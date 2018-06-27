



Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Эта летняя кампания 2018-го станет своего рода репетицией выборов в областной парламент и Тульскую городскую думу, назначенных на следующий год. Политические силы опробуют новые избирательные технологии, избиратели, и не только они, приглядятся к кандидатам. Эксперты дали оценку деятельности основных партий Тульской области.

Как сообщила советник председателя областной избирательной комиссии Татьяна Гусева, всего 9 сентября должны быть избраны 717 депутатов представительных органов местного самоуправления.

Без сбора подписей кампанию начнут восемь партий. По итогам прошедших в регионе 10 сентября 2017 года муниципальных выборов, от такой обязанности освобождены «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Российская партия пенсионеров за справедливость» для муниципальных образований. «Партия пенсионеров России» для городов Кимовск, Плавск, Суворов, «Казачья партия России» для города Липки Киреевского района, и партия «Родина» для нескольких городов и поселений разных районов тульской области.

Муниципальные выборы — «лакмусовая бумага» активности партии на территории

Важную часть политического курса губернатора области Алексея Дюмина занимает контроль деятельности руководства муниципальных образований, глава региона обозначил масштабные преобразования в Тульской области, а, значит, эти изменения коснутся и требований к работе муниципальных властей. Так, из-за неудовлетворительной социально-экономической ситуации в округе в апреле 2017 года была уволена глава Заокского района Елена Рыбакова, а многим главам администрации было сделано «последнее предупреждение».

Несмотря на невысокий статус муниципальных выборов, нельзя недооценивать их значение, особенно на фоне федерального «затишья». Именно муниципальные кампании дают представление о социально-политической ситуации на избирательной территории, «маркируют» регион и «вскрывают» проблемные места: хорошо видно, кто работает и создает программы развития, а кто активизируется только в преддверии больших выборных процессов.

Usadboved Закат на Оке возле усадьбы Поленово

Депутат собрания муниципального округа г. Кимовск (Кимовский район) Сергей Тимофеев полагает, что надеяться на активность политических партий в предстоящей избирательной кампании муниципального уровня было бы наивно.

«Единую Россию» мы сразу выносим за скобки, так как эта партия обязана по своему статусу заместить все вакантные депутатские мандаты, и она единственная обладает для этого сетью реально существующих местных отделений. Но это скорее не активность, в основе которой лежит стремление победить и политический «азарт», а рутинная необходимость. Ничего интересного не произойдёт. Поэтому надежда хоть на какую-то интригу связана с так называемой «оппозицией», от которой в регионе практически ничего не осталось», — замечает депутат.

Политик перечисляет несколько причин, которые помешают другим партиям успешно «выступить» на грядущих выборах. Формальность местных отделений, тесная связь и даже подконтрольность существующих партийцев с местными администрациями и даже безразличие руководителей региональных отделений, считающих, что успех муниципальных кампаний практически не повлияет на выборы в Заксобрание и Тульскую городскую думу.

«В отличие от «Единой России» та же ЛДПР или «Справедливая Россия» просто не имеет достаточного количества активистов на местах. Я знаю примеры, когда партии за неимением кандидатур руководителей местных отделений принимали человека, предложенного администрацией района, и, соответственно, полностью подконтрольного ей», — отмечает Тимофеев.

Депутат считает, что рождения нового поколения политиков, для которых уровень муниципальных выборов — это фактически «колыбель», не происходит.

«В отсутствие системных политиков станут появляться несистемные, которые муниципальные выборы игнорируют уже совсем по другим причинам. А без появления нового поколения политиков воплощение курса губернатора на крупные преобразования в регионе будет осложнено. Здоровая политическая конкуренция есть основа стабильности политической системы страны. Об этом нужно задуматься. Без этого не будет и контроля за деятельностью органов МСУ на местах», — заключает Сергей Тимофеев.

Serg Podshipnick П. Пахомово, Заокский район. Тульская область

Заведующая лабораторией Института политической психологии и прикладных политических исследований ЛГУ им. А. С. Пушкина, генеральный директор «Центра социальных проектов «Белый Дом» Инга Бурикова утверждает, что опыт проведения муниципальных кампаний в современной России говорит о том, что низкая явка и малое количество избирательных территорий дают возможность провести хорошую индивидуальную работу любому кандидату.

