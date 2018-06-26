Ситуация, в которой оказалась сегодня Россия, переживающая шквал санкций со стороны пресловутых «западных партнеров», может стать для нас выигрышной только в одном случае — если заявленный Владимиром Путиным рывок в экономическом развитии будет реализован. Слова Путина логически сочетаются с высказанным им же ранее положением о том, что «Национальной идеей России XXI века должно стать развитие Дальнего Востока», теперь расширившиеся за счет признания еще одним стратегическим направлением — «возвращение России в Арктику».

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

Но обострившиеся отношения с Европой — далеко не единственная причина того, что внимание президента страны все больше обращено на азиатскую часть России. Не важно, какая власть в нашей с вами стране, от географической данности нам никуда не деться — Россия это и Европа, и Азия. Если мы хотим гармоничного развития страны, «крен» экономики и населения в сторону Европы необходимо балансировать, сосредоточив усилия на развитии всей территории к востоку от Уральского хребта. Ставшие традиционными для наших компаний европейские партнеры неоднократно продемонстрировали собственную ненадежность, действия правительств европейских стран привели к срыву множества проектов — европейский бизнес действиям своих политиков противостоять практически не способен. Совершенно иначе выглядят партнеры азиатские — трудно найти хоть один пример того, чтобы они срывали контракты, отказывались от участия в совместных проектах.

Переговоры Владимира Путина с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. 2017

Конечно, в Азии другой менталитет — договариваться с партнерами приходится долго, сражаясь за запятые и десятые доли процентов в текстах контрактов. Но после того как все согласовано, все движется так, как запланировано, без срывов — демонстрируется та самая пунктуальность, которая когда-то, в прошлом, была свойственна европейским компаниям. Это понимает не только высшее руководство России, развивающее стратегическое партнерство с первой экономикой мира — Китаем, это уже замечено нашим частным бизнесом. Уникальный для России, да и для всего мира проект НОВАТЭКа по производству СПГ в Заполярье стал возможен только благодаря наличию долгосрочных контрактов с потребителями из стран Юго-Восточной Азии, в эту же сторону направлен экспортный поток угля. Все это не является проявлением «агрессивности» по отношению к Европе — разворачиваясь в сторону Азии, Россия просто показывает, какие отношения ее устраивают. «Будь надежен, не отказывайся от совместных проектов из-за политических маневров, не пытайся навязывать свои правила игры — и ты получишь прекрасные возможности развивать сотрудничество с нами». Вполне демократичный подход, полная свобода выбора действий. Хочешь навязывать правила, доминировать — можешь делать это где угодно, Россия к этому никакого отношения не имеет. Желаешь сотрудничать — становись договороспособным и надежным партнером.

Арктика становится «теплее»

Достаточно неожиданно для многих, причем не только за пределами России, но и внутри нашей страны, очень активно в последние годы стала развиваться наша Арктика, целый ряд проектов развивается не только на шельфе, но и на побережье Ледовитого океана. Но в развитии этого региона как в зеркале, отражаются тенденции, часто идущие в стиле «Шаг вперед и два назад, три направо, четыре налево — и только тогда еще один вперед». Шаг первый — правительство идет на риск и не только создает, но и начинает реализацию федеральной целевой программы по развитию атомного ледокольного флота. Росатом откликнулся настолько активно, что чуть не вывел правительство из спячки окончательно и бесповоротно — был создан проект совершенно новой реакторной установки «Ритм-200», разработан проект ледоколов новой серии 22 200, машиностроительный дивизион нашей государственной атомной корпорации аккуратно распределил работу между своими производствами. Но рывка не произошло, состоялся «шаг второй» — наши судостроители, как выяснилось, не пришли в себя после «святых девяностых» и сорвали сроки строительства ледоколов. Для правительства наступило прекрасное время, «шаг третий» — можно было не напрягаться и работать в привычном режиме. Сейчас за развитие арктического региона отвечают с пяток ведомств и министерств, аккуратно перекладывающих ответственность друг на друга, бюрократическая чехарда снова стала «олимпийским видом спорта». О предстоящем подведении итогов этой бурной деятельности уже сделал анонс новый глава Счетной палаты, пообещав сделать представления за нецелевое расходование средств каждому из министерств.

