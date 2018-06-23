Вот уже 22 года армянский народ с народом России отмечает памятную дату — «День памяти и скорби». Воистину непоколебима связь времен и поколений наших народов, прошедших через горнило самой кровавой из войн в истории человечества — Великой Отечественной войны (далее ВОВ). Историческую память невозможно подавить в сознании армянского народа. Здесь бессильны даже самые изощренные формы информационной войны, которая вот уже третье десятилетие под самыми благозвучными программами ведется против Республики Армения и щедро финансируется Соросом и разного рода «демократическими институтами».

ИА REGNUM

Об их тлетворном влиянии на наше общество, особенно на молодежь, не раз писалось в армянских патриотичных изданиях «Айоц Ашхар», «Иравунк», «Голос Армении», «Новое Время» и др. Однако с сожалением следует признать, что системного противодействия подрывной работе разного рода грантоедов, увы, в Армении всё еще не оказывается. Это обстоятельство, конечно, вдохновляет последних, более того, поощряется грантодателями, и наиболее «демократически продвинутые» грантоеды в качестве политического бонуса получают возможность повысить свою квалификацию подрывников устоев армянской государственности в небезызвестных вузах одного из центров силы мировой политики. Причем вполне конкретных вузов, всесторонне специализирующихся на подготовке профессионалов по уничтожению «условного противника», которым по «случайному» стечению обстоятельств оказывается либо Россия, либо Китай, а чаще обе эти страны вместе, уже не приходится говорить об их региональных союзниках. Поэтому игнорировать исходящую от этих персонажей опасность было бы не совсем оправданно. Да, Великая Отечественная война для армянского народа явилась суровым испытанием в его многовековой, полной героической борьбы истории.

Вспомним еще и еще раз о том, что каждый третий житель Советской Армении, то есть более 500 тысяч армян приняли участие в ВОВ, причем каждый второй не вернулся с фронта, более 70 тысяч воинов-армян были награждены боевыми орденами и медалями, 27 рядовых воинов стали полными кавалериями ордена Cлавы, 104 человека были удостоены звания Героя Советского Союза. Историки Второй мировой войны справедливо отмечали, что потери армян в этой кровавой войне можно сравнить с потерями американской армии, которые составили свыше 300 тысяч человек. Отметим также, что более 30 тысяч армян из диаспоры сражались в рядах союзников, 20 тысяч из них — в составе американских и канадских войск. Как не вспомнить и то, что в 1943 году в первопрестольном Эчмиадзине после всеобщего призыва к сбору денег для фронта была укомплектована танковая колонна «Давид Сасунский», созданная в основном на пожертвования армян диаспоры.

И в наши дни каждый раз, осмысливая уроки ВОВ, с особой ответственностью анализируешь вопросы военной безопасности Республики Армения, состояние военно-политической обстановки в мире и особенно в регионе Южного Кавказа и Большого Ближнего Востока. И чем глубже изучаешь возможные вызовы и угрозы нашей безопасности, тем осмысленнее соглашаешься с мнением и выводами весьма авторитетных аналитиков в области геополитики и международных отношений, которые, увы, единодушны в том, что современная международная обстановка характеризуется ростом нестабильности, а это, в свою очередь, обусловлено становлением новых центров силы мировой политики, имеющих, как правило, разнонаправленные интересы глобального и регионального масштаба.

Далеко за примерами, подтверждающими этот вывод, ходить не надо. Особенно наглядно это проявляется в событиях последних месяцев, которые разворачиваются в регионе Южного Кавказа. Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с воинственными заявлениями президента Азербайджана Ильхама Алиева и министра обороны этой страны Закира Гасанова. Приведем лишь отдельные выдержки из их последних выступлений. Так, 16 мая т.г. на встрече с коллективом Нахиджеванского института учителей и представителями общественности города Ильхам Алиев заявил: «Вы живете и творите здесь лицом к лицу с врагом… Размещенное в Нахчыване современное вооружение, в том числе ракеты дальнего действия, могут уничтожить любую военную цель врага. То есть полностью обеспечены вопросы безопасности. Этот вопрос всегда в центре внимания» (https://news.day.az/politics/1005614.html). Спустя некоторое время воинственную риторику своего босса развил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов. Так, 20 июня т.г. на брифинге, посвященном 100-летию образования азербайджанской армии, он обозначил главную задачу армии — освобождение «оккупированных территорий и восстановление территориальной целостности страны». При этом министр грозно заявил: «Азербайджанская армия готова в любой момент выполнить эту задачу. Приказ на выполнение этой задачи является политическим вопросом, и такой приказ поступит в самый подходящий момент с учетом международной политической обстановки». Заметим, что на этом брифинге З. Гасанов осудил местных критиков азербайджанской армии, заявляющих об отсутствии среди личного состава представителей зажиточного класса, при этом голосовно утверждая, что: «В армии служат не одни только дети бедняков» (https://haqqin.az/oldage/130966). Здесь хотелось бы возразить З. Гасанову, что похороны воинов азербайджанской армии, погибших во время развязанной Азербайджаном в апреле 2016 г. четырехдневной войны, почему-то в большинстве своем проходили в сельских местностях с преобладающим лезгинским, талышским и татским населением.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Ильхам Алиев (на переднем плане) и закир Гасанов

