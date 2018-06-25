Канцелярия правительства Литвы 25 июня объявила, что начинает разработку новой стратегической концепции имиджа Литвы. В канцелярии подчёркивают, что взялись за эту работу в связи с тем, что известность Литвы даже в Евросоюзе в среднем составляет лишь 42%, а в той же Германии что за такая страна Литва и где она находится, не знает 70% населения. Это данные, как подчёркивают в правительстве Литвы, службы по мониторингу общественного мнения Vilmorus. За разработку новой стратегии, объединении элементов старых идей, будут отвечать четыре специалиста из канцелярии правительства. Бюджет новой стратегии правительство Литвы не озвучивает. Как и зарплаты этих четырёх специалистов.

Zmones.lt Новая стратегическая концепция имиджа Литвы

Это уже далеко не первая попытка Литвы создать единую идею имиджа страны за рубежом. А потрачено на различные стратегии сотни тысяч евро. Так, в 2005 году зародилась концепция под общим лозунгом «Виват, Литва!». На её разработку тогда потратили 800 тыс. литов, что в переводе на евро составляет 232 тыс. евро. Идея не прижилась, и уже в 2008 году власти презентовали новую стратегию под лозунгом «Литва — смелая страна». На создание этой идеи потратили 174 тыс. евро, а в целях стратегии был даже заказ одной из американских голливудских компаний снять блокбастер о временах Великого княжества Литовского. А заодно — заставить англоязычный мир отказаться от названия Lithuania. Его в Литве считают слишком длинным и труднопроизносимым.

В 2017 году родилась новая стратегия. На этот раз лозунгом стал англоязычный клич «Lithuania. Real is beautiful» — «Литва. Реальность прекрасна», где предлагалось показывать жизнь в Литве без прикрас, с определённой долей самоиронии, но при этом подчёркивая лучшие стороны страны. На проект потратили 140 тыс. евро, а сама стратегия сопровождалась скандалом — в концепции использовались фотографии красот природы Литвы из… других стран. Впрочем, плагиат сопровождал и концепцию от 2007 года, когда логотипом оказался символ, очень похожий на уже действующий и просто подсмотренный в интернете. Тогда на его создание потратили 330 тыс. евро, а переделывали за 61 тыс. евро.

Были и инициативы различных министерств. Высокохудожественные видеоклипы о развитой Литве с быстрым интернетом и благами инфраструктуры. Отдельными видеоклипами зазывали инвесторов. Это всё пафосно представляли в Литве, отчитывались о тратах десятков тысяч евро, но никто до сих пор не знает, как всё это работало на имидж за границей.

Но от азарта подключились даже модельеры. Так, в этом, 2018 году, британский журнал моды Vogue обратил внимание на коллекцию литовских модельеров, которые запустили брэнд одежды «Ya ne govoryu po russki».

Пока одежду с удовольствием обсуждают в Великобритании, да на фоне скандалов о «страшной России Владимира Путина», стоимость поисков стратегической концепции имиджа за рубежом в Литве перевалило за миллион евро. Впереди ещё много идей!