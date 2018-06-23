Мысленно погружаясь в 1941 год, 24 июня, когда председателем Совета Народных Комиссаров Союза ССР (СНК СССР) Иосифом Сталиным было подписано вышеуказанное совершенно секретное постановление за №1738−746сс, и сравнивая сложившуюся ситуацию с днём сегодняшним, невольно ощущаются тревожные параллели. Ситуация войны в горячей фазе требует немедленных и эффективных решений для того, чтобы выжить физически. Вспомним, какими методами действовал враг, чтобы завоевать русскую землю.

Вепхвадзе Джованни. Истребительный батальон. 1988

Фашистская Германия, рассчитывая на быструю победу в войне с СССР, опиралась, помимо прочего, на разведывательно-подрывные действия спецслужб. В зоны стратегических направлений, в первую очередь, московского, производилась заброска агентуры, разведчиков, диверсантов. Их задачами было выявление слабых участков в линии обороны, месторасположение военных заводов и складов с горючим и боеприпасами, вывод из строя коммуникаций, включая автомобильные и железные дороги, телефонную и телеграфную связь; подрывы, поджоги и затопление наиболее важных объектов, уничтожение командного состава, ведение пропаганды для внушения скорой победы третьего рейха, сдачи в плен на милость добренького нацистского «победителя» и т.п. Заброска диверсантов по воздуху насчитывала десятки и сотни случаев.

В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова под диверсией понимается: 1. военный манёвр, имеющий целью отвлечь силы противника от места нанесения главного удара; 2. Разрушение, выведение из строя объектов военного, государственного значения в тылу у противника или какой-нибудь стране агентами иностранного государства, преступными элементами.

24 июня 1941 года Совнарком СССР принял постановление об организации истребительных батальонов в каждом районе местностей

Помимо диверсионно-разведывательных групп, использовались перебежчики и пленные, согласившиеся работать против Союза ССР. Известны такие случаи, когда завербованные фашистские прихвостни устаивались поварами в советские воинские части и травили красноармейцев ядами, полученными от немцев.

Ценными были завербованные мотоциклисты, которые, восстановившись в рядах Красной Армии, имели возможность быстро, под предлогом выполнения одного из поручений командира, доставлять немецкой разведке необходимую информацию.

В условиях повсеместных и многочисленных диверсий фашистских захватчиков в тылу Советской армии и в соответствии постановлению СНК СССР, утвержденному постановлением политбюро ЦК ВКП (б), по всей территории, прилегающей к линии фронта, были организованы истребительные батальоны численностью 100−200 человек (иногда до 500 человек) из числа проверенного партийного, комсомольского и советского актива, способного владеть оружием. Начальниками истребительных батальонов назначали надёжных оперативных работников НКВД и милиции. Каждый истребительный батальон городского и районного отделов НКВД вооружали двумя ручными пулемётами, винтовками, револьверами и, при возможности, гранатами. Истребительным батальонам предоставлялось право использования в необходимых случаях всех видов местной связи, транспорта (автомашины, мотоциклы, велосипеды, лошади и подводы).

Воины-«истребители» препятствовали снабжению войск захватчика, уничтожали отряды фашистов, зверствовавших в селах и деревнях на оккупированной территории

Истребительные батальоны формировались на добровольной основе из граждан, которые не подлежали обязательной мобилизации. Эти военизированные батальоны направляли на передовую, в места прорыва фашистами линии фронта и в тыл для уничтожения как немецких диверсантов, так и бандитских формирований. За добровольцами истребительных батальонов закрепилось название «ястребки». К концу июля 1941 года в СССР было организованно 1755 таких истребительных батальонов, в дополнение к ним создавались группы содействия.

«Под руководством маршала Иосифа Сталина русский народ показал такой пример любви к родине, твердости духа и самопожертвования, какого еще не знал мир. После войны наша страна всегда будет рада поддерживать отношения добрососедства и искренней дружбы с Россией, чей народ, спасая себя, помогает спасению всего мира от нацистской угрозы», — сказал президент США Франклин Рузвельт 28 июля 1943 года.

