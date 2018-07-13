Встреча кандидатов на пост мэра столицы с депутатами, входящими в Совет муниципальных образований города Москвы (СМОМ), есть отчаянная попытка мэрии придать хоть какую-то видимость конкуренции выборам градоначальника. В противном случае назначенное на 9 сентября волеизъявление горожан грозит превратиться в референдум о доверии Сергею Собянину. Увы, попытка неудачная, 12,5-миллионный город так и не смог выставить достойного соперника действующему градоначальнику.

Владимир Сачков. Выбирайте достойных! 1957

Если нет желания узнать, какими видятся проблемы Москвы претендентам от парламентских партий, внесистемной оппозиции и самовыдвиженцам, а главное, как они намерены их решать, дальше можно не читать.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Напомню вкратце, что сегодняшние проблемы порождены неумением властей заглянуть в будущее и просчитать последствия принимаемых решений. Наверное, нужно было упорядочить выборную вакханалию и поставить заслон в виде муниципального фильтра на пути всяческих политических фриков и популистов. Насчет фриков не уверен, но с теми, кто не хотел работать с населением, что называется, на земле — точно разобрались. А вместе с тем породили ситуацию, при которой гарантированно собрать необходимое для участия в выборах количество подписей может лишь выдвинутый партией власти кандидат. Выхолостив таким образом институт выборов и превратив его в некий «одобрямс» принятых в высоких кабинетах решений, власти теперь вынуждены изыскивать способы, чтобы хоть как-то включить спарринг партнеров в избирательный процесс.

Для Москвы ситуация не нова, на выборах 2013 года депутаты «Единой России» подобным образом помогли блогеру Алексею Навальному. В этот раз то ли в силу отсутствия на политическом небосклоне столицы ярких фигур, а может, просто решили не мелочится, но в московском отделении партии поддержали инициативу СМОМ о помощи оппозиционным кандидатам в получении подписей муниципальных депутатов для прохождения фильтра.

Тут же была организована встреча с мундепами, на которую из 18 заявленных на 20 июня 2018 года претендентов на пост градоначальника явились лишь 10 кандидатов. Не явился на встречу молодой и до сих пор перспективный Илья Яшин, который заявил, что ему не встречи нужны, а подписи. Другой, не менее перспективный оппозиционный политик Дмитрий Гудков свое отсутствие объяснил занятостью. Не удалось увидеть и предпринимателя Германа Стерлигова, который также не увидел выгоды от встречи с муниципальными депутатами. По понятным причинам отсутствовал самовыдвиженец, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», мэр Москвы Сергей Собянин. Отсутствие прочих кандидатов осталось незамеченным.

Формат встречи не предполагал серьезного обсуждения программ кандидатов, однако за три минуты, отведенные каждому кандидату на представление, сформулировать основные тезисы всё-таки возможно. Ответить на вопрос «зачем я иду в мэры Москвы» не удалось ни представителям системных партий, ни самовыдвиженцам.

Так, кандидат от партии ЛДПР Михаил Дегтярев поздравил собравшихся с удачным для российской сборной началом мундиаля и не преминул выразить удовлетворение тем, что руководство города реализовывает написанную 5 лет назад Дегятревым программу. Нет, конечно же, есть и недостатки, которые, по словам кандидата, заключаются в том, что мэрия смогла реализовать его замыслы лишь на 50%. В целом курс мэрии правильный и по вопросам реновации, и в вопросах благоустройства, а также развитии туриндустрии. Недоработки представитель ЛДПР увидел лишь в малом фискальном бремени, которое власти оказывают на индустрию. Перераспределением выгод от турбизнеса в интересах всех горожан Дегтярев и пообещал заняться в случае его избрания мэром Москвы. Думаю, что представителям турбизнеса волноваться всё же не стоит, дальнейшее обсуждение показало, что господина Дегтярева больше заботит избирательный процесс как таковой. Депутат призвал москвичей, и в первую очередь муниципальных депутатов, проявить политическую зрелость и помочь кандидатам преодолеть муниципальный фильтр.

A.Savin, Wikimedia Commons Михаил Дягтерев

Другой кандидат, выдвинутый партией КПРФ Вадим Кумин, сразу после перечисления своих заслуг и регалий огорошил собравшихся заявлением о том, что Москва становится ненастоящей. Беспокойство вызывают ненастоящие рулонные газоны, сократившийся до минимума прием у врачей, а также еще во времена Булгакова испортивший москвичей квартирный вопрос. Чтобы решить подобные проблемы, город должен брать на себя больше ответственности, уверен Кумин.

Кто точно выиграет в случае победы представителя коммунистов, так это автомобилисты, но проиграют другие категории москвичей. Кандидат пообещал отменить парковки и вместе с этим запретить шлагбаумы во дворах. Не осталась без внимания и программа реновации. По словам Кумина, массовый снос домов в партии поддерживали и продолжают поддерживать, но КПРФ обманули, и реализовывается не та программа, за которую голосовали коммунисты. Однако и эту проблему можно достаточно просто решить, всего лишь отстранив частных девелоперов от участия в программе. Будут ли при этом снижены этажность, уменьшена плотность, учтены интересы собственников квартиры, выступающий не пояснил.

