Обострение отношений между союзниками по НАТО — Турцией и США — становится всё более очевидным. Своего апогея разногласия достигли после того, как несмотря на активное и вполне публичное давление со стороны Вашингтона Анкара в лице президента Реджепа Тайипа Эрдогана продолжает придерживаться договорённостей о закупке российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) большой дальности С-400 «Триумф». Теперь США перешли от слов к делу — 18 июня 2018 года Сенат принял поправку к законопроекту о военном бюджете США на 2019 год (начинает действовать с 1 октября 2018 года), запрещающую поставки Турции истребителей пятого поколения F-35A из-за сделки по С-400. Несмотря на это, 21 июня 2018 года на предприятии Lockheed Martin в штате Техас состоялась церемония официальной передачи первого F-35A турецким военно-воздушным силами (ВВС). Тем же днём был формально передан и второй борт, пока проходящий лётные испытания. Каким же образом Турция получила эти самолёты после официального запрета поставок и как ситуация может развиваться в дальнейшем?

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Законопроект всё ещё может быть изменён

Для того, чтобы законопроект о военном бюджете США вступил в силу, необходимо выполнение ещё ряда условий и процедур. Сначала он должен быть одобрен Палатой представителей Конгресса, после чего снова обеими палатами Конгресса США, а уже итоговый документ должен подписать президент США Дональд Трамп. Случится это, предположительно, в конце августа. До этого момента Пентагон имеет право продолжать запланированные ранее шаги в реализации программы по поставкам F-35A Турции. Понятно, что в процессе согласования законопроекта могут быть внесены и некоторые изменения, хотя если Турция так и не сменит своего курса относительно поставок С-400, то даже самым протурецким кругам (и просто лоббистам поставок F-35) будет очень сложно отменить решение Сената.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитолий

Вашингтон уже имел опыт успешного давления на Турцию в сходном с поставками российских С-400 случае. Хорошим примером является турецкий тендер на поставку ЗРК большой дальности действия T-LORAMIDS (Turkish Long Range Air And Missile Defence System), победителем которого в 2013 году стал Китай со своим ЗРК HQ-9. Тем не менее под внешним давлением Турция в последний момент отменила результаты тендера и не стала закупать эти системы. Да и Анкара всегда была не против использовать шантаж (для улучшения условий сделки) за счёт искусственного интереса к вооружению, произведённому не в странах НАТО. То есть даже сейчас нельзя быть абсолютно уверенными в том, что сделка по С-400 состоится и не будет отменена в последний момент после получения желаемых условий по приобретению американских ЗРК Patriot. Правда, в сегодняшней ситуации роль играет и сама персона Эрдогана — его не очень хорошо воспринимают на Западе, да и он сам любит показать свою независимость. Этот фактор говорит о том, что сделка по С-400 всё же может состояться, а поставки F-35 действительно заморозят. К тому же многое будет зависеть от результатов президентских и парламентских выборов в Турции, которые проходят 24 июня 2018 года — оппозиция имеет заметно меньше проблем с США и наверняка наладит имеющиеся разногласия, пусть даже и за счёт отказа от военной сделки с Россией.

Много ли США потеряют, запретив поставки F-35 Турции?

Всего Lockheed Martin планирует произвести и поставить 3220 единиц F-35 в разных модификациях. Из них 2456 для вооружённых сил США, а остальные на экспорт. При этом стоит отметить, что Турция была вторым по объёмам закупок партнёром после Великобритании (138 F-35B) с планами закупить 100 F-35A. Отказ от поставок Турции лишит Lockheed Martin примерно $25 млрд, однако на фоне общего количества заказов это только 3,1% — немало, но и не критично. К сегодняшнему дню уже подписан контракт на следующие четыре F-35, при этом к 2020 году Анкара планировала получить 30 машин в конфигурации F-35A Block 3 °F, а начиная с 2023 года ещё 20 истребителей в конфигурации F-35A Block 4. Теперь эти планы имеют очень туманные перспективы. Что же касается уже переданных двух F-35A, то до 2020 года они должны будут находиться на авиабазе Люк в штате Аризона, где будут проходить обучение турецкие лётчики. Таким образом, передачу машин можно назвать достаточно условной. Что касается уже инвестированных Турцией средств в этот проект, то, по словам турецкого президента, их объём составляет примерно $800 млн — часть средств пошла на организацию производства некоторых деталей для истребителя, так как Анкара являлась партнёром 3-го уровня и получала возможность производить часть машины на своих предприятиях.

Pacaf.af.mil F-35

Надо отметить, что если Турция не сможет приобрести истребители F-35, то она сможет сделать это и у других продавцов — это может быть Китай или Россия. В случае с Москвой могут быть некоторые политические сложности, хотя в случае с теми же поставками вооружения в Азербайджан этих сложностей было намного больше, что им в итоге не помешало.

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У Китая же таких проблем и вовсе нет. При этом, даже если принять за данность, что F-35 превосходит российские и китайские машины (что является вопросом, учитывая серьёзные проблемы во время разработки и производства), Турция получит истребители заметно дешевле и, возможно, в большем количестве. К тому же этим самым Анкара сделает себя менее зависимой от американских поставок запасных частей и авиационного вооружения, попутно став более зависимой от России или Китая. Этот факт вряд ли может быть очень выгоден и интересен Вашингтону, однако ему уже трудно свернуть с заявленного пути. Отдельно надо отметить и тот факт, что США в целом стали оказывать давление на многих покупателей российского вооружения, угрожая им экономическими санкциями. К примеру, традиционный покупатель российского вооружения — Индия — также сейчас находится под серьёзным давлением из-за желания закупить ЗРК С-400. Однако заметная часть индийских источников говорит о том, что сделка состоится при любой позиции Вашингтона. Есть даже вероятность, что оплата контракта может быть произведена в рублях и/или рупиях. В такой игре США смогут лишить Россию ряда контрактов с относительно небольшими странами, но лишиться своего влияния на крупные страны с более независимой политикой.