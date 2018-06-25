Разведвойны Ирана, Израиля и США приводят к новым сюрпризам
Анализ событий и сообщений из Ирана на протяжении всего июня 2018 года свидетельствует, что наряду с единением общества вокруг фигуры аятоллы Сейеда Али Хаменеи наблюдаются и какие-то неоднозначные явления. Стоило «реформаторам» проиграть пост спикера Мажлеса (парламента) «консерваторам» в лице Али Ардашира Лариджани, как тут же появились некое «письмо реформаторов», якобы желающих переговоров с США.
В условиях Ирана деление политиков на консерваторов и реформаторов — довольное условное, ибо считающийся главой «реформаторов» нынешний президент Хасан Роухани — это всё-таки представитель жестко настроенных «силовиков», а не только политик. Сомнений в том, что это «письмо» было, нет. Ведь вначале с помощью обосновавшейся на Западе «оппозиции», а также СМИ Израиля и арабских режимов Персидского залива, антииранские круги усиленно распространяли сведения о якобы идущих секретных переговорах между Ираном и Израилем, да еще по Сирии.
В конце мая в интервью IRNA представитель МИД Ирана Бахрам Кассеми опроверг эти сообщения:
«Иран совершенно не признает фальшивый, террористический и оккупационный режим Израиля, чтобы сесть за переговоры с ним». «Мотивы таких вводящих в заблуждение материалов совершенно ясны, — добавил Кассеми. — Такие абсурдные и предвзятые сообщения запущены, чтобы отвлечь мировое общественное мнение от недавних преступлений сионистского режима против палестинцев. Публикация таких статей веб-сайтами, связанными с арабо-еврейской осью, неудивительна в свете предательства некоторыми арабскими государствами палестинского дела».
В июне же по этому вопросу высказался и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана (ВСНБ) Али Шамхани: «Эти слухи направлены на легитимацию присутствия сионистского режима и ослабление решимости движения сопротивления».
Сейчас же, Ирану навязывают желание неких реформистов начать переговоры с США в качестве «тайного собеседника». Но вот — кто? Примечательно, что подхватившие эту идею иностранные спецслужбы молчат о том, что на протяжении всего июня именно Тегеран торпедировал информационное пространство констатациями и заявлениями о «всеядности» Вашингтона в связях с международными террористами. Очередная атака Ирана на Америку началась так: текст «иранской речи» госсекретаря США Майка Помпео был подготовлен… Мохаммедом Мохаддесином, высокопоставленным чиновником иранской террористической группировки МЕК («Моджахеддин-е Хальк»), заявило информагентство Real Iran со ссылкой на некоторые источники в Вашингтоне. Согласно этим источникам, 12 требований госсекретаря США к Ирану изначально были требованиями, предложенными иранской оппозиционной группой MEK. Это уже — нонсенс, когда бывший шеф ЦРУ и нынешний глава госдепартамента США распространяет не самостоятельные разработки американских структур, а повторяет своих марионеток, на совести которых — и предательство собственной страны, и убийства в результате терактов около 12 тыс. иранцев (начиная с 1979 г.).
Но в середине июня ресурс Fars News взорвал, так сказать, международное информационное поле, сообщив, что «появились новые документы, доказывающие, что советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон получил $40 000 за участие в собрании организации, борющейся против Ирана, «Моджахеддин-е Хальк» (MEK), в Париже в июле 2017 года». Согласно документам, появившимся на новостном веб-сайте al-Monitor, в опубликованном в январе 2018 г. отчете о раскрытии финансовой информации США относительно Болтона указано, что он получил $40 000 от МEК, выступая на собрании в Париже. Дата выступления — 1 июля 2017 г., а мероприятие получило название «События в мире — европейские иранские события». Болтон в тот же день присутствовал на собрании МEК в Париже, доболтавшись в своем выступлении, что Исламской Республике не должно быть позволено праздновать 40-летие революции в Иране. Во время своего выступления он сказал, что новый президент США Дональд Трамп полностью выступает против режима в Тегеране, отмечает Fars News, продолжая: «Недавно Джоан Стокер с американского портала Defense Post сообщила NBC, что Болтон получил от MEK более 180 000 долларов, чтобы выступать в их поддержку. Офис Болтона до сих пор отказывается комментировать это заявление».
