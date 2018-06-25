Продажи

balsas.it Авторынок

Согласно данным ассоциации «Укравтопром», продажи б/у автомобилей в мае снова превысили реализацию новых автомобилей: 7761 из 14.643 шт, т. е. 53%. Пятёрка лидеров в сегменте б/у в мае выглядела так: Volkswagen (1123 шт.), Renault (1099 шт.), Scoda (750 шт.), Ford (537 шт.), Opel (428 шт.).

Иными словами, авторынок на Украине всё ещё растёт, но в основном за счёт именно б/у автомобилей. Новых моделей за этот месяц автодилеры продали около 6900 шт., и это всего на 9% больше, чем в прошлом году. Тогда как прирост по б/у — 60−70%. Результаты за 5 месяцев — 32.213 шт. (новые) и 33.576 шт. (с пробегом).

К тому же, минимальный рост есть только, если считать по прошлому году. А если брать соотношение «текущий месяц/предыдущий месяц», то автодилеры в один голос говорят: на рынке новых автомобилей застой и даже лёгкое падение продаж.

Дело в том, что продавцы б/у автомобилей идут в ногу с рынком и с настроениями покупателей. Скажем, предлагают не просто автомобиль с пробегом, а южно-корейский автомобиль с промышленно-установленным LPG-двигателем (на сжиженном газе). В Южной Корее, как и на Украине, этот вид топлива популярен, кроме того, это гораздо надёжнее и дешевле, чем ставить ГБО, пускай и самую его современную версию.

Хуже стали продаваться не только новые легковушки, но и новые автобусы. В мае удалось продать только 50 шт. (сразу — 55% к аналогичному периоду прошлого года), с начала года — чуть более 300 шт (-29%). Любопытно, что 2-е место по продажам на Украине до сих пор удерживает ПАЗ, хотя дилерам в мае этого года удалось продать только 10 автобусов (40 шт. в мае прошло года).

(сс) Шатилло Г.В Вид проходной Минского Автомобильного Завода

На фоне этого очень контрастно смотрится новость о крупном контракте Львова с белорусским МАЗ: мэрия города в этом году закупит сразу 100 белорусских автобусов. Это самый крупный контракт МАЗ с украинскими покупателями за всю историю (Киев покупал 185 автобусов к Евро-2012, но тогда поставка растянулась на 2011−2012 гг.). Никто из украинских производителей, а это как минимум 4 компании, выпускающие автобусы на постоянной основе, пока не в состоянии освоить производство крупных моделей для нужд коммунальных транспортных предприятий.

Импорт и махинации

Соотношение в пользу б/у автомобилей могло бы быть даже большим, но помешали фискалы, прикрывшие одну из крупных схем импорта:

«…Уже установлено, что в течение 2016−2018 гг. участники схемы вносили недостоверные сведения о фактической стоимости транспортных средств в инвойсах, которые подавались таможням. Она указывалась ниже в 2−2,5 раза, чем реальная рыночная. Злоумышленники использовали реквизиты предприятий импортеров, подконтрольных предприятий-нерезидентов и экспертные заключения подконтрольного субъекта оценочной деятельности, что позволяло минимизировать таможенные платежи и легализовать транспортные средства на таможенной территории Украины», — говорится в пресс-релизе государственной фискальной службы.

Только эта компания успела ввезти на Украину 3,6 тыс. автомобилей оценочной стоимостью более 740 млн грн.

Ещё в один заметный скандал умудрилась вляпаться компания «Порше Украина» — вполне официальный импортёр. Для 2800 ввезённых ими автомобилей Volkswagen аннулировали регистрацию. Дело в том, что компания ввезла на Украину дизельные Golf Sportwagen, предназначенные для рынка Мексики. Из-за разницы в экологических стандартах (содержание вредных веществ в выхлопах) стоимость этих автомобилей была более чем вдвое ниже аналогичных автомобилей для рынка Европы (а значит, и Украины). Официально продавать их было нельзя, поэтому данные экспертизы попросту подделали.

