заключить 8 соглашений на сумму более 17 млрд рублей», — написал он. Подробности в материале: Вологодчина заключит на ПМЭФ восемь соглашений

11:35 16.06.2022 Финансовая система России выдержала наряду с санкционными решениями мощные кибератаки и продолжает устойчиво работать. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП), выступая на ПМЭФ-2022. Подробности в материале: Аксаков: финансовая система выдержала мощные кибератаки и готова к новым

11:41 16.06.2022 Три свиноводческих комплекса с объёмом вложений более 4,5 млрд рублей планируется построить в Тульской области. Соглашение между правительством региона и ООО «Тульская мясная компания» было подписано 16 июня в рамках XXV Петербургского международного экономического форума. Читайте подробнее: В Тульской области построят три свиноводческих комплекса

11:42 16.06.2022 На Петербургском международном экономическом форуме 16 июня объявили город-победитель, в котором пройдут первые международные соревнования «игры будущего». В числе кандидатов были Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Казань и федеральная территория «Сириус». Мэру Казани Ильсуру Метшину зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко вручил символическую табличку города-победителя. «Игры будущего» запланированы в Казани в феврале 2024 года. Об этом: В Казани пройдут первые «Игры будущего-2024»

11:47 16.06.2022 Центр машиностроения и логистики Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в Северо-Западном регионе появится в Петербурге. Он создаст полторы тысячи рабочих мест и станет одним из этапов перехода ОСК на современную модель судостроения. Подробности в материале: Центр серийного машиностроения ОСК создаст в Петербурге 1500 рабочих мест

11:50 16.06.2022 Платежная система «МИР» отвечает всем международным стандартам, и география ее распространения будет только расти. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП), выступая на ПМЭФ-2022. Об этом: Аксаков: Поток туристов подтолкнет арабские страны к работе с картой «МИР»

11:52 16.06.2022 Новый ледовый дворец в Омске, на котором будет выступать хоккейный клуб «Авангард», получил название «G-Drive Арена». Об этом 16 июня сообщает пресс-служба клуба. Читайте также: ХК «Авангард» представил название новой ледовой арены в Омске

11:53 16.06.2022 Производство ветроустановок планируется запустить в Тульской области. Соглашение о сотрудничестве подписали в рамках XXV Петербургского международного экономического форума губернатор Тульской области Алексей Дюмин и бенефициар АО «АВВ-энерго» Андрей Демидов. Об этом: Производство ветроустановок запустят в Тульской области

11:53 16.06.2022 В рамках XXV Петербургского международного экономического форума 16 июня было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Калужской области и компанией «НИКАТОР» о строительстве на западной площадке калужского индустриального парка «Ворсино» предприятия по производству меловых наполнителей для полимеров. Инвестиции в проект составят 1 млрд рублей. Из них почти половина — средства льготного займа Фонда развития промышленности. На новом предприятии будет создано около 70 новых рабочих мест. Об этом сообщает Агентство регионального развития Калужской области. Об этом: ПМЭФ-2022: В Калужской области построят завод наполнителей для полимеров

11:56 16.06.2022 Экспорт российской продукции АПК за пять месяцев 2022 года вырос на 16%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко в ходе ПМЭФ-2022. Об этом: Абрамченко: экспорт продукции российского АПК вырос на 16%

11:58 16.06.2022 Глава Коми Владимир Уйба и глава Татарии Рустам Минниханов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве. Как сообщает пресс-служба правительства Коми, стороны договорились расширять деловые контакты между предприятиями и организациями, совместно поддерживать предпринимательство, а также проработать возможность создания оптово-распределительных центров на территории Татарии экспортно-ориентированными предприятиями Коми. Об этом: Главы Коми и Татарии подписали соглашение на ПМЭФ

12:02 16.06.2022 В Совфеде ожидают главу Минфина Антона Силуанова на «Ладе», отметил сенатор Андрей Клишас. Читайте также: В Совфеде ждут Силуанова на «Ладе»

12:08 16.06.2022 Глава Татарии Рустам Минниханов в рамках Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором АНО «Россия — страна возможностей» Алексеем Комиссаровым. Стороны будут совместно реализовывать проекты личностной и профессиональной самореализации молодежи, а также распространять лучшие практики в этой области. Читайте также: В Татарии помогут молодёжи в самореализации

12:08 16.06.2022 Ситуация с экономическими санкциями, наложенными на РФ, осложняется высокой степенью неопределенности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал высказывание главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что ситуация в российской экономике изменилась и «по-прежнему не будет». «Набиуллина говорила о том, что навсегда изменилось во внешних условиях. И там коренным образом изменились две вещи. Первое и самое главное — это условия торговли и производственной кооперации с западными странами. Эта кооперация не исчезла полностью, как и торговля, но стала более рискованной, — сказал Колганов. — Мы все время будем вынуждены считаться с тем, что по тем или иным политическим обстоятельствам могут быть нарушены экономические связи с западными странами. Второе — ситуация осложняется тем, что нет четкого представления о том, что разрешено, а что запрещено, как это было в советское время. Тогда мы знали, что на нас наложены определенные ограничения, и мы знали, где они есть, а где их нет. Нынешняя ситуация отличается высокой степенью неопределенности. И эта неопределенность создается специально». Читайте подробнее: Что навсегда изменилось в экономических отношениях РФ с Западом?

12:10 16.06.2022 РФ надо наращивать экспорт высокотехнологичной продукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал высказывание главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что российским производителям необходимо переосмыслить выгоду от экспорта и переориентироваться на внутренний рынок. «Ее заявление достаточно однобоко. С одной стороны, нам, конечно, надо переориентировать топливно-сырьевой экспорт на внутренний рынок, — сказал Колганов. — А с другой стороны, нам надо наращивать экспорт изделий обрабатывающей промышленности. Особенно высокотехнологичной, в которой пока дела идут очень плохо. Товары обрабатывающей промышленности должны пробиваться на внешний рынок, потому что без конкуренции на внешнем рынке нет жесткой оценки уровня качества продукции. Если мы будем конкурировать в производстве высокотехнологичных товаров с Европой и США на равных, то арабские и азиатские страны вполне могут покупать у нас такую продукцию». Читайте подробнее: Экономист раскритиковал «однобокие» заявления Набиулиной

12:11 16.06.2022 Банки с базовой лицензией в будущем могут получить право открывать валютный корреспондентский счет в иностранных банках. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП), выступая на ПМЭФ-2022. Подробности в материале: Аксаков: Небольшие банки смогут открывать корсчет в иностранных банках

12:12 16.06.2022 Для того чтобы крупнейшие российские экспортеры переориентировались на внутренний рынок, на этом рынке должен резко вырасти спрос на топливно-сырьевые товары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал призывы руководителя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной к тому, чтобы «переосмыслить выгоду от экспорта и переориентироваться на внутренний рынок». «Для того чтобы крупнейшие российские экспортеры, то есть топливно-сырьевые компании, переориентировались на внутренний рынок, на этом рынке должен резко возрасти спрос на топливно-сырьевые товары, — сказал Колганов. — А это значит, что должен произойти скачкообразный рост российской обрабатывающей промышленности, которая этот спрос на топливо и сырье будет предъявлять. То есть как минимум должен иметь место скачок в нефтехимии, в машиностроении, в мебельной, целлюлозно-бумажной, строительной промышленности. Должен произойти скачкообразный рост в пищевой промышленности и производстве кормов. Вот тогда у нас будет переориентация экспорта на внутренний рынок». Читайте подробнее: Экономист объяснил, как переориентировать экспорт РФ на внутренний рынок

12:12 16.06.2022 На Северном Кавказе будут реализованы проекты в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на сумму около 26 млрд рублей. Соглашение об этом подписали в рамках Петербургского международного экономического форума генеральный директор АО «Кавказ. РФ» Хасан Тимижев и руководитель Российского экологического оператора Денис Буцаев. Об этом сообщили 16 июня в пресс-службе компании «Кавказ. РФ». Читайте подробнее: На Северном Кавказе потратят 26 млрд рублей на проекты по переработке ТКО

12:15 16.06.2022 Максимальный, 100-балльный результат на ЕГЭ по русскому языку в 2022 году показали 2364 участника, а по профильной математике — 579 человек. Об этом заявил РИА Новости «на полях» ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев. «В ЕГЭ по русскому языку приняли участие более 647 тысяч человек. Более 140 тысяч участников получили 80 и более баллов, а 2364 участника показали 100-балльный результат. Средний тестовый балл по русскому языку составил 68,3», — сказал Музаев. Подробности в материале: Максимальный балл ЕГЭ по русскому языку в России получили 2364 участника

12:16 16.06.2022 Соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки и развития талантов IT-кадров заключено на полях ПМЭФ-2022 между Калужской и Белгородской областями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 июня в пресс-службе правительства региона. Подробности в материале: Белгород и Калуга обменяются опытом подготовки IT-кадров

12:20 16.06.2022 Вакцинация от коронавируса будет обязательной в российском национальном календаре профилактических прививок, тема в настоящее время прорабатывается с депутатским корпусом, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе ПМЭФ-2022.