Наиболее подготовленным оказался представитель партии «Справедливая Россия», глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов. Было видно, что кандидат действительно знаком с жизнью и проблемами столицы и у него действительно есть понятная программа действий на случай избрания. Свиридов предлагает исправлять накопившийся дисбаланс, когда все решения принимаются в мэрии и отраслевых департаментах, увеличением полномочий и финансовых возможностей муниципальных депутатов. Это, пожалуй, наиболее интересная программа для жителей Москвы. Куда как проще решить насущные проблемы капремонта, благоустройства и тому подобного с живущим по соседству муниципальным депутатом, нежели достучаться до руководства московского департамента. Да только вот в возможности партии «Справедливая Россия» серьезно побороться за пост мэра верится с трудом.

Spravedlivo.ru Подача документов Ильей Свиридовым для выдвижения в качестве кандидата на должность мэра Москвы

Список претендентов лишь представителями системных партий не ограничивается, за кресло мэра намерены побороться также представители непарламентских партий и самовыдвиженцы. Не всем участникам удалось внятно сформулировать не то что свои программы, но и мотивы участия в выборах. Приведу наиболее любопытные представления кандидатов о нуждах москвичей и задачах, которые они намерены решать на посту мэра.

Наиболее ярко, возможно, из-за отсутствия более известных оппозиционных деятелей, общественные ассоциации представил представитель национально-освободительного движения (НОД) Денис Ганич. Сходу заявив, что своим лидером в НОД считают Владимира Путина, представитель патриотического фланга посетовал на потерянный после крушения СССР национальный суверенитет. Все беды современной России происходят от того, что мы являемся колонией Запада, и как только страна избавится от этой позорной зависимости, запляшут лес и горы , тьфу ты, мы сможем преодолеть все накопившиеся противоречия. С проблемами жителей Москвы кандидат оказался не знаком, поскольку, по его словам, все последние годы полностью отдавал себя борьбе с пятой колонной. Должность столичного градоначальника сам патриот Ганич и делегировавшее его движения НОД, намерены использовать как трибуну для оповещения широких масс об истиной причине российских бед.

Широкое демократическое участие граждан в избирательном процессе предполагает и соответствующее «меню». Если вы, дорогие земляки, не желаете вместе с мэром бороться с пятой колонной и восстанавливать суверенитет над территорией Москвы, можете отдать свои голоса руководителю партии «Социальных реформ» Станиславу Полищуку. Как отрекомендовал себя претендент, он простой парень, недавно неудачно баллотировавшийся на пост президента РФ, а теперь решивший покорить Москву. Объяснить взаимосвязь между этими событиями кандидат не счел нужным, однако обнаружил некое представление о городских неустройствах. Таких как программа реновации и «несколько обнаглевшие» управляющие компании (УК). Правда, в ходе дискуссии выяснилось, что сведения кандидата о проблемах, связанных с УК, несколько устарели, и осталось не выясненным отношение к программе реновации.

Соцреф.рф Станислав Полищук

Не смог ответить кандидат на прямой вопрос одного из муниципальных депутатов о том, какой у него управленческий опыт. Чем-либо поруководить кандидату пока не довелось, но в 2007 году после окончания аспирантуры МГИМО Полищук осознал всю несправедливость нашего общества, и около семи лет пытался понять, почему ренту от природных ресурсов присвоил себе узкий круг лиц. Эти изыскания сподвигли кандидата на пост мэра Москвы на изучение китайской экономической модели. После чего Полищук долго путешествовал по Европе и США, где проанализировал опыт этих передовых капиталистических стран. Совокупность накопленных знаний и приобретенного в зарубежных странствиях опыта, по словам кандидата, придает ему уверенности в том, что он успешно справится с обязанностями мэра Москвы.

Последним, на кого стоит обратить внимание, является журналист, общественный деятель и ЛГБТ-активист Антон Кузнецов-Красовский. Он работал главным редактором программ «НТВшники» и «Музыкальный ринг НТВ», возглавлял и участвовал еще в ряде проектов, по сию пору является директором благотворительного фонда «СПИД.ЦЕНТР». Кандидат показал, что как минимум ориентируется в волнующих большинство москвичей вопросах и даже готов дать на них ответы. А вот окажутся ли жители столицы настолько толерантными, чтобы проголосовать за столь экстравагантного кандидата, покажет время.

Сказать что-либо определенное о других участниках крайне сложно, поскольку для меня смысл их выдвижения остался загадкой. Как, впрочем, и для посетивших встречу муниципальных депутатов. О чем свидетельствует количество подписей, оставленных за претендентов. Как позднее сообщил председатель СМОМ Владимир Дудочкин, представитель регионального отделения «Справедливой России» Свиридов получил 16 подписей, самовыдвиженец Красовский — 13, выдвинутый столичным отделением КПРФ Кумин — 11, Дегтярёв (ЛДПР) — 6.

За кого голосовать будем, москвичи?