Липецкую область специалисты называют регионом для «интеллектуального туризма» и паломничества. Причем в слово «паломник» здесь не всегда вкладывается религиозный смыл — туристы с большим энтузиазмом едут «на поклон» не только к православным святыням, но и к местам литературной и боевой славы. Однако есть у таких туристических объектов и свои особенности — о них знают не все путешественники, поэтому зачастую популярные маршруты обходят эти провинциальные сокровища.

Марина Каширская ИА REGNUM Железнодорожная станция Лев Толстой

Марина Каширская ИА REGNUM Лев-Толстовский район необычайно радушен к путешественникам. Экскурсионные группы здесь встречают песнями и хлебом-солью

При этом в малых туристических центрах гостей зачастую может ожидать более радушный прием, чем там, где поток туристов остается стабильно активным весь год. Узкая «специализация» некоторых туристических объектов упрощает общение с путешественниками, ведь удаленность от проторенных экскурсионных троп означает, что заехавший к ним турист обладал как минимум намерением посетить какое-то конкретное место. Среди множества населенных пунктов «счастливый билет» получают те, кому посчастливилось стать местом каких-то значимых исторических событий. Как уже сообщало ИА REGNUM, в случае с Липецкой областью для большинства городов и поселков «крестным отцом» стал Петр I. Однако известность не всегда приходит в связи с радостными событиями.

Марина Каширская ИА REGNUM Мемориальный музей Льва Толстого

Бывшая железнодорожная станция Астапово Рязанской губернии прославилась из-за произошедшей более 100 лет назад трагедии — здесь ушел из жизни великий русский писатель Лев Николаевич Толстой. Во время своего последнего путешествия он простудился и заболел воспалением легких в поезде Смоленск — Козлов, и сопровождавший его домашний доктор Душан Маковицкий уговорил Толстого сойти с поезда. Могло случиться так, что с последними днями жизни писателя был бы связан другой населенный пункт нынешней Липецкой области — однако проводники посоветовали Толстому именно Астапово, где располагался фельдшерский пункт.

Марина Каширская ИА REGNUM Бывший дом начальника железнодорожной станции превращен в музей

Тяжело больной Толстой провел на станции Астапово семь дней с 11 по 20 ноября 1910 года. Ему отвели комнату в доме начальника станции Ивана Озолина. Ухаживала за угасающим писателем его младшая дочь Александра.

Марина Каширская ИА REGNUM Комната, в которой умер Лев Толстой

Когда стало известно, где находится внезапно исчезнувший Толстой, Астапово стало центром внимания не только российской, но и зарубежной прессы. К Толстому приехала супруга Софья Андреевна и старшие дети, однако к отцу семейства их не пустили. Отказавшись от гостеприимства начальника станции, Софья Андреевна жила в одном из отцепленных железнодорожных вагонов.

Марина Каширская ИА REGNUM Посмертная маска

После кончины Толстого Астапово стало местом скорби, а затем и местом паломничества. Комната с кроватью, на которой лежал больной Толстой, осталась нетронутой со времен тех печальных событий. Дом начальника станции Озолина сейчас превращен в мемориальный музей, входящий в фонд Государственного музея Л. Н. Толстого. Кроме основной экспозиции, основной темой которой являются последние дни писателя, в музее периодически сменяются временные выставки, посвященные его жизни, творчеству и отношениям с современниками.

Марина Каширская ИА REGNUM Железнодорожная станция с гостиницей

С того времени изменилось многое. В 1918 году станция и поселок Астапово были переименованы в Лев Толстой. В 1927 году Лев Толстой получил статус поселка городского типа. В 1946 был официально открыт музей-мемориал. Железнодорожная станция, построенная еще в 1895 году, перестала быть узловой и сейчас принимает только грузовые поезда — зато признана памятником архитектуры. При этом поток паломников от литературы в Лев Толстом не иссякает — в том числе и благодаря многочисленным тематическим фестивалям, чтениям и конференциям.

Марина Каширская ИА REGNUM Паровоз, доставивший Льва Толстого на его последнюю станцию — в Астапово

Поселок живет активной жизнью и может многое об этой жизни рассказать гостям. Водонапорные башни рядом с железнодорожной станцией, улицы с исторической застройкой, воинские мемориалы, городской парк, картинная галерея имени Н. А. Сысоева находятся в шаговой доступности друг от друга, и каждое из этих мест обладает своей историей, бережно хранимой краеведами и экскурсоводами. Поселку есть чем привлечь путешественников, но пока сложно их задержать дольше, чем на один день — единственная гостиница располагается в здании вокзала и не рассчитана на большое количество постояльцев. Когда достроят гостиницу, надеются местные жители, этот досадный недочет будет исправлен.

Марина Каширская ИА REGNUM Художественная галерея

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Город Чаплыгин, как и многие другие населенные пункты региона, своими богатыми на исторические события летописями обязан Петру Великому, который начал с постройки путевого дворца для отдыха во время путешествия из Липецка в Воронеж, а затем заложил здесь крепость. Она получила название Ораниенбург, или «апельсиновая крепость». Хотя никаких апельсинов в бывшем селе Слободском не росло, этим красивым топонимом горожане гордятся. Сложное немецкое название постепенно преобразовалось в Раненбург, и в конце XVIII века это название было утверждено официально.

