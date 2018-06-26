Global Times: КНР может помочь в борьбе с одной из ключевых проблем Африки
В 2000 году объем китайско-африканской торговли составлял ничтожные $10 млрд, а в 2014 году объем торговли достиг ошеломляющих $220 млрд. Начиная с 2000 года объем торговли между Китаем и африканским континентом ежегодно увеличивался на 20%, пишет Джойс Чимби в статье для китайского издания The Global Times.
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За последние 10 лет ежегодный рост прямых иностранных инвестиций в Африку достиг еще более впечатляющих показателей, достигнув 40%. Уровень финансовой поддержки, инвестиций и технической поддержки со стороны второй по величине экономики мира был огромным. Нет признаков того, что поддержка со стороны Китая будет сокращаться.
КНР не только ориентировалась на африканские страны, обладающие огромными природными ресурсами, такие как Нигерия и ЮАР, но и на более бедные страны, такие как Эфиопия, Уганда и Кения. Фактически именно в Восточную Африку Китай направляет наиболее значимые инвестиции.
Китай проник практически во все уголки континента. По крайней мере 40 африканских государств подписали двусторонние торговые соглашения с восточноазиатским народом. Именно благодаря этому систематическому взаимодействию, сотрудничеству и углублению отношений с Африкой Китай превзошел США в 2009 году, став крупнейшим торговым партнером Африки.
Пекин направлял инвестиции в развитие инфраструктуры, аграрного сектора, а также телекоммуникационных систем. Ратифицировав Конвенцию Международного союза электросвязи, обязывающую своих членов обеспечить переход с аналогового на цифровое телевидение до 17 июня 2015 года, многие африканские страны обратились в Китай за поддержкой.
Многие африканские страны продолжают ориентироваться на китайскую модель развития. Результаты не заставили себя ждать. Например, благодаря развитию дорожной инфраструктуры фермеры получили доступ к новым рынкам и смогли эффективно транспортировать свою продукцию. Однако, несмотря на экономические достижения, Африке, в отличие от Китая, который сумел улучшить условия жизни почти 1 миллиарда человек, пока не удается решить проблему нищеты.
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Модернизация портов, строительство автомобильных и железных дорог, улучшение связи и условий для ведения бизнеса не привели к сокращению бедности на континенте. Африка ведет битву за то, чтобы превратиться в быстрорастущую экономику. Африканские страны стремятся к лучшим экономическим перспективам, диверсифицируют свою экономику, приглашают инвесторов со всего мира и, что важно, инвестируют в образование и технологии. Тем не менее бедность остается большой проблемой.
Всего 30 лет назад в Китае были распространены крайняя нищета и голод, уровень бедности в стране был одним из самых высоких в мире — 64%. Ситуация в Китае напоминала сегодняшнюю ситуацию в Африке. Люди были менее образованными, занимались в основном сельским хозяйством, получали низкий и нестабильный заработок.
Исследования показывают, что экономический рост Китая превратился в оружие по ликвидации нищеты. Доход на душу населения в период с 1978 по 2014 год увеличился в 16 раз. Это позволило снизить уровень бедности в Китае с 88,3% в 1981 году до 1,9% в 2013 году. Согласно прогнозам Всемирного банка, Китай и впредь будет эффективно бороться с бедностью. В 2018 году уровень крайней нищеты в КНР упадет ниже 1%.
В то время как Африка демонстрирует перспективу устойчивого роста в ключевых областях экономики, в том числе в обрабатывающей промышленности, наблюдается заметный разрыв между этим устойчивым ростом, неравенством и нищетой. Исследования показывают, что всё большее число людей оказываются за чертой бедности.
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Эксперты предупреждают о том, что неравенство, высокий рост численности населения, разрыв между уровнем развития успешных африканских стран и более бедных африканских государств затрудняют процесс трансформации экономического развития в более высокий уровень качества жизни для всех жителей континента. Богатые становятся ещё богаче, а бедные — ещё беднее. Африка могла бы извлечь много уроков из истории беспрецедентного экономического роста Китая, с помощью которого Пекин смог избежать ловушки нищеты. Нынешнее положение дел в Африке указывает на то, что ей нужно использовать партнерство с Китаем для разработки стратегий, защищающих интересы бедных.