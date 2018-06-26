«Смерть Палестине!» — скандировали вчера в Тегеране в ходе массовых манифестаций. Неофициальный курс доллара к реалу уже колеблется между 70.000 и 90.000. С начала весны иранская монета обесценилась в два раза. Пожелание смерти палестинцам было не единственным выкриком толпы: протестовавшие желали смерти Сирии, движению «Хезболла», сектору Газа и лично верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи

И не то, чтобы жители Тегерана собрались в сектор Газа, чтобы предать там смерти террористов Хамаса — филиал организации «Братья мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пожелание смерти Сирии тоже следует рассматривать аллегорично. Просто хотели сказать своему правительству, что не готовы боле финансировать Хамас, Хезболлу со всеми прочими экзотическими террористическими группировками, а также — ни копейки Сирии и шиитским ополченцам там.

Чаще мы слышали в Тегеране «смерть Израилю», «смерть США» или «смерть России». Это привычный язык для уличных мероприятий в Иране. Иронично, но в самом Израиле вы никогда не услышите выкриков «смерть Палестине». Особо радикальные ястребы могут проскандировать «нет Палестины». Что, впрочем, и не ретиво вовсе, поскольку государства такого таки нет.

Пройдёт пару лет, и мы узнаем, какую роль в нынешних волнениях в Иране сыграла политика президента Трампа и насколько эффективными оказались призывы израильского премьера Нетаньяху к иранскому народу прекратить вражду и растранжиривание средств на бесноватых боевиков. Однако главным фактором можно смело назвать внутренние перемены в Исламской Республике Иран. Терпеть лишения ради торжества дела палестинцев в секторе Газа — не персидское дело, однако. Особливо, если учесть, что в Сирии иранцы и их шиитские отряды прямо участвовали в истреблении десятков тысяч боевиков Хамаса и их сторонников. А в Газе Иран поддерживает за счёт собственных налогоплательщиков тех же самых боевиков Хамаса — филиал организации «Братья мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иудей

Всё это имело свои глубинные идеологические корни и соответствовало политическим интересам режима аятолл. Их отношение к Израилю, к сионизму и к еврейскому народу в целом было в основе революционной идеологии аятоллы Хомейни. В своей книге «Исламское правительство» Хомейни пишет: «Они представляют собой вредоносную группу, коррумпирующую мусульманское сообщество, и наносят ущерб Исламу и исламскому государству… С самого начала Ислам был вынужден бороться с евреями, поскольку они были первыми, кто начал вести пропаганду против Ислама, участвуя в разных явлениях такого рода. И как вы видите, все это продолжается по сей день».

При сношениях с внешним миром иранские глашатаи и чиновники любят подчеркнуть, что ничего не имеют против евреев и иудаизма, а ведут борьбу против сионизма за законные права палестинского народа. Однако все их идеологические тексты и обращения к единоверцам содержат полное отрицание права государства Израиль и евреев как нации на существование.

Известный американский правозащитник и руководитель проекта «Дженосайд вотч», профессор Грегори Стэнтон много раз показывал в своих лекциях и выступлениях, что идеология уничтожения Израиля, взятая на вооружение иранскими правящими кругами, ничем не отличается от основ нацистской идеологии геноцида. Мы можем возразить профессору, что факт существования сильного и обороноспособного Израиля меняет картину и ставит под вопрос аналогии. Тем не менее, идея уничтожения Израиля и взгляд на еврейский народ в целом через призму кровавых наветов заставляет задуматься о возможности сосуществования с таким государством.

Синагога

Это не отдельные словесные осечки, а основа идеологии Ирана сегодня. Они выпускают на государственные деньги на разных языках «Протоколы сионских мудрецов». Государственным мероприятием является ежегодный конкурс на лучшую карикатуру на Холокост. Важно подчеркнуть, что не только покойный Хомейни и здравствующий Хаменеи объявили уничтожение Израиля основой своей идеологии. Мы найдём тождественные человеконенавистнические высказывания у «умеренных» Хатами и Рафсанджани и у оппозиционных аятолл. Называя США «большим сатаной», они не отказывают американцам в праве на существование. Идеология воинственного шиитского исламизма жестко противостоит идеям и политике США. К Израилю отношение совсем другое: сам факт его существования представляется им недопустимым. Аятоллам не важно, как будет Израиль решать проблему террора и палестинского сопротивления. Любое поведение Израиля для них — каждоминутный вызов основам их веры. Народ Израиля был первым, столкнувшимся с их пророком и отверг его. Согласно их представлениям, за это Израиль заслужил наказания и унижения. Процветающий возродившийся Израиль для них невыносим. Даже если с ним замирятся все мусульмане округи. Согласно иранской шиитской идеологии, Израиля быть не должно на карте мира.

Этот иррациональный подход мы наблюдали в 1944 году, когда Гитлер направил военные силы в Венгрию для уничтожения четырёхсот тысяч евреев. Себе в ущерб, но — все равно! Иррационально, но вполне вписывалось в его миропонимание.

Подобные идеологемы служат возбудителем масс на коротких временных отрезках, но потом живой ход истории втаптывает их в небытие. Демонстранты в Тегеране показывают, что в Иране близится пора переоценки обветшавших идеологем.

Иерусалим