«Если кандидат не партийный и он баллотируется на территории, хорошо работает, у него очень высокие шансы на победу. Но при этом мы понимаем, что когда человек приходит на избирательный участок на муниципальных выборах и видит большое количество кандидатов, он может запомнить одного-двух-трех кандидатов, которые ему симпатичны, но чаще всего имея возможность проголосовать за нескольких кандидатов, человек начинает теряться и ориентироваться на какие-то дополнительные факторы», — объясняет эксперт.

Поскольку на территории Тульской области не так много активных политических партий, можно рассмотреть успехи основных за последние годы.

«Красный» больше не в тренде

Позиции КПРФ в регионе ослабевают. Тенденция хорошо просматривается, если взглянуть на итоги президентских выборов. В 2008 году Геннадий Зюганов набрал тут 20,48%, шесть лет назад 16,95% жителей области проголосовали за него, и всего 9,48% получил выдвинутый КПРФ Павел Грудинин в 2018 году.

На выборы губернатора Тульской области в 2016 году компартия выдвигала своего регионального партийного лидера Олега Лебедева, набравшего 7,53% голосов, против ныне действующего губернатора Алексея Дюмина (самовыдвиженец), получившего поддержку в 84,17%.

Возможно, результат был бы выше, если б Лебедев объединился с двумя другими участниками предвыборной гонки, так как они имели схожие предвыборные программы и лозунги. Но и здесь мы можем наблюдать постепенную потерю позиций первых «левых». До 2016 года главу региона назначал президент РФ, и оба раза это были представители «Единой России». Тем не менее с 1997 по 2005 год областью руководил яркий представи­тель КПРФ — глава крупного аграрного хозяйства Василий Стародубцев. В 2001 году он обогнал своего противника из «Единой России» во втором туре: тогда за него проголосовало 71,44% избирателей.

Kprftula.ru Олег Лебедев (справа)

На выборах в Государственную думу РФ последних трех созывов результат партии был сравнительно однородным — колебался в пределах 13−15%. Но в 2016-м, как после на губернаторских, красные «споткнулись» о прямых конкурентов — «Коммунистов России». Те оттянули часть левого электората.

Отрицательная динамика прослеживается и на выборах в областной парламент. В 2009 году КПРФ получила десять мандатов, а на выборах — 2014 всего два. Та же картина наблюдалась и в борьбе за места в городской думе. В 2011 году партия имела шестерых представителей в законодательном собрании Тулы, а через три года более 70% «красных» кандидатов выбыли после регистрации, а, значит, и не имели шансов избраться. Как итог — всего три места в городском парламенте.

Роман Ларионов, политический консультант, ведущий эксперт Центра политических технологий отмечает, что динамика позиций коммунистов в Тульской области вполне соответствует электоральным тенденциям по стране в целом.

«Здесь хорошо чувствуются те кризисные явления, которые характерны для партии и усиливаются последние годы: усталость от традиционной линейки партийных лиц и отсутствие свежих идей, замыкание на ядерном электорате при снижающейся привлекательности партии для периферийного левоориентированного избирателя, уязвимость как перед популистскими конкурентами (ЛДПР), так и спойлерскими («Коммунисты России»). Если в ряде регионов с более высоким протестным потенциалом КПРФ еще удерживает позиции «главной альтернативы власти», то Тульская область к таким регионам не относится, поэтому здесь ее позиции размываются. Усиливает ситуацию и стабилизация региональной политической жизни после уверенной победы Дюмина на губернаторских выборах», — полагает Ларионов.

Вместе с тем эксперт не видит, чтобы тенденция имела обвальный характер:

«Динамика партии на выборах в Госдуму относительно стабильна, а лидер тульских коммунистов Олег Лебедев, хоть и провалился на губернаторских выборах, но при этом добился вполне неплохого результата на выборах в Госдуму по одномандатному округу, получив около 19% голосов. А более слабый, чем по России в целом, результат Грудинина объясняется тем, что кандидат не уделял региону внимания, поэтому не сумел преодолеть здесь проблему низкой известности».

Ларионов считает, что поскольку Тульская область не обладает серьезным протестным потенциалом, то будущее КПРФ достаточно туманно, если только не произойдет серьезных изменений на уровне федерального партийного руководства. Вероятнее всего, продолжится тенденция на то, что компартия будет уступать позиции ЛДПР и другим популистским проектам.

