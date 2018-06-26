В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в России то и дело говорят о победах спортивных. Но сотрудники правоохранительных органов и работники МЧС, у которых прибавилось работы, каждый день мундиаля отмечают как победный, не допустив происшествий в местах патрулирования. У донских врачей «горячая» пора и не отступала — специалисты каждый день в круглосуточном режиме борются за жизни.

Из личного архива Ирины Буштыревой В день выписки

Сегодня, 26 июня, в день матча между сборными Исландии и Хорватии, который пройдёт на «Ростов-Арене», из Ростовского областного перинатального центра выписали тройню, к которой в дни ЧМ-2018 было уделено особое внимание. Вторые в этом году тройняшки появились на свет 27 мая. Мама трёх девочек Карина Прокофьева считает, что дату её дочери выбрали не случайно. Близнецы появились на свет в светлый праздник — День Святой Троицы.

«Для меня изначально беременность была неожиданная. Но большей неожиданностью стало известие о тройне. Во время моего первого визита к врачу ультразвуковой диагностики был подтверждён один плод. Когда я пришла повторно, мне сказали, что я ожидаю двойню. Для меня это был шок. А когда я посетила кабинет УЗИ в третий раз, мне сказали, что у меня будет тройня. Причём я не прибегала к процедуре ЭКО. В четвёртый раз я уже очень боялась идти на УЗИ», — со смехом вспоминает многодетная мама.

Из личного архива Ирины Буштыревой Тройня появилась на свет 27 мая

Беременность тройней не может протекать без особенностей, но благодаря соблюдению всех рекомендаций специалистов у Карины всё прошло благополучно — молодая девушка выносила монохориальных близнецов (это один из самых редких случаев, когда дети находятся в одной плаценте). Родились малышки на сроке 34 недели, что считается отличным результатом.

«Старшую девочку мы назвали Прасковья, я её называю Пашенька. Она родилась весом 1780 граммов. Вторая девочка у нас Алиса, мне кажется, что она самая хитренькая, поэтому я её называю Лисёнок. Кстати, она родилась с самым маленьким весом — 1350 граммов, но уже догнала своих сестричек. И третья девочка у нас Александра, родившаяся весом 1650 граммов», — поделилась собеседница ИА REGNUM.

Специалисты отмечают: чем раньше будущая мама обращается к врачам, тем лучше исход для беременных. Важно соблюдать все рекомендации специалистов.

«Тройня — это всегда вызов перинатальной медицине. До создания перинатальных центров многоплодную беременность прерывали, нередко уже рождённых малышей спасти не удавалось. Благодаря современным технологиям мы можем максимально продлить внутриутробное развитие детей, минимизировать время их пребывания в реанимации. Перинатальные центры и были созданы для того, чтобы помочь женщине с многоплодной и другой сложной беременностью выносить ребёнка как можно дольше, ведь один день внутриутробной жизни приравнивается к одной неделе в реанимации», — подчеркнула профессор, доктор медицинских наук, врач акушер-гинеколог высшей категории областного перинатального центра Ирина Буштырева.

У Ольги Ф. во время второй беременности начались сложности, начиная с 23-й недели. По её словам, сильные кровотечения не прекращались, врачи различных медицинских учреждений сомневались в положительном исходе, надежды было мало. И только после того как команда специалистов перинатального центра вступила в борьбу за жизнь, появилась вера в положительный исход. Так, каждую неделю медики спасали жизнь малыша, находившегося в утробе матери.

«И так мы потихоньку дотянули почти до 33 недели. 11 июня у нас появился мальчик весом 2300 граммов. Сейчас с ним работают специалисты. Я благодарна, что сохранили беременность. Сейчас малыш уже набирает вес. Без специалистов перинатального центра всё закончилось бы на 23-й неделе. Первая беременность была более благополучной — меня прооперировали в 35 недель. Тогда родила здорового мальчика Святослава. Младшего мы назвали Владимиром», — поделилась Ольга.

По словам профессора, доктора медицинских наук, врача акушера-гинеколога высшей категории областного перинатального центра Ирины Буштыревой, специалисты поймали перинатальный момент истины.

«Это тот случай, когда вчера было рано, а завтра могло быть поздно. Если бы на день была задержана операция, то мы могли бы потерять ребёнка. А важно, что малыш здоров, его жизни ничего не угрожает. Мы добились результата, но это было очень сложно», — отметила специалист.

Вторая беременность чудом выжившей Светланы Чубовской протекала хорошо, пока женщина не пренебрегла советами врачей. На сроке 31 неделя Светлана попала в перинатальный центр с болью внизу живота.

«В период первой беременности у супруги была выявлена лейдоновская мутация — это наследственная патология, связанная с нарушением свертывающей системы крови. Кстати, эта патология присуща только царским особам. Первые роды прошли благополучно здесь же, в перинатальном центре, в 2015 году. У нас появился абсолютно здоровый мальчик Антон. Ему уже скоро три года. Когда наступила вторая беременность, нас сразу же направили снова в перинатальный центр. Дело в том, что особенность лейдоновской мутации состоит в том, что последующие беременности протекают тяжелее, чем предыдущие. Эта особенность случается крайне редко. И нас предупреждали о том, что попасть в роддом в связи с осложнениями можно в любой момент. Так и произошло», — вспоминает супруг Андрей Чубовский.

Ультразвуковое исследование показало, что у женщины началось отслоение плаценты. Светлану оперативно подняли в операционную и сделали кесарево сечение. Родилась девочка Полина весом 1800 граммов. Её здоровью ничего не угрожало.

«После того как супругу перевели в палату, у неё начал развиваться ДВС-синдром — тяжелейшее диссеминированное внутрисосудистое свёртывание. Я сразу понял, что это такое. Я проработал 17 лет в БСМП-2. У нас было около 20 случаев ДВС-синдрома, не выжил ни один человек. Выживаемость при этом диагнозе нулевая. Со станции переливания крови приехала машина, ей начали делать реинфузию — влили восемь литров крови. Остановить кровотечение удалось только ночью. Потеря объёма циркулирующей крови составила 175%, то есть всю кровь жена потеряла дважды», — поделился Андрей.

Ирина Буштырева, комментируя этот случай, назвала специалистов, которые совершили подвиг, спасая женщину от критической кровопотери, героями.

«К рождению первого ребёнка мы готовились с момента подготовки к беременности. Мы шли к этому, осознавая, что у Светланы редчайшая наследственность, развитие которой грозит внезапной смертью. Но в ожидании второго ребёнка родители понадеялись на авось. Но мы всё равно были готовы к экстремальным ситуациям, были вызваны лучшие специалисты из различных лечебных учреждений. И всей командой удалось спасти пациентку, показатели жизни которой достигали критических значений. Мы с её супругом были на телефонной связи. Помню, что он повторял как мантру: «Только бы выжила!» — теперь уже с облегчением вспоминает профессор.

И выжила не только Светлана, но и девочка Полина.

Отметим, что за восемь лет работы в перинатальном центре Донского региона на свет появилось 44 тройни и 1609 двоен.