12:22 16.06.2022 Меморандум о сотрудничестве между правительством Тульской области и Донецкой Народной Республикой подписан 16 июня в рамках ПМЭФ-2022. Подписи под документом поставили губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Читайте подробнее: Тульская область и ДНР подписали меморандум о сотрудничестве

12:23 16.06.2022 Вакцинация от коронавируса будет обязательной в российском национальном календаре профилактических прививок, тема в настоящее время прорабатывается с депутатами Госдумы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе ПМЭФ-2022. Подробности в материале: Мурашко: вакцинация от коронавируса будет обязательной по нацкалендарю

12:27 16.06.2022 Соглашение, предполагающее строительство в Калужской области фабрики по производству мебели и металлических гардеробных систем, было подписано 16 июня на XXV Петербургском международном экономическом форуме. В строительство мебельного завода предполагается инвестировать 4 млрд рублей. Будет создано свыше 400 рабочих мест. Читайте подробнее: ПМЭФ-2022: Под Калугой откроют новое мебельное предприятие

12:29 16.06.2022 Глава Удмуртии Александр Бречалов, выступая на сессии «Новая экономическая политика для МСП» заявил, что в республике предпринимателем является каждый десятый совершеннолетний житель. В ближайшее время регион преодолеет планку в 100 тыс. субъектов МСП и самозанятых, уверен глава республики. По словам Бречалова, малый бизнес — это то направление, по которому Россия может сделать рывок. Читайте также: В Удмуртии предпринимателем является каждый десятый житель региона

12:32 16.06.2022 Говорить о скором вхождении Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации рано, пока не произошел в полном объеме выход на конституционные границы республик. Об этом сказал 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Глава ДНР: сначала выйдем на границы, затем обсудим вхождение в Россию

12:50 16.06.2022 Соглашение о коммерческом развитии территории аэропорта Симферополь заключено в рамках ПМЭФ-2022. В соответствии с документом, на привокзальной площади у пассажирского терминала аэропорта планируется построить павильоны для размещения кафе и магазинов, других объектов благоустройства. Предполагается возможность работы летнего кинотеатра в этой зоне. Об этом: На ПМЭФ подписано соглашение о развитии территории аэропорта «Симферополь»

12:59 16.06.2022 Недружественные иностранные коллеги рассчитывали на обрушение финансовой системы России на фоне ухода международных платежных систем, но созданные в стране аналоги взяли всю нагрузку на себя. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом заявила первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова, выступая на ПМЭФ-2022. Об этом: Первый зампред ЦБ: Недоброжелатели ждали обрушения финансовой системы РФ

13:00 16.06.2022 Участие представителей ЛНР в Петербургском международном экономическом форуме — один из шагов по интеграции республики с Российской Федерацией. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 16 июня на ПМЭФ-2022 глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Подробности в материале: Глава ЛНР оценил участие республики в ПМЭФ-2022

13:08 16.06.2022 Генеральный директор «Компании VK» Владимир Кириенко предложил главе Татарии Рустаму Минниханову использовать искусственный интеллект для распознавания и синтеза татарской речи, а также закадрового перевода. 16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума стороны подписали соглашение об образовательном и научно-техническом сотрудничестве. Об этом: Соцсети в Татарии помогут вовлечению в сервисы госуслуг

13:09 16.06.2022 О строительстве сети торговых центров в России заявил 15 июня народный артист РФ, по совместительству один из учредителей ООО «Строительные решения», Филипп Киркоров. Артист намерен построить в Ленинградской области торгово-развлекательный комплекс за 1,5 млрд рублей. Объект площадью более 10 тыс. кв. метров намерены возвести в конце 2023 года. Скандальный шоумен подписал договор с руководством Ленинградской области в рамках XXV Петербургского международного экономического форума. Присутствующие на форуме журналисты дважды задали вопрос Киркорову о его мнении по поводу проводимой Россией специальной военной операции на Украине. Ответа никто так и не дождался. Удивительно, что «патриот» Киркоров не только продолжает паразитировать на публике, так ещё и пытается заработать, заключая соглашения о строительстве торговых центров. Международный экономический форум с его участием вызвал шквал отрицательных эмоций в соцсетях. Об этом: «На фронт бы эти деньги!» — Сеть о девелопере Киркорове на ПМЭФ

13:10 16.06.2022 Производство кофе в Тверской области на предприятии, ранее принадлежавшем финской компании, планируется наращивать. Вопрос обсуждался на полях ПМЭФ-2022 16 июня в ходе встречи губернатора Тверской области Игоря Рудени с генеральным директором и учредителем ООО «Милфудс» Викасом Сои. Об этом: В Тверской области планируют наращивать производство кофе

13:10 16.06.2022 Церемония подписания соглашения между правительством Калужской области и ООО «Аккерманн Цемент» о намерениях в сфере реализации инвестиционного проекта по строительству на территории Думиничского района цементного завода состоялась 16 июня на площадке XXV Петербургского международного экономического форума. Планируемый размер инвестиций в реализацию проекта составит не менее 25 миллиардов рублей. Будет создано около 400 новых рабочих мест. Мощность нового завода — ориентировочно до 3,5 млн тонн цемента в год Об этом сообщает пресс-служба правительства Калужской области. Читайте подробнее: ПМЭФ — 2022: В новый калужский завод будет инвестировано 25 млрд рублей

13:15 16.06.2022 На текущем этапе действительно российским производителям следует переориентироваться с экспортных поставок на удовлетворение спроса на внутреннем рынке по целому ряду причин. Их в беседе с корреспондентом ИА REGNUMиА 16 июня указала заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская, комментируя заявление председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной на полях ПМЭФ-2022 о приоритете внутреннего рынка перед экспортом. Читайте подробнее: Российским компаниям работать на экспорт становится рискованно — эксперт

13:16 16.06.2022 Переориентировать отечественных производителей с экспорта на внутренний рынок поможет создание высокого устойчивого платежеспособного спроса, заявил корреспонденту ИА REGNUM 16 июня первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков (СРЗП). Читайте подробнее: В Госдуме рассказали, как перенаправить производителей на внутренний рынок

13:18 16.06.2022 Ограничительные меры, которые вводятся против России, нарушают плодотворные экономические связи. Об этом посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес заявил 16 июня в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Позиция Бразилии прозрачна: мы категорически против санкций и не хотим, чтоб на РФ накладывали санкции, потому что это нарушает плодотворные экономические связи», — сказал посол. Подробности в материале: Посол объяснил протест Бразилии против антироссийских санкций

13:21 16.06.2022 После завершения специальной военной операции властям Луганской Народной Республики предстоит большая работа по восстановлению населённых пунктов, которые были уничтожены украинскими фашистами по принципу выжженной земли. Об этом сказал 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава ЛНР Леонид Пасечник. Читайте подробнее: Украинские фашисты оставляют за собой выжженную землю — глава ЛНР на ПМЭФ

13:27 16.06.2022 В петербургском «Экспоцентре» прошло официальное открытие XXV Петербургского международного экономического форума. В торжественной церемонии принял участие губернатор Северной столицы Александр Беглов, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: В Петербурге официально открыли 25-й международный экономический форум

13:28 16.06.2022 Российские чиновники готовы пользоваться отечественной «Ладой» вместо иномарок. Об этом 16 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Подробности в материале: «У нас готовы ко всему» — Песков об импортозамещении машин для чиновников

13:31 16.06.2022 Соглашения о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционного проекта по созданию масштабного логистического центра — Мегахаба АО «Почта России» на территории Калужской области подписали губернатор Владислав Шапша и генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов, сообщает пресс-служба правительства Калужской области. Читайте подробнее: ПМЭФ-2022: Калужская область и Почта России продолжат сотрудничество

13:32 16.06.2022 Законопроект о регулировании интернет-сервисов, предлагающих информацию или рекламу на основе запросов и личных данных пользователей, разрабатывают депутаты Госдумы от «Единой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в ходе ПМЭФ-2022. Читайте также: В Госдуме подготовили законопроект о рекомендательных алгоритмах

13:33 16.06.2022 Министр экономического развития РФ Максим Решетников назвал задачи своего ведомства на 2022 год. О них министр сообщил 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом: Решетников назвал задачи Минэкономразвития на 2022 год

13:41 16.06.2022 Решение о вступлении Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав Российской Федерации будет приниматься только по завершению специальной военной операции России по защите Донбасса. Об этом сказал 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава ЛНР Леонид Пасечник. Подробности в материале: Решение о вступлении ЛНР в состав РФ примут после спецоперации — Пасечник

13:43 16.06.2022 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение министра финансов Антона Силуанова пересадить чиновников на «Лады», сообщил, что он к этому готов. Об этом: Песков заявил о готовности пересесть на «Ладу»

13:47 16.06.2022 Товарищеский футбольный матч проведут сборные правительства Санкт-Петербурга и участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он состоится 17 июня на стадионе «Петровский». Матч пройдет в рамках спортивной программы ПМЭФ.

13:49 16.06.2022 Современный мир изменился навсегда, и соблюдения прав собственности больше не будет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал высказывание главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что внешние экономические условия изменились надолго и «по-прежнему не будет». «Это очевидно, — согласился Делягин. — Мир рассыпался, и никогда больше не будет единых глобальных рынков. Никогда больше не будет единых информационных рынков. Никогда больше не будет единых финансовых рынков. Не будет дешевого кредита. Не будет иностранных спекулятивных инвестиций. Не будет соблюдения прав собственности». Об этом: Мир рассыпался, и единых глобальных рынков больше не будет — Делягин

13:50 16.06.2022 Для того чтобы экономика РФ начала работать на внутренний рынок, нужно дать юридическую оценку деятельности главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал высказывание руководителя ЦБ РФ о том, что следует «переосмыслить выгоды от экспорта» и сделать так, чтобы производство работало на внутренний рынок. «Для того, чтобы началась работа на внутренний рынок нужно дать юридическую оценку деятельности Набиуллиной. Хотя бы потому, что в результате этой деятельности мы лишились 300 млрд долларов. Это для начала. Потому что без соблюдения закона никакого развития не бывает, — сказал Делягин. — Во-вторых, нужно ограничить финансовые спекуляции и обеспечить дешевый кредит российской экономики. И национализировать все базовые отрасли, которые обеспечивают материальные затраты для российской экономики». Читайте также: Делягин призвал дать юридическую оценку деятельности Набиуллиной

13:54 16.06.2022 Главы Дагестана и Калмыкии подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее объединение усилий, в том числе, по развитию Каспийского побережья. Документ подписали Сергей Меликов и Бату Хасиков на полях Петербургского международного экономического форума, который в эти дни проходит в северной столице. Читайте подробнее: Дагестан и Калмыкия приступят к развитию Каспийского побережья

