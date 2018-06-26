Чувашия подвела итоги празднования своего главного национального праздника — Дня республики. С учётом того, что в 2020 году будет отмечаться 100-летие со дня образования Чувашской автономной области (а под указом о праздновании подписался президент Владимир Путин), предстоящие два года можно считать генеральной репетицией. Консервативный сценарий праздника в этом году был сломлен и вызвал неоднозначное впечатление.

ИА REGNUM Выставочные шатры на набережной Чебоксар

Базис праздника

Что касается промышленно-деловой программы, то опорой стали крупные предприятия, которым уже давно тесно в рамках родной республики и которые нацелены на поддержку федеральных структур. А под главный праздник «подгоняя» открытие новых производственных площадок. Второй год в программу «перерезаний ленточек» вписывается фабрика «Акконд». Но на этот раз главную скрипку перехватил оборонный Чапаевский завод, который с возвращением Михаила Резникова, недолго «повицепремьерившего», получил новое дыхание в части гражданской продукции.

ИА REGNUM Леонид Черкесов и Михаил Резников

Из программы был вычеркнут Чебоксарский экономический форум, который с годами обмельчал с международного до межрегионального уровня. С межрегионального до регионального формата ужалась выставка «Регионы — сотрудничество без границ», название которой уже мало соответствует реалиям. В пик своего развития данные мероприятия, напомним, собирали около четырёх десятков представителей зарубежных стран и дипломатического корпуса. И в республику умели не только зазывать, но и принимать: из гостей, например, особенно запомнился посол Намибии, который за один год (2008) трижды посетил Чувашию и даже провёл здесь свой отпуск.

Отчасти удалось компенсировать эти потери внушительным десантом из Росатома и выездным заседанием комитета Госдумы по финансовому рынку, инициированным главой комитета и лидером чувашских справороссов Анатолием Аксаковым. Под обсуждение проектного финансирования съехались депутаты нижней палаты парламента, руководители и их замы из федеральных органов власти, Центрального Банка и других банков, корпораций.

ИА REGNUM Глава Чувашии Михаила Игнатьев в окружении ростовых кукол и моделей

В части культурно-массовых представлений и народного творчества выиграли отдельные муниципалитеты-счастливчики, но проиграли столичные Чебоксары, где проживает 500 тыс. человек (или 42% населения республики) и где сосредоточена большая часть туристов. Если переводить на язык цифр, то картина вырисовывается следующая: по официальным данным, в этом году на Красной площади Чебоксар «за два выходных дня» в празднике приняли участие 20 тыс. человек, в прошлом году за два дня — 25 тыс. человек, а к примеру, в 2013 году только за один день, 24 июня, на главной площади республики побывали 50 тыс. жителей и гостей столицы. Удобнее, конечно, винить погоду — в этом году было аномально жарко, в прошлом году — аномально холодно. И ещё для сравнения: на первомайское шествие в этом году вышли 35 тыс. чебоксарцев.

ИА REGNUM Первыми посетили выставку чиновники и депутаты

Большие споры вызвало переформатирование двух народно-национальных символов Дня республики — всероссийского фестиваля «Родники России» с 26-летней историей и конкурса мастеров декоративно-прикладного искусства «Родники России», который прошёл в 16-й раз. Можно в какой-то степени согласиться с доводами о том, что «Родники России» «растасовали» по 12-ти районам, ссылаясь на больший охват зрителей и якобы «тесноту» в Чебоксарах (говорят, что чуть ли не до драк доходило на концертах, так как каждый коллектив хотел получить максимальную порцию славы).

В качестве альтернативы расширили праздник Акатуй («свадьба плуга и земли», символ окончания посевной) и дали больше реванша чувашским коллективам — получился невнятный «праздник в празднике». Для бюджета — экономия. Но, с другой стороны, складывается ощущение, что власти не понимают, что делать с чувашским Акатуем, празднуя его сначала врозь (в каждом районе), а затем пытаясь впихнуть в главный национальный праздник. В соседней Ульяновской области или Татарии, к примеру, считают делом чести отмечать как чувашский Акатуй, так и татарский Сабантуй в качестве самостоятельного праздника.

Расширение концертной части для сводного детского хора (а это 1 тыс. человек) — беспроигрышный вариант. Как и вообще вся тематика, связанная с детьми.

