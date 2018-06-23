Пенсионная реформа — тема, мимо которой не смог пройти ни один уважающий себя оппозиционер. Слишком весомой оказалась «подача», сделанная властью, чтобы оппозиции можно было обойтись обычными рефлексами и умолчаниями. И хотя выборы недавно прошли, тем не менее, все почувствовали начало нового политического сезона. И начались такие оппозиционные странности, которые нельзя понять, оставаясь в состоянии рационального мышления.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Меньше всего вопросов к «Справедливой России». Она предложила Госдуме свой, альтернативный проект пенсионной реформы. Там есть рациональные идеи, такие, как оставить пенсионный возраст, отказаться от балльной системы при начислении пенсий, расчёт производить от трудового стажа, сохранить льготы многодетным матерям, инвалидам, лицам, работавшим в тяжёлых условиях труда. Всё там есть — кроме уточнения, где взять на это деньги, ради поиска которых, собственно, власть и пустилась во все тяжкие пенсионных реформ.

В принципе, «СР» понимает, что своим предложением полностью выхолащивает сам смысл реформы и всё оставляет как есть. И именно на это в бюджете нет денег. Значит, идею не примут. И не надо — зато «СР» показала себя «другом народа». Где взять деньги на свой проект, в партии не сказали. Но деньги — презренная тема, когда она волновала оппозицию? Пусть об этом болит голова у правительства. Оппозиция всегда возникает, когда надо что-то поделить. Когда надо что-то изыскать, её не видно и не слышно. Ну, как писали в салунах дикого Запада, не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет.

Позицию движения «Суть времени» озвучил Сергей Кургинян. Блестящий оратор, он как всегда был безупречен в своих аргументах. Пенсионную реформу он назвал аморальной и деструктивной. Это прямая угроза соединения верхушки либерального протеста и протеста народной массы, от либералов далёкой — вот главный смысл его выступления. Риск такого соединения огромен и впервые очень близок к воплощению. Очень рациональный аргумент.

ИА Красная Весна Сергей Кургинян

Не менее интересна позиция партии Николая Старикова, всегда выступавшего в поддержку Путина, но против Медведева и его курса. По поводу пенсионной реформы историк и экономист Стариков также как и «СР» не приводит расчётов. Но позиция Старикова более радикальна.

«Самая большая опасность в предлагаемой «пенсионной реформе» в том, что она буквально разрывает общество на две неравные части, выкапывая невидимый «ров» между народом и властью! Мы помним, что случилось с Советским Союзом, когда народ потерял чувство сопричастности к происходящему в государстве и перестал доверять властям. Сегодня многие миллионы людей, проголосовавшие за президента, чувствуют себя обманутыми и разочарованными.

В свете последних действий правительства, Президиум ЦК заявляет, что:

мы считаем предложенные изменения пенсионного законодательства недопустимыми, несущими в себе угрозу социальной стабильности и будущему нашего государства;

с сегодняшнего дня мы не просто в оппозиции к экономическому блоку правительства.

Мы требуем отставки правительства Медведева!

Президиум ЦК общественного движения «Патриоты Великого Отечества»

Президиум ЦК Партии Великое Отечество»

Не знаю, у кого как, но у меня удивление просто не знает границ.

Разве «ров между народом и властью» — это событие последних двух недель? Разве нынешний «ров» не возник после приватизации по Гайдару и Чубайсу? Почему же оппозиция правительству вплоть до требования отставки Медведева (явное противоречие мнению Путина) возникла у ПВО лишь сейчас?

Как можно поддерживать Путина, при этом уйдя в оппозицию к его курсу и его правительству? Как это можно совместить? То есть ПВО Старикова за Путина, но против его курса и его правительства? Можно быть за Христа, но против христианства? За Сталина, но против социализма? За Путина, но против его экономического курса? Как такое всерьёз можно обсуждать и принимать? Где кончается популизм и начинается здравый смысл?

Pvo.center Николай Стариков

Интересно, а какую бы позицию к уважаемому им Сталину занимал бы Стариков в эпоху индустриализации, которую делали за счёт деревни? Тоже ушли бы в оппозицию? Примкнули бы к Бухарину? К Троцкому? К Рыкову?

Но самые большие чудеса воздушной акробатики занимают, конечно, либералы. Вот о ком сложили фразу «переобуться в полёте».

2012 год. Партия «Народный альянс». Навальный требует увеличения пенсионного возраста.

