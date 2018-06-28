Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не разочаровал. Видимое отсутствие волнения относительно вероятного побочного ущерба, с которым может столкнуться глобальный рынок нефти из-за повторного введения санкций в отношении Ирана, означает, что последующая санкционная политика американской администрации в отношении экспорта иранской нефти будет становиться все более суровой, пишет Джулиан Ли в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Вашингтон продолжает настаивать на том, что его союзники должны полностью отказаться от покупок иранской нефти к 4 ноября 2018 года, к концу периода ураганов.

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Вместо того, чтобы усложнить процедуру предоставления освобождения от американских санкций, администрация Трампа решила полностью отказаться от возможности отмены санкций. На этот раз Вашингтон решил получить сразу всё или ничего. По крайней мере, сложившаяся ситуация свидетельствует о подобном намерении американской администрации.

В ноябре 2018 года все покупатели иранской нефти должны быть готовы к блокированию их доступа к банковской системе США, в случае, если они не откажутся от иранских поставок нефти. Не сумев убедить других участников ядерной сделки с Ираном в необходимости выхода из нее, Трамп решил их просто запугать, чтобы, в конечном итоге, заставить их действовать так, как он хочет.

Нефть

Нефтяные и транспортно-экспедиционные компании, а также страховщики не могут позволить себе потерять доступ к долларам или банковской системе США. Правительства Европейского союза, Японии, Индии и Южной Кореи не в силах защитить нефтяные компании. Министр нефтяной промышленности Ирана Бижан Зангане признал, что в настоящий момент иностранные компании отказываются от покупок иранской нефти. Ранее Зангане заявил, что импортеры иранской нефти не смогут добиться от США освобождения от санкций. Как же он был прав.

Даже если Китай продолжит покупать иранскую нефть, угроза санкций, с которыми могут столкнуться другие импортеры иранской нефти, приведет к сокращению экспорта иранской сырой нефти и конденсата — легкой нефти, добываемой из газовых месторождений — примерно на два миллиона баррелей в день. Этот объем будет трудно восполнить на глобальном рынке нефти.

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Неудивительно, что еще до того, как государственный департамент США провел брифинг, на котором было объявлено о санкционных планах в отношении Ирана, выяснилось, что Саудовская Аравия стремится нарастить добычу нефти до рекордного уровня в июле 2018 года. Однако к ноябрю 2018 года Саудовская Аравия в лучшем случае сможет компенсировать только половину от потерянной иранской нефти. Ситуация осложняется тем, что глобальный рынок нефти может столкнуться с дополнительным сокращением поставок.

Два крупнейших экспортных терминала Ливии подверглись атакам, в результате чего уровень добычи нефти сократился на 400 тыс. баррелей в день. Разрушение двух резервуаров-хранилищ, вероятно, окажет долгосрочное воздействие на экспорт. К этим потерям нужно добавить еще канадские 350 тыс. баррелей в день из-за взрыва трансформатора на нефтепромышленном комплексе Syncrude Canada в провинции Альберта. К тому же существенно сократился объем поставок нефти из Венесуэлы. Таким образом, придется компенсировать отсутствие еще одного миллиона баррелей нефти в сутки.

Резервуары с нефтью

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих изо всех сил пытался заверить журналистов, освещавших прошлогоднюю встречу ОПЕК и более широкой группы стран-экспортеров нефти ОПЕК+, в том, что Саудовская Аравия и Россия вместе с другими странами, располагающими резервными мощностями, увеличат объем добычи нефти, чтобы восполнить потери.

Аль-Фалих подчеркнул, что в отношении отдельных стран не станут устанавливать ограничения на добычу нефти, поскольку это помешало бы дополнительно получить один миллионов баррелей нефти в день, который необходим для того, чтобы достигнуть уровня предложения, согласованного в 2016 году.

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Однако всех этих усилий может оказаться недостаточно. Вероятно, министерство энергетики США может начать поставки нефти из Стратегического нефтяного резерва. Также остается только молиться, чтобы сезон ураганов не был слишком суровым.