В Липецкой области есть маршруты, пользующиеся особой популярностью. Прежде всего, это города Елец и Задонск — религиозные центры региона, история которых тесно связана с именем святителя Тихона Задонского. Здесь процветает духовный туризм — на поклон к святыням приезжают не только паломники, но и обычные туристы. Объехать или обойти такой город можно очень быстро, однако развивающая инфраструктура предлагает путешественникам удобные варианты для двух-трехдневного пребывания. И в этом есть смысл: некоторые участники пресс-тура, организованного региональным центром развития событийного туризма, признались, что уже здесь бывали и даже привозили экскурсионные группы. Но эти города при ближайшем рассмотрении оказались так многогранны, что постигать их красоту лучше без спешки.

Марина Каширская ИА REGNUM Вознесенский собор в Ельце

Марина Каширская ИА REGNUM Монумент «Елец — город воинской славы»

Елец — старинный город-крепость, оборонявший рубежи государства от внешних врагов. Первые летописные упоминания о городе датируются XII веком, однако ельчане считают, что город гораздо старше и возник примерно в IX веке. В прошлом потрясаемый набегами и войнами, сейчас Елец гордится своими тихими улочками с исторической застройкой и с удовольствием рассказывает гостям о знаменитых земляках — деятелях искусства.

Здесь легко заблудиться, если полагаться на современные технологии, и так же легко пройти мимо одного из памятников архитектуры или дома, с которым связана личная история одного из прославленных ельчан. Елец называют одновременно городом студентов и городом церквей.

Марина Каширская ИА REGNUM Вознесенский собор

Вознесенский собор был построен в XIX веке на месте храма, который не мог более вмещать в себя всех прихожан. Полон людей он и сейчас — жители Ельца посещают храмы не только по воскресеньям и по большим праздникам, но и среди недели. Также практически ежедневно в храме можно увидеть восхищенных туристов. Собор Вознесения Господня является одной из самых заметных достопримечательностей города — вид на него открывается еще на подъезде к Ельцу. Также храм и прилегающая к нему Красная площадь обычно являются отправной точкой всех обзорных экскурсий. Кроме собора, на площади располагаются часовня над могилой елецких воинов, стела «Город воинской славы», памятный знак в честь 850-летия со дня основания города, памятник елецкому пехотному полку и бюст Ивана Бунина, имя которого носит местный вуз.

Марина Каширская ИА REGNUM Евгений Крикунов проводит экскурсию по музею художника Василия Шевченко

Василия Шевченко, члена профессионального творческого Союза художников и графиков Международной федерации художников ЮНЕСКО и Союза художников России, называют не только живописцем, но и мыслителем. Вокруг его картин до сих пор не утихают споры, особенно когда дело касается художественного направления, к которому их можно было бы отнести. Здесь смешались сюрреализм и наивное искусство, плакатная живопись и лубок — хотя сам Шевченко предпочитал называть себя реалистом.

Марина Каширская ИА REGNUM Культурный центр имени народного художника России В. С. Сорокина в Ельце

Об этом музее нет упоминания в официальных источниках, так как формально он является частной коллекцией. Однако у Евгения Крикунова — руководителя сразу нескольких частных елецких музеев — нет ни малейшего желания прятать свои сокровища от любопытных глаз. Тяга к прекрасному, по его собственному признанию, у Крикунова проявилась с детских лет, и это оказало сильное влияние на всю его жизнь: многие их тех, о чьем творчестве рассказывают экспонаты музеев, были друзьями коллекционера.

Марина Каширская ИА REGNUM Экскурсия

Художественной жизни Ельца посвящены и другие музеи, сформированные из фондов Крикунова: культурный центр имени народного художника России В. С. Сорокина и музей художника П. Б. Блуднова. Однако самым необычным, без сомнений, можно назвать музей истории КПСС и ее символики. Часть его экспозиции расположена в бывшем ангаре, часть — под открытым воздухом. По словам Крикунова, сделано это не от хорошей жизни — у него просто нет помещения, в котором можно было бы разместить всю грандиозную коллекцию, посвященную жизни Советского Союза. Поэтому значительная часть экспонатов — плакаты, картины и скульптуры — расположена прямо во дворе. Возможно, именно это послужит дополнительным стимулом для тех, кто разрабатывает план визита в Елец: посетить этот музей стоит, пока часть коллекции не утрачена навсегда.

