Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин, похоже, намерены провести саммит в июле этого года. Это будет их третья личная встреча. Ранее оба лидера сделали заявления о том, что им удалось выстроить положительные рабочие отношения, и что они часто проводят телефонные переговоры, пишут Мэтью Рожански и Андрей Кортунов в статье для американского издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп.

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В настоящий момент в США политическая обстановка вокруг России особенно накалена. Белый дом находится в конфликте с командой министерства юстиции, ведущей расследование «российского дела». Эту команду возглавляет специальный прокурор Роберт Мюллер, который, как сообщается, попытался опросить президента Трампа. В то же время в ноябре в США состоятся промежуточные выборы, причём представители обеих партий предупреждают о рисках дальнейшего «вмешательства» со стороны России.

Роберт Мюллер [ Federal Bureau of Investigation}

В России к саммиту Трамп-Путин относятся с большим скептицизмом. Существует сомнение в том, что Трамп сможет разрешить вопросы, которые очень важны для Москвы. Преобладает мнение, согласно которому, президент США так и останется заложником сплоченного антироссийского истеблишмента в Вашингтоне, а любое возможное соглашение будет отвергнуто конгрессом или даже собственной администрацией Трампа.

Однако прежде всего обоих президентов должно волновать опасное состояние отношений между США и Россией, а также возможные последствия таких отношений для интересов обеих стран и глобальной безопасности.

Thames Джимми Картер и Леонид Брежнев 1979 — подписывают договор ОСВ-2

Со времени окончания «холодной войны» и, возможно, даже с начала 1980-х годов Москва и Вашингтон никогда не приближались так близко к прямому военному противостоянию. Все это стало следствием расширения военных учений, а также воздушных, наземных и морских операций на обширной территории, начиная с Балтийского региона и заканчивая Ближним Востоком. Были случаи, когда военные силы России и НАТО находились на грани столкновения, которого в последний момент удавалось избежать.

И Россия, и США намерены инвестировать миллиарды в модернизацию своих ядерных арсеналов. Конечно, это позитивный шаг с точки зрения обеспечения безопасности и эксплуатационной надёжности, однако создается впечатление, что обе страны готовы к запуску новой «гонки вооружений». На это оба президента обратили внимание в ходе телефонных переговоров, состоявшихся в марте 2018 года. Особую обеспокоенность вызывают возможные кибератаки со стороны государств или негосударственных субъектов, которые могут спровоцировать рост уровня боевой готовности одной из стран, что вызовет ответную реакцию с другой стороны и, возможно, запустит опасный цикл эскалации.

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Предстоящая встреча между Трампом и Путиным не сможет разрешить фундаментальных противоречий между Вашингтоном и Москвой. Ни один из лидеров не станет делать односторонних уступок по вопросам, которые, по их мнению, представляют чрезвычайную важность для национальной безопасности. Однако встреча может проложить путь к стабилизации отношений, что в сложившихся условиях само по себе станет значимым достижением.

Войны в Сирии и на Украине стоили сотни тысяч жизней, миллионы людей стали беженцами. Вашингтон и Москва контролируют ресурсы и рычаги влияния, необходимые для управления и, в конечном счете, разрешения этих конфликтов. Хотя официальные лица пытались договориться о реализации небольших шагов, таких как осуществление минских соглашений на Украине и возобновление переговоров по Сирии в Женеве, однако политической воли все-таки не хватило. Встреча лидеров США и России на сегодняшний момент является наилучшей возможностью для обеих сторон продемонстрировать свою приверженность прогрессу по данным вопросам.

Наконец, после многолетних санкций и контрсанкций политика взаимной изоляции атрофировала отношения между обычными гражданами США и России. Такое положение вещей не отвечает интересам обеих сторон. Посольства и консульские службы столкнулись с ограничениями штата сотрудников с обеих сторон, а также закрытием дипломатических представительств США и России. Это привело к устойчивому сокращению туристических, торговых, научных, культурных и образовательных обменов впервые за последние 50 лет с момента подписания в 1958 году соглашения об обменах в области науки, техники, образования, культуры и других областях. Даже если санкции будут сохранены, президенты обеих стран должны четко указать на то, что контакты между дипломатами, законодателями, предприятиями, учеными и гражданскими группами являются основой для мирных, продуктивных отношений и, следовательно, особенно важны, когда официальные связи напряжены.

Несмотря на глубокий кризис в отношениях между двумя государствами, граждане США и России по-прежнему заинтересованы друг в друге, они в значительной степени отвергают существующую парадигму борьбы. Граждане России обращаются в американское посольство в Москве, желая получить визы, а граждане США составили самую многочисленную иностранную делегацию, прибывшую в этом месяце в Россию на чемпионат мира по футболу. Это просто несправедливо и недальновидно, когда обычные граждане должны расплачиваться за конфликт между их правительствами.

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Разногласия между Москвой и Вашингтоном обширны, и президенты двух стран не смогут найти общие точки соприкосновения по многим вопросам. Цель саммита заключается не в том, чтобы упустить из виду существующие противоречия или подписать торжественную сделку. Скорее всего, оба лидера должны создать пространство, в рамках которого оба правительства могли бы возобновить взаимодействие.

Ronald Reagan Presidential Library Рональд Рейган и Михаил Горбачёв

Нынешний конфликт между США и Россией — это не новая «холодная война». Однако следует извлечь урок из «холодной войны», который заключается в том, что дипломатия на высшем уровне необходима не только для того, чтобы праздновать большие победы, но и для того, чтобы дать импульс небольшим шагам и повседневному взаимодействию, которые не позволят «холодной войне» превратиться в горячую.