Вышеприведенные воинственные заявления апшеронских ястребов, периодически повторяемые в самых разных СМИ с упорством, достойным лучшего применения, заранее предварялись озвучиванием и распространением дезинформации о Нагорно-Карабахском конфликте. Причем дезинформация о Нагорном Карабахе тиражировалась вполне скоординированно — как руководством, так и проправительственными азербайджанскими СМИ. Чтобы не быть голословным, приведу выдержку из выступления И. Алиева перед выпускниками дипломатической академии Азербайджана. «Международное сообщество признает Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана, и есть четыре резолюции Совбеза ООН по этому поводу, что создает юридическую основу для урегулирования конфликта», — приводит слова Алиева его пресс-служба. Видимо президент Азербайджана, прекрасно понимая, что его блеф относительно сути четырех резолюций Совбеза ООН не возымеет ожидаемого эффекта на мало-мальски осведомленных политических деятелей, и поэтому он далее продолжает: «Но мы прекрасно знаем, что международное право в сегодняшнем мире не работает. В последнее время вообще не работает. Это реальность. Мы живем в реальном мире и, естественно, должны строить свою политику, исходя из сложившихся реалий» (https://ria.ru/world/20180526/1521463779.html).

User.Hrantos Серж Саргисян

Примечательно, что 21 июня т.г. по итогам переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с генсеком ООН Антониу Гутерришем на вопрос азербайджанского журналиста о всё тех же четырех резолюциях Совбеза ООН по Нагорному Карабаху, С. Лавров обратил внимание на то обстоятельство, что они были приняты в период боевых действий. «Они позволили во многом, наряду с теми шагами, которые предпринимались, в том числе нашей страной, остановить эту кровопролитную ситуацию. Перевести ее в русло политического диалога… И с согласия всех сторон без исключения была создана Минская группа ОБСЕ, в рамках которой было принято решать все оставшиеся вопросы, включая вопрос об освобождении территорий и политического урегулирования через определение окончательного статуса Нагорного Карабаха… Для того, чтобы это произошло, необходим консенсус между сторонами конфликта. Как только мы будем двигаться в этом направлении, я уверен, что урегулирование будет не за горами», — сказал Сергей Викторович Лавров. В свете этих высказываний министра иностранных дел России вдумаемся, что означает утверждение Алиева «о неработающем международном праве». Что же этим хочет сказать новоявленный апшеронский султан? Неужто ему наплевать на пять заявлений президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Нагорно-Карабахскому конфликту? Неужели азербайджанское руководство и в грош не ставит итоги встречи президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева, состоявшейся при посредничестве президента РФ Владимира Путина 20 июня 2016 года в Санкт-Петербурге?

