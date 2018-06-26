Делёж общего котла денег ЕС — занятие сколько азартное, столько и чрезвычайно запутанное. После 2022 года Литва, впрочем, как и все страны Прибалтики, будут получать денег намного меньше, нежели с момента вступления в Евросоюз. «Дотационная игла» в 18 лет — с 2004 год по 2022 год — также медаль с двумя сторонами. Несмотря на коррупцию и разворовывание дотаций, о чём даже в той же Литве писали неоднократно, нельзя игнорировать улучшения: от ремонта и строительства дорог до реновации старого жилищного фонда. Вся Прибалтика буквально усеяна щитами о пользе Евросоюза: где-то указано (да что где-то — везде!), что именно эта больница отреставрирована за счёт ЕС, где-то аналогичное написано про перекрёсток или музей. Разве что подстриженные газоны, за которые ЕС также платит местным биржам труда, а те, в свою очередь, трудоустраивают на сезон доходяг, неспособных самостоятельно найти работу, не пиарят. А так — что памятники Ленину, да что уж там, гораздо больше и чаще. Буквально на каждом углу.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Но сказка когда-то кончается, а в эти дни в ЕС идёт ожесточённая битва за размер будущих дотаций после 2022 года. То, что они будут меньше, никто не спорит, но вот насколько меньше — вопрос острых переговоров. А для Литвы сумма будет меньше из-за простой арифметики. Но при этом — чрезвычайно абсурдной арифметики, но так уж устроен Евросоюз.

Photo YourSpace Европейская комиссия — Добро пожаловать в Европу, Литва!

Итак, страна, входящая в ЕС, начинает считаться более-менее успешной, когда её ВВП на человека равен или превышает 75% среднего уровня ЕС. Считается, что в этом случае помогать больше не надо, страна встала на ноги, а теперь уже её черёд помогать более слабым членам-новичкам. В Литве этот показатель равен 49%. Казалось бы, чего волноваться?! 18 лет (с точки зрения 2022 года) пичкали деньгами, ещё столько же продолжат — до 75% как до Луны. Но фокус оказался в том, что этот показатель ВВП на человека считается не номинально, а по так называемому «паритету покупательской способности». То есть в пересчёте на разницу цен и покупательской способности.

И в этом случае оказывается, что реальные литовские 49% ВВП на человека от среднего показателя по ЕС равны, внимание, 78%! То есть, как пересчитал экономист литовского отделения банка Luminor Жигимантас Маурицас, литовская зарплата в 700 евро, по логике европейских чиновников, превращается в среднестатистические 1100 евро и превышает среднюю греческую реальную зарплату в 917 евро или латвийскую реальную среднюю в 733 евро. «Парадокс: Литва получит меньше помощи ЕС не потому, что богата, а потому, что дешёвая», — пишет экономист Маурицас на своей страничке в социальной сети Facebook.

Luminor.lv Жигимантас Маурицас

Но парадоксы на этом не заканчиваются. Главная статистическая служба ЕС Евростат на днях провозгласила очередную температуру по палате, от цифр которых литовские СМИ вошли в экстаз. Заголовки блистали: «Литва — одна из самых дешёвых стран Евросоюза». Уровень цен на товары и услуги в Литве составлял в 2017 году 65% среднего показателя ЕС. Это пятый с конца показатель среди всех 28 стран Евросоюза.

Казалось бы — заголовки правы, радуйтесь, жители Литвы. Но дальше следовали другие цифры, которые в той же Литве, очевидно, не принято рассматривать. Уровень зарплат в стране 60% от среднего в ЕС. Чувствуете: цены 65%, а зарплаты — 60% от среднего показателя по ЕС. То есть среднестатистическому жителю Литвы в среднем на 5% тяжелее, чем среднестатистическому европейцу. Но это только на первый взгляд. Дальше — убийственная детализация. Какие основные потребности человека? Одна из них — поесть. Продукты питания и напитки в Литве в 2017 году стоили 82% от среднего показателя в ЕС. Напомню: зарплата 60%. Еда — 82%. Что ещё? Не ходить нагим. Одежда в Литве стоит, внимание, 105% от среднего показателя по ЕС. Ещё раз: зарплата только 60% от среднего показателя. Одежда — 105%. Что получается? Пока государственная пропаганда орёт про то, что Литва — одна из самых дешёвых стран ЕС, на деле оказывается, что литовцу в ней жить гораздо дороже, чем в другой стране. Есть ещё вопросы, откуда массовая эмиграция?!

Конечно, многие выживают за счёт теневой экономики. Только сигарет при сборе официальных акцизов на чуть больше, чем 200 млн, в Литве ежегодно выкуривают на 50 млн. Никто в парикмахерских, на рынках при продаже петрушки с морковкой, да даже часто в общепитах никаких чеков не выдаёт. За счёт этого в Литве официально средняя зарплата — одна из самых низких в ЕС. Но тогда откуда официальные цены всего лишь в 65% от среднего показателя в ЕС?

Christian Dubovan

Из прошлого! Напомним, что эти 65% — средняя температура по палате. И когда одежда 105%, а еда 82%, то, например, медицина — а это огромная доля — старая да добрая и советская. Хотите без гражданства родить в Литве? 1,5 тыс. евро и ВИП-уход с отдельной палатой. Попробуйте это же провернуть в условной Дании. Без умножения в десять раз не обойдётесь. И таких примеров немало.

Но вернёмся к дотациям Евросоюза. Как они при таком букете проблем могли стать меньше для Литвы? Вот и литовцы, вернее, правительство да элита, не очень понимают. Все объективные данные говорят: Литва ни разу не становится донором для более бедных стран ЕС с 2022 года (если в ЕС ещё кто-то за этот срок войдёт — тем более). Но ЕС официально безжалостен: да, зарплата у вас самая низкая в ЕС, но вы и невероятно дешёвая страна. То, что это понятие «дешёвая страна» тонет в той же теневой экономике, — брюссельских чиновников не сильно волнует. Её — теневой экономики — размеры в Литве объявляют разными: от 15% до 40%.

Gottstat.com Президент Литвы Даля Грибаускайте с саблей

А дальше, для Литвы — хуже! В общий котёл Евросоюза нужно платить всё больше. Чем меньше дотации, тем выше взносы в общий бюджет ЕС. Это — формула. И что в этой патовой ситуации сделают будущие власти страны? Только одно: как только размер дотаций станет меньше, чем взнос, Литва потребует выхода из ЕС. И об этом в Литве говорят уже сегодня. Пусть пока так называемые местной элитой маргиналы, которые и вовсе считают, что Литву оккупировали, а в будущем непременно надо потребовать компенсаций от оккупантов. Строго к тем миллиардам, которые в страну уже вложены, пусть большая часть и разворована. Но это сегодня — только считающиеся маргиналами, а что будет после 2022 года?