13:56 16.06.2022 Современная ситуация в мире приводит к выводу о том, что мир вступил в череду глобальных кризисов. Об этом заявил 16 июня первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на ПМЭФ-2022. Об этом: Мир вступил в череду глобальных кризисов — первый вице-премьер Белоусов

13:57 16.06.2022 Проблемы с ремонтом турбин «Северного потока» в Канаде могут привести к остановке проекта, заявил 16 июня постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. Читайте подробнее: Постпред России при ЕС допустил остановку «Северного потока»

13:58 16.06.2022 В России за неделю обнаружили четыре новых варианта штамма коронавируса «Омикрон». Об этом в интервью РИА Новости «на полях» ПМЭФ заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «За последнюю неделю мы обнаружили четыре новых варианта «Омикрона» на территории РФ — это два варианта ВА.4 и два варианта ВА.5, три из них завозные из разных стран, и один пока находится в стадии определения эпиданализа», — сказала Попова. Об этом: В России обнаружили новые варианты «Омикрона»

14:03 16.06.2022 Автотрассу «Уфа ­ — Краснодар» могут начать строить в Башкирии. Об этом 16 июня сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале. «Мы ухватились за ещё одну дорожную историю, которую для себя пока называем «Уфа — Краснодар». Это юго-западная хорда, которая свяжет нас с крупнейшими агломерациями Урало-Поволжья и Юга России. Она пройдёт через Самару, Тольятти, Саратов, Волгоград и недалеко от Донбасса», — сообщил он, отметив, что эта дорога будет иметь огромное экономическое и стратегическое значение, поскольку она откроет выход для бизнесменов республики к крупнейшим Азовским, Черноморским и Каспийским портам. Читайте также: Глава Башкирии о трассе «Уфа ­ — Краснодар»: «Ещё одна дорожная история»

14:06 16.06.2022 Правительство Алтайского края заключило с корпорацией «Туризм. РФ» соглашение о комплексном развитии «Белокурихи горной». На Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге Виктор Томенко и гендиректор корпорации «Туризм. РФ» Сергей Суханов подписали соглашение, которое позволит развивать «Белокуриху горную» комплексно. Соглашение подписано в присутствии вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, который выступает куратором нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». «У нас есть поручение президента о создании туристической инфраструктуры. Мы очень благодарны тем регионам, которые активно занялись выполнением этого поручения. Это очень сложная ответственная работа, но при этом понимаем, что нашим гражданам нужны прекрасные условия для отдыха», — подчеркнул Чернышенко.

14:06 16.06.2022 Несмотря на сохранение объема ввода жилья в России в 2022 году, Министерство строительства и ЖКХ России беспокоит снижение выдачи разрешений на строительство жилья. Об этом 16 июня на ПМЭФ-2022 заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. Подробности в материале: Минстрой России беспокоит снижение выдачи разрешений на строительство жилья

14:09 16.06.2022 АвтоВАЗ на данный момент не рассматривает возможность возобновления производства автомобилей под брендом «Жигули», — заявил телеканалу РБК президент компании Максим Соколова на ПМЭФ.

14:13 16.06.2022 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор Корпорации «Туризм. РФ» Сергей Суханов сегодня, 16 июня, во время Петербургского международного экономического форума, который проходит в эти дни в Северной столице, подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба областного правительства. Документ подписан в присутствии заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко. Подробности в материале: Иркутская область и Корпорация «Туризм. РФ» будут плотнее сотрудничать

14:13 16.06.2022 Речной туризм может переориентировать туристов с южных курортов на другие направления и помочь таким образом развитию не только городов на Волге, но и регионов Сибири и Арктики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом заявил председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев («Новые люди»), выступая на ПМЭФ-2022. Читайте также: В Госдуме предложили развивать речные круизы и эксклюзивные турпродукты

14:15 16.06.2022 Регионы Сибири представляют более 230 инвестиционных проектов на Петербургском международном экономическом форуме: [[[list-0]]] Задачи инвестпроектов: [[[list-1]]] 14:16 16.06.2022 Три крупных гостиничных комплекса и центр гастротуризма планируется построить в Сочи. Соглашения об этом в рамках ПМЭФ-2022 подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава Сочи Алексей Копайгородский и представители компаний-инвесторов 16 июня. Об этом: В Сочи построят три отеля и центр гастротуризма 14:16 16.06.2022 Группа ВТБ поможет в реализации крупных транспортных проектов в Ленинградской области, в том числе проекта строительства трамвайных линий от Санкт-Петербурга до деревни Новосаратовки и города Всеволожска, а также пятого и шестого этапов Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), которая пройдет из Петербурга в сторону КАД и федеральной трассы «Кола». Читайте также: ВТБ поможет реализовать трамвайный и дорожный проекты в Ленобласти 14:17 16.06.2022 Глобализация, которая происходила до недавнего времени, оказалась некомфортной, так как очень четко стали проявляться противоречия «свой-чужой», заявил 16 июня в ходе Петербургского международного экономического форума заявил министр финансов России Антон Силуанов. Об этом: Силуанов: глобализация оказалась политически ангажированной 14:19 16.06.2022 «До конца 2025 года в стране нужно заменить 103 тысячи лифтов, которые изжили свои сроки (эксплуатации), и позже это сделать нельзя», — заявил на ПМЭФ-2022 Сергей Пахомов, председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 14:20 16.06.2022 На данный момент «все желают, чтобы по их контрактам поставки газа осуществлялись с привязкой к нефтяным контрактам», — заявил на ПМЭФ председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер. 14:25 16.06.2022 Организация Объединённых Наций — самая адекватная на текущий момент площадка для выработки новых правил и нового баланса в мире. Об этом первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил 16 июня на ПМЭФ. Он добавил, что российское правительство активно работает с ООН для разблокирования поставок отечественного продовольствия и минеральных удобрений на мировой рынок. Об этом: Белоусов: ООН стала самой адекватной площадкой для выработки новых правил 14:27 16.06.2022 «Наш товар — наши правила. Мы не играем в игры, правила которых придумали не мы», — председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. 14:27 16.06.2022 Поддержка государством частной предпринимательской инициативы позволит России избежать деградации экономики в условиях санкционного давления. Об этом сказала 16 июня председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, выступая на одной из сессий ПМЭФ-2022. Подробности в материале: Частная инициатива поможет России «не вернуться в СССР» — Набиуллина 14:29 16.06.2022 Оптово-распределительный центр намерены построить в Башкирии. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства. Сообщается, что 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме правительство Башкирии заключило соглашение с автономной некоммерческой организацией по содействию развитию агропромышленной деятельности «Евразийская Агрологистика». Читайте также: В Башкирии намерены построить оптово-распределительный центр 14:30 16.06.2022 Завершение строительства обходов Ростова-на-Дону и Краснодара сократить время в пути к морским побережьям на час. Об этом заявил донской губернатор Василий Голубев, принявший 16 июня участие в дискуссии по теме «Автодорожные мегапроекты: вызовы нового времени» на полях ПМЭФ-2022. Читайте также: Обходы Ростова-на-Дону и Краснодара сократят время в пути к морям 14:32 16.06.2022 [[[quote-2]]]

14:33 16.06.2022 Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв единогласно избран председателем Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов России «Сибирское соглашение» (МАСС). Заседание совета МАСС прошло на полях XXV Петербургского международного экономического форума. Об этом: Глава Кузбасса стал председателем совета ассоциации «Сибирское соглашение»

14:34 16.06.2022 2,5 млрд рублей планируется направить на строительство комплекса по производству оборудования для послеуборочной обработки зерна в Уфимском районе и создание производственно-сервисного центра на территории города Уфы. Об этом 16 июня заявил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Сообщается, что 16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение об инвестиционных намерениях между правительством Башкирии, белорусским холдингом «АМКОДОР» и корпорацией развития региона. Подробности в материале: Белорусский холдинг намерен реализовать два крупных проекта в Башкирии

14:35 16.06.2022 Правительству придётся постараться, чтобы быстро закрыть проблемы в отечественном автомобилестроении. Об этом 16 июня заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом: Силуанов рассказал, чего не хватает российским автопроизводителям

14:40 16.06.2022 Компания «Новосталь-М» возведёт на промышленной площадке «Алексеевская» в Кингисеппском районе Ленинградской области новый металлургический завод, на котором будут работать более двух тысяч человек. Читайте подробнее: В Кингисеппском районе Ленобласти построят металлургический завод

14:41 16.06.2022 На мировом рынке происходит затухание Бреттон-Вудской системы — 2. Об этом 16 июня заявил на ПМЭФ-2022 председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Об этом: На мировом рынке затухает «Бреттон-Вудская система — 2» — Миллер

14:53 16.06.2022 На сегодняшний день угрозы, которые связаны с личностными атаками и психологическим давлением, представляют для детей самую большую опасность и такие риск еще пока не оценены. Об этом говорится в результатах совместного исследования компании «Ростелеком», Альянса по защите детей в цифровой среде и консалтинговой компании MINDSMITH, которые 16 июня были представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Читайте также: Эксперты рассказали о главных угрозах для юных пользователей интернета

14:53 16.06.2022 Бессрочное соглашение с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России подписал в рамках ПМЭФ-2022 врио губернатора Рязанской области Павел Малков, сообщает 16 июня пресс-служба правительства региона. Подробности в материале: Рязанские власти подписали соглашение Ассоциацией кластеров России

14:54 16.06.2022 «Россия — это энергетическая стабильность. Россия — поставщик энергетической стабильности для друзей России», — председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

14:55 16.06.2022 Соглашение о развитии инфраструктуры особо охраняемой территории — парка «Териберка» сегодня, 16 июня, на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник. Сетевая компания построит в селе пять индивидуальных тепловых пунктов, которые заменят выработавшую ресурс угольную котельную. Читайте подробнее: На ПМЭФ подписали соглашение о развитии инфраструктуры в Териберке

15:01 16.06.2022 В Саратовской области новое мукомольное производство позволит создать на первом этапе минимум 500 рабочих мест. Соглашение между инвестором и правительством региона 16 июня было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом: В Саратовской области появится современное мукомольное производство

