Агдам – не родина армян? Зангелан, Зангезур и «Ираван» – тоже?
О перспективах бывших азербайджанских районов, ныне входящих в так называемый пояс безопасности Республики Арцах и контролируемых армянской стороной, есть разные мнения.
Наиболее известное высказывание сделал на эту тему бывший президент Армении Серж Саргсян (в бытность еще министром обороны) — «Агдам не наша родина». Он имел в виду, что занятые армянскими силами районы вне границ бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, являются поясом безопасности Арцаха, и армянская сторона готова вернуть их в качестве компромисса. Однако подобные заявления подвергаются жесткой критике со стороны общества и тем более со стороны непосредственных участников Карабахской войны.
Тем не менее факт в том, что уже 25 лет эти территории находятся под контролем армянской стороны. Сложно сказать, будут ли они еще 25, 50, 100 или 1000 лет с этим статусом. Или через год пользующаяся полной легитимностью власть в Армении и Степанакерте решит обменять их на юридический статус Арцаха. Хотя наиболее упертые по этому вопросу являются именно карабахцы, но они не спешат…
Бывший Зангеланский район Азербайджана ныне входит в Кашатагский район Республики Арцах. Этот регион на юго-западе бывшей Азербайджанской ССР граничит с армянским Зангезуром (область Сюник) и Ираном. До 1993 года, когда армянские силы захватили район, здесь проживало порядка 32,5 тыс. человек. Не очень много для 707 квадратных километров, но отсюда азербайджанская артиллерия расстреливала центр южной Армении — город Капан, находящийся в шаговой доступности от Азербайджана. Капан бомбила и азербайджанская авиация, где легионерами были в основном украинские пилоты. В Карабахскую войну 40-тысячный Капан потерял порядка 200 горожан, участвующих в боевых действиях, и столько же мирных жителей (детей, стариков и женщин) в результате артиллерийских обстрелов и авиационных бомбежек города. Теперь же азербайджанские военные стоят за сотни километров от Капана. И противное — в корне неверно.
Бывший райцентр района теперь переименован в Ковсакан. На небольшом расстоянии от него, у реки Аракс на границе с Ираном расположилось селение Миджнаван (бывший Миндживан). Этот регион более связан с Сюником и Капаном, чем с самим Арцахом. Наша поездка из Капана в Миджнаван на иранской границе заняла два часа, хотя расстояние составляет всего 40 километров. Нет дороги. Вернее она не ремонтировалась с начала 90-х, в результате чего сошел весь асфальт, и дорога представляет собой ухабистую и пыльную земляную тропу. Весь Ковсакан (Зангелан) стоит в разрушенных домах. Только в центре можно встретить несколько обитаемых домов. Одновременно весь бывший райцентр и прилегающие к нему некогда села утопают в садах инжира, граната и грецкого ореха. Запущенные сады уже не дают того урожая, как когда-то.
Продавец в овощном магазине по имени Гор на мое замечание, что в результате отсутствия дороги здесь царит запустение, утверждает: «Это же буферная зона, кто будет сюда деньги вкладывать». Имеет в виду, что эту землю придется возвращать, а инвестиции в инфраструктуру будут потеряны. Типа: «Зангелан — не наша родина».
Однако он ошибается. Во-первых, уже 25 лет в бывшем Зангеланском районе живут люди, рождаются армянские дети, для которых он и есть родина. Возможно, что еще 25 лет здесь будут рождаться армянские дети, для которых Ковсакан будет самой что ни на есть настоящей родиной. Во-вторых, если кто-то и допустит подобную глупость, и подарит самую дорогую на земле вещь — землю — Азербайджану, то последний с радостью и втридорога компенсирует каждый поставленный здесь камень, метр асфальта и посаженное дерево.
Полагаю, никто в этом не сомневается. Как и в том, что, вернув Азербайджану бывший Зангеланский район, этот кто-то поставит Зангезур в стратегически ущербное положение в ходе следующей (очередной) армяно-тюркской войны, когда «одна нация» попытается географически соединить «два государства», отжав у Армении Зангезур (кстати, вспомнилось утверждение Сержа Саргсяна о том, что он хочет решить карабахскую проблему и не оставлять ее нашим детям и внукам. Так оставим нашим детям и внукам проблему Зангезура, поскольку после сдачи Карабаха война будет идти за Зангезур). К тому же надо учесть и мнение Тегерана, который, уверен, не будет, мягко говоря, приветствовать сокращение своей границы с Карабахом. Более того, весьма вероятно, что сам займет район после ухода оттуда армян.
На самом деле нам необходимо активно развивать такие районы. Больших средств для этого не нужно. Надо заасфальтировать 30 километров существующей дороги и сформировать частный фонд (хотя бы с 1 млн долларов) по развитию Ковскана. Дать несколько крупных кредитов на создание перерабатывающего производства, пары гостиниц и мелкие кредиты на развитие садоводства. В этом случае здесь стремительными темпами будет развиваться производство гранатов, инжира, грецкого ореха и туристический сектор. Например, организовать пару туристических маршрутов по этому региону с фантастической природой и плодородной землей — фестиваль граната. Граната, который здесь получается на славу и из которого делают водку, вино, сок, джемы, конфитюры и еще много что. В случае чего, повторюсь, будет компенсирована вся инфраструктура и недвижимость.
Но это «чего» станет самым глупым шагом в жизни того, кто это сделает. Землю не меняют ни на что, тем более написанную на бумаге юрисдикцию. И тем более, что после сдачи Агдама у армян потребуют сдать Арцах, Зангезур и «Ираван». И сомнения в этом вопросе не спишутся на интеллигентность, в войне и политике — другие подходы. И тем более другие подходы у цивилизационно и мировоззренчески принципиально различных армян и тюрков.