Елецкое кружево — еще одна из «визитных карточек» города, уходящий корнями в глубь веков промысел. Им по праву гордятся — по слухам, тончайшее елецкое кружево есть даже у королевы Великобритании. К счастью, любознательные туристы, в отличие от английской королевы, благодаря экскурсионным программам могут увидеть весь цикл изготовления уникальных изделий. В «Доме елецкого кружева» у Евгения Крикунова можно увидеть экспонаты разных эпох и разной сложности — от домашних декоративных салфеток до подиумных нарядов, которые местные мастерицы готовили в сотрудничестве с российскими модельерами. А на фабрике «Елецкие кружева» есть возможность заглянуть в святая святых — цеха, в которых рождаются настоящие шедевры. Группам туристов показывают все этапы производства уникальных изделий — от эскиза и ручного плетения на коклюшках до пошива моделей. Есть на предприятии и машины для изготовления кружева. Они до сих пор работают на полную мощность, хотя сами по себе уже являются антикварной редкостью.

Еще одна фабрика, которая с радостью встречает посетителей, делает валенки. Разумеется, эти предприятия вызывают восторг у гостей, интересующихся не только исконными промыслами, но и шоппингом. Поэтому умельцы объединяются, чтобы было чем удивить самого придирчивого покупателя. Например, «брендовыми» валенками, которые изготовлены традиционным ручным способом и украшены эксклюзивным елецким кружевом.

Марина Каширская ИА REGNUM Сапоговаляльная фабрика

Елец был родиной многих известных россиян, но не все их имена ассоциируются с тихим центрально-черноземным городком. Например, о том, что знаменитый известный композитор Тихон Хренников был уроженцем Ельца и здесь же нашел последнее пристанище, большинство туристов, по их собственным признаниям, узнают именно во время экскурсий. Дом-музей Тихона Хренникова был открыт еще при его жизни — сам композитор называл это «нонсенсом». Однако он не уставал признаваться в любви к родному городу, поэтому сам активно участвовал в создании экспозиции.

Сейчас в музее можно увидеть личные вещи Хренникова, а также документальные свидетельства того, что талант композитора признан не только в России, но и далеко за ее пределами: это и фотографии с гастролей, и сувениры из многочисленных поездок, буклеты и картины. Тихон Хренников умер в 2007 году и был похоронен на участке собственного дома. Однако музыка не смолкает здесь и по сей день: в музее есть зал камерной музыки, где проходят концерты. 10 июня отмечалось 105-летие со дня его рождения, на праздновании которого выступил в том числе пианист и композитор Тихон Хренников-младший — правнук знаменитого уроженца Ельца.

Марина Каширская ИА REGNUM Знаменский женский монастырь в Ельце

Несомненно, главной святыней Ельца является Знаменский женский монастырь. Он был построен на месте скита, в котором жили отшельники Троицкого монастыря. Женский монастырь был организован в Ельце силами святителя Митрофана Воронежского, однако потом обитель настигла череда бед. Сначала монастырь был расформирован указом императрицы Екатериной Второй, а затем все его постройки уничтожил пожар. В XVIII веке в монастыре постриг приняла Мелания, позже ставшая почитаемой блаженной затворницей. К ее могиле до сих пор на поклон приходят паломники.

До первой половины XIX века, когда состоялось второе «официальное» открытие монастыря, его обитательницы всё равно не покидали Ельца. Их поддерживал Тихон Задонский, оказывавший монахиням посильную помощь. Место для строительства храма с престолом в честь иконы Пресвятой Богородицы «Знамение» также выбрал он.

В XIX веке обитель пережила свой расцвет: была построена монастырская стена, был устроен спуск с Каменной горы к святому источнику, построена колокольня. На пожертвования строились новые кельи. В конце века была организована бесплатная церковно-приходская школа для девочек. После 1917 года обитательниц монастыря выгнали, последняя настоятельница, отказавшаяся покидать обитель, была убита. Монастырь начал разрушаться, кельи переделали в квартиры, Знаменский храм был взорван. На восстановление ушло много лет — церковь вернула себе руины на Каменной горе только в 1997 году. Третье открытие монастыря произошло в 2004 году. Сейчас из старых монастырских построек частично сохранились несколько келий, крепостная стена и лестница, которую полностью реконструировали. Среди местных жителей ходит легенда: чтобы попросить о заступничестве блаженную Меланию, чей прах захоронен на территории монастыря, на монастырскую гору нужно подниматься пешком по каменной лестнице, на каждой ступени исповедуясь Богу в одном совершенном грехе.

