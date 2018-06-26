Газ

Иван Шилов ИА REGNUM Инфраструктура Украины

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 23 июня составляют 10,796 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 16 июня выросли на 390 млн кубометров, т. е. темпы закачки в эти дни составляли в среднем 55−56 млн кубометров в сутки.

В Киеве продолжается конфликт между городской властью и «Нафтогазом» по поводу долгов за поставленный газ. Кратко напомним фабулу: энергетическая компания считает, что оплатить их должен Киев, а городские власти — что предыдущий балансодержатель тепловых сетей (компания «Киевэнерго»). К выяснению отношений наконец подтянулся городской голова Киева Виталий Кличко, занявший двойственную позицию. Как политик он гордо отказывается платить, как чиновник — ведёт переговоры:

«Мы сейчас ведем переговоры с «Нафтогазом» по реструктуризации этих долгов на срок от 3 до 6 лет. В лучшем случае — до 10 лет».

Разборки продолжаются, а между тем тысячи домов в столице Украины из-за конфликта не получают услуги централизованного горячего водоснабжения. Но это еще мелочь — если сторонам не удастся договориться, с 1 августа весь Киев может остаться без горячей воды. Перспективы прохождения осенне-зимнего отопительного сезона также весьма туманные.

В недавно принятом законе Украины о национальной безопасности внезапно обнаружился блок статей, касающихся газового рынка. Журналисты обнаружили, что в переходных положениях предусматривается создание единой базы потребителей природного газа.

«Фактически это приведет к тому, что после принятия этого закона в течение месяца «Нафтогаз Украины» получит информацию обо всех потребителях газа. Облгазы обязаны будут все свои подключения, информацию о счетчиках, их номера, фамилии, адреса, где они установлены, и прочее передать в «Нафтогаз». Он создаёт свою базу, а дальше будет сравнивать с другими реестрами», — поясняет изданию «Минпром» народный депутат Иван Винник.

Naftogaz.com Нафтогаз

Любопытно, что в исходном варианте законопроекта, за который голосовали в первом чтении (апрель 2018), никакой базы потребителей природного газа не предусматривалось. Эту поправку внесли перед самым голосованием и похоже, что она даже не обсуждалась перед принятием.

С июля «Нафтогаз» увеличивает закупочную цену газа у частных газодобывающих предприятий Украины — до 7629 грн за тысячу кубометров. Напомним, что ещё буквально 2 недели назад руководство компании похвалялось, как оно заботится о потребителях и будет покупать газ украинской добычи не дороже 6900 грн.

«Несмотря на то, что июнь традиционно является сезоном низкого спроса на газ, Нафтогаз не получил ни одного предложения от поставщиков газа, которых не устроила предложенная цена. Поэтому компания увеличила предложенную цену на июль», — объяснили в пресс-службе госкомпании такое подорожание.

7629 грн — это 291 долл. по актуальному курсу. Между тем в конце апреля заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев назвал среднюю экспортную стоимость газа для Европы на текущий год — 230 долл за тысячу кубометров. Тогда как правительство Украины не устаёт рекламировать свои планы по увеличению добычи собственного газа и, за счёт этого, снижению тарифа для потребителей. Очевидно, какая-то странная получается у правительства и «Нафтогаза» математика, ведь уже сейчас купить газ на восточной границе Украины стоит на 60 долл. (на каждой тысяче кубометров) дешевле, чем у собственных газодобывающих компаний.

Импортный газ в январе-апреле обходится Украине в 261−311 долл. за тыс. кубометров (310 долл средняя за 4 месяца). За этот период она успела закупить 2,155 млрд кубометров топлива. Но тут нужно уточнить, что в апреле Украине приходилось платить за газ дороже из-за высоких цен на спотовом рынке. Актуальная «реверсная» цена — 260 долл. за тыс. кубометров. Получается, что газ собственной добычи обходится Украине существенно дороже, чем покупной.

Что касается повышения тарифа для населения по требованию МВФ, то тут пока даже в правительстве нет единой позиции. Вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире телеканала «112.Украина» высказал мнение, что смысла в этом он не видит.