Впервые отменили шествие «Родников России», но альтернативы не предложили. А между тем, шествие было уникально тем, что жители и гости столицы, что называется, за раз могли увидеть чуть ли не всю национальную Россию, её колорит, дух, задор. И каждый коллектив в танце и песнях боролся за зрителя. И именно с этого момента начиналось первое знакомство с коллективами, с совместных фотографий, с мимоходного общения — а затем жители тянулись за ними на концертные площадки. Например, до сих пор город с теплотой вспоминает чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон» — фантастический по своей энергетике и экзотический по своим костюмам, инструментам, танцам. Пару лет он даже был неофициальным хедлайнером «Родников России».

ИА REGNUM На Акатуй

И именно это многоголосие, сливавшееся в шествии, символизировало народное (читай — истинное) начало Дня республики — даже самые мрачные горожане, случайно ставшие свидетелями шествия, не оставались в стороне, ощущая свою сопричастность к празднику. И гордость за многонациональную страну.

Ещё одна ошибка — высылать из столицы мастеров-участников конкурса «Русь мастеровая». Так и осталось загадкой, почему в этом году такой чести удостоился Марпосад, а не Красноармейский район, честно победивший в конкурсе на право проведения основных мероприятий Дня республики. Опять-таки альтернативы Чебоксарам не предложили. Если не считать, конечно, утыканный шатрами сомнительной привлекательности залив, куда перекинули выставку «Регионы — сотрудничество без границ». В итоге столица утонула в запахах «жареного-пареного-варёного», лишившись того чарующего обаяния, которое вносили народные мастера, создававшие на глазах у зрителей шедевры. Именно эти мастера, их скромность и трудолюбие, символизировали сердце России… В результате происходившее на Красной площади можно было в целом описать двумя словами: «хлеба и зрелищ».

О выставке, впрочем, отдельно.

Деловая выставка на «Базарной площади»

Кочевавшая по крытым площадкам межрегиональная выставка «Регионы — сотрудничество без границ» в этом году осела на набережной Чебоксар. С одной стороны, это выигрышное место с точки зрения потока посетителей. С другой стороны, белоконечные шатры закрыли панорамный вид на залив и фонтаны, а тематическо-отраслевая «солянка» на Красной площади (от продажи еды до квартир) оставляла двойственное послевкусие и больше походила на ярмарку. Горожане шутили, ссылаясь на расположенную рядом затопленную Базарную площадь, что ярмарка вернулась на своё историческое место.

ИА REGNUM Игра Алены Аршиновой

ИА REGNUM Молочное застолье

Выставку посетил глава Чувашии Михаил Игнатьев в сопровождении членов своего правительства, на второй «линии» семенило депутатское трио — Николай Малов, Алена Аршинова и Леонид Черкесов (представляют Чувашию в Госдуме, входят во фракцию «Единая Россия»). Последние развлекали сами себя, произнося тосты под молоко, гоняя с чебоксарской малышнёй «чапаевские» мячи, попивая квас и дегустируя пряники с колбасой. Первых во главе с первым лицом развлекали первые лица представленных предприятий.

Львиное внимание было уделено пищевой промышленности. Так, в павильоне одной из птицефабрик Михаил Игнатьев с иронией припомнил, как лихо здесь научились отчитываться о производстве яиц — если верить их статистике, то выходило, что тут все курицы несут «яйца с двойным желтком». Практически всё правительство перепробовало разных видов молока, а двух вице-премьеров молоком даже окатили — видимо, на счастье и за особую вредность. Возле одного из молочных стендов главу республики уговорили сфотографироваться в окружении девушек модельной внешности, которых от Михаила Игнатьева резво отодвинули две невесть откуда взявшиеся прямоугольные ростовые куклы.

«Мороженым, молоком не пахнет. У них другой парфюм, в каком-то агентстве они работают», — оценивая красавиц, сказал глава Чувашии.

День республики в райцентре

Второй главной площадкой празднования в Чувашии стал Красноармейский район. Он получил на эти цели 10 млн рублей из регионального бюджета. И первое, что бросалось в глаза при въезде в село Красноармейское, — ухоженность и чистота. Как выглядят нецентральные улицы — гостям не показывали, но руководство района пообещало, что «не должно остаться тёмных переулков, плохих и грязных дворов, дорог».

Но больше всего порадовали дети — стадион был буквально усыпан детишками в национальных костюмах. Хотя и было видно, что их до этого основательно вышколили — до того, что они мужественно держали осанки, как стойкие солдатики, и действовали жёстко по сценарию. Особенно было жаль мальчиков, которые в такое погодное пекло (свыше 30 градусов по градуснику, а по ощущениям — все 40 градусов) по сценарию должны были скакать на скакалке, — но ни один из них не сдался, не сложил «оружие». С таким поколением за будущее не страшно. А вот взрослых при таком раскладе понять сложно.

