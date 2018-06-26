27 июня 1615 года в португальском порту пришвартовался корабль, на борту которого в числе прочего заморского товара была мелко порубленная чёрная труха из Китая — чай. Её ещё называли «китайской травой», но мало кто тогда представлял, что это такое и как она выглядит: европейцам приходилось довольствоваться рассказами путешественников, мореплавателей и торговцев. Связано это было с тем, что чай в Китае считался национальным достоянием, его запрещалось вывозить под страхом смертной казни. Столетиями он был доступен только элите и монахам. Сегодня чай воспринимается не просто как утоляющий жажду напиток, но и целая философия, а чаепитие — как маленькая жизнь.

Эдмунд Франклин Уорд. Чаепитие

О том, кто первым испил чашку чая, неизвестно. История происхождения чая обросла многочисленными легендами. По одной из них, один из императоров Китая попробовал траву, оказавшуюся ядовитой. Обессиленный и обречённый, он упал под деревом, с которого к нему стекла росинка, — она не только придала ему сил, но и стала противоядием. Другой миф гласит, что первыми «чаеманами» стали пастухи, которые заметили, что козы и овцы, наевшись листьев чайного дерева, становились бодрыми и легко взбирались на гору.

Третья история больше похожа на притчу и связана с основателем дзен-буддизма Бодхидхармой. Считается, что монах дал обет непрестанной молитвы и созерцания Бога. Но устав от трудов, он уснул. Проснувшись, в наказание за нарушение обета отрезал себе веки и бросил на землю. Бог, увидев такое рвение, вознаградил его: на месте, куда были брошены веки, вырос чайный куст. И приготовленный из него напиток придавал силы монахам. Ссылаясь на божественное происхождение напитка, чай стали изображать в виде бровей Бодхидхармы, а буддисты использовали чай как неотъемлемую часть медитации, как источник силы.

Альберт Шевалье Тайлер. Британия

Чай в Китае долгое время считался напитком не только монахов, но и богатых людей. Его оберегали как национальное достояние, запрещая вывоз семян и листов чайного дерева. Нарушение запрета каралось жизнью. Так что не удивительно, что об этом напитке европейцы знали только со слов путешественников и совершенно не представляли, как он выглядит и как его употреблять.

С развитием торговли и товарно-денежных отношений монополия Китая на чай и чаепитие рухнула. Считается, что впервые чай был завезён в Европу 27 июня 1615 года через Португалию. Впрочем, эта дата весьма условная. По другой версии, это произошло в 1610 году, благодаря голландским купцам. Как бы то ни было, но чай так быстро покорил европейцев, особенно англичан, что менее чем за 100 лет импорт в Англию, к примеру, вырос со 100 фунтов до 5 млн фунтов в год. В 1637 году поставки чая в Европу стали постоянными, а в Англии заработал лондонский чайный аукцион, затем — чайный дом, куда, в отличие от пабов, допускали не только мужчин, но и женщин.

Чай становится не только частью моды, доступной богатым, но и предметом торговых войн и контрабанды. Преимущество в торговле получает Англия, получив поддержку Португалии (которая владела ключевым портом в Китае) после свадьбы в 1662 году принца Чарльза II и португальской принцессы Катарины. Португалия, в свою очередь, получила чайную столицу Индии — Бомбей. Эта королевская чета стала не только поклонниками чая, но и сумела ввести его в моду в Европе.

Как и в Китае, чай был доступен только знати, его даже хранили в ларцах, запирая на ключ. Но постепенно он получал всё большее распространение. К концу XVII века его употребляли во всех землях Нидерландов, чай стал национальным напитком в Англии. А вот во Франции и Италии мода на чай довольно быстро спала, вернув первенство кофе и вину. В Германии чай до сих пор популярен в северных районах, много поклонников чая в Финляндии.

Владимир Маковский. Утренний чай. 1891

В России чай впервые появился в 1638 году (по другой версии — в 1618 году) в качестве монгольских даров императору. Более чем через 100 лет Россия и Китай заключат первый договор о поставке чая. При этом стоимость «китайской травы» была в разы выше, чем в Европе, из-за дальности и трудности доставки, которая занимала более года. Со временем чай становится народным напитком, частью культуры и потребления. Появляется даже термин «чаевые» — как награда за услугу. В России изобретают самовар, который являлся главным атрибутом чаепития.

Вместе с напитком формируется культура чаепития, своя этика, эстетика и философия. В России это не просто напиток, а связующее звено в общении и времяпрепровождении. В одиночестве же чай помогает собраться с мыслями. В Японии и Китае — это культура, граничащая с религией. Чайные церемонии сопоставляются с медитативными практиками, чай считают проводником к «сути вещей», постижению себя и Бога. О стадиях постижения написал ещё в VIII веке китайский поэт Лю Тун:

«Первая чашка увлажняет мои уста и горло.

Вторая чашка разбивает мое одиночество.

Третья чашка находит в моем мозгу пять тысяч томов нелепых иероглифов.

Четвертая чашка вызывает испарину — все плохое из жизни выходит через мои поры.

На пятой чашке я очищен.

Шестая зовет меня вверх, в царство бессмертных.

Седьмая чашка — и я улетаю на дуновении свежего ветра!»