Antonov14 Скульптура Мать-Армения

Напомним читателям о сообщении сайта Кремля, в котором отмечалось, что по итогам встречи в Санкт-Петербурге 20 июня 2016 г. президент Армении Серж Саргсян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении подтвердили достигнутые на последнем армяно-азербайджанском саммите в Вене 16 мая 2016 г. договоренности, направленные на стабилизацию ситуации в зоне Нагорно-Карабахского конфликта и создание атмосферы, способствующей продвижению мирного процесса. С этой целью они условились, в частности, увеличить число международных наблюдателей в зоне конфликта. На этом фоне у читателя, естественно, возникнет вопрос: кто же из мировых лидеров после совместно принятых договоренностей дал Алиеву карт-бланш на их торпедирование, более того, на информационную подготовку для развязывания новой войны с Нагорно-Карабахской Республикой и Республикой Армения? Ответ однозначен — никто! А может, апшеронский султан дожидается итогов президентских и парламентских выборов в Турции, которые состоятся сегодня 24 июня т.г. Ведь не секрет, что развязывание новой азербайджано-нагорнокарабахской войны полностью желанно со стороны турецкого лидера Эрдогана.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Вспомним, какова была международная реакция в дни четырехдневной апрельской (2016 г.) войны. Президент России Владимир Путин призвал обе страны немедленно прекратить военные действия и вернуться к соглашению о прекращении огня. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ 2 апреля 2016 г. выступили с заявлением, в котором осудили применение силы в зоне конфликта и призвали стороны прекратить стрельбу, а также принять все необходимые меры для стабилизации ситуации на местах. Официальный представитель госдепартамента США Марк Тонер заявил, что при урегулировании конфликта необходимо учитывать соблюдение принципов неприменения силы, территориальной целостности и права народов на самоопределение. В это же самое время премьер-министр Турции, главный идеолог современного неоосманизма Ахмет Давутоглу в телефонном разговоре высказал поддержку руководству Азербайджана, МИД Турции осудил Армению (?!), а министр обороны Турции Исмет Йылмаз заявил, что Анкара в конфликте между Азербайджаном и Арменией поддерживает Баку. Уже не приходится говорить о том, что как в ходе войны, так и после заключения перемирия Реджеп Тайип Эрдоган выступил с целой серией заявлений и комментариев по ситуации в Нагорном Карабахе, каждый раз подчеркивая, что Анкара будет поддерживать Баку в карабахском конфликте. При этом он договорился до того, что заявил: «Однажды Нагорный Карабах обязательно будет азербайджанским», более того, назвал условия прекращения огня в зоне конфликта — только если «армяне сделают это первыми».

Здесь хотелось бы обратить внимание, на мой взгляд, на одно очень существенное обстоятельство, а именно: обыденное, безучастное отношение международного и экспертного сообщества на реальную угрозу развязывания Азербайджаном войны против Нагорно-Карабахской Республики и Республики Армения. Достаточно прочитать всего лишь заголовки статей в самых разных электронных порталах: «Война в Карабахе неизбежна» (news24today.info, 18 июня 2018 г.), «Война за Карабах может начаться в любую минуту?» (www.rosbalt/ru/world, 1 марта 2018 г.), «В случае войны азербайджанская армия в Нахчыване способна самостоятельно взять «Мегринский коридор» (eurussian-defence.ru), «Российский эксперт: «Азербайджан готовится к войне за Карабах» (http://azru.org, 14 июня 2018 г.). К сожалению, список публикаций с подобным акцентом на возможное развитие событий можно продолжить и продолжить. Тревожит то, что многие из авторов свои выводы основывают на заявлениях официального Баку, которые … остаются без какого-либо реагирования со стороны лидеров стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, да и других международных организаций, которые бурно и мгновенно реагируют на разного рода нарушения «свободы передвижения граждан в ходе несанкционированных митингов», гневно осуждают случаи «чрезмерного применения силы при разгоне несанкционированных шествий» и разного рода другие якобы правонарушения. А между тем когда со стороны азербайджанского руководства открыто заявляется об откровенной подготовке к войне, радетели соблюдения прав человека почему-то дружно отмалчиваются, своим отношением невольно показывая, что право на жизнь для них не столь важно, чем право проведения митингов и свободного передвижения граждан. Что это? Современная редакция умиротворения агрессора, когда разного рода правозащитные организации, вкупе с авторитетными международными советами и организациями, своим молчанием по сути потакают агрессору, то бишь Азербайджану. Неужели кукловоды, стоящие за Азербайджаном, расчитывают, что, провоцируя искусственно разжигаемую напряженность между Азербайджаном с одной стороны, Арменией и Нагорным Карабахом — с другой, смогут еще более укрепиться в регионе Южного Кавказа с перспективой совершить в дальнейшем бросок в Центральную Азию? А может, они надеются, что своей коварной политикой смогут вовлечь в конфликт стратегического союзника Армении — Россию, а в конечнем итоге рассчитывают стать ключевой фигурой в отношениях Россия-США, Россия-Евросоюз?

Думается, что не вызывает сомнений, что политика и действия одной нации в лице двух государств — Турции и Азербайджана — если не получит адекватной оценки со стороны хотя бы лидеров стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, ввергнет в пучину войны не только Азербайджан, Армению и Нагорно-Карабахскую Республику, но и весь регион Южного Кавказа и Исламскую Республику Иран. Увы, такое развитие ситуации, как бы это кощунственно не звучало, в интересах хотя бы одного из центров силы мировой политики.

Подытоживая вышеизложенное, можно с тревогой констатировать, что министр обороны Азербайджана Закир Гасанов фактически уже объявил о развязывании новой войны с Нагорно-Карабахской Республикой. О конкретном сроке начала войны объявит президент этой страны Ильхам Алиев, судя по всему, после президентских и парламентских выборов в Турции.

Арташес Гегамян — депутат парламента Армении, сопредседатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения