В Липецкой области состоялся второй фестиваль музыки, творчества и йоги «Дивные травы». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, мероприятия проходили с 22 по 24 июня в Лебедянском районе на базе отдыха «Деревня викингов» в селе Тёплом.

Марина Каширская ИА REGNUM «Ламповая ярмарка»

В программе трехдневного фестиваля были мастер-классы по рукоделию, рисованию, приготовлению чаев, вокалу, танцам, игре на музыкальных инструментах, лекция о раздельном сборе вторсырья, различные виды йоги и медитаций, а также уроки выживания в лесу и совместные музыкальные импровизации. За отдельную плату можно было сходить в баню, покататься на лошадях, пострелять из лука или посетить сеанс массажа. Гостей призывали выбираться на отдых всей семьей, так как для детей тоже была приготовлена своя программа. Но главным центром притяжения для посетителей всех возрастов, несомненно, стал пляж.

В течение двух дней работали три музыкальных сцены: «водная» для акустических концертов, «эфирная» — для танцевальной музыки, и самая громкая, «огненная» — на ней выступали фолк-, рок-, фанк‑ и этноколлективы, а также огненный театр «Эра» из Тулы. География музыкантов на фестивале получилась довольно обширная: Липецк, Москва, Воронеж, Борисоглебск, Елец, Терновка, Брянск.

Разместиться гости фестиваля могли в трех палаточных лагерях: «громком» — непосредственно рядом с «огненной» сценой, «тихом» и «самом тихом», где действовал комендантский час.

Однако не все масштабные задумки фестиваля сработали так, как предполагалось. Навигация между тремя палаточными лагерями была затруднена, и нередко по неправильному пути путешественников направляли сами сотрудники оргкомитета. «Тихий» лагерь на поверку оказался не слишком тихим, на что посетители жаловались уже после мероприятия.

Однако самая большая неприятность ждала участников фестиваля в субботу, в самый разгар концертной программы на «огненной» сцене. Село Тёплое было обесточено, поэтому без электричества осталась и главная сцена фестиваля. Два часа ушло на поиск выхода из ситуации. Правда, когда с генератором появилась надежда на продолжение концерта, который и до этого отставал «от графика», значительная часть зрителей разошлась по «тихим» лагерям.

Музыка гремела на главной сцене почти до трех часов ночи, пока своей очереди ждали приглашенные диджеи: еще в первый день из-за жалоб на шум их сцена была закрыта, а выступления перенесены на главную площадку. Так что любителям электронной музыки пришлось бодрствовать до утра.

В итоге мнения посетителей о прошедшем фестивале разделились. Некоторые из посетителей «Дивных трав-2017» отметили, что более масштабная программа в этом году требовала более внимательного отношения к оргвопросам, которые организаторами оказались не учтены. Гости с детьми жаловались на обилие алкоголя и курящих в не предназначенных для этого местах. Масла в огонь подлили местные жители, которые оказались недовольны, что для прохода к водоему от них требовали купить входные билеты на фестиваль. Менее требовательные гости, которых не коснулись многочисленные перестановки в расписании, всем довольны и готовы планировать поездку на следующий год. Сами организаторы, по их словам, «отходят» от мероприятия и итоги фестиваля еще не подвели — хоть и пообещали учесть замечания.