То, что США «всю дорогу» были и являются мировой цитаделью коррупции, известно давно — но вот чтобы в коррупционной схеме деньги брались бы от террористов-убийц, это несколько ново. События в Ираке и Сирии показали, что это именно американцы создают террористические группировки типа «Аль-Каеды» или «Исламского государства» (организации, деятельность которых запрещена в РФ), а затем, представляя их как «борцов за демократию», на протяжении многих лет подпитывают их терроризм деньгами, оружием, иными ресурсами. Поэтому было абсолютно не удивительно, когда на фоне сведений о зачитывании М. Помпео «тезисов» от террористов MEK и о подкупе Дж. Болтона со стороны этой бандитской группировки член парламентской судебной комиссии Абольфазл Абутораби предупредил, что Иран подает в международный суд на США, обвиняя Вашингтон в организации террористических атак против иранского парламента и мавзолея аятоллы Хомейни в Тегеране в июне 2017 г., когда погибло 17 иранцев, даже — в «двойном теракте». Отметив, что слово государственного лидера должно быть достаточно надежным, чтобы служить доказательством в суде, Абутораби объявил, что парламент Ирана решил возбудить иск против Вашингтона.
Стоит напомнить — это не первое обвинение Ирана в адрес США в причастности к терактам прошлого года. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) обвинил Саудовскую Аравию в организации терактов, намекнув на роль Вашингтона в косвенной форме — заявив, что эти теракты «произошли всего через неделю после встречи президента США с отсталыми лидерами, которые поддерживают террористов». И когда Вашингтон выразил соболезнования в связи с трагедией, то Тегеран отверг эти «заявления о дружбе» и т.д.
Иранцы просто констатируют факты и ни в чём не передергивают. Действительно, Трамп своим сторонникам в январе 2016 году заявил: «Хиллари Клинтон создала ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с Обамой». В интервью «CBS 60 Minutes», которое транслировалось 17 июля 2016 года, он повторил: «Хиллари Клинтон изобрела ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с ее глупой политикой». И почему бы Ирану не привлечь США к серьезной международной ответственности за создание ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и за причастность к терактам в ИРИ в 2017 г., если сам американский президент публично обвинил своих предшественников?
Таков фон, на котором идет агитационно-пропагандистская кампания из США и Израиля, всё еще «ищущих» слабые звенья внутри иранской общественности. Эту бы упорную настойчивость — да в нужном направлении, например, в сторону реального содействия России, Ирану, Сирии и Ираку в войне с международным террористическим интернационалом. Или — а почему нет? — на ядерное разоружение Израиля. С апреля 2017 года Иран периодически напоминает великим державам о безотлагательной необходимости ядерного разоружения Тель-Авива. Не стал исключением и июнь 2018 года. Поэтому буквально потоки сообщений и заявлений текущего месяца, в которых различные иранские представители власти категорически отвергли просто обсуждение вопроса о переговорах с США, да еще по «повестке дня террористов MEK», не удивляют.
8 июня Бахрам Кассеми заявил, что МИД Ирана отклонил любую перспективу переговоров с правительством США по любому вопросу, если Вашингтон не уважает иранскую нацию и не воздерживается от «языка угроз и санкций». «Иран еще раз напоминает правительству США о том, что на протяжении последних 40 лет иранцы оставались равнодушными к так называемым жестким и парализующим санкциям, введенным различными администрациями США… Иран никогда не склонялся перед хулиганским поведением США и никогда не сделает этого в будущем», — добавил Кассеми.
18 июня член Комитета по национальной безопасности и внешней политике меджлиса Ирана Абольфазл Хасан Бейги, как сообщает IRNA, заявил:
«Любое предложение о необходимости участия Ирана в переговорах с США направлено на создание раскола в стране. Такие предложения делаются на основе предписаний и распоряжений Тель-Авива. Трампу и Израилю не удастся достичь своих целей. Американцы, опираясь на деньги, предоставленные Саудовской Аравией и некоторыми другими эмиратами Персидского залива, до сих пор пытались и не смогли организовать бархатную и зеленую революцию в Иране».