Но опять наступает странное время — судостроители справились со всеми своими проблемами, новые сроки строительства ледоколов, судя по всему, будут выдержаны, а первой «ласточкой» стала плавучая АТЭС (атомная тепловая электростанция) «Академик Ломоносов». Корабелы свою часть работы выполнили полностью, «Академик Ломоносов» доставлен в Мурманск. На международном форуме «Судостроение в Арктике» в Архангельске 15 июня, пока вся страна радовалась успеху футболистов, начальник управления гражданского судостроения Северо-Западного региона РФ департамента гражданского судостроения Объединенной Судостроительной Компании (извините, но вот так официально звучит эта должность) Евгений Молодиченко сообщил следующее:

«Ледокол «Арктика» проходит швартовые испытания, планируемый срок сдачи — вторая половина 2019 года. «Сибирь» и «Урал» будут сданы в 2020 году и 2021 году соответственно».

Hanko Ледокол Арктика

Мало того — за прошедшее время Росатом сумел «спеться» со всеми компаниями, которые заинтересованы в развитии Северного морского пути, в настоящее время помимо трех атомных ледоколов на разных верфях идет строительство сразу 14 ледоколов традиционных. Эта «флотилия» обеспечит круглогодичную эксплуатацию портов Сабетта, Дикси, Архангельска, уже подписаны контракты на ледокольное сопровождение грузов вдоль всего арктического побережья, начинается работа над проектом ледокола класса «Лидер». Чтобы хоть как-то соответствовать темпам, которые набирают государственные и частные компании, правительству снова придется выбираться из спячки — не самый приятный момент для наших менеджеров высшего звена. Впрочем, есть и альтернатива — перестать сопротивляться инициативе о передаче управления СМП Росатому, подковерная борьба по этому поводу развернулась, судя по всему, нешуточная. Вот уже более полугода никакой новой информации по поводу этой инициативы нет — значит, министерство транспорта, которое возглавляет фронт борьбы, не сдается.

НОВАТЭК и Камчатка

Но, если о чиновничьих сражениях мы можем только гадать — это шоу проходит без посторонних зрителей, то еще одно следствие развития арктических проектов становится все более очевидным. Для того чтобы везти СПГ вдоль Арктики, НОВАТЭК использует газовозы арктического класса, которые способны в летнее время проходить СМП без ледокольного сопровождения. Суда такого класса — дорогое удовольствие, использовать их для того, чтобы доставлять СПГ до конечных потребителей, расположенных в тропиках, экономически не разумно. Оптимально — организовать перевалочную базу, где газовозы арктического класса могли бы сгрузить СПГ, а дальнейшую его транспортировку можно было бы уже осуществлять обычными, менее дорогостоящими судами. Еще в 2013 году правительство выпустило в свет план под названием «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года», его реализацией оно занимается уже вторую пятилетку, потому у НОВАТЭКа не должно было бы быть проблем с тем, чтобы найти место для такой базы.

Более года тому назад мы уже изучали загадочный, таинственный план правительства по развитию Дальнего Востока. Хватало откликов, в которых нас упрекали за излишне критический подход к анализу этого документа, и мы взяли паузу — вдруг эти упреки справедливы, а мы что-то не понимаем в методах реализации стратегии, озвученной президентом России? Вдруг мы чего-то не видим, объективно картина выглядит совершенно иначе, и никакого повода для волнений, для критики вообще нет?

23 октября 2017 года ПАО НОВАТЭК и правительство Камчатского края подписали соглашение о строительстве морского терминала СПГ.

«Стороны берут на себя обязательства создать организационные и экономические условия для организации на восточном побережье Камчатки перевалки СПГ с арктических судов на обычные суда-газовозы».

