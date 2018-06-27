Проблемы здравоохранения — это главные болевые точки почти каждого региона, и их решение зависит от эффективности работы органов государственного управления. Тульская область за последний год пережила смену руководства регионального минздрава после полугодовой масштабной проверки системы здравоохранения и личного вмешательства федерального отраслевого министра Вероники Скворцовой. Весной 2017 года губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял решение о смене руководства в связи с многочисленными просчетами.

Цитата из х/ф «Сельский врач». Реж. Сергей Герасимов. 1951. СССР На приёме у врача

Так, за пятилетний период руководства тульским минздравом Ольги Аванесян количество лечебно-профилактических учреждений значительно сократилось, изрядно поредел кадровый состав специалистов с многолетним опытом работы, утечка кадров стала приобретать угрожающие масштабы, ряд больниц переживали чуть ли не ежегодную «ротацию» главврачей, а сама глава ведомства стала самым непопулярным министром в правительстве. О качестве и доступности медицинской помощи свидетельствовали многочисленные непрекращающиеся жалобы населения к руководству региона и страны.

Беспорядок в больничном кабинете

Несколько цифр «оптимизации» системы здравоохранения: в период с 2012 по 2017 годы количество лечебно-профилактических учреждений за счет сокращения и реорганизации сократилось с 88 до 33; 4 ЦРБ были закрыты или потеряли статус самостоятельного учреждения (Арсеньево, Каменка, Волово, Чернь); травматологические центры сохранили только 10 ЦРБ Тульской области; многие узкопрофильные отделения в ЦРБ области были закрыты или не функционируют из-за отсутствия специалистов (для компенсации этих потерь была создана система маршрутизации — доставка пациентов в другие ЛПУ, — нарекания на которую существуют до сих пор).

Кадры решают все

«За время руководства медицинской сферой Ольгой Аванесян система тульского здравоохранения подверглась жесткому сокращению, проходившему под флагом оптимизации. Оно коснулось прежде всего первичного звена: закрывались отделения в районных больницах и фельдшерско-акушерские пункты на селе, что ожидаемо сказалось на качестве оказания помощи населению», — рассказывает эксперт «Института региональной экспертизы» Вячеслав Тарасов.

«Лечебные учреждения и их руководители лишились какой-либо самостоятельности как в кадровой, так и в организационной работе. С учетом особенностей работы с коллективами высококвалифицированных специалистов, результатом этих структурных изменений стал уход большого количества профессиональных кадров: как организаторов, так и перспективных врачей. Так, за время ее работы в Суворовской центральной районной больнице (ЦРБ) сменилось 6 главных врачей, в Щекинской — 4, в Донской — 4. И это только самые яркие примеры.

Неудивительно, что после подобной работы Ольга Аванесян долгое время была самым непопулярным министром тульского правительства. Поэтому кадровое решение, принятое в 2017 году Алексеем Дюминым, было положительно воспринято как медицинским сообществом региона, так и жителями в целом», — заключает эксперт.

Kremlin.ru Алексей Дюмин

Решение об отставке министра здравоохранения Тульской области Ольги Аванесян было принято через несколько дней после рабочего визита в регион министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой. Тогда сообщалось, что статистические показатели фальсифицировались. Скворцова указала на системные недоработки в медицинской сфере региона, в частности на проблемы с первичной медицинской помощью и ее профилактикой. В свою очередь, губернатор Дюмин отметил, что «в регионе был проведен детальный анализ положения дел в отрасли здравоохранения из-за большого количества жалоб и обращений, нареканий по качеству медицинского обслуживания».

Смена руководства минздрава — необходимая мера, признает директор Центра общественных коммуникаций Андрей Шуклин:

«Главный показатель эффективности системы — насколько оперативно можно попасть на прием к врачу, насколько доступной в реальности, а не на бумаге, оказывается медицинская помощь. Очевидно, что перенастройка столь значимой системы — была неотложной мерой. Глава региона почувствовал, что без «реанимации» системы здравоохранения уже не обойтись. Такой же сигнал поступил и из федерального центра».

Перезагрузка

После назначения нового главы минздрава было разработано несколько программ для улучшения ситуации в регионе. Основными достижениями министерства в 2017 году новый министр здравоохранения Андрей Третьяков назвал реализацию проекта «Бережливая поликлиника», успешное привлечение новых выскоквалифицированных специалистов, создание Центра медицины катастроф, строительство и модернизацию фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

Болевые точки

Общие для всех регионов проблемы здравоохранения — это дефицит и дороговизна необходимого оборудования, нехватка врачей и медицинского персонала, а также не всегда достаточный уровень их квалификации, считает руководитель «Центра урегулирования социальных конфликтов» Олег Иванов.

Приближенность Тульской области к столице только усугубляет ситуацию, многие специалисты, получив минимальный опыт в Тульской области, предпочитают отправиться «на заработки» в Москву. Таким образом, большинство молодых врачей «утекает» в столичный регион.