«…считаю, что очередное повышение цены на газ очень негативно повлияет на социальное положение украинцев. Безусловно, в том числе это приведет к росту расходов государственного бюджета Украины, ведь тогда на систему субсидий надо закладывать значительно больше. Так что Украина в принципе ничего не выиграет от этого».

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа. Гривна газ

И это как раз тот случай, когда член правительства говорит практически слово в слово с сопредседателем «Оппозиционного блока» Юрием Бойко. Последний в эфире телеканала «Интер» ещё и предупреждает власть об угрозе социальных волнений в случае слепого следования рекомендациям МВФ.

Фанфары отзвучали, президенты сфотографировались и произнесли речи, газопровод TANAP открыли. После чего уже без фанфар и фотокамер эксперты объяснили: никакого газа из Трансанатолийского газопровода для Украины в ближайшее время не будет. Сегодня он работает даже менее чем вполовину мощности (7 млрд кубометров), спустя 5 лет выйдет на 16 млрд кубометров, т. е. на проектную мощность. Однако уже сейчас все эти объёмы законтрактованы Турцией и странами ЕС. Да, в 2023 году мощность TANAP увеличат до 23 млрд кубометров, однако будут ли они физически на этот момент? Вот и получается, что облизываться на TANAP Украина начала как минимум с 5-летним фальстартом. Хотя дело тут не только в фальстарте, а и в экономике. Азербайджанский газ обойдётся Украине дороже российского и даже дороже «реверса», говорит директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский в комментарии для «Эксперт-Украина».

Глава Госагентства по энергоэффективности Сергей Савчук на форуме «Энергетический день» сообщил журналистам, что Украина готовится снизить потребление газа с 18 до 13 млрд куб. м газа в год, а затем — ещё на 1 млрд (вдвое ниже, чем в 2014 году). Сокращается транзит газа через ГТС Украины: в январе-мае — до 34,9 млрд куб. м (-8,9% к аналогичному периоду прошлого года).

Уголь

Первая энергетическая ассоциация Украины (объединяет энергогенерирующие предприятия Украины) бьёт тревогу: по мнению её представителей, ситуация с транспортировкой угля сегодня близка к критической.

«По данным министерства инфраструктуры, на железной дороге не хватает 28−35 электровозов переменного тока. На Львовской железной дороге из 44 электровозов работает не больше 27−28 машин. Ежедневно не хватает 18−24 магистральных тепловозов. Кроме того, в связи с неудовлетворительным техническим состоянием маневрового тягового подвижного состава были снижены весовые нормы, которые может перевозить локомотив. Сегодня нормы составляют для Одесской железной дороги — 600 тонн, Приднепровской — 800 тонн, Юго-Западной — 1000 тонн», — объясняют специалисты.

В частности, все это приводит к сокращению запасов угля на Бурштынской ТЭС, покрывающей потребности в электроэнергии 3 млн жителей Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей, а также отправляет энергию на экспорт (112 тыс. тонн, тогда как год назад — более 200 тыс. тонн). На путях «Укрзализници» из-за недостатка локомотивов находится 80 тыс. тонн угля (1200 вагонов), которые никак не могут доставить на эту станцию. Для понимания — это примерно месячный объём добычи всего Львовского угольного бассейна.

MSha Бурштынская ТЭС

На прошлой неделе мы рассказывали, как экс-глава «Укринтерэнерго» Владимир Зиневич с партнёрами приобрёл 2 шахты в Ростовской области РФ и вскоре может стать одним из крупнейших импортёров угля на Украину. Как оказалось, это ещё не самое удивительное, что может происходить с украинской энергетикой. Украинские СМИ сообщают, что близкий к окружению экс-президента Украины Виктора Януковича олигарх Сергей Курченко теперь стал близким к окружению действующего президента — Петра Порошенко. И тоже поставляет Украине уголь. Причём в этот раз не из российских шахт, а уголь, добытый на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Т. е. тот, в отношении которого сам же Порошенко в марте 2017 год ввёл торговую и транспортную блокаду, длящуюся до сих пор. Как утверждают журналисты, беглый олигарх вышел на украинского президента через экс-главу его администрации Бориса Ложкина. Оба знакомы как минимум с 2013 года, когда Курченко за 400 млн долл. приобрёл у Ложкина медиахолдинг UMH Group.

