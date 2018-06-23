На судне бунт, над нами чайки реют,

Антониу Гутерреш

Вчера из-за дублонов золотых

Двух негодяев вздернули на рее,

Но — мало. Нужно было четверых.

Владимир Высоцкий

из «Пиратской песни»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, воззвав к «международному гуманитарному праву», потребовал немедленного прекращения наступления правительственной армии Сирии на юго-западе страны. Обратим внимание, что, во-первых, речь идет о юго-западе, то есть о провинции Дэйр-эз-Зор, вплотную примыкающей к точке, где сходятся границы Сирии, Иордании и Ирака, и где свое «гнездо» в виде базы Эт-Танф свил незаконно оккупировавший эту часть страны американский военный контингент. Подступы к Эт-Танфу всегда ревностно охранялись американцами.

Именно с этим регионом связан февральский инцидент с российской ЧВК «Вагнер», на который ВКС вместе с сирийскими правительственными войсками ответили знаково пришедшимся на 23 февраля результативным ударом по военным советникам боевиков из ряда западных государств и мощным наступлением в районе Восточная Гута. Некоторые даже уже не советники, а спецназовцы стран НАТО попали в те дни в плен. И когда Москва порекомендовала определенным западным столицам обсуждать проблему их освобождения не с ней, а с Башаром Асадом, те стали брызгаться слюной. В результате чего и возникло (точнее, было сфабриковано) пресловутое «дело Скрипалей» и последующая коллективная дипломатическая «оргия» с массовой высылкой сотрудников российских посольств.

Во-вторых, обсуждаемое заявление Гутерриша было сделано вечером 22 июня в Нью-Йорке, это важно. Почему? Потому, что этот документ, который представляет собой просто-таки истерическую реакцию глобального истеблишмента на успехи Асада в освобождении территории своей страны, появился практически день в день с прибытием этого наемного международного чиновника из России, где он продефилировал, будучи обласканным на всех возможных уровнях, включая встречу с патриархом Кириллом и трибуну, полученную им в Валдайском клубе, куда вообще-то даже не всех глав государств приглашают. Но покинув Москву, в полном соответствии с западными представлениями о порядочности (а точнее отсутствием оных), не стесняясь, принялся справлять нужду в тот самый колодец, из которого только что ее удовлетворил.

Valdaiclub.ru Антониу Гутерриш в клубе «Валдай»

В-третьих, приступ политической эпилепсии, случившейся с генсеком ООН, совпал по времени с появлением информации о переходе на сторону официального Дамаска крупной группировки оппозиционной ему Свободной сирийской армии (ССА), развернувшей стволы против остальных американских антиасадовских марионеток. Тех самых, что днем, при ярком солнечном свете, корчат из себя «умеренных» и «договороспособных» оппозиционеров, участников астанинского мирного процесса. А как только темнеет, берут в руки оружие и перевоплощаются в экстремистские ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прочие «ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Гутерриш в своем заявлении прямо не апеллирует к Москве, но вектор месседжа, как говорится, угадывается, причем, без особых сложностей. Если сопоставить этот вектор с тем, что выдавал публике «на-гора» ооновский генсек, пребывая на днях в нашей стране, то следует подчеркнуть, что ратовал он за «общие интересы», которые имеются в Сирии у России и США. И что в этих интересах будто бы нет «фундаментальных стратегических противоречий».

Полная чушь, которую представляет собой это утверждение очередного американского ставленника в здании Секретариата ООН, подаренного этому прообразу «мирового правительства» Джоном Рокфеллером-младшим, констатируется и им самим. Россия, по Гутерришу, рассчитывает на «создание объединенной Сирии с сирийским правительством», а у США, оказывается, есть «интерес в стабильной Сирии». Как говорится, почувствуйте разницу: в первом случае с Асадом, во втором — без него, и, следовательно, во главе с теми, откуда к Асаду стали перебегать, вызвав панику на ооновском «Олимпе». Ибо какая стабильность по-американски, если «стабилизаторы» бегут и каются перед Дамаском, четко понимая, за кем не только сила, но и правда?

