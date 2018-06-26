В 2000 году объем китайско-африканской торговли составлял ничтожные $10 млрд, а в 2014 году объем торговли достиг ошеломляющих $220 млрд. Начиная с 2000 года объем торговли между Китаем и африканским континентом ежегодно увеличивался на 20%, пишет Джойс Чимби в статье для китайского издания The Global Times.

Китайский флаг

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За последние 10 лет ежегодный рост прямых иностранных инвестиций в Африку достиг еще более впечатляющих показателей, достигнув 40%. Уровень финансовой поддержки, инвестиций и технической поддержки со стороны второй по величине экономики мира был огромным. Нет признаков того, что поддержка со стороны Китая будет сокращаться.

玖巧仔 Китай и Африка

КНР не только ориентировалась на африканские страны, обладающие огромными природными ресурсами, такие как Нигерия и ЮАР, но и на более бедные страны, такие как Эфиопия, Уганда и Кения. Фактически именно в Восточную Африку Китай направляет наиболее значимые инвестиции.

Китай проник практически во все уголки континента. По крайней мере 40 африканских государств подписали двусторонние торговые соглашения с восточноазиатским народом. Именно благодаря этому систематическому взаимодействию, сотрудничеству и углублению отношений с Африкой Китай превзошел США в 2009 году, став крупнейшим торговым партнером Африки.

GovernmentZA Форум китайско-африканского экономического сотрудничества. 2015

Пекин направлял инвестиции в развитие инфраструктуры, аграрного сектора, а также телекоммуникационных систем. Ратифицировав Конвенцию Международного союза электросвязи, обязывающую своих членов обеспечить переход с аналогового на цифровое телевидение до 17 июня 2015 года, многие африканские страны обратились в Китай за поддержкой.

Многие африканские страны продолжают ориентироваться на китайскую модель развития. Результаты не заставили себя ждать. Например, благодаря развитию дорожной инфраструктуры фермеры получили доступ к новым рынкам и смогли эффективно транспортировать свою продукцию. Однако, несмотря на экономические достижения, Африке, в отличие от Китая, который сумел улучшить условия жизни почти 1 миллиарда человек, пока не удается решить проблему нищеты.

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Модернизация портов, строительство автомобильных и железных дорог, улучшение связи и условий для ведения бизнеса не привели к сокращению бедности на континенте. Африка ведет битву за то, чтобы превратиться в быстрорастущую экономику. Африканские страны стремятся к лучшим экономическим перспективам, диверсифицируют свою экономику, приглашают инвесторов со всего мира и, что важно, инвестируют в образование и технологии. Тем не менее бедность остается большой проблемой.

Всего 30 лет назад в Китае были распространены крайняя нищета и голод, уровень бедности в стране был одним из самых высоких в мире — 64%. Ситуация в Китае напоминала сегодняшнюю ситуацию в Африке. Люди были менее образованными, занимались в основном сельским хозяйством, получали низкий и нестабильный заработок.

Исследования показывают, что экономический рост Китая превратился в оружие по ликвидации нищеты. Доход на душу населения в период с 1978 по 2014 год увеличился в 16 раз. Это позволило снизить уровень бедности в Китае с 88,3% в 1981 году до 1,9% в 2013 году. Согласно прогнозам Всемирного банка, Китай и впредь будет эффективно бороться с бедностью. В 2018 году уровень крайней нищеты в КНР упадет ниже 1%.

Junjiewu99 Китайские юани

В то время как Африка демонстрирует перспективу устойчивого роста в ключевых областях экономики, в том числе в обрабатывающей промышленности, наблюдается заметный разрыв между этим устойчивым ростом, неравенством и нищетой. Исследования показывают, что всё большее число людей оказываются за чертой бедности.

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Эксперты предупреждают о том, что неравенство, высокий рост численности населения, разрыв между уровнем развития успешных африканских стран и более бедных африканских государств затрудняют процесс трансформации экономического развития в более высокий уровень качества жизни для всех жителей континента. Богатые становятся ещё богаче, а бедные — ещё беднее. Африка могла бы извлечь много уроков из истории беспрецедентного экономического роста Китая, с помощью которого Пекин смог избежать ловушки нищеты. Нынешнее положение дел в Африке указывает на то, что ей нужно использовать партнерство с Китаем для разработки стратегий, защищающих интересы бедных.