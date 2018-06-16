Конец предыдущей недели оказался весьма запоминающимся благодаря заявлению президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что решение ряда ключевых экономических задач необходимо для сохранения суверенитета страны и уважения к ней. В противном случае белорусский лидер не исключает и вступления республики в состав другого государства. Однако официальный Минск демонстрирует прямо противоположную логику, раз за разом доказывая, что выбранный курс на либерализацию экономики ведёт Белоруссию по пути добровольного отказа от собственной власти в пользу бизнеса (в приоритете, безусловно, иностранный). В результате громкие вдохновляющиеся заявления власть имущих противоречат мерам, которые сам же Минск осуществляет.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский флаг

«Консультирование» ВБ

Так, 18 июня председатель постоянной комиссии палаты представителей по экономической политике Владислав Щепов заявил, что депутаты республики будут использовать аналитические инструменты группы Всемирного банка в нормативной деятельности. По словам Щепова, исследование Всемирного банка по макроэкономике, банковскому сектору, управлению инвестициями и госпредприятиями является экспертной оценкой. На этой основе стороны рассчитывают разработать общий план деятельности, что особенно актуально на фоне обсуждений законодательства в области инвестиций и приватизации, отметил чиновник.

Использование аналитического инструмента ВБ в Белоруссии — это продолжение политики банка, который уже давно и уверенно учит Минск, как правильно организовывать либерализацию экономики по собственному плану. Ещё в октябре 2017 года заявлялось, что малый и средний бизнес является двигателем динамичной экономики, поэтому ВБ будет при финансовой поддержке Евросоюза консультировать предпринимателей по вопросам развития, а белорусское правительство — по вопросам совершенствования нормативно-правовой среды, которая регулирует деятельность частного сектора.

Деятельность ВБ в сфере малого и среднего бизнеса называют нейтральным словом «консультирование», но на практике вряд ли работу представителей банка можно охарактеризовать таким образом. Хотя бы потому, что Всемирный банк по новой стратегии выделяет Белоруссии финансирование в объеме $570 млн и планирует дополнительное от Международной финансовой корпорации в объеме около $120 млн. А это никак не консультирование, предполагающее, что клиент может отказаться от предложенной стратегии, а вполне конкретное лоббирование своих интересов. И Всемирный банк не забывает на каждой встрече напоминать белорусским чиновникам, откуда у них деньги на пресловутое «раскрепощение бизнеса».

Evan-Amos Мышеловка

Приватизация

В этом смысле показателен рейтинг агентства Fitch Ratings по трём белорусским банкам — Беларусбанку, Белинвестбанку и Банку развития (БРРБ), которые находятся в госсобственности. Агентство подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «B» со стабильным прогнозом. При этом отмечается, что пока государство владеет контрольной долей в Белинвестбанке, планы по вхождению Европейского банка реконструкции и развития с долей в 25% в капитал этой организации не приведут к изменению готовности властей поддерживать банк. Акцент делается на том, что государство должно обеспечить финансовую поддержку банку (последний раз она предоставлялась в 2016 году), и не исключается, что перед продажей 25% акций ЕБРР это может произойти. Подтекст послания таков: государство не справляется с управлением этими активами, но если продать Европейскому банку реконструкции и развития долю побольше, то ситуация может позитивным образом измениться.

Тему приватизации сельскохозяйственных предприятий в очередной раз подняли 22 июня во время рабочей поездки Александра Лукашенко в Шкловский район (Могилёвская область), где он отметил, что сейчас Белоруссия «упёрлась в некую неопределённость в сельском хозяйстве». Сам президент республики не считает себя сторонником приватизации колхоза и совхоза, но считает, что на него «крестьяне не обидятся», если он будет «точечно принимать решения о приватизации — продавать, пускать частника в сельское хозяйство». Главным аргументом в этом противоречии является то, что государство «не может нести на плечах» тех, кто не хочет на земле работать.

President.gov.by Александр Лукашенко во время посещения комплекса по откорму крупного рогатого скота

Послабления для бизнеса

Пока официальный Минск не может разобраться со своими внутренними противоречиями, прогибается под «консультантов» из ВБ, а приватизация проникает во все сектора белорусской экономики, бизнес в скором времени ожидают налоговые послабления в соответствии с декретом №7 «О развитии предпринимательства». К слову, различные преференции и дополнительные льготы прошлых лет (по декрету об инвестпроектах, ПВТ, сельской местности) должной отдачи не дали, хотя бюджет несёт значительные потери, отметил заместитель министра финансов республики Дмитрий Кийко в журнале «Финансы, учет, аудит».