«Продолжительность жизни в России будет расти и необходимо стимулирование более позднего выхода на пенсию для того, чтобы смягчить негативные последствия от увеличения пенсионного возраста, которое неизбежно в будущем. Если эту проблему откладывать, то такое повышение однажды окажется резким и болезненным. Но если повышение пенсионного возраста планировать, то этот процесс можно сделать плавным и постепенным, минимизируя социальные издержки».

2014 год. «Партия прогресса». Навальный опять требует увеличения пенсионного возраста.

«Рост качества и продолжительности жизни неизменно поставит Россию перед проблемой повышения пенсионного возраста. Если эту проблему откладывать, то такое повышение однажды окажется резким и болезненным. Чтобы смягчить негативные последствия от повышения пенсионного возраста, мы будем заранее планировать этот процесс, делая его плавным и постепенным, минимизируя социальные издержки. При этом повышение порога будет дифференцировано по возрастам, так что оно коснётся главным образом тех, кто сейчас лишь начинает трудовую деятельность».

Вот что об этом пишет «Комсомольская правда»:

«Российский оппозиционер Алексей Навальный сделал очередной финт ушами. Блогер сменил мнение по важнейшему для всех россиян вопросу. Сейчас Навальный выступает против повышения пенсионного возраста. И даже готовит митинги в 20 городах России. Но еще в 2012 году Алексей добивался поднятия возрастной планки, преодолев которую человек сможет уйти на заслуженный отдых. …

Прав был писатель Эдуард Лимонов, написавший про пенсионные мытарства Алексея:

«Навальному до лампочки пенсионеры на самом деле и их судьба, но мозги у него не креативные, потому он подворовывает политические идеи то слева, то справа, всё, что плохо лежит. К дальнобойщикам пристроиться не удалось, от мусорных бунтов погнали, теперь попробует «защитить» пенсионеров. Удивительно, как упорно такой абсолютно неталантливый, не годящийся в политику человек, без мыла лезет во все дыры. Пробуя на авось, авось в этот раз проканает».

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

Политика — дело тонкое, тоньше носа комара. Но почему-то те, кто пытается ею заниматься, ведут себя как слоны в посудной лавке. Мне не поспеть за их парадоксами, как писал Г.К. Честертон немного по другому поводу.

А что по поводу воровских мотивов министров:

«Общая сумма выявленных финансовых нарушений за прошлый год, включая неэффективное и нецелевое использование средств, составила 1 трлн 865 млрд рублей. Такую цифру привел глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности ведомства. «Это почти вдвое больше, чем в 2016 году, и в три с половиной раза больше, чем в 2015-м», — подчеркнул он.

По словам Кудрина, 760 миллиардов рублей из этой суммы — нарушения по учету в Роскосмосе, что составляет больше 40% от всех обнаруженных нарушений. По результатам проверок в госкорпорации открыты уголовные дела. В отношении кого именно, чиновник не уточнил».

Путин решил использовать Кудрина как палача для самых высоких должностных казнокрадов. Кудрин беспощаден, имеет поддержку Путина и к тому же по репутации либерал. Протравить либералов руками главного либерала — это не просто тонко, это высший класс политических шахмат.

Многие скажут: «А где посадки? Где результаты этих проверок?» Результат не в посадках, а в отставках, после которых меняется состав власти. Всех не посадишь. Тотально поражённый коррупцией госаппарат массовыми посадками не вылечишь. Тут терапия важнее хирургии. И если посмотреть на состав прошлого и нынешнего правительства, то изменения колоссальны. Но все они сделаны так, что никакого кризиса управления не возникло. Отрубить голову дело нехитрое. Намного сложнее эту голову вылечить или так пересадить, чтобы тело не умерло.

Kremlin.ru Владимир Путин и Алексей Кудрин

Не стоит возмущаться тому, что наша политическая система несовершенна. Что оппозиция нелепая, а власть неуклюжая. Как говорил Сталин: «Других писателей у меня для вас нет». Проблемы были, есть и всегда будут. Но если их всё время решать революцией, то к старым проблемам добавятся новые. Если научиться оседлать эволюцию, то можно в результате создать такую социальную систему, которая накапливает качество и становится в состоянии справиться с любыми вызовами времени. Именно создание такой социальной системы сейчас и происходит в России.

И народ, и власть, и оппозиция постепенно зреют и учатся такому взаимодействию, которое позволит накапливать опыт, не разрушая государственность. Возможно, во второй половине нынешнего века Россия станет таким обществом, где все социальные перекосы согласованно решаются через работающие социальные институты без великих потрясений. И это будет действительно великая Россия.