Марина Каширская ИА REGNUM Чаплыгин. Памятникам основателям города — Петру I и князю Меншикову

Петр Первый подарил крепость и село князю Меншикову, который и начал активное развитие города. Однако Раненбург, который мог стать Санкт-Петербургом в миниатюре, стал крепостью-тюрьмой. Сам Меншиков был сослан сюда Петром II. Здесь же отбывал ссылку князь Долгоруков, а затем в застенки крепости было помещено «Брауншвейгское семейство» — малолетний император Иван VI и его мать Анна Леопольдовна. История Раненбурга как «опального» города отражена в памятнике Иоанну VI, который провел в Раненбурге немного времени, но всю последующую жизнь содержался в заключении и был убит в 23 года.

Марина Каширская ИА REGNUM «Дом Меншикова» — уцелевшая часть крепости Раненбург

В 1948 году город был переименован в Чаплыгин — в честь знаменитого земляка-ученого, основателя аэромеханики и газовой динамики. К истории жители города относятся бережно: в Раненбурге по сей день сохранилось более половины архитектурной застройки XVIII—XIX веков. Например, краеведческий музей располагается в сохранившейся части крепости — доме А. Д. Меншикова. Экспозиции музея рассказывают об истории города вплоть до новейшего времени, о быте помещиков и крестьян и об известных земляках. В фондах музея находится коллекция редких книг и периодических изданий, а также мемориальная коллекция личных вещей географа и общественного деятеля Семенова-Тян-Шанского, также уроженца Чаплыгинского района.

Марина Каширская ИА REGNUM Внутри краеведческого музея

При этом в чаплыгинском центре туризма ратуют за «живое» изучение истории. Туристов — особенно детей — здесь не водят группами по музеям. В рамках интерактивных туров им самим приходится исследовать историю крепости, собирая подсказки на месте исторических построек. Их учат плести кольчуги и носить ратные доспехи в гостях у клуба исторической реконструкции «Ранова», а также делать традиционные игрушки — более чем привлекательная альтернатива для тех, у кого не хватает терпения слушать долгие рассказы экскурсоводов. Интерактивные программы разрабатывают и музеи. Например, музей купечества, расположенный в доме купца Григорьева, не просто дает представление о быте целого сословия, но и предлагает стать свидетелем сценок из повседневной жизни торговой лавки конца XIX — начала XX века, а также спуститься в подвал, где хранились семейные припасы и товары на продажу. Пользуясь старинными рецептами, участники интерактивных экскурсий сами участвуют в приготовлении солений. Естественно, наградой за все труды становится не только удовольствие от участия в приключениях, но и подарки, которые готовят местные умельцы.

Еще один из чаплыгинских музеев, в который с одинаковым энтузиазмом стремятся не только дети, но и взрослые — это музей кукол, вокруг которого установлены, как и на центральных улицах, скульптуры сказочных персонажей. Внутри собрана коллекция самых разных кукол: это и аутентичные тряпичные куклы-обереги, и уникальные игрушки ручной работы, и целые кукольные инсталляции по литературным произведениям, и марионетки-актеры, и отдельная экспозиция с любимыми всеми советскими игрушками. Разумеется, здесь тоже можно попробовать себя в роли мастера.

Однако современные тренды в музеях Чаплыгина используют не только для развлечения. В районном Центре патриотического воспитания, который посвящен боевым подвигам России, древность встречается с новыми технологиями: музей располагается в историческом здании, а при создании экспозиций использовали мультимедийные учебники, информационные экраны, а в скором времени появится и собственный небольшой кинозал.

Туристов в Чаплыгин привлекают не только музеи — история в городе оживает и благодаря многочисленным фестивалям, ежегодно собирающим тысячи участников и зрителей. Это и исторические, и гастрономические праздники, и фестивали реконструкции: «Раненбургское застолье», «Виват, Раненбург!», фестивали цветов, концерты и выставки. Для тех, кто после посещения фестивалей решит вернуться и ближе познакомиться с городом, здесь созданы все условия — ведь по итогам 2017 года Чаплыгинский район стал лучшей в ЦФО муниципальной территорией с развитой туристской инфраструктурой по версии рейтингового комитете Агентства региональных социально-экономических проектов.

Программа с посещением мест литературного и религиозного паломничества, фестиваля курортной жизни «Липские воды», а также знакомством с инфраструктурой туристических объектов Липецкой области была подготовлена специалистами регионального центра развития событийного туризма для первого пресс-тура. Его участниками стали представители туристических агентств из Москвы, Воронежа, Тамбова, Орла и представители СМИ. По словам организаторов, даже самый плотный график не позволяет за два дня бегло осмотреть все достопримечательности региона, поэтому практику знакомства с коллегами из других регионов центр планирует продолжить.