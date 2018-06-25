В Чувашии прошёл День республики. Деловую часть главного национального праздника региона, стержнем которой был Чебоксарский экономический форум, и который в этом году по невнятным причинам отменили, спасла оппозиция: лидер чувашских справороссов, глава комитета Госдумы по финансовому рынку и председатель Совета ассоциации банков России Анатолий Аксаков провёл на малой родине выездное заседание. Под финансовый саммит в республику удалось заманить представителей (на уровне руководителей и их заместителей) практически всех ключевых финансовых институтов, задействованных в проектном финансировании, — федеральных министерств, Центробанка, Внешэкономбанка, МСП Банка, различных корпораций.

Cap.ru Президиум

Бросалось в глаза то, что высокие гости, протокольно прозаседав менее полутора часов, рвались на чувашские предприятия, чтобы получить обратную связь и вместе с производственниками (а не чиновниками) обсудить новые вызовы. Ещё более бросилась в глаза реакция региональной власти, которая попыталась приписать себе все заслуги по проведению мероприятия, поблагодарив публично только спикера Госдумы Вячеслава Володина, так как «наши договорённости позволили нам здесь собраться». Данное заявление вызвало у оппозиции недоумение: справороссы подчеркнули, что это была инициатива лично Аксакова. На фоне того, что у «СР» сложились с властью напряжённо-скандальные отношения, наблюдатели восприняли это как «политический мазохизм». В самой партии такое предположение опровергли, назвав свои действия «патриотизмом, ответственностью и желанием получить обратную связь от производственников».

Кто «давит» на Центробанк

Комитет Госдумы по финансовому рынку провёл в Чувашии выездное заседание по вопросам проектного финансирования в регионах. Те субъекты, которые раньше освоят инструменты проектного финансирования, смогут претендовать на большую долю федеральной поддержки и участие в программах, реализуемых федеральными институтами развития, пояснил Анатолий Аксаков. В качестве основного финансового механизма проектное финансирование рассматривается при создании новых высокотехнологичных производств и транспортной инфраструктуры, в жилищном строительстве и при поддержке среднего бизнеса, развиваемой корпорацией МСП и федеральным Фондом развития промышленности.

Cap.ru Выездное заседание комитета Госдумы по финансовом рынку

Дискуссии вызвали жёсткие условия поддержки высокотехнологичных производств. Стоимость проектов должна превышать 3 млрд рублей, из них кредиторы вкладывают 70−80%, а инициатор должен в качестве основного капитала вложить оставшиеся 20−30% стоимости — это порядка 600 млн рублей. Как показывает опыт, сегодня многие предприниматели не располагают такими средствами. Депутаты обратили внимание на то, что «входной билет» особенно высок для регионов с меньшей бюджетной обеспеченностью, если говорить о проектах государственно-частного партнёрства. По мнению парламентариев, «банки должны сыграть здесь свою роль, посоветовать, как помочь тем, кто имеет перспективные проекты», но не имеет стартовых средств.

Заместитель директора департамента Банка России Иван Семагин в свою очередь отметил, что «движемся по направлению снижения расходов кредитных организаций», обойдя претензии в части высоких кредитных ставок.

«Мы сейчас критикуем Центральный банк, поскольку «Программа 6,5%» уже становится слишком высокой. Ставки снижаются, и они практически становится рыночными. Поэтому давим на ЦБ, чтобы уже не 6,5% устанавливали», — пояснил Анатолий Аксаков.

Моногородам не хватает «агрессии»

В проектное финансирование могут вписаться моногорода. В Чувашии проектам, реализуемым в пяти моногородах региона, оказана гарантийная поддержка корпорации МСП и МСП банка на 48,4 млн рублей, что позволило привлечь заемное финансирование в объеме 92,7 млн рублей.

По данным Внешэкономбанка, за 2,5 года в рамках программы в Чувашии в пяти моногородах создано 5,5 тыс. новых рабочих мест, отремонтированы центральные улицы, «прошли активно пять шагов благоустройства». Зампредседателя ВЭБа Ирина Макеева констатировала, что это «большой плюс», но сейчас «важно брать любой проект и нанизывать на его все те меры поддержки, о которых мы сегодня говорим». Всего таких мер поддержки — более 100, из них половина — по линии Минпромторга России.