Шахтёры государственных шахт, а также поддержавшие их «афганцы» (ветераны войны 1979−1989 гг. в Афганистане) устроили яркую акцию протеста в Киеве. Мужчин объединили общие интересы: и те, и другие не получают положенного по закону: шахтёры — зарплат, «афганцы» — льгот на проезд и оплату коммунальных услуг. Требовать положенного они пришли в Киев к Верховной раде. Место было выбрано не случайно.

«В парламенте зарегистрирован законопроект №8362, который предусматривает выделение предприятиям отрасли из бюджета до дополнительно 2,8 млрд гривен. Эта сумма позволила бы закрыть вопрос с зарплатами. Но в Раде уже дважды не хватало голосов, чтобы внести этот проект в повестку дня», — поясняет изданию «Страна.ua» председатель профсоюза работников угольной промышленности Украины Виктор Турманов.

Между тем время играет против шахтёров — близятся летние парламентские каникулы. В расписании Рады остаются только 2 пленарные недели (3−6 июля и 10−13 июля). Всё, за что депутаты не успеют проголосовать до этого срока, — перенесётся на вторую половину сентября: практика показывает, что раньше законодатели работать не начинают. Участники акции протеста даже попробовали штурмовать здание парламента, правда, не слишком удачно.

Шахтер

В правительстве особой проблемы не видят. Первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолий Корзун напомнил депутатам, что задолженность по зарплате есть, но не такая критическая, как была в прошлые периоды. Об этом чиновник рассказал во время Часа правительства в Раде. После чего премьер-министр Украины Владимир Гройсман пояснил механизм её возникновения:

«Условно говоря, если уголь стоит 2,5 тысячи гривен, то уголь, добытый на госшахтах, стоит 15 тысяч гривен. В этом возникает разница и начинают страдать украинские шахтеры».

В оценке министра энергетики Игоря Насалика звучит даже более высокая цена — 18 тыс. грн за тонну. Остался нераскрытым вопрос, почему уголь госшахт стоит 15−18 тыс. грн, а частные шахты как-то умудряются укладываться в установленную государством закупочную цену и даже работают в плюс. Вместо этого глава правительства пообещал государственной угледобыче масштабные проверки, мол, не всё доходит до шахтёров.

Понятно, что не все госшахты работают с такой себестоимостью продукции, это отдельные примеры. Однако даже у шахт с нормальной себестоимостью есть проблемы. Сооснователь Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук напоминает, что, кроме цены добычи, есть ещё цена после обогащения:

«Сейчас себестоимость одной тонны товарной угольной продукции (обогащенного угля), добываемого на государственных шахтах, в 1,5 раза превышает цену, по которой этот уголь продается на тепловые электростанции. Последние данные по февраль 2018 свидетельствуют, что средняя себестоимость по шахтам составила 3,1 тыс. грн за тонну, что в 1,5 раза выше отпускной цены (2 тыс. грн за тонну)», — пишет эксперт в своей статье для еженедельника «Новое время».

И если год назад, по его данным, убытки от выпуска товарной продукции государственных угольных предприятий составили 3,5 млрд грн, то в этом, учитывая динамику роста стоимости товарной продукции, убытки могут достигнуть 4,55 млрд грн.

С такой математикой совершенно не удивительно, что Украина только наращивает потребление импортного угля, несмотря на все энергетические стратегии правительства. Ведь это единственный способ для энергетики выдать какую-то приемлемую среднюю себестоимость производства и не вылететь в трубу.

Электроэнергия

То, что у частных шахт и электростанций с себестоимостью порядок, показывает статистика. ТЭС «ДТЭК-Энерго» в январе-мае произвели 11,5 млрд кВт•ч электроэнергии (+21,7% к аппг).

Dtek.com ДТЭК-Энерго

Общее же производство электроэнергии на Украине в январе-мае достигло 68,203 млрд кВт•ч (+1,9% к аппг). Причём в структуре производства произошли серьёзные изменения. Атомная генерация сократилась на 14%, т. е. почти на 4,2 млрд кВт•ч. Компенсирует это тепловая энергетика и ГЭС: ТЭС нарастили производство до 26 млрд кВт•ч (+21,3%), ГЭС — до 7 млрд кВт•ч (+35,8%).