Kremlin.ru Арктический танкер-газовоз «Кристоф де Маржери», флагманский корабль в рамках проекта «Ямал СПГ»

Соглашение было прокомментировано губернатором региона Владимиром Илюхиным:

«Мы надеемся, что при реализации этого проекта мы решим целый комплекс задач. Во-первых, это новые рабочие места и большой объем налоговых поступлений в бюджет края. Во-вторых, реализация проекта предполагает поставки дополнительных объемов голубого топлива в газотранспортную систему полуострова. Это позволит обеспечить потребность новых энергетических и коммунальных объектов края, а также коммерческих потребителей — резидентов площадки ТОР «Камчатка», промышленные, строительные и сельскохозяйственные объекты края. Мы также крайне заинтересованы в дальнейшем развитии Северного морского пути. Для края — это новые возможности в логистике и главное — в развитии портовой деятельности. Речь идет о развитии базы по обслуживанию флота — созданию условий для бункеровки, снабжения и ремонта судов».

Цитата длинная, но мы привели ее для того, чтобы показать — губернатор рассчитывает только на собственные силы и финансовые возможности НОВАТЭКа, в его комментарии нет ни слова о нашем уважаемом правительстве и его программе развития. То есть картина не меняется — правительство само по себе, губернатор края и крупный бизнес сами по себе, никто никому не мешает и не помогает.

Подъем угольной отрасли

НОВАТЭК выбрал свой вариант решения логистической задачи, а вот у угольщиков ситуация несколько иная. Мы уже анализировали, по каким причинам мировые цены на уголь в последние годы резко пошли вверх. Цены выросли, спрос продолжает идти вверх, еще и Япония заявила о том, что намерена заняться строительством электростанций на угле — отличные возможности для всех наших угольных компаний. Уголь — единственный энергетический ресурс, добыча и переработка которого в России целиком и полностью частная, после 1991 года государство ушло из этой отрасли. Поэтому то, как идут дела у угольных компаний, интересно вдвойне — оправдают они высокое звание «эффективных собственников», о котором так много говорят теоретики либеральной экономики или нет? При всем нашем скептицизме по этому поводу, отрицать факты мы не имеем права — два года подряд добыча угля в России растет со скоростью 6% в год, в разы опережая темпы роста ВВП.

Мало того — есть у нас уже и ударники капиталистического труда, добивающиеся результатов, которые кажутся ненаучной фантастикой.

«В 2017 году предприятия под управлением управляющей компании «ВостокУголь» нарастили добычу угля и антрацитов на 37,6% по сравнению с 2016 годом».

Да-да, мы и сами три раза перечитывали это информационное сообщение! Это проект разработки угольных месторождений Таймыра — он продолжает развиваться в соответствии с планами компании, которые, как водится, никакого отношения к планам правительства не имеют.

Вагоны с углем

Мы уже писали об углях Таймыра, но и сейчас не устаем удивляться тому, насколько спокойно, по деловому идет его реализация. Даже отчеты об этом выглядят необычно для нашего времени — минимум пиара, все коротко и по-деловому:

«Проект по добыче на Диксоне развивается в запланированном графике. «Разрез Кийзасский» добыл 10 млн тонн угля. В 2016 году этот показатель составил 7,59 млн тонн. «Разрез Восточный» превысил план на 13,4% и добыл 4,04 млн тонн антрацита. Для сравнения — в 2016 г. добыто 1,17 млн тонн. Продолжался завоз стройматериалов для строительства грузового причала угольного терминала «Чайка», на причале предполагается ставить под загрузку по два судна CH-40 (балкеры типоразмера Handymax) и CH-70 (балкеры типоразмера Panamax) для одновременной погрузки в зимний период при сложных гидрометеорологических условиях. Для обеспечения маневровости грузовых судов в акватории порта «Чайка» предполагается присутствие буксиров флота обеспечения».

