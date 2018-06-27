Во вторник, 26 июня, в Киеве на конференции по свободе слова, организованной ОБСЕ, на сцене неожиданно поднялся человек в военной форме и рассказал, что осужденный в России за подготовку теракта Олег Сенцов не является невиновным, потому что лично он, человек в форме, возил Сенцову в Крым взрывчатку.

Джотто. Поцелуй Иуды (фрагмент). 1303-1305

Человек в форме, позже идентифицированный украинскими журналистами (Сергей Стериков, служил в «АТО», работал добровольцем, близко знаком с высокопоставленными сотрудниками генеральной прокуратуры), появился на сцене без всякого приглашения и точно так же внезапно ее покинул. Его никто не пытался ни удержать, ни расспросить.

Сам Стериков в своем несколько путанном выступлении объяснил, зачем вообще решил высказаться: потому что в «сдаче» Сенцова виноваты некие «предатели», передавшие информацию российским спецслужбам, и этих предателей нужно выявить, но майданная власть не торопится этого делать, потому что ей это невыгодно.

Таким образом, благообразная либеральная картина «Сенцов, невинно посаженный» была перевернута с ног на голову, причем не из Москвы, а из Киева.

Antonymon Олег Сенцов

Выясняется, что одни неназванные украинские военные хотели использовать «режиссера» для осуществления теракта. Другие, также неназванные, сдали его российским спецслужбам. Третьи, уже не военные, а гражданские, и пальцем не пошевелили, чтобы расследовать это дело. И, наконец, четвертые решили дать Стерикову площадку для выступления на таком на первый взгляд неподходящем мероприятии, как конференция ОБСЕ по свободе слова.

Вместо истории про «невинно посаженного режиссера» зрителю вдруг стали рассказывать историю про подготовку теракта на территории России силами украинской армии, про внутренние усобицы украинской власти и про их политические провокации.

Все это происходит во время обмена визитами уполномоченных по правам человека России и Украины. Именно в эти дни неопознанные граждане с возможностью выпускать людей на сцену конференции ОБСЕ сообщают граду и миру, что Сенцов — действительно террорист, а значит, ни о каком обмене не может быть и речи.

Самое простое объяснение ситуации состоит в том, что Киеву не нужна «вторая Савченко». Куда как удобней «узник Кремля», который молча сидит, голодает, сам набирает вес, а майдану позволяет набирать международные политические очки.

Джотто. Поцелуй Иуды (фрагмент). 1303-1305

В действительности все, вероятно, сложнее. Вопреки всем попыткам Сенцов так и не стал для международного клуба борцов с Кремлем второй Савченко. К тому же на Украине меньше чем через год — выборы. В этом контексте выпущенный на сцену конференции ОБСЕ человек в камуфляже — это удар по Петру Порошенко. Ведь тот, получается, о Сенцове врал, а тех, кто его «предал», не поймал.

Впрочем, кто знает, не сам ли Порошенко затеял этот хитрый ход, чтобы обеспечить Сенцову дальнейшее пребывание в России, а себе — сохранить возможность пиариться на его деле? В майданных хуторских хитростях ничего нельзя исключать.

Ясно другое: выпущенный влиятельными людьми на сцену влиятельной конференции человек, в чьем Facebook хранятся фотографии с влиятельными людьми, рассказал, что украинское государство планировало теракт в Крыму, а Сенцов должен был быть его исполнителем.

Все это сказано граду и миру под гробовое молчание широкой общественности.