(сс) Zytonits Volkswagen Golf SportWagen

Более того, похоже, что аналогичную схему импортёр провернул и с Audi A3, и следующим шагом станет аннулирование регистраций владельцам этих автомобилей, благо продать их успели лишь около 1000 шт. Скорее всего, компанию ждёт банкротство, а её руководителей — судебные процессы: владельцы «мексиканских» Volkswagen уже сейчас заваливают суды исками с требованием о расторжении сделок купли-продажи, а это десятки миллионов евро.

Производство

Автомобильная отрасль Украины продолжает стагнировать. В мае украинскими производителями было выпущено всего 442 автомобиля всех типов (-38,8% к аппг). Для сравнения — буквально 10 лет назад выпускали в 90 раз (!) больше.

Легковые автомобили, как и в предыдущие месяцы, собирали только на заводе «Еврокар» в Закарпатье (крупноузловая сборка Scoda) — 374 шт. (-43,5% к аппг). Коммерческих автомобилей выпустили всего 5 шт. (-17%). Единственный, кто в мае сработал в плюс, — производители автобусов — 63 шт. (+17%).

Неутешительные итоги побуждают производителей обращаться напрямую к правительству. Так, руководство корпорации «Богдан» (производство автобусов) в письме на имя премьер-министра Владимира Гройсмана попросило закупать за средства налогоплательщиков только украинскую продукцию.

Электромобили

Министерство инфраструктуры не оставляет попыток заманить на Украину производителей электромобилей. В транспортной стратегии на период до 2030 года, презентованной недавно министерством, указывается, что до этого срока на Украине должны появиться сразу 2 завода по производству электромобилей, а также грузовиков, автобусов, самолётов и речных судов на электротяге. Стратегия — это, конечно, хорошо. Однако, к примеру, в соседней Белоруссии с планами дела обстоят более конкретно: там уже подписано соглашение о создании к 2022 году сборочного производства китайских электромобилей Zotye, КНР инвестирует в проект около 600 млн долл. Украина такими наработками похвалиться не может. К тому же выпуск электромобилей уже планирует Турция (200 тыс. в год, начало продаж в 2021 году), а также находящийся не так уж далеко Узбекистан.

Впрочем, конкуренты условного украинского сборочного производства — не столько соседние страны, сколько доходы украинских потребителей. Большинство электромобилей на рынке, по-прежнему, — бывшие в употреблении.

Поэтому профильный министр Владимир Омелян пока что умерил аппетиты и зазывает на Украину производителя аккумуляторных батарей — китайскую BYD, предлагая Украину как плацдарм для выхода на рынок ЕС. Формально Соглашение об ассоциации с ЕС даёт такую возможность.

(сс) mtu.gov.ua Владимир Омелян

Но привлекают китайского производителя не только СА с ЕС, но и льготами. В Раду подан законопроект, предусматривающий значительные налоговые послабления для производителей аккумуляторных батарей в случае, если они производят их из сырья, которое сами же и добывают. В этом случае ставка налога на прибыль с продажи этих батарей будет равняться 0%.

Это не единственные послабления. Покупателям электромобилей в случае принятия этого законопроекта на придётся платить налог в ПФ при регистрации электромобиля. Кроме того, в конце года они будут иметь право на компенсацию уплаченных за год налогов.

Впрочем, главная цель украинских чиновников всё же не BYD, а Tesla.

«Мы верим, что нам удастся убедить самого большого в мире производителя электромобилей — компанию Tesla Motors — создать свою Gigafactory по производству аккумуляторных батарей в Украине», — заявил Омелян во время презентации стратегии.

Видимо, этим и объясняются довольно серьёзные уступки производителям батарей в законопроекте: ещё ни один потенциальный инвестор не получал таких щедрых предложений от украинских властей.

У частного капитала пока получается лучше. Мы уже писали о том, что энергохолдинг «ДТЭК-Энерго» (принадлежит Ринату Ахметову) в начале июня презентовал сеть своих зарядных станций для электромобилей Strum.

