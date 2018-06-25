Анализ событий и сообщений из Ирана на протяжении всего июня 2018 года свидетельствует, что наряду с единением общества вокруг фигуры аятоллы Сейеда Али Хаменеи наблюдаются и какие-то неоднозначные явления. Стоило «реформаторам» проиграть пост спикера Мажлеса (парламента) «консерваторам» в лице Али Ардашира Лариджани, как тут же появились некое «письмо реформаторов», якобы желающих переговоров с США.

В условиях Ирана деление политиков на консерваторов и реформаторов — довольное условное, ибо считающийся главой «реформаторов» нынешний президент Хасан Роухани — это всё-таки представитель жестко настроенных «силовиков», а не только политик. Сомнений в том, что это «письмо» было, нет. Ведь вначале с помощью обосновавшейся на Западе «оппозиции», а также СМИ Израиля и арабских режимов Персидского залива, антииранские круги усиленно распространяли сведения о якобы идущих секретных переговорах между Ираном и Израилем, да еще по Сирии.

В конце мая в интервью IRNA представитель МИД Ирана Бахрам Кассеми опроверг эти сообщения:

«Иран совершенно не признает фальшивый, террористический и оккупационный режим Израиля, чтобы сесть за переговоры с ним». «Мотивы таких вводящих в заблуждение материалов совершенно ясны, — добавил Кассеми. — Такие абсурдные и предвзятые сообщения запущены, чтобы отвлечь мировое общественное мнение от недавних преступлений сионистского режима против палестинцев. Публикация таких статей веб-сайтами, связанными с арабо-еврейской осью, неудивительна в свете предательства некоторыми арабскими государствами палестинского дела».

В июне же по этому вопросу высказался и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана (ВСНБ) Али Шамхани: «Эти слухи направлены на легитимацию присутствия сионистского режима и ослабление решимости движения сопротивления».

Сейчас же, Ирану навязывают желание неких реформистов начать переговоры с США в качестве «тайного собеседника». Но вот — кто? Примечательно, что подхватившие эту идею иностранные спецслужбы молчат о том, что на протяжении всего июня именно Тегеран торпедировал информационное пространство констатациями и заявлениями о «всеядности» Вашингтона в связях с международными террористами. Очередная атака Ирана на Америку началась так: текст «иранской речи» госсекретаря США Майка Помпео был подготовлен… Мохаммедом Мохаддесином, высокопоставленным чиновником иранской террористической группировки МЕК («Моджахеддин-е Хальк»), заявило информагентство Real Iran со ссылкой на некоторые источники в Вашингтоне. Согласно этим источникам, 12 требований госсекретаря США к Ирану изначально были требованиями, предложенными иранской оппозиционной группой MEK. Это уже — нонсенс, когда бывший шеф ЦРУ и нынешний глава госдепартамента США распространяет не самостоятельные разработки американских структур, а повторяет своих марионеток, на совести которых — и предательство собственной страны, и убийства в результате терактов около 12 тыс. иранцев (начиная с 1979 г.).

Gage Skidmore Майк Помпео

Но в середине июня ресурс Fars News взорвал, так сказать, международное информационное поле, сообщив, что «появились новые документы, доказывающие, что советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон получил $40 000 за участие в собрании организации, борющейся против Ирана, «Моджахеддин-е Хальк» (MEK), в Париже в июле 2017 года». Согласно документам, появившимся на новостном веб-сайте al-Monitor, в опубликованном в январе 2018 г. отчете о раскрытии финансовой информации США относительно Болтона указано, что он получил $40 000 от МEК, выступая на собрании в Париже. Дата выступления — 1 июля 2017 г., а мероприятие получило название «События в мире — европейские иранские события». Болтон в тот же день присутствовал на собрании МEК в Париже, доболтавшись в своем выступлении, что Исламской Республике не должно быть позволено праздновать 40-летие революции в Иране. Во время своего выступления он сказал, что новый президент США Дональд Трамп полностью выступает против режима в Тегеране, отмечает Fars News, продолжая: «Недавно Джоан Стокер с американского портала Defense Post сообщила NBC, что Болтон получил от MEK более 180 000 долларов, чтобы выступать в их поддержку. Офис Болтона до сих пор отказывается комментировать это заявление».