15:04 16.06.2022 Для того, чтобы российская экономика начала работать на внутренний рынок, нужна активная промышленная политика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявил экономист Александр Бузгалин. Так он прокомментировал призывы главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной переосмыслить выгоды от экспорта и переориентировать производство на внутренний рынок. «Прежде всего, Набиуллина стала говорить то, против чего она и ее коллеги выступали на протяжении десятилетий, — констатировал Бузгалин. — По сути дела, речь идет о достаточно глубоком реформировании экономической политики, которое абсолютно необходимо. Но для того, чтобы экономика работала на внутренний рынок, нужна активная промышленная политика, нужно планирование, которое будет подразумевать не только прогнозы, но и систему косвенных, а то и прямых заданий по производству для внутреннего рынка. Причем с указанием, для какого именно рынка, так как внутренний рынок тоже может быть спекулятивным». Об этом: Набиуллина стала призывать к тому, против чего сама выступала — экономист

15:04 16.06.2022 Если же баланс в бюджетной политике будет нарушен, это чревато опасными для экономики инфляционными процессами, заявил на ПМЭФ глава Минфина России Антон Силуанов. Подробности в материале: Бюджетное лекарство не должно превращаться в наркотик — Силуанов

15:05 16.06.2022 Россия не может запустить в эксплуатацию проект «Северный поток — 2», потому что он не получил европейскую сертификацию. Этот факт подрывает доверие к крупным инвестпроектам. Об этом 16 июня в ходе ПМЭФ-2022 заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Читайте подробнее: Блокировка «Северного потока — 2» является дискриминацией инвесторов — Миллер

15:08 16.06.2022 Из-за резкого роста цен в Европе вынуждены будут существенно переплачивать за газ и нефть. Об этом 16 июня заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом: «Переплатят 400 млрд евро, и это не предел» — Новак о странах Европы и газе

15:12 16.06.2022 Порядка 120 проектов по импортозамещению планируется реализовать на территории Подмосковья. Об этом 16 июня сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Новый вызов — это экономический суверенитет. Вместе с тем президент сказал, что мы готовы к сотрудничеству. Импортозамещение в Московской области насчитывает порядка 120 проектов», — сказал глава Подмосковья. Читайте подробнее: В Подмосковье планируют реализовать до 120 проектов по импортозамещению

15:21 16.06.2022 Для работы с предпринимателями Татарии важно развивать и разрабатывать новые кредитные продукты. В республике работает порядка 100 промышленных площадок, это было бы полезно для расширения сотрудничества, заявил глава РТ Рустам Минниханов на встрече с президентом — председателем правления АО «Почта Банк» Александром Пахомовым в рамках Петербургского международного экономического форума. Читайте также: Главы Татарии и АО «Почта Банк» договорились о расширении зон обслуживания

15:39 16.06.2022 Алтайский край использует возможности Петербургского экономического форума для развития всесторонних связей с регионами России. Губернатор региона Виктор Томенко провел встречу со своим челябинским коллегой Алексеем Текслером, подписано соглашение между регионами о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Среди регионов страны Челябинская область входит в первую десятку основных торговых партнеров Алтайского края. Из Челябинской области к нам везут металлопрокат черных металлов (треть от общего объема), а Алтайский край отгружает значительные объемы муки, круп, зерносмесей. В уральский регион алтайские предприятия стабильно поставляют шины, топливную аппаратуру для дизельных двигателей, сельхозтехнику и запчасти. К 2024 году планируется наладить регулярные поставки цинкового концентрата нужного качества для дальнейшей переработки на ПАО «Челябинский цинковый завод».

15:39 16.06.2022 Две газовые заправочные станции намерены ввести в эксплуатацию до конца текущего года в Башкирии. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства. Сообщается, что вопрос увеличения числа запланированных к реализации инвестпроектов по строительству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на территории Башкирии был рассмотрен на встрече премьер-министра правительства региона Андрея Назарова с исполняющим обязанности генерального директора ООО «Газпром газомоторное топливо» Денисом Корниенко в рамках Петербургского международного экономического форума. Подробности в материале: В Башкирии сообщили о развитии сети газомоторных заправочных станций

15:45 16.06.2022 Компания, известная в регионе под брендом «Калужский газобетон», планирует вложить в развитие своего производства на территории индустриального парка «Росва» в Дзержинском районе не менее трёх миллиардов рублей. Строительные работы будут завершены в декабре 2024 года. Благодаря проекту в регионе появится до 220 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства Калужской области. Читайте также: ПМЭФ-2022: В Калужской области планируют расширять производство газобетона

15:47 16.06.2022 В работе управляющих компаний ожидаются перемены на законодательном уровне, часть из которых будет принята Госдумой в ближайшее время. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов («Единая Россия»), выступая на ПМЭФ-2022. Читайте также: В Госдуме анонсировали нововведения для управляющих компаний

15:48 16.06.2022 Абсолютное большинство потребителей российского газа приняли условия России по расчётам через Газпромбанк, сообщил 16 июня журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме. Подробности в материале: Новак заявил, что 90% покупателей российского газа теперь платят в рублях

15:48 16.06.2022 Оптово-распределительный центр агропромышленного комплекса «Мираторг» появится в Корочанском районе Белгородской области — соглашение подписано 16 июня в рамках ПМЭФ-2022. Читайте также: Под Белгородом появится новый оптово-распределительный центр

15:55 16.06.2022 На территории особой экономической зоны «Калуга» планируется строительство завода «Б-Фарм Биотех» по производству готовых жидких и твердых лекарственных форм и препаратов для медицинского применения. Под строительство отведена площадка на территории Боровского района. планируемая сумма инвестиций — 3,5 млрд рублей, будет создано 150 рабочих мест. Читайте также: ПМЭФ — 2022: Под Калугой построят второй завод по производству лекарств

15:55 16.06.2022 «Северный поток — 2» фактически находится в рабочем состоянии. Об этом 16 июня заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме. Читайте подробнее: «Газ можно поставлять сейчас» — Миллер о «Северном потоке — 2»

15:56 16.06.2022 «Gameisover. Спрос на валютные запасы заменил спрос на сырье. Игра в номинальную стоимость денег закончилась. Бреттон-Вудская система не позволяет контролировать предложение ресурсов, предложения на товарно-сырьевых рынках. При этом роль и место сырья и энергии растет», — председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

16:03 16.06.2022 В Госдуме продолжается работа над законопроектом о статусе апартаментов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов («Единая Россия»), выступая на ПМЭФ-2022. Подробности в материале: Глава комитета Госдумы: Вопрос о статусе апартаментов не снят с повестки

16:05 16.06.2022 Россия не замыкается на Азию и не противопоставляет сотрудничество с этим регионом взаимодействию с Европой. Об этом заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил 16 июня в ходе одной из сессий ПМЭФ. «Мы не замыкаемся только на Азию, и не противопоставляем в этом БЭП [Большом евразийском партнерстве] Азию Европе», — сказал Панкин. Об этом: МИД: Россия готова сотрудничать с ЕС, не замыкаясь на Азию

16:05 16.06.2022 Соглашение о сотрудничестве в рамках научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК» на полях ПМЭФ-2022 подписали руководители Ставропольского края и Белгородской области, сообщает 16 июня пресс-служба правительства региона. Подробности в материале: Белгород и Ставрополье будут развивать агросотрудничество в науке

16:16 16.06.2022 Перед автопромом стоит задача насытить российский рынок легковыми автомобилями. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в рамках Петербургского международного экономического форума. Читайте подробнее: Путин поставил автопрому задачу насытить рынок легковыми автомобилями

16:16 16.06.2022 Структурная перестройка российской экономики займет не меньше пяти-десяти лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Так он прокомментировал высказывание главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что российская экономика уже не сможет развиваться «по-прежнему», что «внешние условия изменились надолго, если не навсегда», а также о необходимости переориентации производства на внутренний рынок. Об этом: Сколько лет займет переориентация экономики РФ на внутренний рынок?

16:16 16.06.2022 Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в рамках Петербургского международного экономического форума подписал с генеральным директором корпорации «Туризм. РФ» Сергеем Сухановым дополнительное соглашение о расширении границ мастер-плана курорта Шерегеш. Об этом сообщает телеграм-канал «Цивилёв. Live». Читайте подробнее: Соглашение о расширении границ мастер-плана Шерегеша подписано на ПМЭФ

16:18 16.06.2022 Ростовская и Белгородская область объявили о сотрудничестве на полях ПМЭФ-2022 — соответствующее соглашение подписали руководители субъектов Василий Голубев и Вячеслав Гладков, сообщает 16 июня пресс-служба правительства региона. Белгородский руководитель также поблагодарил коллегу за опыт в создании пунктов временного содержания беженцев. Читайте также: Белгородский губернатор поблагодарил за опыт Ростовскую область

16:23 16.06.2022 На состояние глобального сырьевого рынка повлияли санкции Запада в отношении России и ответные российские контрсанкции, заявил 16 июня на ПМЭФ-2022 председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Читайте также: Санкции привели к последствиям, которые никто не предполагал — Миллер

16:37 16.06.2022 В Тюменской области запустят масштабный проект по хранению и экспорту зерна. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в своём телеграм-канале. Соглашение с компанией «Новый сухопутный зерновой коридор» подписано тюменским губернаторам на полях Петербургского международного экономического форума. «При нашей поддержке инвесторы намерены построить в Тюменской области линейный элеватор, в котором одновременно может храниться до 200 тысяч тонн зерна. Этот проект имеет стратегическое значение. Он является частью новой схемы поставок российского зерна на крупнейший азиатские рынки. У тюменских аграриев появятся новые возможности для наращивания производства зерновых и расширения посевных площадей», — пояснил суть договора Александр Моор. Подробности в материале: Новый тюменский элеватор удвоит поставки российского зерна в Азию

16:43 16.06.2022 К проектам в сферах высокотехнологичного производства необходимо применять механизмы целевого финансирования. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом заявил член Национального финансового совета ЦБ, глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ). Подробности в материале: В Госдуме рассказали, как можно поддержать высокотехнологичные проекты