Активнее всего росла выработка электроэнергии альтернативными источниками — 1,019 млрд кВт•ч (+39,8%), но из-за незначительной доли в производстве на общий баланс это пока почти не влияет.

По состоянию на 25 июня запасы угля на складах ТЭС составляли 1,489 млн тонн (399 тыс. тонн антрацитовой группы и 1,090 млн тонн угля марки «Г»). Ещё 442 тыс. тонн — на ТЭЦ. В сумме — 1,911 млн тонн (-55 тыс. тонн с прошлой недели).

ТЭС Украины по запасам отстают от прошлогодних показателей на 743 тыс. тонн, зато ТЭЦ, наоборот, перекрывают прошлогодние показатели в 2,5 раза (+256 тыс. тонн). Итого запасы угля на 487 тыс. тонн меньше прошлогодних.

Впрочем, энергетики могут сказать, что в потребление угля тепловыми электростанциями сокращается (в 2017-м — более чем на 6,5 млн тонн в сравнении с 2016 годом), а значит, и сокращение запасов — объективный процесс.

Домохозяйства, установившие малые солнечные и ветровые электростанции, теперь будут получать за излишки своей электроэнергии чуть больше. Тариф для домохозяйств неодинаков и зависит от времени установки панелей и ветряков, однако для всех малых производителей с 24 июня тариф вырос примерно на 0,03 грн (для действующих) и на 0,04 грн (для тех, что будут вводиться в эксплуатацию).

23 июня в правительственном издании «Урядовый курьер» были опубликованы утвержденные Нацкомиссией по регулированию энергорынка и коммунальных услуг (НКРЭКУ) лицензионные условия для оператора рынка электроэнергии. С 1 июля эти условия начнут действовать.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины. Порошенко

Публикация была для НКРЭКУ долгожданной во всех смыслах: условия были утверждены ею ещё 14 марта, т. е. более 3 месяцев назад. Однако процедура введения таких документов в оборот предусматривает, что в силу они вступают только после публикации в «Урядовом курьере». НКРЭКУ уже не впервые обвиняет издание в том, что оно искусственно затягивает публикацию её документов на месяцы, нанося тем самым энергорынку многомиллионные убытки.

Последствия конфликта киевской власти и «Нафтогаза Украины» постепенно распространяются на энергоснабжение. Советник заместителя главы Киевской городской госадминистрации Алексей Тихонов в эфире телеканала «Киев ТВ» обрисовал сценарий, ждущий столицу Украины в случае, если до 1 августа договор между «Нафтогазом» и «Киевтеплоэнерго» (новый балансодержатель теплосетей города) не будет подписан.

«ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 — это крупнейшие объекты в Европе по выработке электроэнергии, которые обеспечивают так называемую пиковую нагрузку — утреннюю и вечернюю, которую не обеспечивают атомные блоки… [отказ от поставки газа] приведёт к веерным отключениям и к отсутствию электроэнергии в утреннее и вечернее время».

Нефть

Хорватская компания Industrija Nafte изучает перспективы добычи нефти на Украине. Руководитель компании Иосиф Бабнич заявил, что намерен участвовать в аукционах по продаже спецразрешений на право пользования нефтегазоносными недрами — с этого года их выставляют на электронные торги, что повышает степень заинтересованности и доверия иностранных компаний. Долгие годы такие спецразрешения скупались приближёнными к процессу продажи чиновниками и/или их партнёрами-бизнесменами. В результате, как пишет в Facebook руководитель директората министерства энергетики Максим Федотов, на Украине 150 «спящих» нефте‑ и газодобывающих компаний.

«У одной такой компании может быть 20−30 лицензий, которые не работают», — поясняет чиновник.

Собираются инвестировать в отрасль и американцы. Представители компаний SigmaBleуzer, Aspect Holding и Energy Transfer во время встречи с главой Госагентства недр и геологии Олегом Кирилюком декларировали планы вложить в нефте‑ и газодобычу на Украине 100 млн долл — на первом этапе. Дальше разговоров, впрочем, дело не идет.