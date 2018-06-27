На прошлой неделе, 18 июня, госсекретарь США Майк Помпео выступил в Мичигане на заседании Детройтского экономического клуба. Там Помпео задали, как показалось присутствующим, неудобный для него вопрос касательно развития Африки, а также о роли Китая на африканском континенте, пишет Марк Капчанга в статье для китайского издания The Global Times.

NASA Африка

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Помпео справедливо заметил, что Африка сталкивается с двумя вопросами. С одной стороны, это экстремистские группы, угрожающие подорвать единство континента и разорвать Африку на отдельные части, а с другой — возможности для реализации потенциала континента. Помпео заявил, что Африка не сможет реализовать весь свой потенциал только благодаря значительным китайским инвестициям и торговле с Пекином, подчеркнув, что африканский континент увидит реальный рост только в случае, если сделает ставку на западную модель развития. Госсекретарь считает, что в основе африканского экономического роста будут лежать частная собственность и принцип верховенства права. Помпео также добавил, что китайская торговля и инвестиции связаны в первую очередь с политическим влиянием в Африке.

Gage Skidmore Майк Помпео

Африканские страны и их лидеры уже устали от подобных стереотипных мыслей, которые транслируют западные страны. История гласит, что отсталость Африки — это дело рук Америки и европейских государств. Они не только колонизировали Африку, но и лишили ее ресурсов, а также согнали людей с их земель.

Об этом говорит Уолтер Родни в своей книге «Как Европа регрессировала Африку». Родни утверждает, что короткий период колониализма и его негативные последствия для Африки связаны главным образом с тем фактом, что континент потерял собственную власть. Родни отмечает, что власть является конечной детерминантой в человеческом обществе. Власть подразумевает наличие способности защищать свои интересы и, при необходимости, навязывать свою волю любыми доступными средствами. По мнению Родни, «когда одно общество вынуждено полностью отдавать власть другому обществу, это само по себе является формой регрессии».

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Вместо постоянных жалоб о росте присутствия Китая в Африке западным странам следовало бы переформатировать и усовершенствовать свои собственные стратегии в отношении африканского континента. Обычный шаблон, используемый в отношении Африки, уже устарел. Континент не может развиваться, ориентируясь на условия, выдвигаемые США и Европейским союзом.

Соединенные Штаты и ЕС использовали Международный валютный фонд и Всемирный банк для нападения на африканские страны в течение более трех десятилетий. Те страны, которые стремились получить доступ к средствам МВФ, столкнулись с условиями, которые затрагивали их внешнеполитическую деятельности. В конечном итоге африканские страны, нуждающиеся в финансовой поддержке для развития своей инфраструктуры, повышения уровня образования и здравоохранения, так и не смогли получить западные средства, поскольку предъявленные условия оказались слишком жесткими. По мнению широкого круга экспертов, условия, выдвинутые африканским странам в обмен на предоставления займа, были неэффективными и ошибочными.

Китай заполнил возникшую пустоту. Его финансовая поддержка Африки не была сопряжена со сложными бюрократическими процедурами. Пекин предоставил африканским правительствам финансовую помощь, практически не выдвигая каких-либо условий.

Junjiewu99 Китайские инвестиции

Пока Помпео и западные лидеры продолжают жаловаться на рост участия Китая на африканском континенте, молодое поколение жителей континента получило работу в рамках различных проектов, инициированных Китаем. Например, в Кении тысячи молодых людей продолжают получать доход, приняв участие в строительстве железной дороги широкой колеи, которая должна соединить Найроби с городом Найваша.

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Огромные инвестиции, которые Китай направил в Аддис-Абебу, полностью изменили лицо Эфиопии, страны, которая когда-то была одной из самых бедных в мире. Сегодня Эфиопия — это единственная страна в Африке, которая может производить свою собственную кожаную обувь благодаря поддержке со стороны Китая. Это именно та дружба, к которой стремилась Африка.

Планы развития Африки должны создавать сами жители африканского континента, поэтому ЕС и США могли бы привлекать африканских лидеров к обсуждению инвестиций и отношений, которые устроили бы африканцев. Если западные страны продолжат осуждать деятельность Китая в Африке, связь континента с Пекином будет только крепнуть.