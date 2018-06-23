Очередное заявление президента США Дональда Трампа в «Твиттере» содержало в себе более чем конкретную угрозу американского правительства в отношении импорта автомобилей. В пятницу, 22 июня, президент Трамп осудил европейские пошлины, введённые в отношении американских автомобилей, добавив, что в случае, если они не будут отменены, США ответят с двойной силой, пишет Ясмин Серхан в статье для американского журнала The Atlantic.

Натаниэль Карриер. Бостонское чаепитие (1773). 1846

Undead_warrior Ford Model A (1903-04)

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«Учитывая то, что ЕС установил против США, их компаний и рабочих, долговременные пошлины и торговые барьеры, мы, в свою очередь, установим 20-процентные пошлины на все их автомобили, прибывающие в США, если европейские пошлины и торговые барьеры не будут отменены в ближайшее время. Собирайте их (автомобили) здесь!» — заявил президент Соединенных Штатов.

В настоящий момент США и ЕС сталкиваются с обостряющимся торговым спором, который начался еще в марте 2018 года, когда Трамп объявил о своем намерении ввести крупные пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС. Однако пошлины, которые Трамп хочет ввести на импорт автомобилей из ЕС, станут ответной мерой на ситуацию, которая предшествовала нынешнему торговому спору. В ЕС уже продолжительное время существовали 10-процентные пошлины на импортные автомобили из США, тогда как в США существовали гораздо меньшие пошлины на импорт автомобилей из ЕС. Однако после того, как несколько недель назад вступили в силу пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, ситуация резко изменилась. В ЕС, также как в Канаде и Мексике, заявили, что в отношении американского импорта будут установлены новые пошлины.

В ЕС новые пошлины в отношении таких товаров, как бурбон и джинсы, вступили в силу в пятницу, 22 июня. Неясно, была ли связана новая угроза Трампа с данным событием. В конце концов, всего два дня назад министр торговли США Уилбур Росс заявил американским законодателям, что Белый дом пока не принял «решения» о пошлинах на импорт автомобилей.

Уилбур Росс United States Department of Commerc]

Торговая война уже наступила? Ведение пошлин в отношении одних государств, затем ответные пошлины со стороны этих государств, затем новые пошлины уже в двойном размере — все это свидетельствует о наличии торгового поведения, для предотвращения которого были разработаны глобальные торговые правила. Однако до сих пор в ЕС уклоняются от термина «торговая война». Как заявила в начале этого месяца Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём, «я не могу сказать, что мы находимся в условиях торговой войны, но мы оказались в очень сложной ситуации, которая может обостриться», добавив, что нужно надеется на то, что торговая война все же не воплотится в реальность.

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Однако как понять, что торговая война все же воплотилась в реальность? Эксперт из лондонского Chatham House Марианна Шнайдер-Петсингер считает, что торговая война содержит в себе два ключевых элемента: взаимные пошлины, которые укрепляют позиции протекционизма, и отказ от переговоров, которые могли бы привести к деэскалации торгового противостояния.

Security and Defence Agenda Сесилия Мальмстрём

Нынешнему торговому спору между США и ЕС не хватает второго элемента, чтобы превратиться в торговую войну. Хотя в ЕС ранее заявили, что не готовы вести переговоры под давлением со стороны США, европейский блок все же не исключил возможность переговоров. Как заявили представители автомобильной промышленности Германии, которая столкнется с крупным ущербом в случае, если США введут обещанные пошлины, они готовы обсудить условия снижения автомобильных пошлин в ходе переговоров. «Основой для будущих соглашений между ЕС и США должны послужить правила ВТО… Речь не идет об односторонних уступках или взаимном отказе от автомобильных пошлин», — говорится в заявлении немецкой ассоциации автомобильной промышленности VDA, опубликованном на этой неделе.

До сих пор неясно, готова ли администрация Трампа к началу подобных переговоров. Глава Белого дома поручил министерству торговли провести расследование, чтобы установить, оправдано ли введение пошлин в отношении европейских автомобилей с точки зрения национальной безопасности. Стоит напомнить, что Вашингтон ввел пошлины на сталь и алюминий в «интересах национальной безопасности». Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что данное расследование будет завершено в течение следующих двух месяцев.

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«Существует напряженность, которая не может быть проигнорирована, уже раздаются выстрелы, но это еще не торговая война, потому что есть возможность для деэскалации», — считает Шнайдер-Петсингер.

Как бы там ни было, нынешний торговый спор между ЕС и США, без сомнения, не обойдется без жертв с обеих сторон. В 2017 году Германия продала в США 1 млн 350 тыс. автомобилей. Согласно заявлению VDA, на немецких автомобильных заводах в США работают 110 тыс. человек. Половина этих рабочих мест зависит от импорта из Германии.