Работы идут по плану, все под контролем, все по графику. При этом транспортировка таймырского угля будет идти по Севморпути, поскольку «ВостокУголь», выбирая между двумя государственными компаниями — РЖД и Росатомом, остановился на последнем. Но, как и в случае с НОВАТЭКом, перед «ВостокУглем» встанет точно такая же проблема: пойдут ли суда Handymax и Panamax из «Чайки» напрямую к потребителям Азиатско-Тихоокеанского региона или выгоднее при организовать перевалку на территории Камчатки или Дальнего Востока. Ведь Дальний Восток, как мы знаем, развивается комплексно, и проблем у «ВостокУгля» никаких не возникнет, не так ли?

БАМ, Советская Гавань, Ванино

Но пока проект на побережье Арктики «ВостокУгля» — единственный в России, все остальные угольные компании работают в глубине материка, для них доставка угля в АТР возможна только при помощи РЖД. Железная дорога — порт Дальнего Востока — суда — потребители в Японии, в Китае, в АТР. Что это означает для России вообще и для РЖД в частности? «Новую жизнь» магистрали БАМ, которая заканчивается в городе Советская Гавань. И порт здесь тоже есть, он так и называется — порт Советская Гавань. Грузооборот за 2017 год — 554,4 тысячи тонн. Почему так мало? Потому что опорный порт России в этом регионе — Ванино, до которого от Советской Гавани 32 км.

Да, бухта Советская Гавань во многих отношениях удобнее Ванинской — лучше закрыта от ветров, которые в Татарском проливе в зимнее время вынуждают останавливать паромную переправу из Ванино на Сахалин. Да, в районе порта Советская Гавань много неосвоенных участков, за счет которых порт можно было бы расширять и расширять. Но это тот случай, когда советское наследие — такое, какое есть. Решение о том, что порт Ванино станет опорным для СССР в этом регионе, было принято в конце 40-х, БАМ проектировали и строили в 70-х, когда Ванино обрабатывал уже миллионы тонн грузов. Какие причины не позволили довести БАМ до Ванино, сейчас уже не так и интересно, важно только то, что это странное решение советских планировщиков теперь стало настоящей головной болью.

Трансмашхолдинг Тепловоз 3ТЭ25К2М с грузовым поездом на БАМе

Угольным компаниям нужен порт Ванино, РЖД выгодно обеспечить максимальную пропускную способность в районе порта, развязывать узел необходимо для развития всего Дальнего Востока, для развития проектов, связанных с развитием проектов СМП. С 2007 года за счет инвестиций РЖД введены 12 разъездов, реконструированы 12 станций, построен новый Кузнецовский тоннель, четыре участка второго пути. Результат — увеличение пропускной способности с 7,5 млн тонн в год до 27 млн. И — все. Угольным компаниям нужен грузооборот в разы больший, но РЖД с их запросами не справляется, причем уже не первый год — переписка есть, результата нет. Мы видим еще один случай, когда государственный концерн и частные компании не сумели сработаться. Но у РЖД еще есть некоторая фора по времени — основную причину того, что проекты расширения порта Ванино не могут быть реализованы ранее начала 2020 года, мы покажем чуть ниже.

Планы угольных компаний по расширению возможностей порта Ванино мы уже обсуждали. Да, надежды есть, но есть и несколько «незаметных» деталей. Все последние годы население поселка городского типа Ванино продолжает снижаться. Инвестиции есть, порт расширяется, а новых людей в поселке нет, старожилов становится меньше. Загадка? Нет загадки — это телега стоит впереди лошади.