ЛДПР — тенденция к росту влияния

Результаты голосования на президентских выборах в Тульской области демонстрируют плавную утрату доверия к лидеру партии Владимиру Жириновскому. На выборах 2008 года за него проголосовало почти 9% избирателей, в 2012 и 2018 годах бессменный лидер либерал-демократов показал практически одинаково сниженные результаты — 5,79 и 5,96%. Однако многие эксперты связывают снижение популярности с личностью самого кандидата. Его последние кампании проходили шаблонно.

Но итоги голосования в Государственную думу — 2016 выглядят иначе. С 2007 года ЛДПР практически удвоила число сторонников в тульском регионе. С 7,13% до 14,28%. Эксперты отмечали, что среди инерционных кампаний «Справедливой России» и КПРФ, агитация ЛДПР смотрелась ярче за счет своего специфического креатива. Это подтверждает мысль о запросе электората на обновление.

Ldpr-tula.ru Колонна с флагами ЛДПР

Областная дума также пополнилась сторонниками партии на последних выборах. На выборах в городскую думу Тулы более 80% зарегистрированных кандидатов не закончили предвыборной гонки. Можно предположить, что административный ресурс на местном уровне оказывал достаточно сильное влияние на конкурентов.

Дела эсэров все хуже

«Справедливая Россия» не стала выдвигать своего кандидата на президентские выборы — 2018, что уже само по себе может являться признаком ослабления влияния партии. Эта тенденция прослеживается и на выборах другого уровня. На думской кампании — 2016 партия потеряла больше половины голосов, набрав 4,47%.

В 2011 году эсэры поставили на оппозиционный электорат и сделали главным лозунгом — «Против жуликов и воров», намекая на конкретную партию. В Тульской области многие из роликов и агитматериалов того времени были признаны экстремистскими и «разжигающими социальную рознь».

После утраты в 2013 году главой партии Сергеем Мироновым поста председателя Совета Федерации ситуация усугубилась. Достаточно явно это отразилось и на региональных выборах. Губернаторские выборы прошли мимо, партия не представила своего кандидата. На выборах в Тульский областной парламент в 2014 году «Справедливая Россия» потеряла больше 10% голосов, набрав всего 3,64%. В городскую думу региональной столицы в 2014 году и вовсе не попал ни один представитель партии.

Tula.spravedlivo.ru Активисты «Справедливой России» в Туле

Главный редактор портала «Национальный эксперт» Михаил Белый отмечает снижение влияния «Справедливой России:

«Надо признать, что «Справедливая Россия» в последние годы заметно растеряла свое влияние. По сути, партия стала медленно, но верно уходить с политического небосклона. Это произошло во многом по той причине, что эсеры «плыли по течению» и не боролись за проблематику, которая реально волнует население страны. В итоге электорат «СР» оказался чересчур размытым — мало кто может сказать, какие социальные группы поддерживают партию. Очевидно, что для реанимации политической структуры сегодня крайне востребованы яркие и острые идеи и инициативы. Хорошим вариантом для партии сейчас является реальная критика пенсионной реформы. Федеральное отделение «СР» уже объявило о решении участвовать во всех акциях профсоюзов. Если тульское отделение хотя бы на уровне муниципалитетов присоединится и подаст заявку на акцию протеста, возможно, это выделит ее среди инертной оппозиции последнего времени».

«Единая Россия» берет авторитетом

В последние годы президент несколько дистанцировался от «Единой России». Если в 2012 году Владимир Путин шел на выборы как ее представитель, то прошедшие мартовские он выиграл как самовыдвиженец. Одной из причин такого решения эксперты называют желание дистанцироваться от негатива по отношению к партии и дополнительных вопросах о ее деятельности. Вероятно, по этой же причине на выборах губернатора Тульской области Алексей Дюмин также выдвигался сам. В предвыборном видеообращении глава области назвал своей партией жителей всего тульского региона.

После госдумовских выборов 2011 года «Единая Россия» была дискредитирована в глазах электората региона. Та кампания сопровождалась скандалами, большинство из которых касались использования административного ресурса. Для Тульской области это вылилось в общее падение явки на выборах в Госдуму РФ в 2016 году (45,6% против 72,8% в 2011) и снижением результата самой партии более чем на 8%.

