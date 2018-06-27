26 июня в Баку состоялся масштабный военный парад, посвящённый 100-летию вооружённых сил Азербайджана. В параде приняли участие около 4000 человек, среди них, помимо военнослужащих, были представлены и сотрудники министерств внутренних дел и чрезвычайных ситуаций. Что касается военной техники, то были продемонстрированы около 240 единиц сухопутной техники и около 70 летательных аппаратов. Кроме того, в параде приняла участие турецкая пилотажная группа, состоящая из двух истребителей F-16 и восьми F-5. Естественно, во время парада выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев, который в очередной раз пообещал «поднять азербайджанский флаг над оккупированными землями» (речь идёт о Нагорно-Карабахской Республике). Неслучайной выглядела и дорожная разметка на площади, которая была выполнена в цветовой гамме армянского флага.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджанские солдаты

Но оставив этот лишний символизм, посмотрим, были ли на параде впервые продемонстрированы новые вооружения и меняют ли они что-то в балансе сил в рамках азербайджано-карабахского конфликта.

Азербайджан получил на вооружение турецкие крылатые ракеты SOM-1B?

Единственной реальной новинкой парада в Баку стала авиационная крылатая ракета турецкого производства SOM-1B. Это изделие оснащается турбореактивным двигателем Microturbo TRI 40 французского производства, а максимальная дальность полёта ракеты составляет 250 км. При этом применение инерциальной и спутниковой системы наведения в сочетании с инфракрасной системой наведения на конечном участке полёта, по данным производителя, обеспечивает высокую точность попадания, с отклонением в несколько метров. В Турции носителями этих ракет являются истребители F-16 и модернизированные F-4E-2020, а модификация SOM-J создана для истребителей пятого поколения F-35A, которые Турция рассчитывала получить на вооружение.

Noblemouse Турецкая ракета серии SOM

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Пока не до конца ясно, получил ли Азербайджан какое-либо значительное количество этих ракет на вооружение, как неясен и его носитель. На параде была показана одна-единственная крылатая ракета, да ещё и с турецким флагом, нанесённым на её корпус. Что касается носителей, то в теории под применение этих ракет могут модернизировать штурмовики Су-25 или истребители МиГ-29, имеющиеся в распоряжении Баку. Относительно поставок SOM-1B возникает ещё один вопрос — французский двигатель. На сегодняшний день страны ЕС в большинстве своём соблюдали рекомендацию не поставлять вооружение Армении и Азербайджану, исключением стала Чехия, поставившая Баку модернизированные 152-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) Dana и 122-мм реактивные системы залпового огня RM-70 (чехословацкая лицензионная версия советского БМ-21 «Град»). Надо отметить, что чешское руководство до сих пор отнекивается от этой сделки, несмотря на то, что на том же параде в Баку эти системы открыто были продемонстрированы (как и ранее на учениях).

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Согласовывала ли Турция с Францией поставки крылатых ракет? Если да, то получила ли положительный ответ? Ответы на эти вопросы должно найти министерство иностранных дел Армении в самые быстрые сроки. Если уже и Париж отходит от негласного эмбарго, значит, его больше не существует, и это надо иметь ввиду. Есть и другой вероятный сценарий — мы видели демонстрацию намерений, а реальная сделка состоится тогда, когда Турция сможет разработать собственный турбореактивный двигатель для семейства крылатых ракет SOM — работы в этом направлении уже ведутся, но, когда они будут реально завершены, пока непонятно (заявленные сроки в один год крайне сомнительны).

Франция и Турция на карте Европы

Азербайджан принуждает Армению и Арцах к превентивному удару?

В остальном вооружение, продемонстрированное на параде в Баку, удивления не вызывало — оно в разное время демонстрировалось при других обстоятельствах. Здесь была и линейка современного российского оружия — танки Т-90С, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортёры БТР-82А, САУ «Вена» и «Мста-С», тяжёлые РСЗО «Смерч», тяжелые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк», и советские вооружения — буксируемая и самоходная артиллерия, модернизированные танки Т-72 и т.д. Отдельно стоит отметить изобилие вооружения израильского производства, в том числе очень продвинутых БПЛА Hermes-900, Hermes-450 и Heron, самоходных 120-мм миномётов Cardom, зенитных ракетных комплексов Barak-8, РСЗО Lynx и оперативно-тактических ракетных комплексов Lora. О последних, в сочетании с китайско-белорусским РСЗО «Полонез» (они также были продемонстрированы на параде), мы говорили более подробно в предыдущем материале.

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Из авиации отдельно стоит выделить американские многоцелевые вертолёты Bell 412, приобретённые Азербайджаном. Пока не до конца ясно, где они были закуплены — в США или в одной из стран, эксплуатирующей эти вертолёты. Приобрести их можно было и в США, если речь шла о гражданской модификации, без нарушения запрета на экспорт военной продукции в Азербайджан. Эта техника может применяться для выполнения транспортных задач, эвакуации раненных с поля боя и т.п.

Tyler Brenot Американский вертолёт Bell 412

В целом мы видим явный акцент азербайджанской стороны на развитие дальнобойного и высокоточного вооружения. За последние годы Азербайджан заполучил ОТРК «Точка-У» (максимальная дальность пуска до 70 км) и Lora (максимальная дальность пуска до 250−300 км), тяжелые РСЗО «Полонез» (максимальная дальность пуска до 200 км), «Смерч» (максимальная дальность пуска до 90 км) и T-300 Kasirga (максимальная дальность пуска не менее 100 км, возможно, есть ракеты с повышенной до 180 км дальностью полёта). В дополнение к этим системам, Азербайджан получил, либо, вероятно, получит крылатые ракеты SOM-1B, которые из-за своей низкой высоты полёта являются очень непростой целью для системы противовоздушной обороны (ПВО).

Надо отметить, что и Армения в указанном направлении постоянно усиливается, обладая такими ОТРК, как Р-17 «Эльбрус» (максимальная дальность до 300 км, низкая точность), «Точка-У» (максимальная дальность 70 км) и «Искандер-Э» (максимальная дальность 280−300 км, высочайшая точность). В том, что касается тяжелых РСЗО, имеется отставание — на вооружении стоят 8−12 пусковых установок «Смерча» и 4−8 китайских РСЗО WM-80. В целом армянские ВС имеют серьёзные возможности по поражению стационарных целей на всей территории Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Комплекс «Искандер»

Однако наличие даже аналогичного количества вооружения у Армении не избавило бы от одной опасности — потерять слишком много ключевых целей во время неожиданного массированного ракетного удара Азербайджана. Речь идёт о складах вооружения и боеприпасов, ангарах с военной техникой и т.п. При этом армянское оружие, на первый взгляд, такой опасности не несёт, так как Армения и Нагорно-Карабахская Республика (Арцах) всегда заявляют о том, что первыми боевые действия не начнут — в этом есть логика, так как армянская сторона является победителем в Карабахской войне и новая война ей явно ни к чему. Однако рост возможностей Азербайджана по осуществлению некого «обезоруживающего удара» подталкивает армянскую сторону к нанесению превентивного удара — точно по такой же схеме (уничтожить как можно больше ключевых целей, аэродромов и вооружений первым ракетно-артиллерийским ударом). Такое развитие событий явно не способствует сохранению мира. В целом Армении и НКР не остаётся ничего, как развивать собственные наступательные вооружения (в том числе и современную многоцелевую истребительную авиацию) и, к сожалению, может прийти тот день, когда их придётся применить первыми, так как в ином случае в неизбежной войне устоять будет намного сложнее.

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