Электроэнергия для Ванино

26 августа 2016 года, руководитель Ванинского муниципального предприятия «Электросеть Любовь Измайлова. «Вы спрашиваете про износ сетей в Ванино? Износ воздушных сетей примерно 45%. Многое меняли в последние годы, согласно имеющимся финансовым возможностям. Кабельные высоковольтные линии изношены примерно на 95%. Их срок эксплуатации рассчитан на 40 лет, а первый кабель был проложен после войны, в 1948 году, а самый «молодой» — в 1989-м. Что касается трансформаторных подстанций, то там износ перевалил за 100%. Они работают на пределе. Существует колоссальный разрыв между все возрастающим количеством мощных электроприборов и весьма скромными возможностями еще советского оборудования. Масштабная модернизация электрохозяйства района необходима, как говорится, «еще позавчера».

17 марта 2018 года. «Сегодня под впечатлением от новых событий жители поселка вышли на улицу и громко требуют вмешательства властей — Ванино в очередной раз остался без водоснабжения и электричества. Заходящие в порт суда просят запасаться водой по ночам, иначе в дневное время без водоснабжения может остаться все население порто-франко».

Ромашов Герман Викторович Порт Ванино

Коллекция подобного рода историй, к сожалению, продолжает пополняться. РЖД, угольные компании, «Русал» — все, кому необходимо развитие порта Ванино, с неизбежностью упираются в недостаток электроэнергии. И то, что из Ванино потихоньку уезжают люди, — это тоже следствие недостачи электроэнергии. Что такое в середине марта на берегу Татарского пролива проснуться в доме, где нет света и воды, — представляете? Пытаться реализовать инвестиционные проекты, не обеспечив их электроэнергией, — дело перспективное, но все оборудование, которое появится в порту, будет просто стоять до того момента, пока радостный электрик не притащит новый пучок проводов. Нет, это не значит, что про все проекты надо забыть. Это значит, что их уже сейчас надо корректировать по времени реализации. Это значит, что заинтересованные в развитии порта компании и местные власти должны понимать, что без электроэнергии рост грузооборота уперся в «электрический шлагбаум». Чем быстрее придет к ним это понимание — тем им же лучше. Почему так, а не иначе? Да потому что правительственная «Комплексная программа» составлена без учета необходимости решить проблемы с электрогенерацией, все взвалено на РусГидро. Правительство, составляя в 2013 году свой план, просто запамятовало, что в 2011 своим же решением передало контроль над энергетическими кампаниями Дальнего Востока РусГидро. Контроль — а заодно и все проблемы, которые коротко перечислила Любовь Измайлова. И с той поры все висит на шее РусГидро, перечислять все проблемы не хочется, да и смысла нет — с той поры, как была опубликована статья, мало что изменилось, к огромному сожалению.

ТЭЦ Советской Гавани

Что, собственно говоря, происходит с энергоснабжением порта Ванино? В настоящее время электроснабжение Ванино — Совгаванского энергоузла осуществляется от Майской ГРЭС в г. Советская Гавань (от 32 до 40 процентов) и от энергосистемы Хабаровского края по одноцепной ЛЭП 220 кВ Комсомольская — Селихино — Уктур — Высокогорская — Ванино длиной 388 км. Что такое Майская ГРЭС, принятая в эксплуатацию в 1938 году, мы уже рассказывали. Как и почему она работает, каких усилий эта работа требует от персонала этого «музея энергетики» — история куда более загадочная, чем поиски снежного человека. В 2011 году, перенимая хозяйство у ОАО «РАО ЕЭС Востока», технические аудиторы обследовали этот славный объект, резюме было предельно коротким:

«На сегодня все агрегаты Майской ГРЭС выработали свои ресурсы полностью».