16:47 16.06.2022 Российские производители в различных отраслях разработали новые решения, касающиеся их продукции и ее продвижения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом заявил руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев на полях ПМЭФ-2022. Подробности в материале: Нечаев: У производителей есть новые решения по продвижению своих товаров

16:49 16.06.2022 Соглашение о сотрудничестве по организации и проведению II Международного чемпионата профессионального мастерства в сфере промышленного строительства в 2022 году в городе Казани подписали 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, генеральный директор Госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев и глава Татарии Рустам Минниханов. Подробности в материале: Казань примет чемпионат профмастерства в сфере промышленного строительства

16:52 16.06.2022 Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписал соглашение с генеральным директором корпорации «Туризм. РФ» Сергеем Сухановым о сотрудничестве в области реализации туристических проектов в регионе. В частности, речь идет о проекте «Жемчужина Поволжья» в Юринском районе, «Кугезе мланде» в Звениговском районе, «Центр этнотуризма на Волге» в Козьмодемьянске. Также планируется разработка других проектов. Читайте подробнее: В Марий Эл займутся развитием туризма

16:57 16.06.2022 Компания НОВАТЭК направит 500 млн рублей на реконструкцию кинотеатра «Родина» в Мурманске. Соответствующее соглашение сегодня, 16 июня, было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Читайте также: НОВАТЭК направит полмиллиарда рублей на модернизацию кинотеатра в Мурманске

16:58 16.06.2022 Уходить с европейского рынка энергоресурсов по своей инициативе для России неразумно. Об этом 15 июня в интервью РБК сообщил вице-премьер России Александр Новак. Об этом: Новак: России нецелесообразно уходить с европейского энергетического рынка

16:58 16.06.2022 Прибрежную территорию Северной стороны Севастополя намерены развивать за счёт частных инвестиций. Соглашение о реализации инвестпроекта подписал губернатор Михаил Развожаев 16 июня на ПМЭФ-2022, сообщил он сам в телеграм-канале. Подробности в материале: В развитие Северной стороны Севастополя вложат 15 млрд рублей

16:58 16.06.2022 На территории бывшей строительной площадки «Горская» в Приморском районе Санкт-Петербурга в ближайшие годы появится новый туристический кластер, ориентированный на развитие парусного спорта. Инвестиции в проект достигнут 10 млрд рублей. Подробности в материале: В Горской под Петербургом будут развивать парусный спорт

17:22 16.06.2022 На ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум) обсудили постройку нового производственно-логистического комплекса «Ревада» для хранения промышленной химии и производства косметических средств на территории индустриального парка «М10». Об этом 16 июня заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом: В одно из предприятий Ленобласти инвестируют 2 млрд рублей

17:23 16.06.2022 Глава Удмуртии Александр Бречалов, старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов и генеральный директор лесохозяйственной компании «Удан» Дмитрий Муллаянов подписали соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ. В частности, в документе отдельно обозначаются обязательства сторон при реализации инвестиционного проекта по созданию питомника для выращивания хвойных саженцев с закрытой корневой системой в Сарапуле. Об этом: В Удмуртии создадут питомник хвойных саженцев

17:23 16.06.2022 Спрос на сжиженный природный газ (СПГ) будет расти на Азиатско-Тихоокеанском рынке в ближайшее время. Таким прогнозом поделился 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Об этом: Спрос на сжиженный газ на Азиатско-Тихоокеанском рынке будет расти — Миллер

17:34 16.06.2022 Ипотеку на жилье даже под 0% годовых не возьмут 40% россиян, поэтому необходимо развивать арендный рынок жилья, заявил 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) генеральный директор АО «ДОМ. РФ» Виталий Мутко. Читайте подробнее: Мутко: 40% жителей России не возьмут даже нулевую ипотеку

17:48 16.06.2022 За первые пять месяцев 2022 года поставки природного газа со стороны ПАО «Газпром» в Китай возросли более чем на две трети. Такой статистикой поделился на ПМЭФ 16 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер. Об этом: Поставки российского газа в Китай возросли более чем на 67%

17:58 16.06.2022 Жилищное строительство сегодня должно стимулировать рост экономики, ведь, например, в Ленинградской области один рубль, вложенный в стройку, дает 9 рублей экономике региона. Об этом сообщил 16 июня на ПМЭФ-2022 губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Читайте подробнее: Дрозденко: 1 рубль, вложенный в стройку, дает 9 рублей экономике Ленобласти

17:58 16.06.2022 Развитие криптоиндустрии поможет вернуть в Россию работников IT-отрасли и привлечь новых специалистов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев («Новые люди»), выступая на ПМЭФ-2022. Об этом: В Госдуме видят в майнинге перспективы для возвращения IT-специалистов

18:00 16.06.2022 Строительство и реконструкцию спортивных объектов на территории Саратовской области 16 июня обсудили на Петербургском международном экономическом форуме заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и врио губернатора региона Роман Бусаргин. При поддержке федерального центра регион сможет завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Газовик» в Саратове и реконструкцию водно-спортивной базы «Олимпия» в Энгельсе. Читайте также: Саратовскую область поддержат в строительстве и реконструкции спортобъектов

18:06 16.06.2022 Международный «Красный крест» в области продовольствия предложила создать вице-премьер Виктория Абрамченко, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня. Читайте подробнее: Абрамченко предложила «Красный крест» в продовольствии

18:19 16.06.2022 На ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум) была поднята тема инвестиций в размере 847 млн руб. на постройку центра по производству семян сельскохозяйственных культур в Курской области до 2023 года. Об этом 16 июня в своем телеграм-канале сообщил агрохолдинг «Мираторг». Об этом: Центр по производству семян построят в Курской области до конца 2023 года

18:21 16.06.2022 Компания «Мегалайн» инвестирует 60 млрд рублей в строительство современного транспортно-пересадочного узла в молодом городе Ленинградской области Кудрово, соответствующее соглашение 16 июня было подписано на ПМЭФ-2022. Подробности в материале: В Ленобласти за 60 млрд рублей построят пересадочный узел в Кудрово

18:24 16.06.2022 Главы Коми и Дагестана подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве. «Главы республик намерены развивать транспортное сообщение между регионами, туристические связи, в том числе организацию отдыха детей из Коми в оздоровительных учреждениях Дагестана», — сообщили в правительстве Коми. Об этом: Коми и Дагестан договорились в Петербурге о сотрудничестве

18:35 16.06.2022 Заявлений о мобилизации российский президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме делать не будет, сообщил 16 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Песков опроверг слухи о планах Путина объявить в ходе ПМЭФ о мобилизации

18:47 16.06.2022 Уход шведской компании IKEA из Ленинградской области, как и в целом из России, анонсировался уже несколько раз, но на самом деле компания ищет вариант, как остаться на рынке. При этом на наследство IKEA и её рыночную нишу уже есть реальные претенденты. Об этом заявил на ПМЭФ-2022 губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Читайте подробнее: Дрозденко: компания IKEA ищет способы остаться в Ленобласти

18:52 16.06.2022 В Госдуме ждут законопроект правительства о майнинге, который оно пытается согласовать с Центральным банком РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля, об этом заявил депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) в ходе ПМЭФ-2022. Об этом: В Госдуме ждут правительственный законопроект о майнинге, но готовят свой

18:54 16.06.2022 Российский автопром серьёзно пострадал на фоне разрыва отношений с Западом. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом: Демарш Запада отразился на работе российского автопрома — Путин

19:00 16.06.2022 Интегрированность российского автопрома в международные производственные цепочки не является отличительной чертой отечественной экономики. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в рамках Петербургского международного экономического форума. Читайте подробнее: «Общепринятая практика» — Путин о связях автопрома с западными поставщиками

19:01 16.06.2022 Как бы в Киеве ни мечтали разрушить Крымский мост, это бесполезные фантазии, российская армия этого не допустит, заявил 16 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью НТВ. Об этом: Лавров назвал обречёнными на поражение планы Киева атаковать Крымский мост

19:04 16.06.2022 Проект создания первого комплекса жилой застройки в левобережной зоне Ростова-на-Дону оценивается более чем в 22 млрд рублей. Соглашение, предполагающее реализацию проекта, подписано на полях Петербургского международного экономического форума в Северной столице 16 июня. Об этом: На ПМЭФ подписали соглашение о застройке левобережья Ростова-на-Дону

19:10 16.06.2022 В России необходимо сформировать стратегические подходы к развитию автомобильной промышленности. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в рамках Петербургского международного экономического форума. Читайте подробнее: Замыкаться на текущих проблемах автопрома нельзя — Путин

19:13 16.06.2022 Инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау в автомобильной отрасли должны быть российскими. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в рамках Петербургского международного экономического форума. Подробности в материале: Путин описал признаки технологического суверенитета российского автопрома

19:16 16.06.2022 На полях Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о взаимодействии между Ростовской и Белгородской областями. Документ предусматривает межрегиональное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной отраслях. Особое внимание планируется уделить созданию условий для развития партнёрства между представителями бизнеса, реализации программ импортозамещения. Об этом: Ростовская и Белгородская области укрепят сотрудничество

19:21 16.06.2022 Многие транспортные компании России приостанавливают в настоящее время инвестиционные траты. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в рамках Петербургского международного экономического форума. Читайте также: Путин предупредил о возможном сокращении спроса на коммерческий транспорт

19:23 16.06.2022 Перелом наступил в освобождении Донбасса от украинских боевиков, заявил 16 июня глава ДНР Денис Пушилин в кулуарах Санкт-Петербургского экономического форума. Подробности в материале: Глава ДНР объявил, что в битве за Донбасс наступил перелом

19:24 16.06.2022 Босния и Герцеговина не присоединилась к санкциям против России, так как Республика Сербская не дала на это согласие. Об этом заявил член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик 16 июня на одной из дискуссионных панелей XXV Петербургского международного экономического форума. Читайте подробнее: Додик: Республика Сербская не позволит Боснии ввести санкции против России