Cap.ru Ирина Макеева

«Давайте научимся ими пользоваться», — призвала Макеева.

В продолжение темы она отметила, что в России создано более 60 территорий опережающего развития, из них 59 — моногорода.

«Агрессивно все должны идти в эту политику. Просто агрессивно… До настоящего момента мы не видим такой агрессивной политики у моногородов республики. Мне кажется, нужно идти более агрессивно», — считает Ирина Макеева.

Почему «промышленности нет»

Пожалуй, самым желанным гостем для промышленников стал заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов. По словам парламентариев, «инициатором приглашения» был Чапаевский завод. Но и не только.

Cap.ru Александр Морозов

— Вам честно скажу. Некоторое время назад был на одном из предприятий, которое сегодня мы с вами посетим. Я у директора спросил, кто вам нужен из Минпрома, и он назвал вашу фамилию. И просил приложить усилия, — признался Аксаков.

— Я примерно догадываюсь, о ком идёт речь. Михаил Васильевич (глава Чувашии Михаил Игнатьев, ИА REGNUM), помните, переживал по поводу открытого рынка для полуприцепов, — поддержал Морозов.

— Он (производитель) тоже здесь, — уточнил Аксаков.

В это время в зале тянул руку представитель предприятия «Сеспель». Ранее оно било тревогу из-за массового ввоза бывшей в употреблении дешёвой импортной техники, в результате отечественный производитель не выдерживал конкуренции. В этом году правительство приняло постановление о введении утилизационного сбора в отношении автохлама.

— Столько нас критиковали и парламентариев критиковали, — деланно покачал головой Морозов. — А я им тогда ещё говорил: «Подождите, всё поэтапно». А в ответ — критика в наш адрес… А ведь сейчас, Михаил Васильевич, спасибо никто не говорит ни мне, Анатолию Геннадьевичу Аксакову. Тишина.

— Очень тяжело шёл закон. Но добились своего, — поддержал Аксаков.

Говоря о мерах поддержки в части проектного финансирования, Александр Морозов констатировал, что «самый известный и популярный» — Фонд развития промышленности. Кроме того, производителям субсидируют часть процентов по инвестиционным кредитам, и до 50% софинансируют стоимость инвестиционного проекта.

«Принципиальное изменение в этом механизме, которое внедрено в последние годы, позволило резко повысить его эффективность. Мы практически исключили реализацию единичных решений. Как раньше говорили, Министерство промышленности и торговли просило разработать двигатель. Был конкурс, побеждала компания, разрабатывала двигатель, сдавала документы, всё замечательно. Двигатель сдавали в музей и в общем-то всё хорошо. У бухгалтерии вопросов нет, у прокуратуры нет, ну и в общем-то промышленности нет.

Мы с 2013 году внесли существенные изменения в этот механизм. Кроме критериев участия, добавили очень простое требование: получатель данной государственной поддержки обязуется наладить серийное производство выпускаемой продукции. В противном случае он обязан вернуть субсидию и заплатить значительный штраф. Не без гордости замечу, что в результате у нас практически на 90% сменились участники научно-исследовательской деятельности, все решения нашли серийное производство», — подчеркнул Морозов.

Cap.ru Участники и гости

Замминистра высказал мнение, что у Чувашии хорошие перспективы с учетом принятой стратегии развития автомобильной промышленности до 2025 года. По его словам, впервые производителям автомобилей в России предъявляются требования «о безусловной локализации производства к 2025 году, включая компоненты»:

"Принципиально новое решение, которое внедрено в этой промышленной стратегии: к 2025 году производители автомобилей обязаны тратить в России до 5% от выручки на российском рынке на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в РФ. Напоминаю, что в 2017 году рынок автомобилей в России составил 2 трлн рублей. 5% — это очень большие деньги. Международные концерны, конечно, вынуждены сейчас переносить часть инвестиций в прямом смысле в РФ».

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Александр Морозов также отметил, что в рамках приоритетных национальных технологических проектов «должны запустить изменение законодательной базы, формируемой под будущие продукты». К примеру, речь идёт о беспилотных автомобилях, беспилотных поездах.

«В этих ключевых точках мы ожидаем лидерство Чувашии», — сказал замминистра.

После пленарного заседания гости разъехались по предприятиям, в недрах которых зреют новые проекты и которые претендуют на государственную поддержку.