В 2013 году РусГидро с целью выполнения функций заказчика-застройщика, учредило АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», в 2014 году площадка была передана генеральному подрядчику, определившемуся по результатам тендера — в строгом соответствии со всеми правилами. И генеральный проектировщик тоже появился по итогам тендера, и тут все правила были соблюдены. Они ведь, эти правила, составлены разумно — победителем всегда оказывается лучший, никак иначе. Для тех, кто забыл нюансы ситуации, сложившейся в РусГидро, напоминаем — до осени 2015 года этой государственной компанией руководил Евгений Дод, выдающийся менеджер 1971 года рождения. Растрата, суд, апелляция и так далее — насыщенно, интригующе, захватывающе. На его место пришел его первый заместитель, Николай Григорьевич Шульгинов, который в отрасли работает с 1975 года. Как работает? А давайте просто часть его званий и наград перечислим: «заслуженный энергетик СНГ», «почетный работник ТЭК», «почетный энергетик», «заслуженный работник ЕЭС России», кавалер ордена Почета. Нет, это далеко не все, список можно продолжать, а можно сказать коротко — РусГидро возглавил настоящий профессионал, начинавший простым инженером в отделе электросетей. То, что происходило в компании, он знал не понаслышке — уже осенью 2015 он письменно предупредил президента страны, что планы и проекты развития энергетики Дальнего Востока в предусмотренные сроки выполнены быть не могут.

Tec-sovgavan.ru ТЭЦ в Советской Гавани

Тендеры в теории и на практике

Что касается ТЭЦ Советской Гавани, то в 2016 году запустить ее было невозможно — компания ЗАО «Сибирский ЭНТЦ», генеральный проектировщик, к осени 2015 опаздывала со сдачей рабочей документации на 274 дня, а потом и вовсе обанкротилась, вместе с группой Е4, в состав которой оно входило. Генподрядчик, компания «Глобалэлектросервис» из группы «Сумма», работала намного лучше — ее отставание от графика составляло всего-то 180 дней, каких-то полгода. Тендер, разумеется, был выигран, «Глобалэлектросервис» соответствовал всем необходимым критериям. Срок сдачи ТЭЦ в Советской Гавани перенесли на 2017 год, но это было только начало. Смена генерального проектировщика, ставшего банкротом, опять же прошла в строгом соответствии с правилами и заняла всего-то календарный год. Да, стратегический объект. Да, во многом сдерживает развитие порта и угольной отрасли всей страны — но ведь на-пи-са-но! А многое не написано — к примеру, на сайте РусГидро детальной информации о том, как шла борьба вокруг выполнения работ, найти невозможно. По каким причинам — руководству РусГидро виднее, но к нашим услугам имеются сайты региональных новостей, которые особой деликатностью по отношению к виновникам затягивания сроков строительства не страдают. Правда, даже на этих сайтах не удалось найти информации о том, каким образом в ноябре 2016 удалось выполнить врезку в БАМ, которая была едва ли не самой важной частью проекта вне строительной площадки станции. С этого момента появилась гарантия того, что ТЭЦ можно обеспечить топливом — годовая потребность в угле составляет ни много ни мало, а 480 тысяч тонн.

Кроме того, в 2016 году выполнение проекта ТЭЦ Советская Гавань было проверено Счетной палатой, которая в своем отчете о результатах аудита назвала все происходившее своими именами:

«Бюджетные деньги в объеме 50 млрд рублей, выделенные по прямому распоряжению президента, Минэнерго перечислило на счета РусГидро в виде взноса в уставной капитал, в отсутствие проектно-сметной документации по всем объектам (на 50 млрд рублей РусГидро «времен Дода» подписалось построить четыре теплоэлектростанции на Дальнем Востоке и в Якутии). В ходе реализации инвестиционных проектов утвержденная ПСД из-за некачественной разработки потребовала корректировки, подлежащей государственной экспертизе. Так, при проектировании ТЭЦ в г. Советская Гавань не учтены такие особенности, как сейсмическая интенсивность, наличие скального грунта, невозможность использования вынутых грунтов для повторной засыпки, сложности логистики при доставке оборудования. В настоящее время осуществляется корректировка ПСД по данному объекту».

В переводе с бюрократического — РусГидро тяп-ляп сделало что-то типа технико-экономического обоснования, Минэнерго поверило на слово и вбросило деньги на авось.

«Для повышения эффективности строительства ПАО «РусГидро» в 2016 г. вместо ПАО «РАО ЭС Востока» назначило новую управляющую компанию — АО «УК ГидроОГК».