Tula.er.ru Заседание «Единой России» в Туле

Есть мнение, что партия также продолжила активное использование административного ресурса на выборах в тульский парламент и Тульскую городскую думу в 2014 году, что также могло усилить политическую апатию среди населения. На уровне городского совета электорату было достаточно ясно видно, как снимают с выборов после регистрации кандидатов от других партий. Вполне вероятно, что это также повлияло на явку 2016 года.

По мнению Инги Буриковой, говоря о муниципальных выборах, одним из важных факторов, который побуждает человека проголосовать за кандидатов от «Единой России», является партийная принадлежность.

«Несмотря на то, что авторитет этой партии может снижаться в целом, кандидаты от «Единой России» находятся в более выгодном положении, чем кандидаты-самовыдвиженцы или кандидаты от других партий. Большое количество избранных депутатов от «Единой России» получили свои мандаты именно благодаря ей. Избиратель знает, что есть «Единая Россия» — большая федеральная партия, которая имеет возможность реально что-то сделать на его территории, и даже если он к ней относится скептически, критикует ее и так далее, все равно остается понимание, что преимущество на стороне этой партии», — поясняет эксперт.

Бурикова также объясняет причину, по которой президент и сильные губернаторы предпочитают баллотироваться как самовыдвиженцы:

«Что касается крупных выборов — уровня губернатора области или федеральные — президента страны, то мы говорим о том, что фигура сильного кандидата она как раз выходит за рамки партийных предпочтений. Сильный кандидат имеет возможность показать, что я не только «Единая Россия», я не только какие-то отдельные политические силы — за мной народ. В этой связи, когда президент шел на выборы и пошел как самовыдвиженец, он как раз и подсказал своему избирателю, что его поддерживает вся страна вне зависимости от политических предпочтений».

Тенденции последних муниципальных компаний

Ранее в авторском материале ИА REGNUM эксперты Дмитрий Орлов и Михаил Нейжмаков обозначили несколько ключевых тенденций муниципальных кампаний, которые можно экстраполировать и на Тульскую область.

— Повышение влияния федеральных структур «Единой России» на региональные и местные кампании.

Политика тульского регионального отделения партии действительно практически полностью посвящена федеральной директиве. Среди 151 мероприятия, проведенного сторонниками «Единой России» в последний отчетный период, большинство — федеральные проекты. На 14 федеральных партийных проектов приходится один региональный. Среди последних мероприятий можно отметить фестиваль ГТО, поддержку фестиваля детского творчества в Поленово, организацию празднования Дня семьи в Щекинском районе, проведение детских спортивных мероприятий. Можно зафиксировать явный акцент на «детских» публичных мероприятиях — что вполне объяснимо. И «Прямая линия» с президентом и его инаугурационная речь четко обозначает ориентацию среди приоритетных целей на семейные ценности. Отдельно можно выделить активизировавшееся общественно-политическое движение «За Новомосковск!», которое возглавили депутаты «Единой России» Александр Рем, Владимир Афонский и глава муниципального образования Анатолий Пророков от Новомосковского муниципального округа. Сейчас от действий нынешней партийной элиты особенно сильно зависит распределение мандатов в грядущей муниципальной кампании. Это связано с арестом экс-главы администрации города Новомосковска Вадима Жерздева, который в последствии был исключен из партии.

Tularegion.ru Фестиваль ГТО

— Инерционность кампаний оппозиционных сил.

Первый секретарь тульского обкома КПРФ Олег Лебедев часто обозначает КПРФ как «вторую партию» в регионе, однако, вероятно, деятельность КПРФ в регионе не получает достаточной информационной поддержки, сайт партии не богат сообщениями о мероприятиях в тульском регионе. Представители партии движутся согласно обычному расписанию работы с электоратом: проведение субботников, приуроченных к празднованию Дня пионерии, прием в пионеры детей в Ефремове, выступление в эфире «Авторадио» секретаря тульского обкома партии Михаила Федорова. Другая оппозиция — ЛДПР ограничилась проведением творческого вечера в Киреевском районе, посвященного Дню семьи. Партия «Справедливая Россия» запустила голосование за отмену техосмотра. Представители других партий могут не активизироваться даже на следующем уровне избирательной кампании.