«Мы планируем покрытие трасс Киев — Одесса, Киев — Львов, Киев — Харьков. Начало инсталляций станций на трассах ожидаем уже в этом году. В следующем году рассчитываем покрыть как минимум одну из трасс», — цитирует infocar.ua руководителя проекта Strum Игоря Ковалёва.

По его словам, они ещё не определились с диапазоном между станциями: рабочих вариантов два — 70−80 км и 90−100 км.

О похожих планах заявила и сеть АЗС WOG.

«В первую очередь это будут АЗК на основных трассах: Киев — Харьков, Киев — Одесса, Киев — Львов, где расстояние между городами превышает запас хода автомобиля от одной зарядки, и где большой поток автомобилей. Это будут как обычные зарядки, так и супербыстрые», — говорится в пресс-релизе компании.

Причём одних только скоростных зарядных станций WOG планирует установить около 300 штук. В настоящее время, по данным ассоциации CHAdeMO, на Украине всего 131 ЗС типа «суперчарджер». Впрочем, «всего» — это в сравнении. Скажем, в соседней Польше — 47.

Согласно данным маркетингового агентства IRS Group, количество зарегистрированных электромобилей на 1 июня достигло 7871 шт. По динамике первых 5 месяцев продажи выросли на 59% (2114 шт. продано в январе-мае). Четверть из них — в Киеве. Если темпы продаж сохранятся, то по итогам года на Украине может прибавиться около 5000 электромобилей.

Лидирует по прежнему Nissan Leaf (75% доля рынка). Затем идут BMW i3 (4%), Tesla Model S (3%), Ford Focus (3%).

Также сообщается, что мода на электромобили начинает проникать в регионы: например, в январе-апреле количество электромобилей в Тернопольской области выросло в 7,7 раз.

В транспортной стратегии предусматривается, что к 2030 году их количество достигнет 700 тыс. шт.

«Евробляхи»

Выборы всё ближе, а поэтому депутаты активизировались с вопросом легализации «евроблях» (б/у автомобили из Европы, завезенные на Украину без оплаты налогов по различных обходным схемам). 17 июня в Верховной раде были зарегистрированы сразу 2 законопроекта на этот счет. Правда, вряд ли стоит говорить о какой-то конкуренции законодателей, поскольку оба проекта поданы одной и той же депутатской группой. Т. е. 2 проекта — это какой-то чисто технический момент.

Над схемой легализации б/у автомобилей из Европы украинские депутаты работают уже больше года. Как утверждается — работают в тесном контакте с представителями заинтересованных групп (ассоциаций владельцев «евроблях»). Только результатов этого контакта пока не заметно.

«…закон должен быть один для всех — и старые, и новые авто нужно растаможивать по одинаковым правилам… Мы требуем, чтобы убрали норму о Евро-5 [запрет ввоза автомобилей с более ранними нормативами, т. е. Евро-4 и т. д — прим. ред.]… Налоговые ставки должны быть доступными. То есть не более 500−1000 евро за автомобили стоимостью 2−3 тысячи евро 2000−2005 года выпуска (а это основная масса «евроблях» — прим. ред.). Нам обещали, что все эти требования будут учтены», — перечисляет корреспонденту «Страна.ua» глава ассоциации «Евросила» Александр Чернявский.

Однако, судя по законопроекту №8487, получается, что платить владельцам «евроблях» придётся больше. Там предусмотрена сложная формула расчёта акциза: разные коэффициенты для бензиновых и дизельных двигателей и их литража, повышающие коэффициенты в зависимости от возраста автомобиля. Украинцы хотят ввозить автомобили возрастов 10−15 лет — они обходятся дешевле всего. Но в таком случае уложиться в 500−1000 евро не получится. Скажем, журналисты уже подсчитали, что акциз на Audi A6 с объёмом двигателя 2,5 л 2005 года выпуска (украинцы часто берут такую модель) обойдется по этому законопроекту в 2812 евро. Плюс ещё около 600 евро потянет НДС. В результате за легализацию такого автомобиля придётся выложить даже чуть больше, чем он стоит в ЕС. Правда, перед легализацией на Украине такой автомобиль придётся гнать по месту регистрации, снимать с регистрации и перегонять обратно. В общем вряд ли владельцы «евроблях» сильно обрадуются такому законопроекту.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» реж. В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР На мерседесе

Следует отметить, что примерно такой же диапазон (2500−3000 евро) назвала журналистам в кулуарах ВР глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина. Так что расчёт журналистов получился верным.

