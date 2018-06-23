О перспективах бывших азербайджанских районов, ныне входящих в так называемый пояс безопасности Республики Арцах и контролируемых армянской стороной, есть разные мнения.

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Наиболее известное высказывание сделал на эту тему бывший президент Армении Серж Саргсян (в бытность еще министром обороны) — «Агдам не наша родина». Он имел в виду, что занятые армянскими силами районы вне границ бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, являются поясом безопасности Арцаха, и армянская сторона готова вернуть их в качестве компромисса. Однако подобные заявления подвергаются жесткой критике со стороны общества и тем более со стороны непосредственных участников Карабахской войны.

ИА REGNUM Дорога из Капана в Ковсакан

Тем не менее факт в том, что уже 25 лет эти территории находятся под контролем армянской стороны. Сложно сказать, будут ли они еще 25, 50, 100 или 1000 лет с этим статусом. Или через год пользующаяся полной легитимностью власть в Армении и Степанакерте решит обменять их на юридический статус Арцаха. Хотя наиболее упертые по этому вопросу являются именно карабахцы, но они не спешат…

ИА REGNUM Гранатовое дерево в Ковсакане

Бывший Зангеланский район Азербайджана ныне входит в Кашатагский район Республики Арцах. Этот регион на юго-западе бывшей Азербайджанской ССР граничит с армянским Зангезуром (область Сюник) и Ираном. До 1993 года, когда армянские силы захватили район, здесь проживало порядка 32,5 тыс. человек. Не очень много для 707 квадратных километров, но отсюда азербайджанская артиллерия расстреливала центр южной Армении — город Капан, находящийся в шаговой доступности от Азербайджана. Капан бомбила и азербайджанская авиация, где легионерами были в основном украинские пилоты. В Карабахскую войну 40-тысячный Капан потерял порядка 200 горожан, участвующих в боевых действиях, и столько же мирных жителей (детей, стариков и женщин) в результате артиллерийских обстрелов и авиационных бомбежек города. Теперь же азербайджанские военные стоят за сотни километров от Капана. И противное — в корне неверно.

ИА REGNUM Дом в Ковсакане

Бывший райцентр района теперь переименован в Ковсакан. На небольшом расстоянии от него, у реки Аракс на границе с Ираном расположилось селение Миджнаван (бывший Миндживан). Этот регион более связан с Сюником и Капаном, чем с самим Арцахом. Наша поездка из Капана в Миджнаван на иранской границе заняла два часа, хотя расстояние составляет всего 40 километров. Нет дороги. Вернее она не ремонтировалась с начала 90-х, в результате чего сошел весь асфальт, и дорога представляет собой ухабистую и пыльную земляную тропу. Весь Ковсакан (Зангелан) стоит в разрушенных домах. Только в центре можно встретить несколько обитаемых домов. Одновременно весь бывший райцентр и прилегающие к нему некогда села утопают в садах инжира, граната и грецкого ореха. Запущенные сады уже не дают того урожая, как когда-то.

Типичный вид в Ковсакане

Продавец в овощном магазине по имени Гор на мое замечание, что в результате отсутствия дороги здесь царит запустение, утверждает: «Это же буферная зона, кто будет сюда деньги вкладывать». Имеет в виду, что эту землю придется возвращать, а инвестиции в инфраструктуру будут потеряны. Типа: «Зангелан — не наша родина».

ИА REGNUM Поспевает инжир

Однако он ошибается. Во-первых, уже 25 лет в бывшем Зангеланском районе живут люди, рождаются армянские дети, для которых он и есть родина. Возможно, что еще 25 лет здесь будут рождаться армянские дети, для которых Ковсакан будет самой что ни на есть настоящей родиной. Во-вторых, если кто-то и допустит подобную глупость, и подарит самую дорогую на земле вещь — землю — Азербайджану, то последний с радостью и втридорога компенсирует каждый поставленный здесь камень, метр асфальта и посаженное дерево.

Полагаю, никто в этом не сомневается. Как и в том, что, вернув Азербайджану бывший Зангеланский район, этот кто-то поставит Зангезур в стратегически ущербное положение в ходе следующей (очередной) армяно-тюркской войны, когда «одна нация» попытается географически соединить «два государства», отжав у Армении Зангезур (кстати, вспомнилось утверждение Сержа Саргсяна о том, что он хочет решить карабахскую проблему и не оставлять ее нашим детям и внукам. Так оставим нашим детям и внукам проблему Зангезура, поскольку после сдачи Карабаха война будет идти за Зангезур). К тому же надо учесть и мнение Тегерана, который, уверен, не будет, мягко говоря, приветствовать сокращение своей границы с Карабахом. Более того, весьма вероятно, что сам займет район после ухода оттуда армян.

ИА REGNUM Добыча золотоносной руды в Ковсакане

На самом деле нам необходимо активно развивать такие районы. Больших средств для этого не нужно. Надо заасфальтировать 30 километров существующей дороги и сформировать частный фонд (хотя бы с 1 млн долларов) по развитию Ковскана. Дать несколько крупных кредитов на создание перерабатывающего производства, пары гостиниц и мелкие кредиты на развитие садоводства. В этом случае здесь стремительными темпами будет развиваться производство гранатов, инжира, грецкого ореха и туристический сектор. Например, организовать пару туристических маршрутов по этому региону с фантастической природой и плодородной землей — фестиваль граната. Граната, который здесь получается на славу и из которого делают водку, вино, сок, джемы, конфитюры и еще много что. В случае чего, повторюсь, будет компенсирована вся инфраструктура и недвижимость.

ИА REGNUM Общественное здание в Миджнаване

Но это «чего» станет самым глупым шагом в жизни того, кто это сделает. Землю не меняют ни на что, тем более написанную на бумаге юрисдикцию. И тем более, что после сдачи Агдама у армян потребуют сдать Арцах, Зангезур и «Ираван». И сомнения в этом вопросе не спишутся на интеллигентность, в войне и политике — другие подходы. И тем более другие подходы у цивилизационно и мировоззренчески принципиально различных армян и тюрков.