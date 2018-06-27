



Mil.ru Российские миротворцы

Принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о выводе российских миротворцев из Приднестровья в нашем МИДе назвали «рекламно-пропагандистским ходом». Можно, кончено, ограничиться и этим, но такой трактовки, на мой взгляд, явно не достаточно даже для самого поверхностного читателя международных новостей.

Реклама? Да. Молдаване с румынами помогли американцам и евросоюзовцам ещё раз прорекламировать свою способность обеспечить формальное численное преобладание в ООН, когда речь идёт о резолюции, затрагивающей друзей России или саму Россию. Это неприятный факт, но это факт. Что это, однако, даёт инициаторам и спонсорам подобных резолюций? Крайне мало.

Пропаганда? Тоже да, но здесь получилось, как говорится, пятьдесят на пятьдесят. Румыны, в том числе молдавские, попропагандировали своё, а приднестровцы, оттолкнувшись от этого повода, — своё, причем сделали это мастерски. Заявление МИД Приднестровья активно цитируется СМИ. Кроме того, реакция на эту антиприднестровскую и антироссийскую инициативу вновь продемонстрировала противоречия в самих молдавских верхах.

Президент Додон, конечно, хочет того же, чего хочет и действующее прорумынское правительство: Приднестовье в составе Молдавии. Он хочет заработать себе на этом свой капитал, и его мало беспокоит, что век его и его партии, даже если она и сможет прийти к власти в результате предстоящих парламентских выборов, будет недолгим. А потом опять верх возьмут румыны и ЕС и лишат Приднестровье всего того, что ему будет обещано за возврат в Молдавию (впрочем, вполне можно говорить о том, что Приднестровье-то из Молдавии не выходило, это так называемая «Молдова» из неё вышла).

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Время для кардинальных положительных изменений на пространстве бывшего СССР в целом и в отдельных расположенных на нём странах ещё не пришло. Соответственно, и менять что-то в статусе Приднестровья в ближайшее время было бы ему и нам, то есть России, во вред. Надеюсь, в нашем МИДе это понимают.

Всё сказанное выше, впрочем, очевидные вещи, и только ради них не стоило бы и начинать писать на эту тему. Мне думается, что голосование в ООН по рассматриваемой резолюции стало демонстрацией гораздо более серьёзных культурно-исторических явлений: расизма в его политической составляющей, продолжающегося забвения своей собственной истории, пренебрежения элементарными понятиями морали.

64 страны, напомню, высказались за то, чтобы российские миротворцы из Приднестровья был выведены. Это США, страны ЕС, их очевидные сателлиты. На пространстве бывшего СССР, помимо прибалтов, резолюцию поддержали Азербайджан, Украина, сама Молдавия.

15 государств поддержали Россию.

84 воздержались. Среди них — Ангола, Вьетнам, Индия, Китай, Монголия, Намибия, Эфиопия, ЮАР. А также — хочу обратить на это особое внимание — Казахстан и Киргизия.

Остальные, в том числе Узбекистан, Туркмения, Таджикистан, Сербия, Замбия, Мозамбик и Танзания, не участвовали в голосовании. Подробно распределение голосов можно посмотреть вот здесь.

Большинство из тех, кто поддержал антироссийскую резолюцию, хорошо отдаёт себе отчёт в том, что её осуществление означало бы насильственное включение Приднестровья в нынешнюю Молдавию. То есть новое насилие и жертвы. Но с этим насилием и этими жертвами они готовы радостно согласиться, потому что разрешение на них дал «сам Запад». Они серьёзно считают, что в современном мире условием наличия у стран и народов тех или иных политических прав является их принадлежность к его западному сегменту. Только к нему, а всё остальное — ничто.

ООН (Крокодил 1951 07 )

Многие из государств, чьи представители проголосовали в ГА ООН за лишение народа Приднестровья права самому определять свою судьбу, в своё время сами возникли как результат осуществления их народами своего права на самоопределение. А это право, напомню, является таким же важным и даже более значимым принципом международного права, чем принцип уважения территориальной целостности государств. Итак, забыто главное, чему человека учат все мировые религии: поступай в отношении другого только так, как ты хотел бы, чтобы поступали в отношении тебя.

Казалось бы, я говорю вещи, далёкие от политики, но это не так. Стабильность биполярной системы основывалась именно на этом, хотя в основе лежало и не добровольное желание не причинять противнику зла, а понимание, что твоё зло к тебе так или иначе вернётся.

Сегодня этого понимания нет. Сегодня некоторые государства считают, что можно «воздержаться» при голосовании по вопросу о самоопределении народов. Можно воздержаться, когда над народами нависает чужая воля. Можно воздержаться, когда слабому нужна поддержка и защита от поработителя. А можно «просто» не участвовать в голосовании…

А если бы в тот момент, когда решался вопрос об их самоопределении, об освобождении их от колониального ига, Советский Союз воздержался бы? Или «не участвовал в голосовании»?

Обрести независимость Молдавии-Молдове никто не препятствовал. Она сама, однако, решила строить её на основании «ликвидации политико-правовых последствий советско-германских соглашений от 23 августа 1939 года», относя к ним и «насильственный захват» Бессарабии, севера Буковины и области Херца СССР 28 июня 1940 года. Соответственно Приднестровье, которое в тот момент находилось в составе СССР и которое никто не «захватывал», к ней никакого отношения не имеет.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдаты ООН

Повторю, однако, что подход, основанный на принципах права и морали, сегодня находится в забвении. Голосование в ГА ООН по касающейся судьбы Приднестровья резолюции стало тому новым подтверждением. Это реальность, в которой нам выпало сегодня жить, но с которой нельзя соглашаться. Её надо менять, но для этого, прежде всего, самим нельзя конъюнктурно вставать на позиции пренебрежения волеизъявлением народов.

Такая политика — это зло. То самое субъективное зло, которое, как говорил герой замечательного романа Олега Куваева «Территория», «происходит от несовершенства мозгов». И добавлял при этом, что общая задача всех людей и каждого человека в частности — это зло устранять.