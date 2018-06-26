Как известно, в Сирии после взятия Восточной Гуты оставалось всего два ключевых оплота боевиков, с освобождением которых «армейская» часть войны в Сирии может считаться завершенной. Это провинция Идлиб на севере Сирии и Дераа на юго-западе страны. Обе эти зоны благодаря политическим и дипломатическим усилиям России на время операции в Восточной Гуте и прочих очагах локального сопротивления были «заморожены» заключением договоров о зонах деэскалации. Идлиб — непосредственно с Турцией, юго-западные районы — с Иорданией и США.

Цитата из х/ф «Освобождение: Последний штурм». Реж. Юрий Озеров. 1971. СССР «Последний бой — он трудный самый»

По ряду политических, логистических и иных соображений главной целью следующей операции заранее был выбран южный оплот терроризма — область провинции Дераа. Все это время туда стягивалась тяжелая техника, армейские резервы, формировались линии снабжения и прочие ресурсы для начала войны. По существу, всё было готово еще несколько дней назад, ожидали лишь отмашки из России. Москва, в свою очередь, прикладывала титанические усилия для политического согласования операции с приграничными Дераа игроками — Иорданией и Израилем.

Kremlin.ru Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин. Переговоры

Тот факт, что согласования уже близки к концу, несложно понять по привычной реакции Соединенных Штатов. Вашингтон в свойственной себе манере уже начал усиленную «артподготовку» общественного мнения через подконтрольные ему СМИ, а то, насколько лихорадочно это происходит, говорит нам о том, что США воспринимают сложившуюся ситуацию ничуть не ниже уровня освобождения Алеппо, Восточной Гуты и Дэйр-Эз-Зор.

13 июня президент Сирии в интервью иранскому телеканалу Al-Alam сообщил, что переговоры о будущем южных районов Сирии продолжаются при посредничестве России. Однако Израиль и Соединённые Штаты делают всё, чтобы сорвать мирные усилия Дамаска и Москвы.

17 июня руководитель пресс-службы госдепартамента США неожиданно заявила, что перемирие на юго-западе было «чрезвычайно успешным» и что «сохранить его — очень важно для американского правительства и сирийского народа».

19 июня Вашингтон уже открыто предостерег власти Сирии от наступления на юго-западе государства, пригрозив «серьезными последствиями».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мишени США. Сирия на очереди

20 июня на брифинге в Самаре Мария Захарова объявила, что «Белые каски» вновь получили финансовую помощь от США. Сообщалось, что Вашингтон выделил организации более 6 млн долларов единовременно, а это, учитывая заказную специфику их работы, означает, что заказ на очередную провокацию уже получен.

21 июня террористическая организация «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в России) обстреляла из минометов жилые кварталы города Дераа. Причина вполне понятна — по указанию Вашингтона «ручные» террористы Катара и Саудовской Аравии демонстративно наказывали умеренную оппозицию, согласившуюся пойти на мир с Москвой.

Дело в том, что, если этот мир действительно будет заключен, «оппозиция», контролирующая около 40% данных территорий, сумеет покинуть зону деэскалации, а это означает, что США будет нечего противопоставить вводу сирийских сил. Американцы сами включили «Ан-Нусру» (организация, деятельность которой запрещена в России) в список террористических организаций, и если она останется одна, Россия будет в полном праве начать зачистку этих территорий. «Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в России) в отличие от «оппозиции» под американо-российский договор о деэскалации изначально не подпадала.

Цитата из х/ф «Седьмая печать». Реж. Ингмар Бергман. 1957. Швеция Геополитическое противостояние

По существу, единственная причина, почему США вообще пошли на заключение этого договора, как раз и состоит в том, чтобы смешать террористов с оппозицией и под этим предлогом не давать российской коалиции начать зачистку мятежных территорий. Однако Москва сделала сильный ход и, полностью окружив Дераа, не стала сразу начинать полномасштабного наступления, а, «играя мускулами», инициировала переговоры с позиции силы. «Умеренные» прекрасно осознали сложившееся положение дел и, зная, как хорошо Москва умеет убеждать, начали сдаваться. Для американской коалиции это стало большим сюрпризом, поскольку подобный сценарий в корне ломает все стройные планы США.