Как видим, в заявлении депутата Бейги наглядно видна связь между антииранской политикой США и разговорами о том, что некие «реформисты» хотят переговоров с Вашингтоном. Проблема не в том, признавать или не признавать наличие подобных настроений в «письме реформаторов». Коли об этом упомянуло 19 июня крайне близкое к аятолле Хаменеи «студенческое» информагентство ISNA — а студенты, как мы знаем, сильная опора Исламской Республики — то вопрос состоит в том, реально ли сей опус — произведение именно 100 «политических и гражданских правозащитников», как его охарактеризовало ISNA, или же это — начало некой спецоперации разведки и контрразведки Ирана?
Затрудняемся однозначно ответить на этот вопрос. Потому что сообщения ISNA о заявлениях пресс-секретаря правительства Ирана Мохаммада Бакер Ноубахта относительно невозможности вести переговоры с США, в сущности, содержат и ответ на «письмо реформаторов», и — реакцию широкой иранской общественности: «Иран отклоняет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Широкая общественность в Иране выступает против идеи этих переговоров».
Если соответствуют действительности сообщения о содержании «письма», то «100 политических и гражданских правозащитников» ничего «страшного» не предлагали. В письме содержится призыв к иранскому и американскому правительствам «провести прямые переговоры без каких-либо предварительных условий». Но представитель именно правительства Ноубахт дает ясно понять: «Это наше право противостоять издевательствам Америки. Письмо показало отсутствие политической мудрости… Мы должны стоять и сопротивляться… Наша позиция правильная, и мы должны быть едины. Исламская Республика доказала, что она будет вести переговоры с другими странами всякий раз, когда переговоры необходимы для ее национальных интересов».
Далее немного процитируем формулировки агентства ISNA, помня, чьи точки зрения представляют информационные потоки этого медиа-ресурса: «Пресс-секретарь также отметил, что данное письмо является явным проявлением свободы слова в Исламской Республике Иран. Письмо, в котором говорится, что проведение переговоров может защитить национальные интересы Ирана, а также решить некоторые из его проблем, вызвало широкую критику во всём политическом спектре. При этом большинство людей отмечает, что выход Трампа из BARJAM [т.е. Соглашение по иранскому атому JCPOA от 2015 г. — прим.] показывает его ненадежность в качестве переговорщика.
Хотим без навязывания чего-либо, еще раз подчеркнуть — то, что выдает агентство ISNA, на 90−95% уже прошло «проверку» на самом высшем уровне и несет в себе важнейшие элементы точки зрения самого аятоллы Али Хаменеи.
И уже 20 июня венчают этот массив негативной информации о перспективе ирано-американских закулисных переговоров два заявления. Вначале главный советник лидера Исламской Революции по международным вопросам Али Акбар Велайети исключил возможность переговоров между Тегераном и Вашингтоном и сказал, что участие в переговорах с США «равнозначно капитуляции».
Именно в сообщении Tasnim News впервые называются два имени «реформаторов"-подписантов — «бывший мэр Тегерана и лидер реформистской фракции Строительной партии Голямхосейн Карбасчи, а также бывший пресс-секретарь МИД Хамид Ассефи». Лица, давно никак не котирующиеся в политическом бомонде Тегерана. А затем и президент Роухани на встрече с руководителем и старшими чиновниками госинформслужбы IRIB подчеркнул, что «укрепление доверия и солидарности между народом и государственной системой является важным принципом, и национальные СМИ могут «создать надежду в обществе»:
«IRIB играет очень эффективную роль в системе национальной безопасности, враги антагонистичны по отношению к Ирану из-за многочисленных успехов, достигнутых страной в различных международных, региональных и экономических областях. Наши враги злятся на нас из-за успешного проведения выборов, нашей борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в регионе, нашей роли в региональной стабильности и безопасности, а также из-за поддержки угнетенного палестинского народа».