Впрочем, есть мнение, что протесты против этих законопроектов будут инициированы не столько самими автовладельцами, сколько «представителями малого бизнеса», а проще говоря, контрабандистами.

«Они за свои услуги берут 1000 евро, а если человеку нужно будет заплатить 1500 евро за «растаможку» среднего автомобиля, человек выберет 1500 евро. И поэтому им это однозначно невыгодно», — говорит генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко в комментарии для «Апостроф-Экономика».

Он предсказывает, что лобби зарабатывающих на «евробляхах» будет делать всё возможное, чтобы провалить оба законопроекта (кстати, возможно их именно поэтому два).

Парадоксально, но их интересы в данном случае совпадают с интересами официальных импортёров. Дело в том, что закон упорядочивает финансовые отношения импортёра б/у автомобиля и государства. Это «евробляхерам» придётся платить дороже, а вот тем, кто занимается импортом автомобилей с пробегом и в хорошем состоянии — наоборот.

«Допустим, импортер вложил минимум три-пять миллионов долларов в концептуальный автосалон. А теперь рядом с таким салоном кто-то арендует кусок земли, оградит сеткой-рабицей и начнет торговать двух‑ и трёхлетними авто. Многие люди — потенциальные покупатели новых авто, пойдут покупать двух‑ и трехлетние машины. Старые «евробляхи» их уже не заинтересуют, но двух-, трехлетнюю машину после лизинга они с удовольствием возьмут», — поясняет Назаренко в комментарии РБК-Украина.

Тем временем, владельцам б/у автомобилей из Европы жить становится сложнее и без заботы законодателей. Портал UBR сообщает о случаях отказа работников СТО брать на ремонт «евробляхи». Речь, конечно же, о крупных брендовых СТО. Во-первых, их количество и мощность рассчитывается производителем, исходя из продаж в регионе и примерного общего количества автомобилей бренда. Массовый завоз автомобилей из другого региона этот баланс нарушает, возникают очереди. Владельцы «честно купленных» (т. е. легально ввезённых импортёрами на Украину) автомобилей возмущаются: они платили не только за сам автомобиль, но и за его послепродажное обслуживание. Владельцу «евробляхи» оно особо не нужно: он приводит автомобиль в порядок после пригона на Украину, эксплуатирует, а потом продаёт на запчасти.

Вторая причина — финансы. Владелец пригоняет автомобиль на СТО, его диагностируют, после чего выясняется, что привести его в порядок обойдётся в 1−2 тыс. долл. Т. е. столько же, за сколько она была куплена. Владелец едет искать более дешёвых мастеров.

Силовой блок правительства, со своей стороны, также подготовил владельцам «евроблях» пилюлю.

С 21 июня по 31 декабря 2018 года будет проводиться эксперимент, цель которого — выработать действенные меры против уклонения владельцами б/у автомобилей от таможенных платежей. Для этого работникам полиции предоставлено право находиться в зонах таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу. А генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предупредил таможенников, что прокуратура в курсе их «ставок» за пропуск на Украину нерастаможенных автомобилей и на время эксперимента таможня — на особом контроле.

Государственная фискальная служба тем временем обновила информацию по количеству «евроблях». По данным ведомства, более 364 тыс. автомобилей заехали на Украину в режиме временного ввоза, однако фактически находятся тут на постоянной основе. Из них с нарушением сроков регистрации — 207 тыс. штук, однако эта формулировка довольно расплывчата из-за неоднозначности самой схемы временного ввоза. Таким образом, количество нарушителей может колебаться в пределах 250−300 тыс. Самым большим поставщиком «евроблях» остаётся Польша: оттуда на начало июня на Украину заехало более 68 тыс. автомобилей.