Марина Каширская ИА REGNUM Задонский Рождество-Богородицкий монастырь

Задонский Рождество-Богородицкий монастырь был основан в начале XVII века и несколько раз перестраивался и достраивался. Его называют «русским Иерусалимом», так как сюда издревле стекались паломники — в том числе и из-за иконы Владимирской Богоматери, которая чудесным образом уцелела при пожаре в конце XVII века и, по преданиям, защищала ближайшие земли от болезней и бедствий. Слава монастыря усилилась с появлением святителя Тихона — бывший епископ Воронежский и Елецкий, удалившись от дел, прожил здесь последние 14 лет своей жизни.

Марина Каширская ИА REGNUM Монастырь активно занимается благотворительностью — помогает неимущим, многодетным прихожанам, а также брошенным животным

Во Владимирском соборе хранятся мощи 11 православных святых, а на территории монастыря находится святой источник и купальня. Это позволяет Задонску оставаться одним из популярнейших направлений «духовного» туризма. Об этом помнят и за монастырскими стенами. В гостиничном номере рядом с каждой кроватью лежит Библия. Экскурсоводы в городских музеях облачены в длинные юбки.

Однако, несмотря на всю «строгость» атмосферы, время в Задонске не остановилось — точнее, остановилось, но в разных точках и в соответствии с актуальными туристическими трендами. Например, в краеведческом музее можно пройти путь через всю историю города: увидеть экспонаты с раскопок, аскетичную обстановку монашеских келий и, наоборот, безбедный быт местного дворянства и купечества, отправиться в «Путешествие в страну Советов» с красными галстуками и вспомнить героические страницы Великой Отечественной войны.

Музей также обзавелся двумя филиалами, где в ходе интерактивных программ посетителям предлагают не смотреть на экспонаты, а создавать их самим. Это дом аптекаря Ульриха, последнего владельца усадьбы, в которой расположился краеведческий музей, и гончарная мастерская. В мастерской аптекаря детские экскурсионные группы сами создают чаи из трав, выращиваемых здесь же, у гончаров учатся сами делать посуду и игрушки из глины, а затем отправляются на обед, приготовленный по местным рецептам в настоящей русской печи. Так проходит погружение современных туристов в историю Задонска.

При этом Елец и Задонск — не единственные маршруты для тех, кто интересуется православной культурой, хотя и самые известные. Несмотря на то, что о достопримечательностях Липецкой области написано немало, многие архитектурные шедевры незаслуженно остаются без внимания, так как стоят обособленно. Например, храм иконы Божией Матери «Знамение» в селе Вешаловка Липецкого района. Он был построен в XVIII веке — предположительно, Василием Баженовым, который стал основоположником российской псевдоготики. Храм относится к постройкам усадьбы, владельцами которой были Татищевы, а затем — Кожины. Кроме церкви, единственными сохранившимися постройками имения стали башня усадебного дома и руины разоренного семейного склепа.

Марина Каширская ИА REGNUM Храм иконы Божией Матери «Знамение» в селе Вешаловка

Храм является одним из двух образцов русской псевдоготики на территории Липецкой области, а также далеко не единственным памятником архитектуры, расположенном вдали от заезженных туристических маршрутов. При этом поток посетителей святого места не ослабевает — благодаря многочисленным интернет-отзывам, которыми друг с другом делятся самостоятельные путешественники.

Марина Каширская ИА REGNUM Внутреннее убранство храма

Одновременно региональный центр развития туризма работает над тем, чтобы о подобных точках на карте Липецкой области узнали как можно больше туроператоров — ведь история местных усадеб не менее великолепна, чем их архитектура, а служители храма (который, прежде всего, является действующим) готовы поделиться всей имеющейся информацией — и делают это весьма вдохновленно.