Особенно остро проблема с квалифицированными рабочими кадрами стоит в районных больницах области. Например, по сообщению главного врача Суворовской районной больницы Сергея Кудряшова, в его больнице укомплектованность специалистами в 2017 году составляла 54%. Этот показатель не менялся несколько лет. Обновление кадрового состава идет постепенно (одни специалисты увольняются, на их место приходят новые), но перешагнуть рубеж в 54% не удается.

Цитата из т/с «Скорая помощь». Реж. Кристофер Чулак и др. 1994. США Медперсонал

Особенно уязвимыми и нуждающимися в медицинской помощи являются жители сельской местности Тульского региона. Отсутствие стационаров, а иногда даже и фельдшерско-акушерских пунктов, вынуждает селян покидать родные края — даже против их собственного желания. Обостряет эту проблему нежелание медперсонала работать на селе — многим медикам работа в деревнях кажется бесперспективной. Кроме того, ФАП является не только местом, где можно получить консультацию специалиста, но и своего рода аптекой. В связи с тем, что продавать лекарства в деревнях и поселках невыгодно для аптечных сетей, ФАПам приходится брать на себя еще и обеспечение лекарственными препаратами.

Новые технологии «реанимируют» село

«Реанимационные мероприятия», о которых говорят эксперты, уже проводятся в системе здравоохранения региона. Особое внимание местные власти уделили информатизации учреждений здравоохранения.

Глава минздрава Андрей Третьяков сообщил, что на сегодняшний день к общей региональной информационной системе здравоохранения подключено 8904 автоматизированных рабочих места. Медицинский работник в ФАПе может просматривать историю болезни пациента, в том числе документы, оформленные в другом медицинском учреждении (например результаты лабораторных и инструментальных исследований), записывать пациента на прием к врачу или исследование в удаленное районное учреждение.

Mil.ru Будни медработника

Также министр сообщил, что в области работают 346 ФАПов. В 2017 году их было 335, но 10 из них были закрыты из-за состояния помещений. В этом году еще два ФАПа были открыты, еще восемь — в стадии ремонта. Также для выездов к пациентам, проживающим в отдаленных населенных пунктах, в 2017-2018 годах по региональной программе было приобретено 17 автомобилей высокой проходимости для фельдшеров ФАПов.

Эксперт «Института региональной экспертизы» Вячеслав Тарасов подчеркивает, что первичный этап медицинской помощи — один из самых важных.

«Именно в этот момент появляется возможность своевременно определить тяжесть состояния пациента и необходимость дальнейшего обследования и лечения. Строительство и модернизация ФАПов, инициированное в регионе губернатором, позволяет обеспечить доступность лечебных учреждений не только в городах, но и на селе», — сказал Тарасов.

По его мнению, эти решения можно только приветствовать, так как в Тульской области в сельской местности проживает порядка 300 тыс. человек (25% от общего населения).

Для автономного обследования жителей области в 2017 году было закуплено пять передвижных мобильных телемедицинских комплексов, которые позволяют оперативно организовывать консультации жителей удаленных населенных пунктов. С использованием этих комплексов проведено 196 обследований, в том числе УЗИ органов брюшной полости, щитовидной железы, теле-ЭКГ, консультации эндокринолога, невролога, кардиолога, гастроэнтеролога и других узких специалистов. Эти меры должны помочь своевременно выявить на ранних стадиях заболевания дыхательной и пищеварительной системы, сердца, а также многие другие болезни.

Mil.ru Обследование

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова после посещения новых ФАПов в феврале этого года отметила, что развитие первичной медицинской помощи — сейчас приоритетное направление для всего здравоохранения страны. Она поделилась впечатлением в ходе своей поездки в Тульскую область, по сути, инспекционной, после прошлогодних «оргвыводов» в отрасли:

«Тульская область — это пример региона, который не просто завершил информатизацию регионального здравоохранения, а подключил к единой информационной системе не только все больницы и поликлиники, но и все ФАПы. То, как область заботится о сельских медиках, — это пример для всей страны. 20 ФАПов, которые будут установлены в регионе в этом году, полностью закроют потребности сельской медицины».

Бережливая поликлиника сбережет время?

Особняком стоит федеральный пилотный проект «Бережливая поликлиника» — Тульская область была выбрана в качестве одного из пионеров данной программы. Ее успешное выполнение — вызов для областных властей, поскольку идея была поддержана лично президентом России Владимиром Путиным. Основная цель проекта — повысить качество медицинских услуг и сократить время ожидания медицинской помощи.

В частности, в обновленной поликлинике №3, которая 19 июня вновь открылась для жителей Тулы, действует новый принцип работы регистратуры: здесь появились администраторы. Новые сотрудники распределяют потоки посетителей, помогают разрешить затруднительные ситуации, записаться к врачу и оформить документы. Для удобства посещения маломобильных граждан кабинеты на первом этаже расположены так, чтобы им не приходилось подниматься на второй этаж.