Какие меры по снижению налоговой нагрузки на бизнес планируются? Кийко подчеркнул, что, во-первых, это расширение возможностей для того, чтобы применять имеющиеся инвестиционные вычеты по налогу на прибыль. Во-вторых, это снижение ставки налога на прибыль для дивидендов. Здесь возможны несколько сценариев: первый — при нераспределении прибыли в течение трёх лет; второй — полное освобождение от налогообложения при нераспределении прибыли в течение пяти лет. В-третьих, это освобождение от налога на недвижимость и земельного налога для заново построенных производственных объектов в первый год эксплуатации и пониженные ставки в последующие несколько лет. Планируется и ряд других мер.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Однако на этом изменение Налогового кодекса не заканчивается. Наиболее значимые мероприятия, которые должны обеспечить устойчивость налоговой системы при внешних шоках, будут разработаны только в следующие три года и реализованы к 2022 году. Пока, по словам Кийко, структурных изменений не будет.

Монополии

Более активно в последнее время стало выступать и министерство антимонопольного регулирования и торговли. В этот раз тема коснулась так называемых естественных монополий. Дело в том, что ещё в конце мая глава ведомства Владимир Колтович говорил, что в 2018 году вопрос о возможной демонополизации шести отраслей экономики рассмотрят. Окончательное решение по этому поводу примет межведомственная комиссия. Основная позиция МАРТ по этому поводу звучит так:

«Конкуренция ради конкуренции не нужна. Например, если мы увидим, что для нашей страны достаточно эффективно одной авиакомпании «Белавиа» и не нужно никаких изменений, то выберем этот путь. Там, где надо сохранить монополию, она будет сохранена», — отмечал Колтович.

21 июня на заседании общественно-консультативного (экспертного) совета при МАРТ стало известно, что ведомство может получить право проводить публичные слушания с потребителями услуг по тарифам естественных монополий. Предполагается, что результаты общественных слушаний могут учитываться МАРТ при регулировании тарифов.

Закон о естественных монополиях может подвергнуться ещё ряду корректировок. Первое касается в основном электроэнергетики, где её производством и распределением занимаются одни и те же компании. Предполагается, что после внесенных изменений в этом процессе смогут участвовать и другие игроки. Второе возможное изменение подразумевает, что субъекты естественных монополий обяжут раскрывать данные о деятельности компаний и их результатах.

Что касается конкуренции в целом, то, по словам Колтовича, обновление закона о естественных монополиях и есть часть работы по её развитию. Кроме того, специалисты уже проанализировали ситуацию в шести отраслях, сравнили с международными стандартами, позднее подсчитают индекс по уровню конкуренции в отраслях.

Стоит отметить, что официальный Минск мечтает о признании Белоруссии как конкурентной страны уже довольно давно. Ещё в 2012 году заместитель начальника главного управления макроэкономического анализа и прогнозирования Министерства экономики республики Светлана Иванова заявляла, что цель республики — войти в The Global Competitiveness Index, попадание в который почти автоматически обеспечивает включение страны сразу в ряд других престижных рейтингов. Однако за предыдущие пять лет такой имиджевой составляющей достигнуть так и не удалось. Сегодня, в условиях либерализации экономики, этот вопрос встаёт ещё более остро. И пока Минск привычным для себя образом идёт по пути ограничений: борется с монополиями, а не поддерживает конкуренцию. Здесь возникает целый комплекс проблем. К примеру, не все госорганы поддерживают раскрытие большего объема информации. Поэтому открытым остается вопрос о том, удастся ли воплотить в реальность задуманные преобразования, или они, как и многие другие нормативные документы, будут на бумаге, а общественные обсуждения — формальностью.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канатоходец

Противоречия — внешние и внутренние — в процессе либерализации экономики Белоруссии постоянно всплывают наружу, демонстрируя множество проблем. Решения им не находится при выбранном курсе. Напротив, Минск активно загоняет себя в тупик «консультантов» из ВБ, приватизации госактивов ЕБРР, преференций для бизнеса и непонятной ситуации с монополиями. Считают ли Лукашенко и его администрация, что именно такой курс позволит Белоруссии сохранить свой суверенитет и уважение?