Снова переводим — команда профессионалов во главе с Шульгиновым начала разгон шатии-братии, допустившей весь этот бардак.

Перед этим, в конце 2015 года, РусГидро нашло нового генерального проектировщика проекта — петербургскую компанию «Лонас Технология». 270 инженеров во главе с Марком Плискиным, выпускником 1979 года Ленинградского политеха по специальности «Электрические станции. Промышленная энергетика». Обновленный проект, в котором действительно было учтено все, чего не видели предыдущие «колхозники», уверенно прошел все проверки, но показал, что денег требуется больше, чем в начальной смете — на 5,6 млрд рублей. Результаты проверки Счетной палаты были использованы РусГидро по полной программе, при этом — в рамках всех правил. Обнаружив, что «Глобалэлектросервис» запутался с финансами, нахватав генподрядов в буквальном смысле слова от Калининграда до Камчатки, и сроки вытянуть не сможет, РусГидро сумело заставить «Глобалэлектросервис» зафиксировать этот факт письменно. Генподрядчик известил, что отказывается выполнять часть предусмотренных работ, этот бюрократический трюк позволил РусГидро ввести в дело собственных профессионалов, не прибегая к организации тендера. На объекте летом 2017 года появилось АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» — дочернее общество РусГидро, ведущее работы на Усть-Среднеканской ГЭС. Опыт, люди, техника — тут все в наличии, в этом кардинальное отличие от всевозможных победителей всевозможных конкурсов.

Tec-sovgavan.ru Сварщик на стройке ТЭЦ

Тендеры, которые организуются, в том числе и на стратегически важных объектах, по тем правилам, которые есть сейчас, — это гарантированная потеря времени, коррупционные риски, отсутствие качества, отсутствие опыта. Профессионал не будет снижать цену ради того, чтобы «вырвать победу», дилетанты это делают сплошь и рядом в надежде оставить себе маржу и найти субподрядные организации, которые выполнят всю работу. Тендеры — это падающие стены на строительстве Ленинградской АЭС-2, это перенесенные сроки возведения стратегически важных ТЭЦ на Дальнем Востоке, это разворованные миллиарды на космодроме «Восточный». Список, к сожалению, можно продолжать и продолжать. Каковы причины того, что наши ведущие энергетические компании не имеют права организовать специализированные строительные компании в качестве дочерних обществ, — неизвестно. Электростанции, помимо всего прочего, — объекты повышенной опасности, здесь безопасность не менее важна, чем сроки и объемы смет. Специализированная строительная компания, ведущая работы в соответствии с производственными планами материнских энергетических концернов, — это компетенции управленческого звена и исполнителей, это отсутствие текучести кадров, это четко определенный парк необходимой техники, это гарантированное качество. Что на другой чаше весов? Пресловутое развитие конкуренции, возможность получать государственные заказы независимым компаниям? Да сколько угодно, но не на объектах стратегической важности и повышенной опасности. Впрочем, это сугубо наше мнение — возможно, мы не видим огромного количества «плюсов», которые дают тендеры на энергетических объектах. Будем признательны, если вы, уважаемые читатели, расскажете нам о них.

Смена генерального подрядчика

Возможно, сопротивление «Глобалэлектросервис» и стоявшей за ним Суммы продолжалось бы дольше, но у РусГидро нашлись очень серьезные аргументы. Счетная палата обнаружила, что оборудование станции хранится под открытым небом, что было прямой виной генподрядчика, а 15 июня 2017 года на строительной площадке побывал с инспекцией губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Как сообщило ИА Хабаровский край сегодня, вердикт губернатора был коротким:

«Сейчас на объекте работы практически заморожены. Задача по скорейшему вводу ТЭЦ в эксплуатацию очень важна, инвесторы ждут отопления, горячего водоснабжения и энергомощностей. Работы нужно ускорить».