— «Во многих кампаниях по-прежнему принимают участие политики, работающие на более высоких уровнях власти (по сути «паровозы»).

Как утверждают эксперты, эта традиционная технология используется как властями, так и оппозицией, и свидетельствует о кадровом голоде в политической сфере. «Единая Россия» обновит свой кадровый потенциал с помощью праймериз, а значит избиратель увидит новые лица. Однако такой инструмент пока мало используется другими партиями.

Примерами «паровозов» в тульском регионе можно назвать Николая Воробьева, секретаря регионального отделения «Единой России», или Олега Лебедева из КПРФ. Последний недавно вывел партийную работу на международный уровень, приняв участие во встрече депутатов Госдумы с председателем Сената Генконгресса Мексики.

Чем привлекут избирателя

Высока вероятность того, что партии пойдут на выборы с «президентской повесткой». То есть акцент сделают на темах, которые поднимались во время «прямой линии» с президентом: проблема аварийного жилья, обманутых дольщиков, тема поддержки многодетных семей — демографическая повестка, экология — тема незаконных свалок охватила все регионы, и конечно, активно будут обсуждаться повышение пенсионного возраста и рост НДС.

Учитывая, что вопрос о пенсионной реформе, скорее всего, будет активно использован оппозиционными партиями и будет получать отклик от населения, высока вероятность того, что «Единая Россия» на данных выборах будет применять сдерживающую тактику по отношению к партиям, эксплуатирующим данную тему.

Однако многие эксперты склоняются к обратному прогнозу ситуации. На фоне непопулярной реформы население Тульской области отреагирует снижением ожиданий и низкой явкой, как это было на выборах в госдуму 2016 года. Как следствие, ожидать повышения популярности оппозиционных партий не приходится, так как они в последние годы демонстрируют неспособность выработать убедительную альтернативную повестку дня.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Пик недовольства людей придется на осень, полагает политолог Ярослав Игнатовский, при этом неплохо, если системной оппозиции все-таки удастся мобилизоваться и организовать протесты в правовом поле.

«Чем ближе депрессивная повестка, осеннее обострение, ухудшение настроения людей в связи с тем, что лето заканчивается, люди приезжают с дач, с отпусков, начинают больше вникать в повседневную жизнь, выходить на работу, чемпионат мира по футболу закончится, в котором у нашей сборной все лучшее, возможно, уже позади, тем ближе какие-то выступления. Поэтому я ожидаю волну этой протестной активности осенью. Действительно, ситуация на сегодняшний день такова, что многие не поддерживают этот законопроект, и многие ожидают от власти каких-то активных действий хотя бы по разъяснению той ситуации, которая сложилась и обсуждению ее с представителями общественности. Системные политические партии, конечно, должны перехватывать эту повестку на себя и выводить людей на улицы, организовывать их. И это не так плохо — для этого они, собственно, и находятся у нас в Государственной думе и борются за власть, потому что делают это в правовом поле. Потому что если это не сделают они, то, как мы видим, уже несистемные политические силы выведут людей на улицы и организуют протестные мероприятия. Только сделают это уже с совершенно другими целями» — предупреждает эксперт.

Как считает политолог, во многом поведение электората будет зависеть от того, как поведут себя региональные и муниципальные власти:

«Согласен, что огромным вызовом для власти в канун муниципальных выборов в Тульской области в том числе будет проговорить с людьми и обсудить с ними решение федеральной власти, за которое, по идее, муниципальные депутаты никак не отвечают. Тем не менее если они не найдут ответов, каких-то обоснований тому, что делается наверху, тогда вертикаль власти начнет разрушаться — каждый начнет тянуть одеяло на себя и люди увидят слабость. Вот в этом, на мой взгляд, и заключается основная угроза».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 9 сентября 2018 года депутатов выберут жители 63 муниципалитетов Тульской области. Среди них Арсеньевский, Белевский, Богородицкий, Веневский, Воловский, Дубенский, Заокский, Каменский, Кимовский, Киреевский, Куркинский, Плавский, Суворовский, Тепло-Огаревский, Узловский, Чернский, Щекинский, Ясногорский районы и город Новомосковск.

Читайте также: Арест главы Новомосковска: сигнал элитам и переформатирование власти?