ИА REGNUM На стадионе

К приезду столичных гостей на сельском стадионе, где развернулось всё действо, выстроилась колонна мужчин в белоснежных рубашках — руководители других муниципалитетов. За неимением федеральных гостей (кроме «своих», госдумовских депутатов) приходилось довольствоваться местными чиновниками. Парламентарии между тем травили истории из жизни.

«Я вам историю расскажу. На одном предприятии руководителя называли то Иван Иванович, то Иван Сергеевич, то Иван Николаевич. Ему всё это надоело — зовите меня просто: хозяин», — рассказывал Николай Малов.

Местные чиновники парировали своей историей:

«Устроился один селянин на работу. Его спрашивают: «Кто вы такой?». Он объясняет, объясняет, но никак не может объяснить. Потом сообразил: «Слушайте, вы Сидорова Николая Владимировича знаете, бывший председатель колхоза?». Знаем, сказали ему. «А у него жена была, знаете?». Конечно, все знали. «Так вот, я — её новый муж».

ИА REGNUM Зрители

ИА REGNUM Золотой дождь

Театрализованное действо, которое развернулось на стадионе, удивило своей масштабностью, красочностью и пиротехническими эффектами. Отгадка, как оказалось, была простой: в последний момент режиссуру возложили на республиканскую дирекцию культурных программ, которая уже поднаторела в массовых шоу. Иначе, говорят, пришлось бы довольствоваться самодеятельным творчеством, а в качестве хедлайнера — группой «Ярмарка», известной, помимо всего прочего, песней «Вовочка». Про кого песня — на фантазию читателя.

Михаил Игнатьев вышел к трибуне после залпов серпантина. Переливаясь на солнце, серпантин напоминал то звёздное небо, под которым прошествовал глава Чувашии, то золотой дождь. Руководитель республики отметил, что Красноармейский район «динамично развивается, повышается качество жизни», поблагодарив жителей и попросив не сбавлять темп, «который взяли».

«Руководство района готово, депутаты готовы. Жители готовы или нет?» — спросил Игнатьев селян.

«Слабо! Можете сильнее», — отреагировал глава Чувашии, добившись со второй попытки нужных зрительских децибел.

«Теперь касаясь культуры. Вот вы на себя посмотрите, какие вы красивые, какие вы нарядные! Таких костюмов нигде в мире нет. Американцы, британцы нас научили одевать рваные джинсы. Молодые люди просто полюбили эти рваные джинсы и в отдельных местах ещё ходят. Важно одеваться, ценя русскую народную, российскую культуру, прививать молодёжи эту любовь, и эта красота, эта сила будет прививать патриотические чувства — это любовь к земле, к родине. И мы будем вместе с вами, используя мощную созидательную добрую силу, двигаться только вперёд. Об этом говорит президент Владимир Владимирович Путин, мы в его команде», — сказал Михаил Игнатьев.

Столичный десант также посетил выставку подворий и поселений. Помимо дегустаций яств, внимание гостей привлекли две бабушки, которые пряли шерсть. Михаил Игнатьев подсел к ним и тоже попробовал прясть, чем вызвал у мастериц умиление, смешанное с растерянностью. И это действо длилось до тех пор, пока не подтянулся весь журналистский пул.

ИА REGNUM

«Где у нас Васильев Юрий Егорович (руководитель администрации главы Чувашии, ИА REGNUM)? Пусть попробует. Юрий Егорович, вы сможете намотать, после вас никто не размотает», — метафорично заметил Николай Малов.

Высокий чин отмолчался.

Проходя по рядам с хлебо-булочной продукцией, Игнатьев интересовался, где тут продукция местного производства. И укорял за белорусский хлеб на прилавках.

Отметим, что в рамках праздника в селе Именево открылся новый фельдшерско-акушерский пункт.

«Не только у вас открываем. Перед собой поставили задачу каждый третий ФАП снести и сделать комфортные условия для наших селян», — отметил глава Чувашии.

Его подчинённым ничего не оставалось, как объяснять, что речь идёт о строительстве новых ФАПов на месте ветхих. Михаил Игнатьев также отметил, что появление новых современных медицинских пунктов позволит не только получать в «шаговой доступности» качественные услуги, но и повысит уровень профилактики, а в целом позволит увеличить продолжительность жизни:

«Все будем жить и перешагивать 100 лет».

Что же, до 100-летия государственного формата — со дня образования Чувашской автономной области, осталось всего два года.