В Ростоке (Германия) с 21 по 24 июня состоялись 38-е Международные Ганзейские дни Нового времени, собравшие более 2 тыс. делегатов из 115 ганзейских городов 16 стран Европы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, праздничные мероприятия состоялись в историческом центре города, а также в порту Варнемюнде.

Ольга Ларина ИА REGNUM Исторический корабль — Кампенский ког — на Ганзейских днях в Ростоке

Ольга Ларина ИА REGNUM Участники костюмированного шествия

По оценке организаторов, в целом фестиваль посетили около 400 тыс. туристов. В городе работали несколько праздничных площадок: средневековый ремесленный рынок и региональный рынок городов-участников Ганзы, концертные площадки и художественные выставки.

Ольга Ларина ИА REGNUM На улицах Ростока

На собрании делегатов Ганзейского союза бывшего президента Ганзейского союза Нового времени Бернда Загсе, который в течение 18 лет возглавлял это объединение, наградили почётным членством. Кроме того, ганзейские делегаты приняли решение принять в состав союза два новых города — Рейссен-Холтен (Нидерланды) и российский Вышний Волочёк. Таким образом, число участников Ганзейского союза Нового времени увеличилось до 192 городов, в числе которых 14 городов из России.

Изюминкой для делегатов стала «Ганзейская вечеринка», которая прошла на корабле Cap San Diego, вместившем в себя более тысячи человек.

Ольга Ларина ИА REGNUM Корабль Cap San Diego принимал «Ганзейскую вечеринку»

Главным событием стала передача эстафеты Ганзейских дней российскому городу Пскову. Международные Ганзейские дни пройдут в Пскове с 27 по 30 июня 2019 года, Россия примет этот форум во второй раз: впервые международную Ганзу встречал Великий Новгород в 2009 году.

Ольга Ларина ИА REGNUM Великий Новгород на Ганзейских днях в Ростоке