То, что США «всю дорогу» были и являются мировой цитаделью коррупции, известно давно — но вот чтобы в коррупционной схеме деньги брались бы от террористов-убийц, это несколько ново. События в Ираке и Сирии показали, что это именно американцы создают террористические группировки типа «Аль-Каеды» или «Исламского государства» (организации, деятельность которых запрещена в РФ), а затем, представляя их как «борцов за демократию», на протяжении многих лет подпитывают их терроризм деньгами, оружием, иными ресурсами. Поэтому было абсолютно не удивительно, когда на фоне сведений о зачитывании М. Помпео «тезисов» от террористов MEK и о подкупе Дж. Болтона со стороны этой бандитской группировки член парламентской судебной комиссии Абольфазл Абутораби предупредил, что Иран подает в международный суд на США, обвиняя Вашингтон в организации террористических атак против иранского парламента и мавзолея аятоллы Хомейни в Тегеране в июне 2017 г., когда погибло 17 иранцев, даже — в «двойном теракте». Отметив, что слово государственного лидера должно быть достаточно надежным, чтобы служить доказательством в суде, Абутораби объявил, что парламент Ирана решил возбудить иск против Вашингтона.

Gage Skidmore Джон Болтон

Стоит напомнить — это не первое обвинение Ирана в адрес США в причастности к терактам прошлого года. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) обвинил Саудовскую Аравию в организации терактов, намекнув на роль Вашингтона в косвенной форме — заявив, что эти теракты «произошли всего через неделю после встречи президента США с отсталыми лидерами, которые поддерживают террористов». И когда Вашингтон выразил соболезнования в связи с трагедией, то Тегеран отверг эти «заявления о дружбе» и т.д.

Иранцы просто констатируют факты и ни в чём не передергивают. Действительно, Трамп своим сторонникам в январе 2016 году заявил: «Хиллари Клинтон создала ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с Обамой». В интервью «CBS 60 Minutes», которое транслировалось 17 июля 2016 года, он повторил: «Хиллари Клинтон изобрела ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с ее глупой политикой». И почему бы Ирану не привлечь США к серьезной международной ответственности за создание ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и за причастность к терактам в ИРИ в 2017 г., если сам американский президент публично обвинил своих предшественников?

Таков фон, на котором идет агитационно-пропагандистская кампания из США и Израиля, всё еще «ищущих» слабые звенья внутри иранской общественности. Эту бы упорную настойчивость — да в нужном направлении, например, в сторону реального содействия России, Ирану, Сирии и Ираку в войне с международным террористическим интернационалом. Или — а почему нет? — на ядерное разоружение Израиля. С апреля 2017 года Иран периодически напоминает великим державам о безотлагательной необходимости ядерного разоружения Тель-Авива. Не стал исключением и июнь 2018 года. Поэтому буквально потоки сообщений и заявлений текущего месяца, в которых различные иранские представители власти категорически отвергли просто обсуждение вопроса о переговорах с США, да еще по «повестке дня террористов MEK», не удивляют.

8 июня Бахрам Кассеми заявил, что МИД Ирана отклонил любую перспективу переговоров с правительством США по любому вопросу, если Вашингтон не уважает иранскую нацию и не воздерживается от «языка угроз и санкций». «Иран еще раз напоминает правительству США о том, что на протяжении последних 40 лет иранцы оставались равнодушными к так называемым жестким и парализующим санкциям, введенным различными администрациями США… Иран никогда не склонялся перед хулиганским поведением США и никогда не сделает этого в будущем», — добавил Кассеми.

Meghdad Madadi Бахрам Кассеми

18 июня член Комитета по национальной безопасности и внешней политике меджлиса Ирана Абольфазл Хасан Бейги, как сообщает IRNA, заявил:

«Любое предложение о необходимости участия Ирана в переговорах с США направлено на создание раскола в стране. Такие предложения делаются на основе предписаний и распоряжений Тель-Авива. Трампу и Израилю не удастся достичь своих целей. Американцы, опираясь на деньги, предоставленные Саудовской Аравией и некоторыми другими эмиратами Персидского залива, до сих пор пытались и не смогли организовать бархатную и зеленую революцию в Иране».