19:30 16.06.2022 Импортозамещение в российском автопроме сопряжено с определёнными рисками. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом: Путин увидел опасность в понижении экологического класса российских машин

19:35 16.06.2022 На ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум) группа ПТК и «Трансмашхолдинг» обсудили формирование научно-исследовательского комплекса в сфере путевого машиностроения на базе научно-образовательного центра мирового уровня «ТулаТЕХ. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба правительства Тульской области. Подробности в материале: В Туле организуют выпуск техники для ремонта железных дорог к 2030 году

19:45 16.06.2022 Власти Санкт-Петербурга в первый день деловой программы на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашения с инвесторами на общую сумму в 234,5 млрд рублей, сообщили 16 июня в пресс-службе городской администрации. Читайте также: Смольный в первый день ПМЭФ подписал соглашений на 234,5 млрд рублей

20:40 16.06.2022 До 1 сентября правительство России должно разработать и утвердить обновлённую стратегию развития автопрома. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в рамках Петербургского международного экономического форума. Читайте подробнее: Путин поручил разработать стратегию развития российского автопрома

20:45 16.06.2022 Автомобили российского производства должны оставаться доступными по цене для граждан. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом: Путин: нужно обеспечить доступность легковых автомобилей для граждан

20:49 16.06.2022 Ключевым компонентом для развития российской автомобильной промышленности является научно-технологическое развитие. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в рамках Петербургского международного экономического форума. Читайте подробнее: Путин назвал ключ к технологической независимости автопрома РФ

21:21 16.06.2022 Федеральный девелопер GloraX намерен инвестировать 60 млрд рублей в строительство мультиформатного комплекса на набережной Оки в Нижнем Новгороде. Соответствующее соглашение с региональными властями подписано в ходе Петербургского международного экономического форума. Подробности в материале: 60 млрд рублей обещают вложить в застройку набережной в Нижнем Новгороде

21:47 16.06.2022 Поставки продукции предприятий Удмуртии для предпринимателей Ирана обсудили на полях Петербургского международного экономического форума глава республики Александр Бречалов и замминистра промышленности, рудников и торговли ИРИ Алиреза Пейман-Пак. В 2021 году внешнеторговый оборот республики с Ираном увеличился по сравнению с предыдущим годом в семь раз и составил 4,5 млн долларов США. На экспорт отправляется древесина, машиностроительная и химическая продукция. В 2018 году «Элеконд» открыл в Иране свое представительство. Читайте также: Удмуртия за год увеличила товарооборот с Ираном в семь раз

21:57 16.06.2022 На полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ) врио главы Марий Эл Юрий Зайцев провел встречу с Сергеем Густовым, генеральным директором компании «Газпром межрегионгаз». На встрече обсуждался график выполнения программы, а также перспективы ее расширения. «Надеюсь, скоро сможем добавить в программу ещё несколько районов», — написал Зайцев. Подробности в материале: Ещё несколько районов Марий Эл могут включить в программу газификации

22:00 16.06.2022 В Санкт-Петербурге 16 июня прошёл первый официальный день работы международного экономического форума. Заранее подготовленные макеты и установки встретили увеличившийся по сравнению с «нулевым» днем» поток гостей. Чем запомнился этот день ПМЭФ, отметили корреспонденты ИА REGNUM. Подробности в материале: Второй день ПМЭФ: звёздные гости, северное сияние и бесплатное мороженое

22:22 16.06.2022 В рамках Петербургского международного экономического форума представили перспективы развития Северного морского пути (СМП). О техническом и экономическом потенциале этого арктического водного маршрута говорили 16 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Об этом: На ПМЭФ обозначили перспективы развития Северного морского пути

22:29 16.06.2022 В настоящее время для России нецелесообразно переходить на оплату нефти в рублях. Об этом 16 июня на интервью телеканалу РБК сообщил вице-премьер России Александр Новак. Подробности в материале: Новак объяснил, почему Россия не будет переходить на оплату нефти в рублях

23:01 16.06.2022 Сербия остается на пути евроинтеграции, но выступает против введения санкций против России и членства в НАТО. Об этом заявил министр правительства Сербии Ненад Попович 16 июня в Санкт-Петербурге, во время встречи с заместителем председателя правительства России Юрием Борисовым. Об этом: Министр: Сербия не введет санкции против России и не вступит в НАТО

00:33 17.06.2022 Заявление вице-премьера Александра Новака о том, что примерно 90−95 процентов газа, поставляемого «Газпромом» в Европу, уже оплачивается клиентами в рублях, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 16 июня в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: Сеть: «Теперь очередь за зерном» — почти вся Европа перешла на газ за рубли

04:14 17.06.2022 Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и генеральный директор управляющей организации Лесной холдинговой компании «Алтайлес» Иван Ключников на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о строительстве деревоперерабатывающего комбината по выпуску древесноволокнистых плит (МДФ). Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live». Об этом: В Кузбассе построят деревообрабатывающий комбинат

07:11 17.06.2022 Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и директор компании «Окуневское молоко» Георгий Лаврик на XXV Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о строительстве животноводческого комплекса. Об этом ИА REGNUM сообщили в кузбасском правительстве. Читайте подробнее: Подписано соглашение о строительстве животноводческого комплекса в Кузбассе

07:24 17.06.2022 Власти Нижегородской области обещают со второй половины 2022 года запустить Единую социальную ипотечную программу. Соответствующее соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума. Читайте также: Нижегородцам обещают льготную социальную ипотеку

07:26 17.06.2022 В 2022 году Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. Под запретом или угрозой запрета оказалась значительная доля экспорта и импорта, а существенная часть финансовой системы оказалась отрезанной от мировых рынков. В результате в ближайшие годы российской экономике предстоит масштабная структурная трансформация, которая потребует пересмотра экономической политики. Какие отрасли и технологии должны получить приоритетную государственную поддержку? Как изменить инфраструктурную стратегию для переориентации торговли на новые направления? Как при этом не попасть в чрезмерную зависимость от новых партнеров? Как должно видоизмениться бюджетное правило? Эти и другие вопросы обсудят 17 июня на традиционном Деловом завтраке Сбера с руководителями органов государственной власти, ведущими предпринимателями и экспертами в рамках ПМЭФ.

07:35 17.06.2022 Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и директор компании «Развитие» Никита Слесаренко на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о строительстве гостевых домов в Шерегеше. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live». Об этом: В кузбасском Шерегеше построят модульные дома

07:49 17.06.2022 Глава Забайкалья Александр Осипов принял участие в панельной дискуссии «Клуба губернаторов» «Регионы — локомотивы новых возможностей» на площадке 25-го Петербургского международного экономического форума. Как сообщает пресс-служба правительства региона, руководители субъектов обменялись опытом развития экономики регионов в новых экономических условиях. Спикерами выступили губернаторы Забайкальского края, республик Саха (Якутия) и Чувашия, Амурской, Ярославской, Иркутской, Мурманской, Тюменской областей, города Севастополя, а также зампред комитета Совета Федерации по регламенту и парламентской деятельности Сергей Перминов и исполнительный директор ЭИСИ Анна Федулкина. Читайте подробнее: ПМЭФ-2022: восемь губернаторов приглашены в Забайкалье

08:20 17.06.2022 Развитие регионов — первостепенная задача всех государственных, общественных и политических институтов. В условиях санкционного давления необходимо оперативное принятие экономических и законодательных решений. Сохранение социально-экономической стабильности — основной приоритет партии «Единая Россия», закрепленный в народной программе. Залог ее успешной реализации — тиражирование лучших региональных практик вовлечения граждан в решение социально значимых вопросов и модернизацию инфраструктуры для комфортной и безопасной среды для жизни, в том числе объектов медицины, образования, культуры и спорта. Еще одна актуальная задача — интеграция Донбасса в единое экономическое пространство и использование его возможностей и преимуществ. Как должны измениться приоритеты и ключевые механизмы государственного управления в области развития социальной инфраструктуры? Какие изменения в законодательстве требуются для выполнения ранее взятых социальных обязательств? Какие необходимо принять меры для поддержки предпринимательских инициатив? Эти вопросы планируется обсудить 17 июня на стратегической сессии партии «Единая Россия» на ПМЭФ. Начало в 8:30.

08:20 17.06.2022 Пакет изменений для получения водительских прав разрабатывает в данный момент ГИБДД РФ, итоговый документ еще не готов. Об этом 17 июня рассказал на Петербургском международном экономическом форуме заместитель начальника ведомства Олег Понарьин. Подробности в материале: ГИБДД собирается изменить условия для получения водительских прав

08:33 17.06.2022 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург для участия в международном экономическом форуме. Читайте подробнее: Токаев прибыл в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ

08:40 17.06.2022 Одним из первых контрактов, подписанных на полях Петербургского международного экономического форума, был тот, где свои автографы поставили губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, певец Филипп Киркоров и некий Михаил Баракин. Последних назвали учредителями фирмы, готовой построить во Всеволожском районе очередной торгово-развлекательный комплекс. Пресс-служба Дрозденко окрестила документ «соглашением со звездным инвестором», видимо, имея ввиду шоумена Киркорова, который даже там умудрился устроить шоу имени себя любимого. Казалось бы, подписали соглашение и подписали, но, как говорится, есть нюанс. В едином госреестре юрлиц у фирмы, которая фигурировала в соглашении совершенно другие руководители и владельцы, никаких Киркоровых и Баракиных там пока нет. Как же так получилось? И как от торговли шмотьём имени себя и песенных шоу Киркоров оказался инвестором и девелопером? Подробнее — в материале ИА REGNUM. Читайте подробнее: «Ярмарка тщеславия» на ПМЭФ, или Как Киркоров в инвесторы подался

09:08 17.06.2022 Удмуртия рассчитывает сохранить ВРП (валовый региональный продукт) и объем промпроизводства как минимум на уровне 2021 года. Об этом заявил первый вице-премьер республики Константин Сунцов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Мы точно не будем в минусе, наша цель — остаться на уровне прошлого года», — уверен он. Читайте подробнее: Удмуртия намерена сохранить ВРП и промпроизводство на уровне 2021 года

