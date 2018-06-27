Футуролог Лоуренс Тааб предсказал, что глобальный экономический и культурный центр тяжести переместится с Запада в Восточную Азию. Он также предсказал, что Восточная Азии сохранит свое место под солнцем ненадолго. К 2050 году глобальный центр тяжести постепенно переместится в Западную Азию. Сопротивление бесполезно. Тааб указал в своей книге «Духовный императив», что существуют фундаментальные макроисторические силы, которые находятся вне человеческого контроля, пишет Ян Крикке в статье для издания Asia Times.

Азия

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Это не значит, что Соединенные Штаты окажутся беспомощными в борьбе с Китаем. Как минимум Вашингтон может предпринять меры, которые позволят сделать переход глобального центра тяжести в Восточную Азию менее болезненным. Во-первых, нужно провести тщательный самоанализ по ряду болезненных вопросов. Например, почему США разрешили Китаю вступить во Всемирную торговую организацию? Кто конкретно был советником экс-президента США Билла Клинтона по данному вопросу, когда было принято решение? Почему в соглашение не был включен пункт о сроке его окончания? Почему президент США Дональд Трамп стремится изменить подход Вашингтона к КНР?

U.S. Embassy Canberra Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Тщательный самоанализ, несомненно, прольет свет на тот факт, что во второй половине 20-го века в Соединенных Штатах произошел постепенный, пагубный государственный переворот. «Третий путь» Клинтона — это дымовая завеса, направленная на то, чтобы развязать руки капиталу. Переворот привел к подписанию Североамериканского соглашения и отмене «Закона о Стекле-Стигалле» — законодательного акта, принятого Конгрессом в 1933 году, чтобы запретить коммерческим банкам участвовать в инвестиционно-банковском бизнесе. Отмена «Закона о Стекле-Стигалле» способствовала финансовому кризису 2008 года. Мантра «свободная торговля» так и осталась неприкосновенной, несмотря на то, что миллионы людей потеряли свои рабочие места и столкнулись с нищетой.

Сегодня миллионы американских детей голодают и растут в нищете. Из-за опиоидного кризиса в США ежегодно умирает около 9 тыс. человек. Горстке людей принадлежит 50% всего национального богатства США. Может быть, в американской демократии есть что-то принципиально неправильное?

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В течение последних нескольких недель мы стали свидетелями почти истерической медиа-шумихи вокруг положения мигрантов на границе с Мексикой. Однако данный вопрос не входит даже в десятку неотложных проблем, с которыми сталкиваются США. СМИ обрушили критику на Трампа и его команду. Однако всего семь лет назад администрация экс-президента США Барака Обамы вдребезги разбомбила Ливию. Тогда погибли тысячи человек, а сотни тысяч граждан Ливии стали беженцами. Люди по сей день тонут в Средиземном море, пытаясь добраться до европейского побережья, однако СМИ не обращают на это никакого внимания. Они слишком заняты разжиганием ненависти к Трампу и его сторонникам.

Настоящая трагедия для США и мира заключается в том, что у Вашингтона нет простых решений для фундаментальных проблем, с которыми он столкнулся. Старое идеологическое противостояние между трудом (демократами) и капиталом (республиканцами) сошло на нет, политики стали стремиться к личному богатству. Оба предыдущих президента-демократа выступали за бедных, однако именно при них неравенство между бедными и богатыми достигло исторического уровня. Эти президенты покинули Белый дом и стали мультимиллионерами. С такими друзьями американским рабочим и врагов не нужно.

Флаг США

Времена, когда США могли задавать глобальную повестку, подошли к концу после финансового кризиса 2008 года. С того момента государственный долг США удвоился, а Китай сместил Соединенные Штаты с позиции крупнейшего в мире экспортера технологий. У США осталось не так уж много вариантов, чтобы выбраться из нисходящего процесса. Вашингтону необходимо добиться внутреннего консенсуса в отношении радикального пересмотра национальных приоритетов и международного консенсуса в отношении пересмотра глобальной финансовой системы.

США стоило бы поучиться у Китая и создать долгосрочные планы на основе стратегических национальных целей. Необходимо установить определенные временные рамки и изменить систему образования, в рамках которой дети должны осознать, что у них есть не только права, но и обязанности.

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На международном уровне США должны закрыть свои военные базы и бросить войска на восстановление внутренней инфраструктуры, а также ограничить военное развертывание за рубежом в рамках многонациональных миротворческих операций. Торговые партнеры США должны вместе с Вашингтоном искать выход из ситуации, связанной с государственным долгом Соединенных Штатов. Размер государственного долга уже превысил $20 трлн, а ежегодный рост достиг $1 трлн. Если не решить вопрос с государственным долгом США, он может превратиться в проблему для всего мира.