Как видим, в заявлении депутата Бейги наглядно видна связь между антииранской политикой США и разговорами о том, что некие «реформисты» хотят переговоров с Вашингтоном. Проблема не в том, признавать или не признавать наличие подобных настроений в «письме реформаторов». Коли об этом упомянуло 19 июня крайне близкое к аятолле Хаменеи «студенческое» информагентство ISNA — а студенты, как мы знаем, сильная опора Исламской Республики — то вопрос состоит в том, реально ли сей опус — произведение именно 100 «политических и гражданских правозащитников», как его охарактеризовало ISNA, или же это — начало некой спецоперации разведки и контрразведки Ирана?

Затрудняемся однозначно ответить на этот вопрос. Потому что сообщения ISNA о заявлениях пресс-секретаря правительства Ирана Мохаммада Бакер Ноубахта относительно невозможности вести переговоры с США, в сущности, содержат и ответ на «письмо реформаторов», и — реакцию широкой иранской общественности: «Иран отклоняет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Широкая общественность в Иране выступает против идеи этих переговоров».

Если соответствуют действительности сообщения о содержании «письма», то «100 политических и гражданских правозащитников» ничего «страшного» не предлагали. В письме содержится призыв к иранскому и американскому правительствам «провести прямые переговоры без каких-либо предварительных условий». Но представитель именно правительства Ноубахт дает ясно понять: «Это наше право противостоять издевательствам Америки. Письмо показало отсутствие политической мудрости… Мы должны стоять и сопротивляться… Наша позиция правильная, и мы должны быть едины. Исламская Республика доказала, что она будет вести переговоры с другими странами всякий раз, когда переговоры необходимы для ее национальных интересов».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние, Трамп, Иран, ядерная сделка

Далее немного процитируем формулировки агентства ISNA, помня, чьи точки зрения представляют информационные потоки этого медиа-ресурса: «Пресс-секретарь также отметил, что данное письмо является явным проявлением свободы слова в Исламской Республике Иран. Письмо, в котором говорится, что проведение переговоров может защитить национальные интересы Ирана, а также решить некоторые из его проблем, вызвало широкую критику во всём политическом спектре. При этом большинство людей отмечает, что выход Трампа из BARJAM [т.е. Соглашение по иранскому атому JCPOA от 2015 г. — прим.] показывает его ненадежность в качестве переговорщика.

Хотим без навязывания чего-либо, еще раз подчеркнуть — то, что выдает агентство ISNA, на 90−95% уже прошло «проверку» на самом высшем уровне и несет в себе важнейшие элементы точки зрения самого аятоллы Али Хаменеи.

И уже 20 июня венчают этот массив негативной информации о перспективе ирано-американских закулисных переговоров два заявления. Вначале главный советник лидера Исламской Революции по международным вопросам Али Акбар Велайети исключил возможность переговоров между Тегераном и Вашингтоном и сказал, что участие в переговорах с США « равнозначно капитуляции ».

Именно в сообщении Tasnim News впервые называются два имени «реформаторов"-подписантов — «бывший мэр Тегерана и лидер реформистской фракции Строительной партии Голямхосейн Карбасчи, а также бывший пресс-секретарь МИД Хамид Ассефи». Лица, давно никак не котирующиеся в политическом бомонде Тегерана. А затем и президент Роухани на встрече с руководителем и старшими чиновниками госинформслужбы IRIB подчеркнул, что «укрепление доверия и солидарности между народом и государственной системой является важным принципом, и национальные СМИ могут «создать надежду в обществе»:

«IRIB играет очень эффективную роль в системе национальной безопасности, враги антагонистичны по отношению к Ирану из-за многочисленных успехов, достигнутых страной в различных международных, региональных и экономических областях. Наши враги злятся на нас из-за успешного проведения выборов, нашей борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в регионе, нашей роли в региональной стабильности и безопасности, а также из-за поддержки угнетенного палестинского народа».

