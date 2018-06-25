Стремясь наказать Россию за «вмешательство» в президентские выборы США в 2016 году, в августе 2017 года конгресс принял закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Данный закон позволяет президенту США Дональду Трампу вводить санкции против иностранных и отечественных компаний, ведущих сотрудничество с Россией в сфере обороны и разведки, пишут Джефф Смит и Бхарат Гопалсвами в статье для американского издания The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Конгресс преследовал благородные цели. Россия должна заплатить за «вмешательство» в демократический процесс в США. К сожалению, законодательство, принятое конгрессом, может затронуть не только Россию, но и Индию, а также перспективное партнерство между Нью-Дели и Вашингтоном. То есть это может произойти, если конгресс в ближайшее время не позаботится о том, чтобы под огонь не попали американские союзники.

В рамках CAATSA президент США обязан вводить санкции против любого субъекта, который заключил «значимую сделку» с Россией в сфере обороны или разведки. Президент должен ввести «от пяти и более» санкций против физических лиц, попавших в санкционный список, включая запрет на предоставление государственных займов или грантов на сумму более $10 млн, блокирование кредитов международных финансовых учреждений, блокирование активов и отмену виз.

Американские законодатели, похоже, никогда не задавались вопросом о том, что ключевые американские партнеры, такие как Индия, скорее всего, попадут под санкции в рамках CAATSA. Они также не задумывались о том, что угроза санкций может осложнить дипломатическую атмосферу или поставить под угрозу доброжелательные отношений, достигнутые премьер-министром Индии Нарендрой Моди за последние четыре года.

ИА REGNUM С-400

Как и Вьетнам, еще одна страна Индо-Тихоокеанского побережья, с которой США пытаются построить крепкие отношения, Индия по-прежнему в значительной степени рассчитывает на российскую военную технику. Большая часть старой военной техники была создана еще в СССР, эта техника нуждается в дорогостоящем сервисе. Нью-Дели также стремится заключить новые сделки с Москвой в оборонной сфере, включая многомиллиардную сделку о поставке российского ЗРК С-400.

После окончания «холодной войны» Индия проделала большой путь в плане диверсификации оборонных поставщиков. За прошедшее десятилетие Индия закупила у США военное оборудование на сумму около $15 млрд. Согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира, с 2008 по 2012 год на долю России приходилось 79% индийского военного импорта, а на долю США — 2,7%. В течение следующего пятилетия доля Росси сократилась до 62%, а доля США выросла до 15%.

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Вашингтон должен поощрять Индию к дальнейшему снижению военного импорта из России. Однако неразумно требовать, чтобы Индия немедленно отказалась от сотрудничества с Россией в сфере обороны. Индия просто не может сделать этого без серьезного подрыва своей национальной безопасности.

Признавая это, министр обороны США Джеймс Мэттис призвал конгресс сделать исключение, которое предоставило бы администрации Трампа некоторую стратегическую гибкость в отношении Индии в рамках CAATSA. Однако в конгрессе отклонили предложение Мэттиса. Представители американской администрации дали понять, что законодательство было написано таким образом, чтобы Трамп никак не мог отказаться от введения санкций против России. Законодатели установили очень высокие требования, чтобы минимизировать возможность исключений для каких-либо стран. В частности, для того, чтобы сделать исключение для той или иной страны, Трампу пришлось бы, например, доказать конгрессу, что «правительство Российской Федерации предприняло значительные усилия для того, чтобы уменьшить количество и интенсивность государственных кибер-вторжений». Другими словами, это затея обречена на провал.

Правда, CAATSA предусматривает шестимесячную отсрочку, которой может воспользоваться президент, если сможет доказать, что его решение «существенно сокращает количество значительных сделок» с Россией в сфере обороны и разведки. Однако нет четкого определения «существенного сокращения».

Наконец, президент может отменить действие санкций, если конгресс получит свидетельства того, что субъект больше не участвует в санкционируемой деятельности или предпринял значительные шаги в направлении прекращения такой деятельности, либо свидетельства того, что субъект не будет сознательно участвовать в санкционируемой деятельности в будущем. Существующая реальность в оборонном секторе Индии не позволяет предоставить конгрессу необходимые свидетельства.

Kremlin.ru Владимир Путин и Нарендра Моди

В течение более десяти лет Вашингтон пытается убедить Нью-Дели в том, что партнерство с Америкой никоим образом не ухудшит автономию и независимость Индии. По большей части, обещания США совпадали с их действиями. Индии предоставили целый ряд исключений и продемонстрировали гибкость, когда интересы Вашингтона и Нью-Дели расходились. CAATSA может подорвать долгосрочные усилия по укреплению доверия. Чем больше Нью-Дели опасается возможных санкций со стороны США, тем больше Индия будет рассматривать США как ненадежного партнера.

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Существует по крайней мере один выход из сложившейся ситуации. Версия закона о полномочиях в области национальной обороны (NDAA), предложенная палатой представителей конгресса, содержит поправки, которые могли бы расширить для президента возможности в сфере применения или отказа от санкций CAATSA. Конгресс мог бы рассмотреть версию NDAA, предложенную палатой представителей. Законодатели не должны забывать об огромных геополитических ставках и больших инвестициях, связанных с отношениями между Вашингтоном и Нью-Дели.

CAATSA может в конечном итоге наказать ключевого партнера США, а не Россию. Для России это стало бы неожиданной победой. На фоне нарастающего отчуждения между Москвой и Нью-Дели Россия хотела бы вбить клин между двумя демократиями. Настала очередь конгресса решать, как быть дальше.