Следует подчеркнуть, что гитлеровские спецслужбы готовили отличных агентов и диверсантов, борьба с которыми была очень непростой. Лазутчики владели русским языком, имели обмундирование советских войск, советское оружие, были информированы о названиях и номерах находящихся поблизости советских военных частей и фамилиях их командиров. Кроме того, документы, предоставляемые фашистами при проверках, как правило были в полном порядке.

Выявление и ликвидация таких диверсионно-разведывательных групп требовали от личного состава истребительных батальонов более детального знания обстановки, чем враг.

Так, немецким спецслужбам в октябре 1941 года удалось убить командующего 33-й армией генерал-лейтенанта Ефремова. Диверсия была осуществлена с помощью внедрённого агента, служившего офицером в штабе армии. Его завербовали, когда он попал в плен, затем перебросили через линию фронта. На фильтрационном пункте он сказал, что вышел из окружения. Однако, незавидная судьба настигла предателя уже в 1942 году.

От сандружины до истребительного батальона

По имеющейся информации, «с 22 июня по 28 декабря 1941 года только особистами Западного фронта было обезврежено 505 агентов-разведчиков и диверсантов-террористов. Подавляющая часть разоблаченной агентуры составляли военнослужащие Красной Армии, которые были завербованы в плену — 380 человек. 76 были жителями оккупированных районов, 43 — прифронтовой полосы».

Одним из примеров успешной ликвидации фашистской диверсионно-разведывательной группы является история, опубликованная на сайте «Исторический документ»:

«27 июня командование дивизии, в связи с участившимися диверсиями в тылу дивизии, издало приказ о создании пулеметных взводов для борьбы с диверсионными и авиадесантными группами врага. Кедрова со своим взводом направили в ближайший тыл.

С ним был один из опытных пулеметчиков Михаил Рябов. Уже на следующий день по пути следования им встретилась группа военных, одетых в обмундирование советских солдат. Кедров заранее проинструктировал своих бойцов на случай встречи с врагом, условился, какой сигнал он подаст для стрельбы, если перед ними окажутся диверсанты, и решительно направился к группе.

— Товарищи, вы из какой части? Прошу предъявить документы.

Старший группы назвал часть, фамилию командира и показал документы. Хотя они, на первый взгляд, оказались в порядке, Кедров заподозрил, что перед ним немцы. Его внимательный взгляд уловил, что слишком аккуратно было подогнано обмундирование солдат, и под ним, хотя и не очень заметно, выступали признаки других мундиров. Все были вооружены советскими автоматами, а их в то время в дивизии были единицы.

— Где была ваша часть три дня тому назад? — спросил Кедров.

Человек, одетый в офицерскую форму, ответил, но неправильно. В тот же миг Кедров отскочил и бросился навзничь. Падая услышал, как М. Рябов прострочил из своего ручного пулемета.

В считанные секунды с диверсантами было покончено. Кедров поднялся, подошел к одному из убитых, рванул гимнастерку, и под ней оказался мундир фашистского офицера.

— Гады! — выругался Кедров. — Нашу форму опоганили. Снять с них гимнастерки, собрать оружие и документы. — Успокоившись, пожал руку Рябову и сказал: — Спасибо, Михаил. Но как они работают, сволочи! Все знают: и номер части, и фамилию командира.»

Летчицы 586-го истребительного авиаполка ПВО обсуждают прошедший боевой вылет у самолета Як-1

История — это такой предмет, который наказывает в будущем за незнание уроков прошлого. Удивительно, насколько методы горячей войны похожи на методы войны холодной, с её подчас малозаметными информационными атаками и идеологическими диверсиями, пришедшими из прошлого, калечащими и убивающими сначала духовно, а только затем физически, медленнее, но более неотвратимо губит людей, не желающих тратить своё время и силы, опустивших как страусы голову в песок, независимо от их национальности, веры, пола, возраста… Напомним, что большая часть врагов на некоторое время таки получила русскую землю, но и то лишь размером один на два метра. Предостережём покушающихся, с ними будет то же самое, ибо сказано: «Не рой яму другому — сам в неё попадешь!».