Электронная запись к врачу

В рамках реализации пилотного проекта был утвержден единый режим работы всех поликлиник Тульской области. Также специалистами разработаны правила формирования расписания приемов врача, внесены изменения в регламент записи на прием. Если раньше по предварительной записи на прием к врачу могли попасть только 65% пациентов, то теперь все без исключения имеют возможность записаться к врачам амбулаторий, здравпунктов, участковых больниц, ЦРБ заранее. Кроме того, для повышения доступности медицинской помощи в детской сети разработан и введен в тестовую эксплуатацию автоматический график планирования профилактических осмотров детей до года.

По словам эксперта Олега Иванова, проект «Бережливая поликлиника» призван значительно уменьшить время регистрации и ожидания приема к врачу, а также увеличить количество принимаемых врачом пациентов в день.

«Этого предполагается достичь посредством увеличения нагрузки на средний медицинский персонал (например для профилактики не нужен врач), рационализацией врачебного рабочего места, уменьшением у врача «бумажной работы», а также устранением несвойственных врачу функций», — сказал эксперт.

По его мнению, важным представляется и то, что обучение врачей в рамках проекта будет проходить дистанционно:

«Это эффективный метод, который позволит врачам повысить свою квалификацию, что называется, без отрыва от производства».

Mil.ru Переподготовка врачей

Программы обучения были разработаны Тульским государственным университетом совместно с минздравом региона. В 2017 году 36 врачей из пяти поликлиник Тульской области прошли обучение по программе, а в этом — обучение заканчивают 86 врачей. Кроме того, программу изучают все выпускники медицинского института.

Пациенты подтверждают: живые очереди в регистратуре поликлиник и перед кабинетами врачей действительно уменьшились, попасть на прием к терапевту теперь, как и положено, можно в течение недели. Однако на прием к узкопрофильному специалисту зачастую можно только через полгода.

«Главная проблема — это нехватка квалифицированных кадров. Врачей, прежде всего», — цитирует tula.mk.ru врача-гинеколога Тульского областного перинатального центра. — Как ни переставляй их местами, в какие кабинеты ни сажай, сколько ни нагружай, все равно — если для обслуживания населения нужно, например, пять терапевтов, а есть только три, то очереди будут непременно!».

Можно ли решить проблему «утечки» кадров

В связи с острым дефицитом кадров в регионе минздрав области разработал региональную программу «Развитие кадровых ресурсов государственных учреждений здравоохранения Тульской области». В соответствии с ней, молодые специалисты в возрасте до 35 лет, окончившие медицинские учебные заведения, впервые прибывшие на работу в государственные учреждения здравоохранения и заключившие трудовые договоры на срок не менее 5 лет, имеют право на получение единовременной выплаты в размере 500 000 рублей. А те из них, кто заключит трудовые договоры по одной из дефицитных специальностей на срок не менее 5 лет, имеют право на получение единовременной выплаты в размере 800 000 рублей. Кроме этого, единовременную компенсационную выплату по программе «Земский доктор» получат врачи, приступившие к работе в сельской местности и в рабочих поселках (1 млн рублей).

Kremlin.ru Молодые специалисты

Для поддержки молодых семей специалистов министром здравоохранения Тульской области совместно с региональным фондом развития жилищного строительства и ипотечного кредитования разработаны две программы ипотечного кредитования работников здравоохранения. Программа «Свой дом» предусматривает предоставление займа под 3% годовых под индивидуальное жилищное строительство. Программа «Доступное жильё» предусматривает предоставление займа под 7% для приобретения квартир.

По сообщению пресс-службы правительства Тульской области, за 2017 год удалось привлечь на работу 431 врача, из них 234 — молодые специалисты. В поликлиники области пришло 25 участковых, 68 терапевтов, 10 офтальмологов, три оториноларинголога, пять кардиологов, два невролога. Штат скорой помощи пополнился 4 врачами и 113 фельдшерами.

Программа «Земский доктор» привлекла для работы в деревнях и селах 52 врача. 5 молодых фельдшеров прибыли работать в ФАПы по программе «Сельский фельдшер». По кадровой программе приобретено 10 квартир. Помимо этого, фондом «Перспектива» отремонтированы 10 муниципальных квартир, которые предоставлены врачам. В 2017 году муниципалитетами предоставлены 34 квартиры для врачей.

Юрий Пименов. Лирическое новоселье (фрагмент). 1965

Намеченные изменения — это первые шаги. Медицине области требуется еще многое: повышение уровня оперативности и интерактивности, увеличение средних заработных плат медицинских работников. Потенциал для таких преобразований у региона есть. Грамотное администрирование медицинской сферы и общие лоббистские возможности губернатора Алексея Дюмина дают реальный шанс вывести здравоохранение Тульской области на порядок выше, чем в соседних регионах, считают эксперты. На данной стадии важно довести разработанные программы до логического завершения и не останавливаться на достигнутом.