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

Он также сказал, что иранская нация никогда не поддастся неоправданному давлению и заговорам со стороны правительства США: «Мы должны попытаться смягчить опасения людей по поводу будущего и заверить их, что они никогда не столкнутся с какими-либо проблемами в сфере своих основных потребностей. Национальные СМИ могут вселить надежду и мобилизовать общественное мнение, чтобы бороться и противостоять целенаправленному давлению врагов».

Таков «баланс» внешнего давления (в том числе психологического) на Иран и иранской внутренней реакции на это давление. Впрочем, на днях удивил (наверное, в первую очередь — себя) и Израиль. Арестован бывший министр энергетики и инфраструктуры Израиля в 90-х годах Гонен Сегев по обвинению в шпионаже в пользу Ирана, сообщала 18 июня британская The Guardian со ссылкой на информацию служб внутренней безопасности Израиля. Сегев якобы «был завербован и действовал как агент от имени иранской разведки», говорится в заявлении агентства безопасности Израиля, более известного как «Шин-бет». Он был задержан в мае «по подозрению в совершении преступлений, связанных с оказанием помощи врагу в войне и шпионаже против государства Израиль», и 15 июня ему было предъявлено обвинение в многочисленных преступлениях в сфере «передачи информации врагу», говорится в заявлении.

Согласно данным израильской спецслужбы, Сегев впервые вступил в контакт с официальными лицами посольства Ирана в Нигерии в 2012 г., и дважды встречался с иранскими связниками, зная, что они представляли иранскую разведку. По данным «Шин-бет», Сегев якобы встречался с иранскими разведчиками по всему миру в отелях и на квартирах и получил от них «секретную систему связи», помогающую шифровать сообщения. Сегев предоставлял Ирану информацию о местах сил безопасности в Израиле, в том числе о зданиях и должностных лицах политических и охранных организаций, а также материалы, относящиеся к энергетическому сектору. В заявлении указывается, что Сегев указал на других израильских граждан, некоторые из которых связаны со службами безопасности и внешнеполитическими структурами, как на лиц, встречавшихся с иранскими разведчиками, которых он представил им как «обычных бизнесменов».

Shabak.gov.il Шин-бет

Пока трудно судить, что это такое — история с публичным признанием Израиля об изобличении экс-министра Сегева. То ли — «ответ» Ирана, как предумышленный «слив» уже ненужного агента, дабы продемонстрировать Тель-Авиву и Вашингтону: у вас в тылу работают наши агентурные сети, не обольщайтесь на иранских «реформаторов», террористов из MEK и так далее. То ли — реальный успех израильской «Шин-бет», сумевшей нейтрализовать многие годы шпионившего на Тегеран ценного агента иранских спецслужб. Поэтому у нас «появление письма реформаторов» вызывает не стремление «нащупать», кто же там со стороны Тегерана замыслил переговоры с Трампом, которого самая высшая власть Ирана уже и «хулиганом» именует. Если иранские власти открыто обвиняют власти США в причастности к созданию ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и в причастности к двойному теракту в Иране летом 2017 года, и при этом советник американского президента Болтон обвиняется в получении взяток от иранских террористов MEK, а госсекретарь Помпео — в том, что работает «спикером» у террористической организации MEK, то у беспристрастных наблюдателей интерес вызывает вопрос: что там «в запасе» у разведки Ирана и как еще будут скомпрометированы власти США и Израиля, допустим, иранскими «реформаторами» или «оппозицией», а то и — террористами из MEK?

История с экс-министром Сегевом, даже если — это реальный успех контрразведки Израиля «Шин-бет», при данных условиях сослужит добрую службу именно Тегерану, а не Вашингтону. Ведь теперь и спецслужбам США придется иметь в виду, что внутри американских систем категории «top secret» могут внезапно «найтись» свои «бывшие министры Сегевы», работавшие долгие годы на иранские спецслужбы. Так что царящие в стане США-Израиля настроения вполне сопоставимы с недоумением и смятением. Иран же, еще раз наглядно продемонстрировав, что в его обществе основные силы консолидированы, а тем, кто «пишет письма», грозят обвинения в предательстве, продолжает наносить своим врагам ощутимые моральные пощечины и разведывательный ущерб.