Продолжение последовало 26 сентября:

«Новый генеральный подрядчик масштабно возобновил работы с августа 2017 года. Вступили в работу новые инструменты, на стройку прибыло более 500 рабочих».

РусГидро подвело итоги года в более дипломатичных выражениях:

«В силу ряда внешних объективных причин … сложное финансовое состояние генерального подрядчика строительства ОАО «Глобалэлектросервис» ввод в эксплуатацию ТЭЦ в установленный срок оказался невозможным. … На выполнение части строительно-монтажных работ дополнительно заключен договор с подрядной организацией АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

А вот ГТРК «Дальневосточная» 25 декабря 2017 в своем репортаже с площадки строящейся ТЭЦ получила информацию из первых рук от Дмитрия Пукеля, заместителя исполнительного директора по капитальному строительству «ТЭЦ в г. Советская Гавань»:

«Замещение генподрядчика — это эффективная мера, которая принята нами как компанией в условиях банкротства предыдущего. Это позволило не только продолжить работы на объекте, а также наращивать темпы строительства».

Tec-sovgavan.ru ТЭЦ а г. Советская Гавань

19 января уже этого года РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщило о том, что «по информации пресс-службы ФАУ «Главгосэкспертиза России», специалисты просмотрели представленные после доработки материалы и пришли к выводу, что сметная стоимость объекта капитального строительства определена достоверно». Казалось бы — есть новая смета, все объемы работ согласованы, остается просто вести дело так, чтобы выполнить новый график, благо на объекте уже совершенно профессиональная команда, управление идет напрямую из главного офиса РусГидро. Ан нет, надо было снова проводить тендер — правила не знают никаких исключений. Процедура закончилась в начале июня — РусГидрополучило возможность подписать контракт с «Усть-СреднеканГЭСстрой». И только теперь мы можем уверенно сказать — новый срок окончания строительства стал окончательным. Если вернуться к планам расширения Ванино, то проекты могут быть закончены не ранее 2020 года, поскольку РусГидро работы завершит в День энергетика, 22 декабря.

Комсомольские ТЭЦ

Для тех, кто был внимателен и успел заметить, что от 60 до 70% в Ванино поступает из Комсосольска-на-Амуре. Там роста объемов генерации не предусмотрено, оттуда прибавок ждать не приходится. Почему не предусмотрено? Потому что. Вот слова Владимира Путина:

«Ещё одним динамичным центром Дальнего Востока должен стать и Комсомольск-на-Амуре. … Но городская и социальная инфраструктуры находятся здесь в запущенном состоянии. … Считаю, что в рамках имеющихся программ нужно сконцентрировать ресурсы и, не откладывая, направить их на решение городских проблем Комсомольска-на-Амуре. Конечно, это нельзя сделать с сегодня на завтра, но нужно, во всяком случае, понять, что делать, как, каким темпом».

Цитата — из послания Федеральному собранию в декабре 2015 года. Предыдущий премьер все услышал верно: «Это нельзя сделать с сегодня на завтра», остается надеяться, что новый премьер и его новое правительство когда-нибудь да попробуют «понять, что делать». Понять то, что Комсомольск-на-Амуре надо развивать, что Дальний Восток надо развивать, что порт Ванино надо развивать. Понять то, что любое развитие любого региона в наше время начинается с энергетики, что комплексный план, в котором нет никаких идей по поводу развития генерирующих мощностей, редко стоит той бумаги, на которой напечатан.

Да, РусГидро провело капитальный ремонт ТЭЦ в Комсомольске-на-Амуре, город теперь более надежно обеспечен теплом и электроэнергией, но количество и того и другого больше не стало — не было таких требований ни от города, ни от региона, ни от центрального правительства. Так что все надежды на развитие Ванино пока упираются только в строительство ТЭЦ Советской Гавани. Ну или в то — а вдруг, а мало ли?.. — что угольные компании, планирующие расширять свой экспорт, задумаются о том, чтобы решить вопрос энергообеспечения порта собственными силами. Угля для этого у них точно хватает.