Вместе с тем боевики осознают, что как только договоренность России с заинтересованными сторонами будет достигнута, а оппозиция покинет район, российская коалиция применит стандартную для себя методику — террористам в последний раз будет предложен мир, затем принята частичная капитуляция, после этого нанесен мощный рассекающий удар, разбивающий боевиков на котлы, а затем им предложат окончательный ультиматум о безоговорочной сдаче.

Осознавая перспективу «столь печального сценария», 21 июня НАТО срочно решило заняться «уничтожением» советского оружия в странах Альянса. А это означает, что в Сирии и на Украине немедленно понадобилось вооружение для проамериканских боевиков.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Заметание улик

22 июня американцами к делу была подключена ООН — организация тут же озаботилась «гуманитарными проблемами» в сирийской Дераа. В тот же день в районе упал израильский беспилотник, а они, как известно, всегда падают, поскольку первое, что делает Россия перед началом операции, — это ставит над ней РЭБ-барьер.

В этой связи очевидно, что чем успешнее будет реализовываться задумка Кремля, Генерального штаба и МИДа, тем насыщеннее будет поток западной дезинформации. Как говорил в свое время знаменитый британец: «За Суэцем морали нет», а Сирия — слишком важна для Запада, и потому в ближайшее время мы услышим о себе массу неприятных историй.

Сложности и перспективы

Освобождение провинции Дераа обещает быть сложным во многих отношениях. Уже с 23 июня мировая пресса наполнилась материалами со ссылками на «Белых касок», которые заявляют о том, что «тысячи гражданских лиц уже вынуждены бежать из района Дераа от сирийской артиллерии и российских бомбардировок». Reuters со ссылкой на «экстренный» доклад ООН «кричит» об опасности наступления правительственных сил, которое «угрожает всем 750 тысячам жителей региона». А по данным лондонского Сирийского центра мониторинга прав человека, «из Дераа уже убежали, опасаясь бомбежек Асада, около 12 500 гражданских лиц, женщин и детей». Одним словом, повторяется калька предыдущих крупных операций. За тем исключением, что здесь есть несколько очень важных «но».

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Белые каски» — короли дезинформации

С военной точки зрения именно эта провинция является наиболее укрепленной после Идлиба. Несмотря на успех армии Асада по подавлению восстания в регионе в 2010 году, Дераа все же одной из первых перешла под контроль вооруженной «оппозиции». И причина этому была проста — область напрямую граничит с Израилем и Иорданией, откуда регулярно получала снабжение для нужд «демократической революции». С тех пор данный аспект не изменился, а число боевиков возросло до 12 000 человек.

Конечно же, для масштабного наступления сирийская армия сосредоточила значительные силы, имея подавляющее превосходство в артиллерийских и ракетных системах, не говоря уже о наличии авиации, но тем не менее военные трудности — это лишь часть проблем.

США, ожидая подобного развития событий, заранее инициировали в Конгрессе инициативу о признании Голанских высот неотъемлемой частью Израиля. А это не что иное, как попытка заставить Тель-Авив отказаться от согласованных с Москвой планов на невмешательство. Почему это важно? Потому что освобождение юго-западных районов включает в себя Дераа, Эль-Кунейтру и Сувейду, а они напрямую граничат с Израилем и Иорданией. Западные и арабские СМИ уже начали публиковать масштабную дезинформацию о том, что подготовленные к наступлению части сирийской армии чуть ли не полностью состоят из «проиранских вооруженных формирований», а это попытка сподвигнуть Израиль выбрать сторону США.

