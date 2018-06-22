Минувшую неделю можно считать важным практическим этапом в судьбе проекта мощнейшего в мире ледокола «Лидер». Пока финансовая схема проекта находится на стадии проработки, государство занялось определением строительной площадки. В среду, 19 июня, Балтийский завод в Петербурге (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) посетила межведомственная рабочая группа, в которую вошли разработчики проекта, заказчики, представители заводов и органов власти.

Iceberg.sp.ru Макет атомного ледокола «Лидер»

«Кандидатов на строительство «Лидера» несколько: одно из предприятий, которое реально имеет опыт строительства и уже ведет строительство атомных ледоколов, — Балтийский завод, есть еще новостроящаяся верфь «Звезда» на Дальнем Востоке. Нам необходимо сделать выбор, его цель — минимизация затрат и сроков», — сообщил глава делегации, вице-премьер России по оборонно-промышленному комплексу Юрий Борисов.

В том, чтобы заказ на «Лидер» получил Балтийский завод, заинтересованы и власти Петербурга: в таком случае ледокол стоимостью около 100 млрд рублей будет построен большей частью на городских производствах, что сулит большие вливания в бюджет Петербурга. Поэтому неудивительно, что приезд высокопоставленной комиссии на Балтзавод вызвал волну обсуждений в «арктических» ведомствах Петербурга.

«Арктический» вице-губернатор ПетербургаМихаил Кучерявый в среду, 20 июня, провел совещание представителей промышленных, научных и образовательных организаций Санкт-Петербурга, вовлеченных в развитие Арктического региона. Участники мероприятия не в первый раз перечислили заслуги Петербурга в развитии Севера, не приняв каких-либо практически важных инициатив.

Gov.spb.ru Михаил Кучерявый

На следующий день, 21 июня, в администрации Петербурга состоялось межведомственное совещание по вопросам развития Арктики под руководством полпреда президента в СЗФО Александра Беглова и губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. На встрече выступил гендиректор Балтийского завода Алексей Кадилов, открыто попросив представителей власти помочь предприятию выиграть в борьбе за заказ на серию ледоколов «Лидер» и воздействовать на федеральную рабочую группу, ответственную за выбор площадки.

«Комиссия была, склоняется пока к нам, но административное воздействие бы ещё с вашей стороны, как говорится», — заявил Кадилов, обращаясь к президиуму совещания. Члены президиума одобрительно кивнули.

Участившиеся совещания в Смольном на тему развития Арктики едва ли окажут влияние на федеральную повестку. Научные учреждения и промышленные предприятия Петербурга по-прежнему вносят свой важный вклад в изучение и развитие Арктического региона, но претензии города на звание «арктического центра» или «столицы Арктики» в федеральном правительстве отклика не находят. Такие основополагающие решения, как создание нормативно-правовой базы для северных регионов, развитие Севморпути и строительство новых атомных ледоколов принимаются на государственном уровне с учетом не громких слов, а реальных плюсов и минусов.

На потенциально возможное решение государства отдать заказ на строительство «Лидера» Балтийскому заводу куда успешнее могут повлиять реальные преимущества предприятия. Главное заключается во внушительном опыте изготовления надводных кораблей и судов с атомной энергетической установкой. Самые крупные «арктические» судостроительные заказы последних лет выполняет именно это предприятие. Это плавучий энергоблок для Чукотки «Академик Ломоносов» и серия атомных ледоколов проекта 22 220 «Арктика», которую в скором времени заказчик в лице «Атомфлота» планирует увеличить с трех до пяти судов.

Bz.ru Винтовое производство Балтийского завода

Атомоходы серии «Лидер» будут превосходить суда проекта 22 220 по мощности ровно в два раза. К реализации такого проекта сегодня на сто процентов не готова ни одна верфь, петербургскому предприятию в любом случае потребуется реконструкция. Впрочем, глава ОСК Алексей Рахманов заверил правительственную комиссию в том, что кардинальных и дорогостоящих изменений производство не потребует.

Строящаяся верфь «Звезда» в Большом Камне Приморского края, о которой неоднократно рассказывало ИА REGNUM, пока тоже не располагает полным комплексом для строительства «Лидера». Однако дальневосточная верфь избалована вниманием федерального, в том числе и президентского уровня, и считается одним из предприятий, которые смогут обеспечить арктические маршруты новыми судами.

В пользу «Звезды» как исполнителя заказов на атомные ледоколы высказывался и Юрий Трутнев — новый вице-премьер, отвечающий в правительстве за «арктическую» тематику. Но о «Лидере» он пока не сказал ни слова. Примечательно и то, что во главе делегации, которая посетила Балтзавод и на следующей неделе планирует осмотреть «Звезду», находится вице-премьер по оборонке.

Юрий Трутнев спустя почти месяц с момента назначения не сделал каких-либо заметных практических шагов. Как сообщает телеграм-канал «Капитан Арктика» со ссылкой на свои источники, Трутнев до сих пор не вступил в должность руководителя государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

Fes-zvezda.ru Визит на строящуюся верфь «Звезда» в Большом Камне заместителя председателя правительства РФ – полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева

Начальные процессы, необходимые для реализации проекта «Лидер», активизировались и без участия ответственного вице-премьера. Представители отрасли судостроения отмечают: чтобы соблюсти сроки сдачи атомохода, поставленные Росатомом на 2027 год, к строительству нужно приступить уже в 2020-м. Время не ждет, и пока Юрий Трутнев, ратующий за загрузку «Звезды», не обращает должного внимания на вопросы развития Арктики и Северного морского пути в целом, решение действительно может быть принято в пользу Балтийского завода. Но уже ясно, что интрига будет держаться до конца.

Проект ледокола 10 510 «Лидер» мощностью 120 МВт разработан конструкторским бюро «Айсберг». Судно может стать единственным в мире, способным круглогодично обеспечивать широкую полосу проводки для судов по Северному морскому пути, и тем самым позволит России завоевать восточные рынки. Стоимость одного судна проекта «Лидер», по разным оценкам, составляет от 70 до 110 млрд рублей. Госкорпорация «Росатом» заявляет, что для полноценного развития Севморпути в восточном направлении необходимо три атомохода данной серии.