Он также сказал, что иранская нация никогда не поддастся неоправданному давлению и заговорам со стороны правительства США: «Мы должны попытаться смягчить опасения людей по поводу будущего и заверить их, что они никогда не столкнутся с какими-либо проблемами в сфере своих основных потребностей. Национальные СМИ могут вселить надежду и мобилизовать общественное мнение, чтобы бороться и противостоять целенаправленному давлению врагов».
Таков «баланс» внешнего давления (в том числе психологического) на Иран и иранской внутренней реакции на это давление. Впрочем, на днях удивил (наверное, в первую очередь — себя) и Израиль. Арестован бывший министр энергетики и инфраструктуры Израиля в 90-х годах Гонен Сегев по обвинению в шпионаже в пользу Ирана, сообщала 18 июня британская The Guardian со ссылкой на информацию служб внутренней безопасности Израиля. Сегев якобы «был завербован и действовал как агент от имени иранской разведки», говорится в заявлении агентства безопасности Израиля, более известного как «Шин-бет». Он был задержан в мае «по подозрению в совершении преступлений, связанных с оказанием помощи врагу в войне и шпионаже против государства Израиль», и 15 июня ему было предъявлено обвинение в многочисленных преступлениях в сфере «передачи информации врагу», говорится в заявлении.
Согласно данным израильской спецслужбы, Сегев впервые вступил в контакт с официальными лицами посольства Ирана в Нигерии в 2012 г., и дважды встречался с иранскими связниками, зная, что они представляли иранскую разведку. По данным «Шин-бет», Сегев якобы встречался с иранскими разведчиками по всему миру в отелях и на квартирах и получил от них «секретную систему связи», помогающую шифровать сообщения. Сегев предоставлял Ирану информацию о местах сил безопасности в Израиле, в том числе о зданиях и должностных лицах политических и охранных организаций, а также материалы, относящиеся к энергетическому сектору. В заявлении указывается, что Сегев указал на других израильских граждан, некоторые из которых связаны со службами безопасности и внешнеполитическими структурами, как на лиц, встречавшихся с иранскими разведчиками, которых он представил им как «обычных бизнесменов».
Пока трудно судить, что это такое — история с публичным признанием Израиля об изобличении экс-министра Сегева. То ли — «ответ» Ирана, как предумышленный «слив» уже ненужного агента, дабы продемонстрировать Тель-Авиву и Вашингтону: у вас в тылу работают наши агентурные сети, не обольщайтесь на иранских «реформаторов», террористов из MEK и так далее. То ли — реальный успех израильской «Шин-бет», сумевшей нейтрализовать многие годы шпионившего на Тегеран ценного агента иранских спецслужб. Поэтому у нас «появление письма реформаторов» вызывает не стремление «нащупать», кто же там со стороны Тегерана замыслил переговоры с Трампом, которого самая высшая власть Ирана уже и «хулиганом» именует. Если иранские власти открыто обвиняют власти США в причастности к созданию ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и в причастности к двойному теракту в Иране летом 2017 года, и при этом советник американского президента Болтон обвиняется в получении взяток от иранских террористов MEK, а госсекретарь Помпео — в том, что работает «спикером» у террористической организации MEK, то у беспристрастных наблюдателей интерес вызывает вопрос: что там «в запасе» у разведки Ирана и как еще будут скомпрометированы власти США и Израиля, допустим, иранскими «реформаторами» или «оппозицией», а то и — террористами из MEK?
История с экс-министром Сегевом, даже если — это реальный успех контрразведки Израиля «Шин-бет», при данных условиях сослужит добрую службу именно Тегерану, а не Вашингтону. Ведь теперь и спецслужбам США придется иметь в виду, что внутри американских систем категории «top secret» могут внезапно «найтись» свои «бывшие министры Сегевы», работавшие долгие годы на иранские спецслужбы. Так что царящие в стане США-Израиля настроения вполне сопоставимы с недоумением и смятением. Иран же, еще раз наглядно продемонстрировав, что в его обществе основные силы консолидированы, а тем, кто «пишет письма», грозят обвинения в предательстве, продолжает наносить своим врагам ощутимые моральные пощечины и разведывательный ущерб.