Еще Гутерриш испугался за собственное будущее. Ну как же так? Госсекретарь Майк Помпео звонит министру Сергею Лаврову с целью «договориться» по Сирии, ибо ранее уже забрасывал удочки относительно «нормализации» отношений с Москвой. А тут, понимаешь, такая «подстава»: наступление идет, а боевики перебегают. И какая такая может быть «взаимная выгода» в российско-американской нормализации, если у американцев «нормализаторы» растворяются, как дефицитный товар, завезенный на плохо охраняемую базу?

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

При этом генсек ООН — вот где натуральный анекдот! — в порыве пресмыкательства перед Вашингтоном, не задумываясь ставит на кон свою профессиональную и человеческую репутацию. Ибо говоря о «стратегическом совпадении» интересов России и США в Сирии, он не просто лукавит, ибо таких «общих» интересов попросту не существует, и он их притягивает за уши. Он еще и по-детски как бы «забывает», что Москва участвует в конфликте законно, по просьбе правительства, то есть в соответствии с 51-й статьей Устава ООН, а США — не просто незаконно, а совершают тем самым военное преступление в форме вооруженного вмешательства во внутренние дела суверенной страны. Причем, с целью организации, подготовки, поддержки и сопровождения в этой стране внутренних сил, не скрывающих, что собираются свергнуть законное правительство, то есть осуществляют государственный переворот. К тому же вооруженным путем, развязав в этой стране гражданскую войну.

И потом, у России и США интересы в Сирии есть, а у самой Сирии их что, и быть не может? О них Гутерриш даже и не вспоминает. Воистину, язык дается политикам, чтобы выбалтывать мысли, подлежащие сокрытию.

Генсек ООН ничего этого в упор не видит. И знак равенства, который он ставит между интересами России и США в Сирии, — это эквивалент тех «тридцати» иносказательных «сребреников», которые, «конвертом» или «натурой», являются его содержанием в рамках возглавляемой американцами международной ОПГ. И какой он после этого генсек, если откровенно плюет на устав той самой организации, которую возглавляет? Или возглавляют ее другие, которые пишут ему инструкции, а он при них — «зицпредседатель Фунт»?

Подставляет он и своих «кураторов». Американцы как огня боятся наступления на Эт-Танф Сирийских правительственных сил, ибо в их планы обострение с Москвой сейчас никак не входит. Не для того открывали «фронты» торговой войны со всем миром и напрашивались на контакты с Кремлем, соглашаясь на его условия даже по месту встречи двух президентов, чтобы из-за Сирии хоронить этот, может быть, последний для них шанс. Но бояться-то они могут, а вот вслух свои страхи озвучивать — это терять лицо, ослабляя позиции перед важнейшими для Дональда Трампа переговорами. Так за них эти страхи Гутерриш обнародовал. Дураков-то вокруг нет, и все понимают, что и кто. И почем продаются.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

У всей этой истории если и есть оборотная сторона, то только в том, что сирийский официоз выбрал не вполне удачное время для наступления с учетом проходящего в России мирового футбольного чемпионата. Вроде и просили Асада притормозить до 16 июля, а он не смог удержаться. Или побоялся упустить инициативу.

Но с другой стороны, разве освобождение родной земли того не стоит? И не заигрались ли мы все в пресловутую «политкорректность», от которой уже не то, что оскомина — изжога одолевает? Вдумайтесь: генсек ООН призывает главу государства-члена ООН остановить наступление своих сил против заговорщиков, вознамерившихся руками террористов и религиозных фанатиков, нанятых им «друзьями» из госдепа и Пентагона, уничтожить это государство! Окруженные боевики по договоренностям с «международным сообществом» вывозятся из окружения автобусами! Мы с ума ли не сошли?

А ну как проведем исторические параллели, скажем, с Великой Отечественной войной, тем более что на дворе 77-я годовщина ее начала. А ведь для Асада эта война — своя и Великая, и Отечественная. Как бы мы отнеслись к сообщению Совинформбюро, скажем, во второй половине апреля 1945 года, в котором говорилось бы о том, что некий «председатель» некоего «мирового сообщества» требует от Красной Армии остановить Берлинскую наступательную операцию на том основании, что она увеличивает количество беженцев? А также потому, что «мы так не договаривались»…

Или другое гипотетическое сообщение — от января 1943 года, например. О том, что личный состав окруженных в Сталинградском котле частей и соединений вермахта будут из соображений гуманизма автобусами вывозить за линию фронта? Представили, читатель? То-то и оно! Бог, когда наказывает, отнимает разум. О времена, о нравы…