09:16 17.06.2022 На полях Петербургского экономического форума представили инициативу создания международного транспортного коридора Россия — Монголия — Китай через Туву. Об этом рассказал глава республики Владислав Ховалыг. Читайте подробнее: Читайте также: В проект железной дороги Кызыл — Курагино внесены важные изменения

09:20 17.06.2022 Развивать сотрудничество в разных сферах намерены Тверская область и Донецкая Народная Республика. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона по итогам встречи 16 июня в рамках ПМЭФ-2022 губернатора Тверской области Игоря Рудени и главы ДНР Дениса Пушилина. Об этом: Тверская область и ДНР намерены развивать сотрудничество

09:23 17.06.2022 Ингушетии окажут помощь в решении вопроса реанимации простаивающих предприятий. При небольших капиталовложениях имеется возможность их запуска, в чем поможет институт развития Северного Кавказа АО «Кавказ. РФ». Этот вопрос был обсужден 16 июня на встрече Махмуда-Али Калиматова и генерального директора компании Хасана Тимижева, которая проходила в рамках ПМЭФ-2022, сообщили в пресс-службе руководителя региона. Подробности в материале: Ингушетии помогут запустить 11 простаивающих предприятий

09:27 17.06.2022 «Более 20 соглашений — итог вчерашнего дня на ПМЭФ. Российский бизнес оживился, новые проекты частично закроют проблему импортозамещения. Но от сотрудничества с зарубежными компаниями все равно не отказываемся — к нам приходят партнеры из Индии, Китая и других стран», — заявил в своем ТГ-канале губернатор Московской области Андрей Воробьёв. «Развиваем фарму, сельское хозяйство, промышленность, строительство, косметологию — ни в одной из этих областей не должны зависеть от поставок из-за границы. В регионе появятся тысячи новых рабочих мест, а инвестиции составят около сотни миллиардов рублей. Нам интересны проекты, с продукцией которых можем выйти на экспорт. Я уверен, что большинство из них реализуем, несмотря на санкционное давление. Мы понимаем важность строительства новых предприятий для развития региона и поддерживаем бизнес на каждом этапе: от идеи до ее воплощения», — добавил он.

09:29 17.06.2022 Гоночный автомобиль Lada Vesta NG представила Самарская область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Читайте также: Самарская область на ПМЭФ представила гоночную Lada Vesta NG

09:31 17.06.2022 Президент России Владимир Путин лично принимает участие в подготовке выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил 17 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Песков рассказал о готовящемся выступлении Путина на ПМЭФ

09:33 17.06.2022 Общемировой тенденцией последних лет является рост потребностей населения в медицинской помощи. Пандемия новой коронавирусной инфекции только усилила эту тенденцию и легла беспрецедентным бременем на системы здравоохранения в России и во всем мире. Появление и активное распространение COVID-19 потребовало от системы здравоохранения гибкости, реактивного реагирования и задействования дополнительных финансовых, кадровых и информационных ресурсов. И хотя эффективная мобилизация системы здравоохранения не только позволила стабилизировать ситуацию, но и стала катализатором развития новых направлений в здравоохранении, теперь перед отраслью стоят новые амбициозные задачи, в том числе по преодолению новых вызовов. Каковы стратегические направления развития современного здравоохранения? Какие решения должны помочь системе здравоохранения преодолеть кадровый и финансовый дефицит, обусловленный пандемией COVID-19? Какие шаги необходимо предпринять для расширения мобилизационных возможностей и реализации человекоориентированного принципа здравоохранения? Эти вопросы обсудят 17 июня на ПМЭФ участники сессии «Здравоохранение: новые реалии и перспективы трансформации». Начало в 10:00.

09:38 17.06.2022 Гостиничную сеть из пяти отелей намерены создать в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства. 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме правительство региона и ООО «Триа Девелопмент» заключили соглашение о строительстве гостиничной сети в Башкирии с предполагаемым объемом инвестиций на один проект 200 млн рублей. Об этом: В Башкирии намерены создать гостиничную сеть с единым уникальным брендом

09:40 17.06.2022 В Северной Осетии будет создан современный плазменный центр, который позволит расширить список выпускаемых медицинских препаратов. Реализацией проекта займется компания «Фармимэкс». С её руководителем Александром Апазовым встретился в рамках Петербургского международного экономического форума глава РСО-Алании Сергей Меняйло. Подробности в материале: В Северной Осетии создадут плазменный центр

09:46 17.06.2022 Старейший сочинский санаторий «Волна» планируется реконструировать за счёт средств инвестора. Соответствующее соглашение подписано 16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Читайте подробнее: В Сочи намерены реконструировать санаторий «Волна»

09:50 17.06.2022 Вблизи места проведения Петербургского международного экономического форума задержаны двое граждан, незаконно запустивших беспилотный летальный аппарат. Читайте также: Вблизи ПМЭФ задержаны двое лиц, запустивших беспилотник

09:51 17.06.2022 В Ставропольском крае будет создан экопромышленный парк по переработке твердых коммунальных отходов во вторичное сырье. Он станет первым в России. Соглашение о создании парка подписали на Петербургском экономическом форуме глава Ставрополья Владимир Владимиров и генеральный директор компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. Читайте подробнее: На Ставрополье создадут первый в России экопромышленный парк

09:53 17.06.2022 Правительство РФ ставит задачу по выведению российской электроники в мировые лидеры. Об этом 17 июня сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в кулуарах ПМЭФ. Читайте также: Чернышенко: задача — вывести российскую электронику в мировые лидеры

10:03 17.06.2022 Соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта в области зеленой энергетики подписали на Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин и генеральный директор ПАО «Юнипро» Максим Широков. Компания планирует до 2035 года ввести в эксплуатацию ветроэлектростанцию мощностью до 200 МВт. Читайте подробнее: В Саратовской области построят ветроэлектростанцию

10:05 17.06.2022 На сельхозпредприятиях Саратовской области будут проводить испытания биологических препаратов для защиты растений, кормовых добавок, консервантов для заготовки кормов и других препаратов в рамках проекта «Иннагро», инициированного «Иннопрактикой». Основной целью программы является снижение пестицидной нагрузки при сохранении высокого уровня урожайности и эффективности производства. Читайте подробнее: В Саратовской области намерены внедрять инновации в сельском хозяйстве

10:05 17.06.2022 По словам министра экономики и развития страны Максима Решетникова, в настоящее время Россия сползает в дефляционную спираль. Он заявил об этом 17 июня в ходе делового завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ-2022. Об этом: Глава Минэкономразвития: Россия сползает в дефляционную спираль

10:07 17.06.2022 Отказ от изучения произведений российских и советских авторов на Украине лишь подтверждает глупость киевского режима. Об этом в кулуарах ПМЭФ заявил ТАСС глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. «Это еще одно подтверждение глупости киевского режима, наследие культуры не вычеркнешь из истории», — сказал Кравцов. Читайте также: Читайте также: Кравцов раскритиковал изъятие книг российских авторов из школ Украины

10:09 17.06.2022 В Петербург планирует зайти сеть продуктовых магазинов «Жизньмарт», хорошо известных жителям Екатеринбурга. Соглашение о сотрудничестве с владельцем сети заключил на ПМЭФ-2022 комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. Подробности в материале: В Петербург придет сеть «Жизньмарт» из Екатеринбурга

10:18 17.06.2022 Сегодня, 17 июня, финальный день работы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) для Иркутской области начался с подписания соглашения с главой Камчатского края Владимиром Солодовым, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Сегодня, 17 июня, финальный день работы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) для Иркутской области начался с подписания соглашения с главой Камчатского края, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Приангарья Читайте также: ПМЭФ: Приангарье и Камчатка будут теснее сотрудничать

10:23 17.06.2022 На данный момент одним из серьезных вызовов для России является необходимость совершить трансформационный рывок в экономике, чего не удавалось сделать в течение последних десятилетий. Об этом 17 июня заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе делового завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ-2022. Подробности в материале: Греф заявил о необходимости трансформационного рывка в экономике России

10:27 17.06.2022 Москва заняла первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности АСИ, обнародованном на ПМЭФ. На втором месте — Республика Татарстан, на третьем — Московская область, на четвертом — Тульская. Пятое место поделили Башкирия, Нижегородская, Тюменская, Новгородская, Сахалинская области. Санкт-Петербург разделил шестое место с ХМАО-Югра.

10:30 17.06.2022 Пандемия коронавируса отразилась на результатах Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Об этом 17 июня заявил на ПМЭФ первый вице-спикер Андрей Белоусов, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Коронавирус отразился на результатах инвестиционного рейтинга регионов РФ

10:34 17.06.2022 Число заболевших COVID-19 снижается. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках ПМЭФ-2022. Читайте подробнее: Попова объявила о позитивной динамике по коронавирусу

10:36 17.06.2022 Возрождение в России производства профессиональных коньков для фигурного катания вполне реально. Об этом 17 июня заявил министр спорта РФ Олег Матыцин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Читайте также: Матыцин назвал реальным возрождение производства профессиональных коньков

10:42 17.06.2022 Санкт-Петербург по итогам 2021 года занял шестое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Агентства стратегических инициатив (АСИ), улучшив свои позиции на два пункта по сравнению с предыдущим годом. Читайте подробнее: Петербург на два пункта улучшил позицию в рейтинге АСИ

10:45 17.06.2022 Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к главе офиса ВОЗ в России Мелите Вуйнович с просьбой опубликовать информацию об оспе обезьян и ее особенностях, которая была бы понятна широкому кругу граждан, не узкому кругу специалистов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня. Об этом: Попова просит ВОЗ сделать общедоступными исследования по обезьяньей оспе

10:51 17.06.2022 Ленинградская область улучшила свой инвестиционный климат по результатам 2021 года. По данным Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который подготовило Агентство стратегических инициатив (АСИ), Ленобласть заняла девятое место. Об этом: Ленобласть заняла девятое место в рейтинге инвестклимата регионов России

10:56 17.06.2022 На полях юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума 16 июня 2022 года состоялась панельная дискуссия «Как обеспечить российскую экономику квалифицированными кадрами?». Читайте подробнее: «Как обеспечить российскую экономику квалифицированными кадрами?»

