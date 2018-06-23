



Gazprom.ru

Варшава определилась с маршрутом строительства газопровода Baltic Pipe, который должен будет доставлять норвежский газ через Данию в Польшу. Об этом на днях рассказал уполномоченный польского правительства по энергетическим вопросам Петр Наимский на совместной с главой государственной компании GAZ-SYSTEM Томашем Стемпенем пресс-конференции.

Предполагается, что труба пройдет по датским и польским морским участкам и через исключительную экономическую зону Швеции. Таковы предложения разработчика технической и экологической документации — датской компании Ramboll. Вместе с тем, говорится в пресс-релизе GAZ-SYSTEM, предложенный маршрут не является окончательным. На следующих этапах реализации проекта инвестор должен будет получить пакет разрешений в странах, где будет строиться Baltic Pipe. В том числе с точки зрения его влияния на окружающую среду. Только после всех согласований будет известен окончательный маршрут газопровода. Польский портал Energetyka24 допускает возможные осложнения, поскольку «ни Дания, ни Польша не имеют опыта реализации проектов в таких масштабах». Издание напоминает о неудачных попытках датчан приступить к строительству газопровода Skanled (Норвегия — Швеция — Дания) и той же Baltic Pipe в 2009 году. «Поэтому для Польши уверенность датчан, что на этот раз будет все иначе, является огромным вызовом, тем более что строительство газопровода не лежит в сфере жизненно важных интересов Копенгагена, — замечает портал. — Baltic Pipe для датчан должна быть надежной, стабильной и рентабельной».

Но если для Дании и Норвегии проект газопровода хоть и важен, но не стоит на первом месте, то для Польши соблюдение графика — а по планам строительство должно начаться в 2020 году и закончиться в 2022 — имеет критическое значение. Приближается 2019 год, когда Варшаве придется обсуждать с российским концерном «Газпром» судьбу «ямальского контракта». Он был заключен в 1996 году и предусматривал транспортировку вначале десяти, а после 12 млрд кубометров газа по газопроводу «Ямал-Европа». В феврале 2016 года польский государственный концерн PGNiG подал иск против «Газпрома», требуя снижения цены на газ в рамках «ямальского контракта». При этом Наимский и другие официальные польские чиновники неизменно утверждали, что Варшава не будет заключать с Москвой какую-либо долгосрочную сделку, рассчитывая на то, что к 2022 году завершится строительство Baltic Pipe, которая обеспечит ежегодно десять млрд кубометров норвежского газа, плюс расширение СПГ-терминала в Свиноуйсьце закроет еще 7,5 млрд кубометров, что будет полностью покрывать потребности Польши.

DS28 Baltic pipe

В этой ситуации любые проблемы или отставание от графика с возведением Baltic Pipe значительно ухудшат переговорную позицию польской стороны. В конце мая сего года о возможных задержках со сроками сообщала польская газета Fakt. По ее данным, проект может быть отложен. Издание утверждало, что «ошибки были сделаны Петром Наимским». Спустя несколько дней тот ответил, заявив: «У меня хорошие новости — в части строительства Baltic Pipe нет задержек, это все «поддельные новости». Но при этом представитель польского правительства подверг критике Европейскую комиссию, заявив, что действия Брюсселя являются смелыми по отношению к американским компаниям и боязливыми в отношении «Газпрома». Речь шла о решении ЕК уладить миром спор с российским концерном, который обвиняли в «злоупотреблениях монопольным положением» на рынках Центральной и Восточной Европы. Это наносило удар как по намерением Варшавы задним числом взыскать с Москвы компенсацию за предыдущие поставки газа по якобы завышенным ценам, а также намекало на то, что польским властям не удастся сорвать или затормозить ход реализации проекта «Северный поток — 2», в котором принимают участие Россия, Германия, Австрия, Франция. А ведь Варшава немало постаралась для этого, развязав пропагандистскую кампанию и апеллируя как к европейцам, так и американцам.

Но в итоге польские власти дошли до той стадии, когда перегибать палку становится уже опасно. В конце концов, Берлин может и ответить, сыграв на экологических проблемах реализации Baltic Pipe посредством розыгрыша партии с норвежским, датским и шведским общественным мнением. Не случайно при выборе маршрута этого газопровода проектанты отказались от идеи проложить его через немецкий участок. При этом перед Варшавой стоят несколько задач. Во-первых, укрепить свои позиции на предстоящих переговорах с Москвой по «ямальскому контракту» с учетом того, что они будут проходить в 2019 году, когда в Польше состоятся очередные парламентские выборы. Правящему правому лагерю во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) нужно представить полякам какую-никакую, но «победу». Во-вторых, гарантировать бесперебойные поставки газа польской промышленности, прежде всего, химической. В-третьих, прояснить вопрос с перспективами создания национального газового хаба «Северные ворота», который, по замыслам польских властей, должен был перепродавать полученный газ другим странам. Пока в таких объемах его не набирается. Поэтому, похоже, что Варшаве в итоге не удастся обойтись без конструктивного диалога с Москвой и продления сделки с «Газпромом».