Фредерик Бурр Оппер. Репортеры с «фейковыми» новостями. 1894

Со стороны Америки шансов на саботаж еще больше. Химические провокации в Восточной Гуте должны были изначально заблокировать продвижение российской коалиции на юг. Но Москве удалось выстоять под консолидированным давлением, и Гута была полностью освобождена. В этой связи под очередной вопль о химическом нападении наверняка подпадет именно юг страны и, вероятнее всего, именно там произойдет очередная масштабная провокация с «биологическим оружием».

Не стоит забывать и о расположенном невдалеке Эт-Танфе — главной военной базы США на юге Сирии. Ожидая удара в тыл, подразделения сирийской армии уже заблокировали этот опорный пункт одновременно с трёх направлений. Вместе с тем, Москва явно ожидает провокаций Вашингтона и в других областях, в частности попытки оттянуть силы российской коалиции уже предпринимаются американцами в провинции Идлиб.

Почему США так пугает успех России в Дераа?

Южная зона деэскалации в Сирии — это превосходный плацдарм для саботажа против России. Именно здесь у США на руках находится наибольшее количество «козырей». Это и игра на интересах Израиля, Ирана и Ливана, это и использование Иордании как шлюза для поставки боевиков и их снабжения, это и вопрос Голанских высот, военной базы в непосредственной близости, и многого другого. Второй такой возможности остановить или хотя бы замедлить Россию у США уже не будет. Кроме того, помимо плоскости чистой геополитики и глобальной стратегии, есть и причина на стыке Большой и Малой игры — это вопрос вседозволенности Соединенных Штатов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вседозволенность по-американски

США привыкли рубить, а не распутывать любой узел и, если раньше проблему на Ближнем Востоке не удавалось решить привычными методами — подкупом, предательством или шантажом, — узел рубили американские военные. Теперь же, по мере российских успехов в Сирии, успешного сопротивления консолидированному давлению, Донбассу и Крыму, мир начал видеть в России паритетную альтернативу, способную защитить практически всех. И Ближний Восток — в первую очередь.

А это означает, что чем большему числу стран сегодня угрожает Америка и чем выше успехи России в защите и освобождении Сирии, тем прочнее авторитет Москвы и меньше возможности для разжигания новых воин. Мир осознал, что если даже минимальными силами Россия способна защитить такую слабую и разорванную войной страну как Сирия, то с большой вероятностью она способна защитить и кого угодно другого, используя больший ресурс. Для англосаксов это означает крах политики — «разделяй и властвуй», что для них сродни препятствию, которое нельзя обойти.

Для самой России Сирия еще более необходима. С одной стороны, успех на этом направлении является квинтэссенцией решения большинства наших геополитических проблем. Это и провал американской стратегии управляемых террористических армий, и блокирование обходного пути энергоносителей в Европу, и сближение российско-китайского партнерства до стратегического союза, и многое другое. С военной точки зрения — это бесценный опыт ведения современной войны, реклама и отработка образцов боевой техники и вооружения, обновление тактики и стратегии, корректировка боевых уставов.

En.kremlin.ru Российско-сирийское сотрудничество. Владимир Путин и Башар Асад

С экономической точки зрения — «право первой ночи» на все послевоенные заказы Сирии, сделки с новыми партнерами, которые до демонстрации российских возможностей не были уверены в «прочности» Москвы. А со стороны общества — не меньший стимул к здравомыслию, нежели Украина. В обоих случаях граждане России воочию увидели истинное лицо Запада, его методы, а также финалы планов, в которых главным пострадавшим неизменно оказывается народ. Даже в вопросе стабильности нашего главного геополитического конкурента Россия оказалась в выигрыше, поскольку успех сирийской кампании внес разлад в баланс американских элит.

Иначе говоря, Сирия — это без малого один из ключей к будущему нашего государства. И потому нашим политикам, военным, дипломатам и прочим участникам Великой шахматной игры стоит пожелать на этом направлении только успехов!