11:02 17.06.2022 На Васильевском острове Санкт-Петербурга создадут Научный квартал. Соглашение об этом между властями города и Российской академией наук подписано на ПМЭФ-2022. Читайте подробнее: Научный квартал появится на Васильевском острове Петербурга

11:04 17.06.2022 Газопровод «Северный поток — 2» может быть запущен, терять надежду рано. Об этом постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил 17 июня на полях Петербургского международного экономического форума. «Я думаю, что ставить окончательный крест на проекте «Северный поток — 2» было бы рано», — сказал Чижов РИА Новости. Читайте также: Чижов призвал не терять надежду на запуск «Северного потока — 2»

11:06 17.06.2022 Глава Татарии Рустам Минниханов и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о намерениях по реализации геологоразведочного проекта Каратон-Саркамыс в Атырауской области Казахстана между ПАО «Татнефть» и НК «КазМунайГаз». Подробности в материале: Татария и Казахстан договорились о реализации геологоразведочного проекта

11:07 17.06.2022 По данным Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России, Татария заняла второе место, уступив Москве и обойдя Московскую область. Читайте также: Татария вошла в топ-3 регионов РФ по состоянию инвестиционного климата

11:08 17.06.2022 Общие расходы бюджета России в 2022 году составят 26 трлн рублей, заявил 17 июня министр финансов Антон Силуанов на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ. Читайте подробнее: Силуанов назвал общий объём расходов бюджета России в 2022 году

11:10 17.06.2022 В условиях новой реальности особую значимость приобретают вопросы технологического суверенитета в таких стратегически важных областях, как биотехнологии, генетика, нейротехнологии, цифровизация здравоохранения, развитие искусственного интеллекта, создание вакцин и других медицинских препаратов. Повестка развития медицинской науки включает сегодня внедрение в практику персонифицированных биомедицинских технологий, реализацию мер государственной поддержки и привлечение в науку молодых специалистов. В России принят ряд программ, нацеленных на развитие научно-технологического потенциала, в частности «Приоритет-2030», направленная на развитие университетов, и «Медицинская наука для человека», призванная создать систему трансфера технологий в практическое здравоохранение. Большинство программ подразумевает кооперацию между наукой и бизнесом, создание новых компаний-стартапов вокруг университетов и исследовательских центров. Как отечественная наука может ответить вызовам? Насколько актуален путь инновационного импортозамещения и когда новые подходы будут заменять привычные нам технологии? Каким образом выстроить трансфер технологий от науки в бизнес? Будет ли приоритет для ускоренной регистрации отечественных разработок? Какие ожидаются инструменты поддержки разработки лекарственных средств и медицинских технологий? Когда инновации в медицине на практике будут доступны широкому кругу россиян? Эти вопросы 17 июня обсудят на ПМЭФ в ходе сессии «Медицинская наука как флагман импортоопережения». Среди выступающих: министр здравоохранения Михаил Мурашко и руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

11:16 17.06.2022 Соглашение о взаимодействии при реализации проекта строительства Западного моста в Твери заключили правительство Тверской области и ОАО «РЖД» 17 июня в рамках ПМЭФ-2022. Читайте подробнее: РЖД примет участие в строительстве Западного моста в Твери

11:25 17.06.2022 К концу 2022 года уровень инфляции в России снизится, однако останется двузначным, если смотреть год к году. Об этом 17 июня заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе Петербургского международного экономического форума. Об этом: Глава Минэкономразвития: инфляция в России к концу 2022 года снизится

11:25 17.06.2022 Лидером Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 2022 году, по итогам прошлого года, стала Москва. На Петербургском международном экономическом форуме 17 июня представили десятку лидеров среди регионов, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Москва возглавила рейтинг АСИ: не только инвестиции, но и качество жизни

11:27 17.06.2022 Экспорт в сегодняшних условиях становится ядом для экономики России, приводя к чрезмерному укреплению рубля и уничтожению производства внутри страны, заявил 17 июня глава Сбербанка Герман Греф на ПМЭФ. Подробности в материале: Греф назвал экспорт ядом для экономики России

11:30 17.06.2022 Вложения отечественных предприятий в экологические проекты в 2021 году впервые в истории превысили 1 трлн рублей, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе сессии ПМЭФ-2022 «Экология для бизнеса или бизнес для экологии».

11:31 17.06.2022 Банковский сектор в России в 2022 году останется в убытке, заявил 17 июня глава Сбербанка Герман Греф. Читайте подробнее: Греф допустил, что банковский сектор в 2022 году будет убыточным

11:33 17.06.2022 Доля импорта в общем объеме закупок лекарственных средств в Башкирии за минувшие два года составила 55%, в 2022 году стоит задача уменьшить этот показатель до 50%. Об этом 17 июня заявил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на сессии «Импортозамещение в здравоохранении: новые точки роста» в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Об этом: В Башкирии намерены до 50% снизить долю импорта лекарств

11:35 17.06.2022 В России нужно наладить полноценное производство собственного оборудования, на котором будут делать товары спортивного назначения. Об этом 17 июня заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Читайте также: «Ужасающая цифра»: Чернышенко оценил импортозависимость в спортоборудовании

11:36 17.06.2022 ЦБ РФ не снимает с повестки дня вопросы углеродной нейтральности и энергоперехода, однако следует учитывать ограниченность ресурсов бюджета и компаний. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня, об этом заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в рамках ПМЭФ-2022. Подробности в материале: ЦБ не снимает с повестки тему углеродной нейтральности

11:42 17.06.2022 Тульская область по итогам 2021 года смогла увеличить объем инвестиций более чем на 25%, чем удивила первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова. Подробности в материале: Тульская область удивила на ПМЭФ резко выросшим объемом инвестиций

11:44 17.06.2022 Соглашение о внедрении в Рязанской области Карты жителя на базе платежной системы «Мир» подписано на полях ПМЭФ-2022, сообщает 17 июня пресс-служба правительства региона. Читайте подробнее: Карта жителя Рязанской области заработает на базе платёжной системы «Мир»

11:44 17.06.2022 Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прокомментировал уход шведского производителя мебели IKEA с российского рынка. Компания решила продать все четыре завода на территории России и частично сократить персонал, сохранив розничную сеть. Об этом: «Жалко у пчёлки!» — Мантуров отреагировал шуткой на уход IKEA

11:44 17.06.2022 Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта обсудит вопросы импортозамещения на ближайшем заседании, которое пройдёт 27 июня. Об этом 17 июня заявил помощник президента РФ Игорь Левитин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Читайте также: Совет при президенте РФ по спорту обсудит вопросы импортозамещения

11:46 17.06.2022 Совет Федерации всегда будет поддерживать креативные индустрии, опирающиеся на народные промыслы России, а также заинтересован в том, чтобы вопросы женской повестки получали мощное информационное сопровождение, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на Петербургском международном экономическом форуме.

11:50 17.06.2022 Сбербанк рассчитывает на создание в России эффективной системы, которая компенсирует отключение от SWIFT, заявил 17 июня глава банка Герман Греф на ПМЭФ. Подробности в материале: Греф надеется на создание в РФ системы для компенсации отключения от SWIFT

11:51 17.06.2022 Башкирия сохранила свою позицию в национальном рейтинге инвестиционного климата, формируемом Агентством стратегических инициатив. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства. Итоги были подведены на Петербургском международном экономическом форуме. Читайте подробнее: Башкирия сохранила свою позицию в национальном рейтинге инвестклимата

11:57 17.06.2022 Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова» Минздрава России, а также компании «Медскан» и «РОСНАНО» подписали соглашение о стратегическом научно-техническом сотрудничестве для развития тераностики, основанной на применении радионуклидных фармацевтических препаратов. Стороны ставят перед собой задачи по созданию условий для развития высокотехнологичной медицинской помощи, развертыванию сети модульных центров тераностики и ликвидации дефицита их услуг в российских регионах. Партнеры намерены осуществлять как собственные разработки инновационных медицинских продуктов, так и реализовывать на территории РФ наиболее успешные зарубежные медицинские решения. Одним из главных направлений сотрудничества станет внедрение технологий однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) в диагностике, а также развитие радионуклидной терапии выявленных заболеваний.

11:59 17.06.2022 Запрос промышленных предприятий на технологии по каналам Минпромторга будет поступать в «Сколково». Инновационный центр как крупнейший реестр стартапов будет подбирать технологические решения. Такой подход поможет сократить дистанцию в технологических цепочках и ускорить темпы импортозамещения. Соответствующее соглашение о сотрудничестве министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов подписали в рамках ПМЭФ-2022.

12:00 17.06.2022 Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и директор компании «ПИР» Михаил Зусман на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о строительстве сервисного центра строительной и горной техники. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве. Читайте подробнее: Сервисный центр строительной и горной техники появится в Кузбассе

12:01 17.06.2022 Для Минкультуры РФ важно поддерживать очаги русской культуры за рубежом в лице русских театров. Об этом в кулуарах ПМЭФ заявила РИА Новости глава ведомства Ольга Любимова. «Очень важное направление — русские театры за рубежом. Это наши очаги культуры, годами эти люди в разных странах играли на нашем языке, ставя нашу классику. Нам, конечно, очень важно их поддерживать, мы начинаем отдельно финансировать постановки в русских театрах, давать возможность расширить репертуар», — сказала Любимова. Подробности в материале: Минкультуры профинансирует русские театры за границей

12:12 17.06.2022 Выпуск упрощённых автомобилей необходим российскому автопрому для сохранения производственных мощностей. Об этом 17 июня заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в рамках ПМЭФ. Подробности в материале: Борисов объяснил необходимость выпуска упрощённых автомобилей